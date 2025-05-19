Как самозанятые могут помочь в стартапах: потребности и возможности

Особенности стартапов
Стартап — это молодая компания, которая разрабатывает новый продукт или услугу. Часто такие компании находятся в поиске инвесторов и еще не вышли на стабильный доход.
Стартап быстро развивается и часто меняет направления. За короткое время может появиться новая задача или идея. Иногда стартапу нужно быстро создать небольшой проект, а иногда — резко увеличить команду для запуска продукта.
Основные особенности стартапа:
Ограниченный бюджет. У компании ограничены средства на развитие, зарплаты и аренду офиса.
Необходимость быстро увеличивать или уменьшать команду. В разное время может потребоваться как больше людей для вывода продукта на рынок, так и сокращение расходов.
Нет ресурсов для найма в штат. Не хватает денег и времени для поиска и оформления постоянных сотрудников.
Много задач для небольшой команды. Каждый специалист в компании совмещает несколько ролей и обязанностей.
Стартапу нужны гибкие решения и временные специалисты, которые могут быстро включиться в работу.
Возможности самозанятых
Самозанятые — это физические лица, которые получают доход от оказанных услуг без наемных работников и применяют «налог на профессиональный доход». Они регистрируются через приложение «Мой налог» и самостоятельно уплачивают НПД со своего дохода.
Бизнесу выгодно привлекать самозанятых по нескольким причинам.
Экономия на налогах и издержках. За таких исполнителей не требуется платить НДФЛ и страховые взносы. Заказчику не придется оплачивать отпуска, больничные и другие компенсации, как для штатных сотрудников.
Минимум бюрократии. Компания не ведет кадровую отчетность по самозанятым, так как они не числятся в штате. Можно привлекать исполнителей на нужный срок, а затем быстро прекратить сотрудничество без сложных процедур увольнения.
Доступ к дорогим или редким компетенциям. На специалистов высокой или редкой квалификации не всегда хватает бюджета, а процесс полноценного найма занимает много времени. В то же время можно быстро привлечь профильного эксперта на конкретную задачу по договору ГПХ: например, провести сложное маркетинговое исследование или разработать мобильное приложение.
Гибкое управление нагрузкой. Например, для запуска MVP — ранней версии продукта — удобно оперативно привлекать дополнительных самозанятых. Если MVP показывает, что продукт не будет пользоваться популярностью, компания может не выводить его на рынок и сократить количество исполнителей.
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Виды работ и услуг, которые можно поручить самозанятым в стартапе
Самозанятые могут оказывать разные услуги, нужные молодой компании:
Разработка MVP / прототипа. Привлечение самозанятых программистов, дизайнеров и тестировщиков позволяет быстро создать минимальный рабочий продукт для проверки идеи.
Маркетинговые кампании, SMM, копирайтинг. Самозанятые специалисты оформят аккаунты в соцсетях, напишут тексты для сайта, email-рассылок или СМИ, запустят рекламную кампанию.
Дизайн. Дизайнеры могут создать фирменный стиль, разработать лендинг, подготовить макеты упаковки или презентации.
Юридические и бухгалтерские задачи. Самозанятые юристы и бухгалтеры подготовят договоры, помогут подготовить заявку на грант, проконсультируют по вопросам налогообложения.
Внедрение CRM-системы или других программ. Можно привлечь самозанятого IT-специалиста для быстрой установки, настройки, интеграции CRM-системы или другого программного обеспечения.
Есть виды деятельности, которые для самозанятых запрещены. В частности, они не могут:
продавать подакцизные товары — пиво, табак, крепкий алкоголь;
перепродавать товары или имущественные права (кроме личных вещей);
добывать и продавать полезные ископаемые;
нанимать сотрудников по трудовым договорам;
сотрудничать по договорам поручения или агентским договорам (за исключением доставки от имени заказчика с ККТ);
совмещать самозанятость с другими налоговыми режимами.
Перед тем как привлекать самозанятого, убедитесь, что виды работ, которые вы ему поручаете, не подпадают под эти ограничения.
Сотрудничество с самозанятыми: о чем важно помнить заказчику
Кроме запрещенных видов деятельности, есть другие ограничения, о которых важно знать заказчику.
Ограничения по доходу. У самозанятых есть лимит по годовому доходу — не более 2,4 млн рублей в год. Если выплаты от заказчика превышают эту сумму, он становится налоговым агентом. Это значит, что придется перечислять налоги и взносы с дальнейших выплат. В таких случаях проще рассмотреть другие формы сотрудничества.
Запрет на подмену трудовых отношений. Самозанятый — это не штатный сотрудник. С ним заключают договор ГПХ. Маскировать трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми нельзя — налоговая проверяет заказчиков и факты незаконного оформления ГПД. Если инспекторы выявят подмену, то доначислят взносы и НДФЛ за весь период работы с исполнителем.
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не вызвать подозрения налоговой инспекции:
У плательщика НПД не бывает должности и должностной инструкции, он не может быть в подчинении у других сотрудников организации.
Нельзя обязывать исполнителя соблюдать трудовую дисциплину, график работы компании, обеспечивать рабочее место в офисе.
Самозанятый не несет материальную и дисциплинарную ответственность. Он отвечает только в рамках договора — за качественно выполненный объем работ в оговоренный срок.
В документах не должны встречаться слова «работодатель», «сотрудник», «зарплата» и другие термины из области трудовых отношений. Вместо них нужно писать «заказчик», «исполнитель», «вознаграждение» и т. д.
Выплаты самозанятым должны напрямую зависеть от выполненного объема работ или оказанных услуг, а не быть фиксированной «зарплатой», которую регулярно выплачивают независимо от результата. Не переводите вознаграждение исполнителям в те же даты, что и штатным работникам.
Самозанятого нельзя отправлять в командировки, как штатного сотрудника, и выплачивать ему командировочные.
Компания не вправе безвозмездно передавать исполнителю инструменты, оборудование, материалы.
Платформа Qugo помогает снизить риск переквалификации гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые. Сервис берет на себя все ключевые вопросы: перечисление выплат, оформление и хранение документов, проверку статуса самозанятого как при регистрации, так и перед каждой выплатой.
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