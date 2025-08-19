Реестр контролируемых лиц: может ли в него попасть иностранец-самозанятый и что делать бизнесу

Могут ли иностранцы быть самозанятыми
В качестве плательщиков НПД могут зарегистрироваться и иностранцы, но не все, а только граждане:
Беларуси;
Казахстана;
Армении;
Кыргызстана;
Украины.
Это следует из Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в Астане 29.05.2014) и из положений ч. 3 ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Заказчики самозанятых иностранцев должны соблюдать формальности. В частности:
При заключении или расторжении договора ГПХ с иностранцем- самозанятым нужно уведомить МВД по месту оказания услуг в течение трех рабочих дней.
Если предоставляете жилье — неважно, будет это арендованная квартира или койка в общежитии — иностранца нужно ставить на миграционный учет. Граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана — в течение 30 календарных дней, граждан Беларуси и Украины — в течение 90 дней.
Нарушение этих требований может повлечь серьезные санкции.
Например, неуведомление или нарушение порядка и (или) формы уведомления о заключении или прекращении трудового или гражданско-правового договора автоматически считаются нарушением миграционного законодательства. За неуведомление или несоблюдение порядка уведомления (в том числе пропуск сроков) предусмотрены штрафы до:
для физических лиц — от 2000 до 5000 рублей;
для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
В Москве, Санкт‑Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях санкции выше:
для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;
для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;
для юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Основание — ч. 3, ч. 4 ст. 18.15 КоАП.
Если вы сотрудничаете с иностранцами-самозанятыми, то их нужно проверять на факт присутствия или отсутствия в реестре контролируемых лиц (РКЛ). Это официальный список иностранцев, пребывающих в России без законных оснований.
Кого включают в Реестр контролируемых лиц
Узнать, попал ли человек в Реестр, можно непосредственно на сайте МВД и на Госуслугах. Доступ к РКЛ открытый и бесплатный. Данные в нем обновляются раз в четыре часа.
Чтобы попасть в Реестр, иностранцу достаточно утратить законные основания для проживания (пребывания) в России. Отметим: включение в РКЛ не означает автоматического исключения из числа самозанятых.
Основания для включения в РКЛ могут быть такими, например:
закончился срок безвизового пребывания;
закончился срок действия документов, позволяющих легально находиться в России;
незаконный въезд в Россию;
отказ в признании беженцем или лишение статуса беженца;
отказ в продлении срока предоставления временного убежища;
лишение временного убежища;
решение органов власти о нежелательности нахождения иностранца в России, запрете въезда в Россию, ограничении выезда за пределы России, прекращении российского гражданства при отсутствии легальных оснований находиться в России, сокращении срока временного пребывания, административном выдворении;
нахождение в России больше 72 часов иностранца — пассажира круизного судна;
признание виновным в совершении преступления.
Если иностранец попадает в РКЛ, то на него накладывается ряд ограничений. Например, иностранному гражданину запрещено открытие банковских счетов и проведение иных банковских операций с их участием. Исключение — внесение обязательных платежей, переводов, выдачи наличных на сумму не более 30 тыс. руб. в мес.
Основание — ст. 5 закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ч. 2 ст. 31.1. закона №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Также иностранец не вправе:
управлять транспортом;
изменять место жительства (пребывания) в России без разрешения органа МВД.
У исполнителя есть лишь два варианта выхода: узаконить свое пребывание (проживание) в России или покинуть страну, в том числе будучи депортированным.
Могут ли бизнес оштрафовать за помощь нелегальным мигрантам
Компании рискуют получить штраф за предоставление услуг, которые способствуют незаконному пребыванию иностранных граждан в России.
К таким услугам относятся:
Сдача жилья. Владельцам недвижимости запрещено предоставлять квартиры, гостиничные номера или апартаменты людям, не имеющим разрешения на проживание.
Образование для детей. Школы и детские сады не могут принимать детей мигрантов до легализации их статуса.
Помощь в получении водительских прав. Иностранцы, не прошедшие регистрацию, не могут сдавать экзамены или получать водительские удостоверения.
Оказание услуг иностранцу, включенному в РКЛ, влечет за собой серьезные штрафы:
для физических лиц — от 2000 до 5000 рублей;
для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей;
для компаний — от 400 000 до 500 000 рублей.
Основание — ч. 3 ст. 18.9 КоАП.
Что делать заказчику, если исполнитель оказался в РКЛ
Заказчику следует расторгнуть договор с иностранцем и сообщить об этом в МВД. Если вы обнаружили, что человек внесен в реестр нарушителей миграционного режима, обязательно проинформируйте его об этом. Иногда туда можно попасть по ошибке. В таком случае иностранцу следует обратиться в территориальное подразделение МВД по месту регистрации. Там у него запросят документы, подтверждающие законность пребывания в России. После проверки и подтверждения сведений МВД исключит его из реестра.
Непросто контролировать самозанятых иностранцев с учетом того, что информация в РКЛ регулярно обновляется. Кроме того, важно регулярно проверять, не утратил ли исполнитель статус плательщика НПД. Если исполнителей много, делать это вручную затруднительно. Поэтому проще и удобнее сотрудничать с самозанятыми через специальные платформы, например Qugo.
Сервис автоматизирует ключевые процессы взаимодействия с внештатными специалистами: оформляет электронную подпись, формирует чеки, перечисляет налоги за исполнителя и отслеживает актуальность его статуса. Вам не нужно тратить время на бумажную рутину и переживать за документооборот — сотрудничество с внештатными специалистами становится прозрачным и безопасным.
