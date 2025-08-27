Самозанятый уехал за границу: как платить налоги

Самозанятый стал нерезидентом: что это значит для заказчика
Напомним, что у заказчиков самозанятых нет обязанностей налоговых агентов. Не надо платить НДФЛ и, соответственно, представлять форму 6-НДФЛ. Выплаты самозанятому по общему правилу не облагаются страховыми взносами, не отражаются в отчетности по страховым взносам. Исключение — если в договор добавили условие о перечислении взносов на травматизм.
Основной риск работы с самозанятым — быть обвиненным в маскировке трудовых отношений. Но при дистанционном взаимодействии проще организовать работу так, чтобы признаков трудовых отношений не было.
Еще один риск — пропустить момент, когда самозанятое лицо утратит право на применение спецрежима. Тогда возникает риск не перечислить НДФЛ и взносы с выплат самозанятому. Ставки НДФЛ для нерезидента, оказывающего услуги российскому заказчику, совпадают со ставками для резидентов. Основание — п. 1, 3.1 ст. 224 НК.
Платить надо будет не 30, а 13% НДФЛ. Но все равно, если самозанятый — не ИП — утратил этот статус, то при выплате ему вы должны начислить и удержать пусть НДФЛ и уплатить страховые взносы.
Теперь рассмотрим некоторые специфические нюансы, связанные с «нерезидентством».
Может ли нерезидент быть самозанятым
Если самозанятый россиянин перестал быть налоговым резидентом России, то он не утратит статус самозанятого автоматически. Иными словами, если исполнитель находится за пределами РФ больше 183 дней в течение 12 идущих подряд месяцев, не следует опасаться, что ФНС не снимет его с учета. Такого основания для снятия с учета нет.
Контролирующие органы также согласны с тем, что нерезидент-россиянин вправе платить НПД с дохода, полученного в России. В том числе — от оплаты по договорам ГПХ, полученным от российских фирм и ИП. Основание — письмо Минфина от 20.12.21 № 03-11-11/103727.
Можно ли работать с самозанятым нерезидентом
Можно. Налог на профессиональный доход самозанятый-нерезидент уплачивает с дохода, который он получает от российских заказчиков. Основание — письмо от 12.10.20 № АБ-4-20/16632@.
ФНС подчеркивает, что место ведения деятельности выбирает самозанятый по месту своего нахождения или по месту нахождения заказчика.
Если самозанятый не находится в России и не имеет российских заказчиков, то к его доходам НПД не применим. Причина в том, что нет источника формирования базы, облагаемой НПД.
Каковы ставки налога для нерезидентов
На август 2025 года ставки НПД остаются прежними — 4 или 6% в зависимости от того, кто выступает заказчиком. Тот факт, что самозанятый стал нерезидентом, значения не имеет, и ставок не повышает.
Что будет, если самозанятый утратит российское гражданство
Он автоматически утратит право на применение спецрежима. Если у него нет в запасе гражданства другой страны, которое дает возможность платить НПД. А именно — Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана.
Не исключено, что заказчик не сразу узнает об утрате гражданства. Тогда он может перевести деньги без 13% НДФЛ и страховых взносов — это, в свою очередь, приведет к неприятностям с ИФНС. Поэтому надо предусмотреть в алгоритмах вашего взаимодействия с удаленным исполнителем обязанность уведомлять об утрате или изменении гражданства.
Проверьте, нет ли иностранца в реестре контролируемых лиц
Заказчику надо следить за тем, чтобы самозанятый иностранец — гражданин страны ЕАЭС или Украины — не был включен в реестр контролируемых лиц (РКЛ). Бизнес, который сотрудничает с иностранцем, включенным в РКЛ, нарушает закон.
Если оказать какую-то услугу такому иностранцу — например, предоставить место в общежитии — можно «налететь» на серьезные штрафы. Для юрлиц они составляют до 500 000 рублей. Основание — ч. 3 ст. 18.9 КоАП.
Подробнее о реестре контролируемых лиц рассказывали в статье.
Что можно посоветовать прямо сейчас
Если вы работаете с самозанятыми, и среди них есть те, в резидентстве которых есть сомнения, проведите ревизию договоров с ними.
Убедитесь, что по договору исполнитель должен немедленно уведомлять о ключевых событиях. Прежде всего — об утрате статуса самозанятого, а также гражданства России, Украины или стран ЕАЭС, которое дает право на самозанятость.
Нужно обязательно проверять иностранных самозанятых на присутствие в РКЛ, если работаете не с россиянами, а иностранцами. Учитывайте, что реестр обновляется несколько раз в сутки.
Проверки проводить нетрудно, если самозанятых исполнителей немного. Если их больше десяти, то все эти процедуры могут отнимать массу времени и не факт, что важное изменение будет замечено вовремя.
Платформа берет на себя оформление ключевых процессов: выпуск электронной подписи, формирование чеков, уплату налогов за исполнителя. Qugo автоматически следит за актуальностью статуса самозанятого и сразу предупреждает, если что-то изменится. Вам не нужно тратить время на бумажную рутину и переживать за документооборот — сотрудничество с внештатными исполнителями становится понятным, прозрачным и безопасным.
