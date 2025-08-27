Самозанятый уехал за границу: как платить налоги

Самозанятый стал нерезидентом: что это значит для заказчика

Напомним, что у заказчиков самозанятых нет обязанностей налоговых агентов. Не надо платить НДФЛ и, соответственно, представлять форму 6-НДФЛ. Выплаты самозанятому по общему правилу не облагаются страховыми взносами, не отражаются в отчетности по страховым взносам. Исключение — если в договор добавили условие о перечислении взносов на травматизм.

Основной риск работы с самозанятым — быть обвиненным в маскировке трудовых отношений. Но при дистанционном взаимодействии проще организовать работу так, чтобы признаков трудовых отношений не было.

Еще один риск — пропустить момент, когда самозанятое лицо утратит право на применение спецрежима. Тогда возникает риск не перечислить НДФЛ и взносы с выплат самозанятому. Ставки НДФЛ для нерезидента, оказывающего услуги российскому заказчику, совпадают со ставками для резидентов. Основание — п. 1, 3.1 ст. 224 НК.

Платить надо будет не 30, а 13% НДФЛ. Но все равно, если самозанятый — не ИП — утратил этот статус, то при выплате ему вы должны начислить и удержать пусть НДФЛ и уплатить страховые взносы.

Теперь рассмотрим некоторые специфические нюансы, связанные с «нерезидентством».