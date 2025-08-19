Реестр контролируемых лиц: может ли в него попасть иностранец-самозанятый и что делать бизнесу

Могут ли иностранцы быть самозанятыми

В качестве плательщиков НПД могут зарегистрироваться и иностранцы, но не все, а только граждане:

Беларуси;

Казахстана;

Армении;

Кыргызстана;

Украины.

Это следует из Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в Астане 29.05.2014) и из положений ч. 3 ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Заказчики самозанятых иностранцев должны соблюдать формальности. В частности:

При заключении или расторжении договора ГПХ с иностранцем- самозанятым нужно уведомить МВД по месту оказания услуг в течение трех рабочих дней.

Если предоставляете жилье — неважно, будет это арендованная квартира или койка в общежитии — иностранца нужно ставить на миграционный учет. Граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана — в течение 30 календарных дней, граждан Беларуси и Украины — в течение 90 дней.

Нарушение этих требований может повлечь серьезные санкции.

Например, неуведомление или нарушение порядка и (или) формы уведомления о заключении или прекращении трудового или гражданско-правового договора автоматически считаются нарушением миграционного законодательства. За неуведомление или несоблюдение порядка уведомления (в том числе пропуск сроков) предусмотрены штрафы до:

для физических лиц — от 2000 до 5000 рублей;

для должностных лиц — от 35 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В Москве, Санкт‑Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях санкции выше:

для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;

для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;

для юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Основание — ч. 3, ч. 4 ст. 18.15 КоАП.

Если вы сотрудничаете с иностранцами-самозанятыми, то их нужно проверять на факт присутствия или отсутствия в реестре контролируемых лиц (РКЛ). Это официальный список иностранцев, пребывающих в России без законных оснований.