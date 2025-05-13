Как в летний сезон сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями: порядок и правила оформления в 2025 году

С какого возраста подростки могут сотрудничать с бизнесом

До 14 лет ребенок может только:

проводить мелкие бытовые сделки;

оформлять сделки на безвозмездной основе;

участвовать в съемках фильмов, театральных постановках, концертах, цирковых и спортивных выступлениях.

Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ребенком младше 14 лет не получится. Исключение — съемки, постановки, концерты и выступления.

С 14 лет ребенок может работать с согласия родителя или опекуна. Согласие органов опеки не нужно, но и для трудового, и для гражданско-правового договора понадобится письменное разрешение одного из родителей или опекуна.

Также на подростков распространяются ограничения до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. О них — ниже.

С 15 лет согласие родителей на трудовой договор не нужно, но есть ограничения. Для подростка обязательна сокращенная продолжительность рабочего дня, у него есть дополнительные отпуска, а брать подростка на испытательный срок не получится.

Для оформления ГПД с лицом моложе 18 лет все еще нужно разрешение родителей.