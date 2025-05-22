Нужно ли регистрироваться в РКН при сотрудничестве с самозанятыми

«Самозанятый — не работник, зачем уведомлять РКН!»

Уведомлять Роскомнадзор должен любой бизнес, обрабатывающий персональные данные (ПД). Если юридическое или физическое лицо обрабатывает ПД с применением автоматизации, ему нужно отправить уведомление. Основание — п. 2 ст. 3 закона о ПД.

Проверьте, нет ли вас в реестре РКН. Возможно, что вы уже там есть, так как обязанность уведомлять Роскомнадзор о начале или процессе любой обработки ПД ввели с 1 сентября 2022 года.

Отсутствие в реестре операторов не освобождает от обязанностей оператора. Основание — разъяснения РКН.