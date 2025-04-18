Что делать при изменении условий сотрудничества с самозанятым: внести изменения в договор или составить новый

Вариант 2. Одностороннее изменение договора

Изменить договор в одностороннем порядке можно только тогда, когда есть основания, установленные законом и договором — если лица ведут предпринимательскую деятельность.

Основание — п. п. 1, 2 ст. 310 ГК.

Например, если самозанятый исполнил свои обязательства не в полном объеме, заказчик вправе отказаться от исполнения встречного обязательства в соответствующей части (п. 2 ст. 328 ГК).

Не до конца решен вопрос, ведут ли самозанятые предпринимательскую деятельность. Но не будет нарушением, если в договорах с исполнителями предусматривать основания для внесения изменений. При этом нужно действовать в законных пределах, разумно и добросовестно.

Основание — п. 4 ст. 450 ГК.

На практике добросовестной считается сторона, которая:

учитывает права и законные интересы другой стороны;

содействует контрагенту, в том числе помогает получить необходимую информацию — п. 3 ст. 307 ГК;

активно старается предотвратить вред другой стороне;

предупреждает контрагента о необходимости дополнительных действий и т. п.

Добросовестное поведение по мнению судов — это такое поведение, которое ожидают от любого участника гражданского оборота.

Основания — п. 1 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, определение ВС от 16.01.2024 № 60-КГ23-3-К4.

Если есть основания для изменения договора в одностороннем порядке, достаточно уведомить другую сторону об этом. Составьте письменное уведомление и направьте самозанятому.

Закон не устанавливает форму уведомления об одностороннем изменении. Обычно в документе указывают:

кому и от кого оно направляется;

реквизиты изменяемого договора;

причины, по каким нужно изменение;

обоснование — норма закона, НПА, пункт договора;

суть изменений, вносимых в договор;

дату изменения.

Уведомление будет считаться доставленным даже когда:

оно вернулось из-за того, что истек срок хранения;

адресат уклоняется от его получения в отделении связи.

Основание — п. 1 ст. 165.1 ГК.