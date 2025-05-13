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Трудовые отношения

Как в летний сезон сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями: порядок и правила оформления в 2025 году

Летом компании и предприниматели часто приглашают к сотрудничеству подростков на разовые или сезонные задачи. Рассказываем, как правильно оформить отношения с несовершеннолетними: какой договор заключать, какие документы запросить и на что обратить внимание, чтобы избежать рисков.

С какого возраста подростки могут сотрудничать с бизнесом

До 14 лет ребенок может только:

  • проводить мелкие бытовые сделки;

  • оформлять сделки на безвозмездной основе;

  • участвовать в съемках фильмов, театральных постановках, концертах, цирковых и спортивных выступлениях.

Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ребенком младше 14 лет не получится. Исключение — съемки, постановки, концерты и выступления.

С 14 лет ребенок может работать с согласия родителя или опекуна. Согласие органов опеки не нужно, но и для трудового, и для гражданско-правового договора понадобится письменное разрешение одного из родителей или опекуна. 

Также на подростков распространяются ограничения до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. О них — ниже.

С 15 лет согласие родителей на трудовой договор не нужно, но есть ограничения. Для подростка обязательна сокращенная продолжительность рабочего дня, у него есть дополнительные отпуска, а брать подростка на испытательный срок не получится. 

Для оформления ГПД с лицом моложе 18 лет все еще нужно разрешение родителей.

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Варианты договора: трудовой или гражданско-правовой

Если вы решили привлечь несовершеннолетнего к работам летом, есть два варианта оформления — трудовой договор и ГПД.

Трудовой договор оформляют, если подросток:

  • работает по расписанию;

  • подчиняется внутренним правилам компании; 

  • у него есть четкие обязанности. 

Например, если 16-летний молодой человек следит за детьми в летнем лагере с 9 до 14 часов, подчиняется старшему вожатому — это трудовые отношения.

Трудовой договор дает права на отпуск, сокращенную продолжительность смены и социальные гарантии.

Гражданско-правовой договор заключают для разовых работ или проектов, когда исполнитель самостоятельно планирует свое время и не подчиняется правилам компании. 

Например, подросток пишет тексты на заказ, выполняет небольшие поручения, за которые платят по результату.  

При ГПД у несовершеннолетнего нет соцгарантий, как при сотрудничестве по трудовому договору. 

📌 Важно! Если заключили ГПД, но отношения похожи на трудовые — есть график, подчинение, место работы — инспекторы могут признать их трудовыми. Поэтому условия гражданско-правового договора нужно прописать так, чтобы они не были схожими с трудовой занятостью.

Особенности трудовых отношений с несовершеннолетним

Есть сферы, где подростки работать не могут:

  • на вредных и опасных производствах, под землей;

  • в ночных клубах, игорных заведениях, кабаре;

  • при производстве алкоголя, сигарет, наркотиков;

  • с эротической продукцией;

  • в религиозных организациях.

Несовершеннолетним запрещен труд по ночам, выходным и праздникам, сверхурочные смены, вахтовый метод, совместительство и командировки. 

Подростки не могут поднимать тяжелые грузы выше разрешенных норм. Основание — приложение к постановлению Минтруда и соцразвития от 07.04.1999 № 7. 

С 14 до 18 лет подростки могут, например, оказывать курьерские услуги, раздавать листовки, быть аниматорами, помогать по хозяйству или выполнять другую несложную работу без вредных условий.

Трудовой договор с несовершеннолетним

Если оформляете подростка на работу, используйте обычный шаблон трудового договора. Но добавьте пункты, связанные с возрастом работника.

1. Испытательный срок. Для несовершеннолетних испытательный срок не устанавливают. В договоре укажите, что испытание при приеме на работу отсутствует.

2. Особые гарантии для несовершеннолетних. Включите в договор гарантии:  

  • отсутствие командировок и работы сверхурочно; 

  • запрет труда по выходным, праздникам и ночью.

3. Режим труда и отдыха. Рабочее время и график зависят от возраста и наличия учебы. Основание — ст. 92, ст. 94 ТК

Пропишите, сколько подросток будет работать в неделю и в день с учетом ограничений.

4. Отпуск. Для работников до 18 лет оплачиваемый отпуск длится не менее 31 дня.

5. Увольнение. Для увольнения по инициативе работодателя нужно согласие трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних. Это условие укажите в договоре. Основание — ст. 269 ТК

Срочный трудовой договор

Можно заключить с подростком срочный трудовой договор. Для этого должно быть основание из ч. 1 ст. 59 ТК:

  • временная замена сотрудника;

  • сезонные или временные работы — до двух месяцев;

  • практика, стажировка или профобучение.

📌 Если ни одно из оснований не подходит, договор с несовершеннолетним можно оформить только на неопределенный срок.

Документы для заключения трудового договора

Чтобы официально оформить подростка на работу, нужны документы. Список зависит от возраста работника.

Для подростков 15–18 лет:

  • паспорт гражданина РФ;

  • СНИЛС;

  • документ об образовании, справка из школы или колледжа;

  • медицинская справка о состоянии здоровья. Все несовершеннолетние перед трудоустройством проходят обязательный медосмотр за счет работодателя и затем ежегодно. Основание — ст. 266 ТК.

Для подростков 14 лет и младше:

  • свидетельство о рождении — если нет паспорта;

  • паспорт — если есть;

  • СНИЛС — при наличии;

  • документ об образовании или справка из школы;

  • медицинская справка;

  • письменное согласие одного из родителей или опекуна, где указаны ФИО и паспортные данные — если подростку до 15 лет;

  • разрешение органов опеки и попечительства с описанием условий работы ребенка — если ему нет 14 лет.

Гражданско-правовые отношения с несовершеннолетним

Если вы привлекаете несовершеннолетнего к разовым или сезонным задачам, обычно удобнее оформить ГПД, например договор подряда или оказания услуг. Его проще расторгнуть, нет строгого графика и подчинения внутреннему распорядку. К тому же, если подросток — самозанятый или ИП, налоговая нагрузка у заказчика ниже.

❗️ Напомним, что исполнитель по ГПД самостоятельно решает, где, когда и как выполнять задачи. Заказчику должен быть важен результат услуги, а не процесс.

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Даем пошаговую инструкцию — как заключить ГПД с несовершеннолетним.

1. Уточните статус исполнителя

Выясните, к какой категории относится несовершеннолетний.

1. Малолетние — до 14 лет. Сотрудничать с детьми бизнесу можно исключительно на безвозмездной основе. ГПД не оформляют.

Основание — ст. 28 ГК.

2. Лица 14–18 лет. С ними заключать договор ГПХ можно. Уточните статус исполнителя:

  • Полностью дееспособный подросток. Это возможно, если подросток эмансипирован или состоит в браке. Основания — ст. 27 ГК, п. 2 ст. 21 ГК. Такой исполнитель отвечает по сделке как взрослый: договор заключают на общих основаниях без дополнительного согласия родителей.

  • Подросток-ИП. С 14 лет подросток может оформить ИП. Процедуру получения статуса он согласовывает с родителями. Основания — ст. 23 ГК. Сотрудничество с ИП-подростком не отличается от работы со взрослым ИП: он сам платит все налоги и сборы. Заказчику достаточно подписать договор и получать отчеты об оказанных услугах. 

  • Подросток-самозанятый. С 14 лет подросток может стать самозанятым. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или на Госуслугах. Основание — ст. 4 закона №422-ФЗ. Чтобы заключить договор, нужно письменное согласие родителей без нотариального заверения. Заказчик платит только сумму по договору, а налоги — обязанность самого исполнителя.

  • Несовершеннолетний без ИП и самозанятости. Для оформления ГПД нужно письменное согласие родителей или опекунов.  Налоги и страховые взносы за такого исполнителя платит заказчик. Основания — ст. 226, 230 НК.

2. Запросите у подростка документы

Перед оформлением ГПД с несовершеннолетним проверьте его документы, чтобы убедиться, подходит ли подросток по возрасту и есть ли согласие родителей или опекунов.

У всех подростков запросите:

  • паспорт гражданина РФ;  

  • ИНН.

У самозанятого подростка запросите:

  • справку о постановке на учет плательщика налога на профдоход — из приложения «Мой налог»;

  • письменное согласие родителей или других представителей (усыновителей, попечителей) на оформление ГПД;

  • свидетельство о рождении, если согласие подписали родители;

  • документ с подтверждением полномочий представителя — например, удостоверение опекуна;

  • копии паспортов родителей, представителей.

У ИП запросите:

  • выписку из ЕГРИП;

  • согласие родителей, представителей;

  • свидетельство о рождении — при необходимости;

  • документ с подтверждением полномочий представителя;

  • копии паспортов родителей, представителей.

У эмансипированных лиц запросите:

  • решение органа опеки или суда о признании подростка полностью дееспособным.

У состоящих в браке запросите:

  • свидетельство о регистрации брака.

У лиц без специального статуса запросите:

  • СНИЛС.

3. Проверьте согласие родителей

До 18 лет подростки не несут полной ответственности за свои действия — за них это делают родители. Согласие на оказание услуг нужно, чтобы взрослые официально принимали на себя ответственность.  

📌 Важно: согласие требуется получать на каждый отдельный договор. Недостаточно оформить его на деятельность в целом. Если родители не дали согласие, они вправе обратиться в суд и признать договор недействительным.

Формы согласия:

  • отдельный документ;

  • приложение к договору;

  • прямо в тексте договора — подпись обоих родителей с фразой «Согласен» и датой рядом.  

В согласии проверьте:

  • ФИО родителей, представителей, подростка;  

  • описание услуги, которую оказывает подросток;  

  • наименование заказчика;  

  • подписи обоих родителей, дату.

Если договор заключили ранее, а согласие оформили на уже готовый документ — в нем должны быть указаны его номер и дата.

4. Составьте ГПД несовершеннолетним

ГПД с подростком составляют почти так же, как и с взрослым исполнителем. Подписывает его несовершеннолетний.

1. Предмет договора.  

Ограничений по количеству часов или видам деятельности в самом договоре нет — это не трудовые отношения. Вы можете прописать любое задание: покосить траву, выкрасить забор и пр.  

📌 Важно: нельзя поручать подростку задания, которые ограничены законом, например, работу водителем. Управление транспортным средством разрешено только с 18 лет.

2. Ответственность.  

Подросток отвечает по договору самостоятельно в полном объеме. Но если у него нет собственных средств, заказчик может требовать возмещения ущерба у родителей. Основание — п. 3 ст. 26 ГК

Укажите это условие в договоре, чтобы законные представители были осведомлены о возможной ответственности.

3. Риски и минимизация.

Основные риски заказчика:  

  • переквалификация ГПД в трудовой;  

  • отсутствие корректного согласия родителей.

Чтобы не допустить переквалификации ГПХ в трудовые отношения: 

  • четко пропишите предмет договора — результат, который хотите получить;

  • избегайте условий о подчинении внутреннему трудовому распорядку;

  • не устанавливайте график и место работы; 

  • заключайте ГПД только на разовые или конкретные услуги.

Для минимизации второго риска:

  • в тексте договора (обычно — в преамбуле) прямо укажите, что ГПД заключен с согласия законных представителей исполнителя;

  • оформите согласие приложением к ГПД или получите подписи родителей, представителей рядом с подписями сторон.

Снизить риски при работе с внештатными, в том числе несовершеннолетними исполнителями, поможет платформа Qugo. Специалисты сервиса настроят для вас все процессы и подскажут, как правильно оформить отношения, чтобы исключить переквалификацию их в трудовые и избежать возможной блокировки расчетного счета.

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