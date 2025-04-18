Что делать при изменении условий сотрудничества с самозанятым: внести изменения в договор или составить новый

Что точно не нужно делать
Не допускайте в договоре с самозанятым подобные формулировки: «Заказчик обязуется при изменении организационных или технологических условий труда минимум за два месяца до изменений уведомить Исполнителя под роспись. Если Исполнитель согласен продолжать работу на новых условиях, подписывается дополнительное соглашение».
Формулировки и лексика, характерные для трудового договора, укажут налоговой инспекции и инспекции труда на маскировку трудовых отношений.
«Организационные и технологические условия труда» — это терминология трудовых отношений. Внештатнику нельзя устанавливать «условия», обязывать его:
выполнять задачи на территории заказчика;
соблюдать рабочий график;
следовать правилам внутреннего трудового распорядка.
Следовательно, изменения организационных и технологических условий труда, — например, смена режима работы офиса, — внештатного специалиста не касаются.
Когда заключать новый договор, а когда нет
Заключайте дополнительное соглашение при смене отдельных условий. Например, поменялась цена, сроки исполнения, объем работ или услуг, реквизиты сторон.
Например, самозанятый настаивает на том, что его услуги со следующего месяца будут стоить на 5–10% выше. Если заказчика это устраивает, достаточно заключить допсоглашение.
Заключайте новый договор, если:
меняется состав участников — заказчик реорганизован, ликвидирован и т.п.;
договор уже исполнен — п. 1 ст. 408 ГК;
документ не допускает изменений;
самозанятый стал ИП и перешел с НПД, например, на АУСН.
Если цена меняется в разы или по-другому формируется — например, появился дополнительный коэффициент за скорость выполнения работ, заключите новый договор.
Обратите внимание на срок договора. Если условия договора не меняются, и истекает срок действия договора, то для продления достаточно заключить допсоглашение. Если условия сотрудничества будут пересмотрены радикально, то логичнее заключить новый договор.
Рассмотрим, как изменить договор с самозанятым.
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Вариант 1. По обоюдному согласию: дополнительное соглашение
На практике самый простой и распространенный способ изменить договор с самозанятым.
Разработайте проект соглашения, в котором укажите:
Реквизиты основного, изменяемого договора. Можно отразить прямо в заголовке, например, «Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг от 10.02.2025 № 123-смз».
Изменения — что добавляете, исключаете, исправляете. Например: «По тексту Договора слова “веб-страница” заменить на слова “страница в социальных сетях”», «В п. 2 Договора фразу “до 07.04.2025 г.” заменить на фразу "до 12 мая 2025 г."» и т.п.
Дату, с которой новые условия вступают в силу.
Стороны должны согласовать документ. Проект допсоглашения нужно направить контрагенту-самозанятому по устному согласованию или вместе с сопроводительным письмом, которое объяснит необходимость изменений.
Стороны подписывают допсоглашение в двух экземплярах — для каждой из сторон.
Вариант 2. Одностороннее изменение договора
Изменить договор в одностороннем порядке можно только тогда, когда есть основания, установленные законом и договором — если лица ведут предпринимательскую деятельность.
Основание — п. п. 1, 2 ст. 310 ГК.
Например, если самозанятый исполнил свои обязательства не в полном объеме, заказчик вправе отказаться от исполнения встречного обязательства в соответствующей части (п. 2 ст. 328 ГК).
Не до конца решен вопрос, ведут ли самозанятые предпринимательскую деятельность. Но не будет нарушением, если в договорах с исполнителями предусматривать основания для внесения изменений. При этом нужно действовать в законных пределах, разумно и добросовестно.
Основание — п. 4 ст. 450 ГК.
На практике добросовестной считается сторона, которая:
учитывает права и законные интересы другой стороны;
содействует контрагенту, в том числе помогает получить необходимую информацию — п. 3 ст. 307 ГК;
активно старается предотвратить вред другой стороне;
предупреждает контрагента о необходимости дополнительных действий и т. п.
Добросовестное поведение по мнению судов — это такое поведение, которое ожидают от любого участника гражданского оборота.
Основания — п. 1 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, определение ВС от 16.01.2024 № 60-КГ23-3-К4.
Если есть основания для изменения договора в одностороннем порядке, достаточно уведомить другую сторону об этом. Составьте письменное уведомление и направьте самозанятому.
Закон не устанавливает форму уведомления об одностороннем изменении. Обычно в документе указывают:
кому и от кого оно направляется;
реквизиты изменяемого договора;
причины, по каким нужно изменение;
обоснование — норма закона, НПА, пункт договора;
суть изменений, вносимых в договор;
дату изменения.
Уведомление будет считаться доставленным даже когда:
оно вернулось из-за того, что истек срок хранения;
адресат уклоняется от его получения в отделении связи.
Основание — п. 1 ст. 165.1 ГК.
Вариант 3. Через суд
Такое на практике случается крайне редко.
Проверьте, есть ли основания для судебного требования для изменения:
Самозанятый существенно нарушил условия договора. Основание — ст. 450 ГК.
Существенно изменились обстоятельства, исходя из которых заключался договор. Основание — ст. 451 ГК.
Другие случаи, которые предусмотрены законом или договором. Основание — п. 2 ст. 450 ГК.
Обращаться нужно в суд общей юрисдикции, по месту регистрации самозанятого. Но перед этим лучше попробовать в досудебном порядке предложить изменить договор по соглашению сторон.
Если переговоры неуспешны, и суд удовлетворит иск, договор будет считаться измененным с момента вступления в силу решения суда, если другое не было предусмотрено самим решением.
Основание — п. 3 ст. 453 ГК.
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