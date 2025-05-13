Как в летний сезон сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями: порядок и правила оформления в 2025 году

С какого возраста подростки могут сотрудничать с бизнесом
До 14 лет ребенок может только:
проводить мелкие бытовые сделки;
оформлять сделки на безвозмездной основе;
участвовать в съемках фильмов, театральных постановках, концертах, цирковых и спортивных выступлениях.
Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ребенком младше 14 лет не получится. Исключение — съемки, постановки, концерты и выступления.
С 14 лет ребенок может работать с согласия родителя или опекуна. Согласие органов опеки не нужно, но и для трудового, и для гражданско-правового договора понадобится письменное разрешение одного из родителей или опекуна.
Также на подростков распространяются ограничения до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. О них — ниже.
С 15 лет согласие родителей на трудовой договор не нужно, но есть ограничения. Для подростка обязательна сокращенная продолжительность рабочего дня, у него есть дополнительные отпуска, а брать подростка на испытательный срок не получится.
Для оформления ГПД с лицом моложе 18 лет все еще нужно разрешение родителей.
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Варианты договора: трудовой или гражданско-правовой
Если вы решили привлечь несовершеннолетнего к работам летом, есть два варианта оформления — трудовой договор и ГПД.
Трудовой договор оформляют, если подросток:
работает по расписанию;
подчиняется внутренним правилам компании;
у него есть четкие обязанности.
Например, если 16-летний молодой человек следит за детьми в летнем лагере с 9 до 14 часов, подчиняется старшему вожатому — это трудовые отношения.
Трудовой договор дает права на отпуск, сокращенную продолжительность смены и социальные гарантии.
Гражданско-правовой договор заключают для разовых работ или проектов, когда исполнитель самостоятельно планирует свое время и не подчиняется правилам компании.
Например, подросток пишет тексты на заказ, выполняет небольшие поручения, за которые платят по результату.
При ГПД у несовершеннолетнего нет соцгарантий, как при сотрудничестве по трудовому договору.
📌 Важно! Если заключили ГПД, но отношения похожи на трудовые — есть график, подчинение, место работы — инспекторы могут признать их трудовыми. Поэтому условия гражданско-правового договора нужно прописать так, чтобы они не были схожими с трудовой занятостью.
Особенности трудовых отношений с несовершеннолетним
Есть сферы, где подростки работать не могут:
на вредных и опасных производствах, под землей;
в ночных клубах, игорных заведениях, кабаре;
при производстве алкоголя, сигарет, наркотиков;
с эротической продукцией;
в религиозных организациях.
Несовершеннолетним запрещен труд по ночам, выходным и праздникам, сверхурочные смены, вахтовый метод, совместительство и командировки.
Подростки не могут поднимать тяжелые грузы выше разрешенных норм. Основание — приложение к постановлению Минтруда и соцразвития от 07.04.1999 № 7.
✅ С 14 до 18 лет подростки могут, например, оказывать курьерские услуги, раздавать листовки, быть аниматорами, помогать по хозяйству или выполнять другую несложную работу без вредных условий.
Трудовой договор с несовершеннолетним
Если оформляете подростка на работу, используйте обычный шаблон трудового договора. Но добавьте пункты, связанные с возрастом работника.
1. Испытательный срок. Для несовершеннолетних испытательный срок не устанавливают. В договоре укажите, что испытание при приеме на работу отсутствует.
2. Особые гарантии для несовершеннолетних. Включите в договор гарантии:
отсутствие командировок и работы сверхурочно;
запрет труда по выходным, праздникам и ночью.
3. Режим труда и отдыха. Рабочее время и график зависят от возраста и наличия учебы. Основание — ст. 92, ст. 94 ТК.
Пропишите, сколько подросток будет работать в неделю и в день с учетом ограничений.
4. Отпуск. Для работников до 18 лет оплачиваемый отпуск длится не менее 31 дня.
5. Увольнение. Для увольнения по инициативе работодателя нужно согласие трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних. Это условие укажите в договоре. Основание — ст. 269 ТК.
Срочный трудовой договор
Можно заключить с подростком срочный трудовой договор. Для этого должно быть основание из ч. 1 ст. 59 ТК:
временная замена сотрудника;
сезонные или временные работы — до двух месяцев;
практика, стажировка или профобучение.
📌 Если ни одно из оснований не подходит, договор с несовершеннолетним можно оформить только на неопределенный срок.
Документы для заключения трудового договора
Чтобы официально оформить подростка на работу, нужны документы. Список зависит от возраста работника.
Для подростков 15–18 лет:
паспорт гражданина РФ;
СНИЛС;
документ об образовании, справка из школы или колледжа;
медицинская справка о состоянии здоровья. Все несовершеннолетние перед трудоустройством проходят обязательный медосмотр за счет работодателя и затем ежегодно. Основание — ст. 266 ТК.
Для подростков 14 лет и младше:
свидетельство о рождении — если нет паспорта;
паспорт — если есть;
СНИЛС — при наличии;
документ об образовании или справка из школы;
медицинская справка;
письменное согласие одного из родителей или опекуна, где указаны ФИО и паспортные данные — если подростку до 15 лет;
разрешение органов опеки и попечительства с описанием условий работы ребенка — если ему нет 14 лет.
Гражданско-правовые отношения с несовершеннолетним
Если вы привлекаете несовершеннолетнего к разовым или сезонным задачам, обычно удобнее оформить ГПД, например договор подряда или оказания услуг. Его проще расторгнуть, нет строгого графика и подчинения внутреннему распорядку. К тому же, если подросток — самозанятый или ИП, налоговая нагрузка у заказчика ниже.
❗️ Напомним, что исполнитель по ГПД самостоятельно решает, где, когда и как выполнять задачи. Заказчику должен быть важен результат услуги, а не процесс.
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Даем пошаговую инструкцию — как заключить ГПД с несовершеннолетним.
1. Уточните статус исполнителя
Выясните, к какой категории относится несовершеннолетний.
1. Малолетние — до 14 лет. Сотрудничать с детьми бизнесу можно исключительно на безвозмездной основе. ГПД не оформляют.
Основание — ст. 28 ГК.
2. Лица 14–18 лет. С ними заключать договор ГПХ можно. Уточните статус исполнителя:
Полностью дееспособный подросток. Это возможно, если подросток эмансипирован или состоит в браке. Основания — ст. 27 ГК, п. 2 ст. 21 ГК. Такой исполнитель отвечает по сделке как взрослый: договор заключают на общих основаниях без дополнительного согласия родителей.
Подросток-ИП. С 14 лет подросток может оформить ИП. Процедуру получения статуса он согласовывает с родителями. Основания — ст. 23 ГК. Сотрудничество с ИП-подростком не отличается от работы со взрослым ИП: он сам платит все налоги и сборы. Заказчику достаточно подписать договор и получать отчеты об оказанных услугах.
Подросток-самозанятый. С 14 лет подросток может стать самозанятым. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или на Госуслугах. Основание — ст. 4 закона №422-ФЗ. Чтобы заключить договор, нужно письменное согласие родителей без нотариального заверения. Заказчик платит только сумму по договору, а налоги — обязанность самого исполнителя.
Несовершеннолетний без ИП и самозанятости. Для оформления ГПД нужно письменное согласие родителей или опекунов. Налоги и страховые взносы за такого исполнителя платит заказчик. Основания — ст. 226, 230 НК.
2. Запросите у подростка документы
Перед оформлением ГПД с несовершеннолетним проверьте его документы, чтобы убедиться, подходит ли подросток по возрасту и есть ли согласие родителей или опекунов.
У всех подростков запросите:
паспорт гражданина РФ;
ИНН.
У самозанятого подростка запросите:
справку о постановке на учет плательщика налога на профдоход — из приложения «Мой налог»;
письменное согласие родителей или других представителей (усыновителей, попечителей) на оформление ГПД;
свидетельство о рождении, если согласие подписали родители;
документ с подтверждением полномочий представителя — например, удостоверение опекуна;
копии паспортов родителей, представителей.
У ИП запросите:
выписку из ЕГРИП;
согласие родителей, представителей;
свидетельство о рождении — при необходимости;
документ с подтверждением полномочий представителя;
копии паспортов родителей, представителей.
У эмансипированных лиц запросите:
решение органа опеки или суда о признании подростка полностью дееспособным.
У состоящих в браке запросите:
свидетельство о регистрации брака.
У лиц без специального статуса запросите:
СНИЛС.
3. Проверьте согласие родителей
До 18 лет подростки не несут полной ответственности за свои действия — за них это делают родители. Согласие на оказание услуг нужно, чтобы взрослые официально принимали на себя ответственность.
📌 Важно: согласие требуется получать на каждый отдельный договор. Недостаточно оформить его на деятельность в целом. Если родители не дали согласие, они вправе обратиться в суд и признать договор недействительным.
Формы согласия:
отдельный документ;
приложение к договору;
прямо в тексте договора — подпись обоих родителей с фразой «Согласен» и датой рядом.
В согласии проверьте:
ФИО родителей, представителей, подростка;
описание услуги, которую оказывает подросток;
наименование заказчика;
подписи обоих родителей, дату.
Если договор заключили ранее, а согласие оформили на уже готовый документ — в нем должны быть указаны его номер и дата.
4. Составьте ГПД несовершеннолетним
ГПД с подростком составляют почти так же, как и с взрослым исполнителем. Подписывает его несовершеннолетний.
1. Предмет договора.
Ограничений по количеству часов или видам деятельности в самом договоре нет — это не трудовые отношения. Вы можете прописать любое задание: покосить траву, выкрасить забор и пр.
📌 Важно: нельзя поручать подростку задания, которые ограничены законом, например, работу водителем. Управление транспортным средством разрешено только с 18 лет.
2. Ответственность.
Подросток отвечает по договору самостоятельно в полном объеме. Но если у него нет собственных средств, заказчик может требовать возмещения ущерба у родителей. Основание — п. 3 ст. 26 ГК.
Укажите это условие в договоре, чтобы законные представители были осведомлены о возможной ответственности.
3. Риски и минимизация.
Основные риски заказчика:
переквалификация ГПД в трудовой;
отсутствие корректного согласия родителей.
Чтобы не допустить переквалификации ГПХ в трудовые отношения:
четко пропишите предмет договора — результат, который хотите получить;
избегайте условий о подчинении внутреннему трудовому распорядку;
не устанавливайте график и место работы;
заключайте ГПД только на разовые или конкретные услуги.
Для минимизации второго риска:
в тексте договора (обычно — в преамбуле) прямо укажите, что ГПД заключен с согласия законных представителей исполнителя;
оформите согласие приложением к ГПД или получите подписи родителей, представителей рядом с подписями сторон.
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