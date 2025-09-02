Новый закон о платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется для бизнеса

Кого затрагивает закон, а кого нет
Новый закон распространяется на посреднические цифровые платформы — то есть маркетплейсы и агрегаторы, где встречаются продавцы или исполнители и покупатели. Например, это сервисы доставки, биржи фрилансеров и т. д. Также он касается владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Закон не регулирует деятельность:
электронных ресурсов банков и других финансовых организаций, а также специалистов, которые оказывают профуслуги на финансовом рынке;
онлайн-магазинов с лицензиями на программы, базами данных и т. д.;
площадок, где владелец продает исключительно собственные товары и услуги;
операторов инвестиционных платформ;
операторов гос- и муниципальных инфосистем, а также других ресурсов, созданных на основании федеральных законов;
операторов ЭТП для закупок;
электронных платформ для реализации имущества банкротов;
торговых площадок, на которых происходит приватизация гос- или муниципального имущества.
Реестр платформ
По новому закону любая посредническая цифровая платформа должна быть внесена в специальный госреестр. Вести его будет орган исполнительной власти, которого назначит Правительство.
Также утвердят правила, где определят:
состав сведений о платформе;
условия и порядок включения в реестр;
основания и процедуру исключения из него.
Основные требования к платформам
Закон устанавливает для владельцев маркетплейсов и агрегаторов единые базовые правила работы. Операторам нужно будет обеспечить прозрачность, равные условия для партнеров и безопасную среду для покупателей.
Прозрачность алгоритмов
Закон требует раскрывать партнерам, как именно работает поиск и выдача товаров. Если на позиции в результатах влияют рейтинг продавца, отзывы, полнота информации в карточке или скорость выполнения заказов — об этом должны знать сами исполнители.
Эти критерии закрепляются в договоре, чтобы партнер понимал, почему его карточка находится выше или ниже конкурентов.
Запрет на дискриминацию
Платформа не имеет права произвольно блокировать партнеров или убирать их карточки из выдачи без объяснения причин. Ограничения могут вводиться только на законных основаниях или по решению суда, а все условия должны быть прописаны в договоре.
Если платформа оказывает платные услуги по продвижению, они должны быть доступны всем на равных условиях. Например, если покупатель выбрал фильтр «от дешевых к дорогим», маркетплейс не может поднять наверх более дорогие товары лишь потому, что продавец оплатил услуги продвижения.
Соблюдение прав и законности
Нормативный акт закрепляет обязанность операторов защищать права участников рынка и следить за законностью. На платформе не должно быть незаконного использования персданных или запрещенного контента.
Все карточки товаров и услуг подлежат проверке на соответствие требованиям: у продавца должны быть лицензии, сертификаты и нужная маркировка. Иначе оператор несет административную ответственность.
Финансовая отчетность и налоги
Платформа обязана передавать сведения о доходах своих партнеров в ФНС. Это касается всех категорий участников — от крупных юрлиц до самозанятых и исполнителей по договорам ГПХ. Фактически это означает, что работа «в серую» через крупные платформы больше невозможна.
Гарантии для партнеров
Чтобы защитить партнеров от произвольных решений, закон вводит обязательный досудебный порядок урегулирования споров.
У каждой платформы должна быть система подачи жалоб: на претензии обязаны отвечать не позднее чем через 15 календарных дней, а если жалоба признается обоснованной, санкции должны быть сняты в течение 48 часов. Это серьезная гарантия для самозанятых и малого бизнеса, которые раньше часто сталкивались с блокировками без объяснения причин.
Контакты и прозрачность для юридически значимых сообщений
Платформа обязана обеспечивать прозрачность юридически значимой коммуникации. На сайте и в личном кабинете должны быть размещены контакты:
адрес электронной почты для официальных сообщений;
данные о владельце — ФИО для физического лица или наименование для юридического лица.
Договоры между оператором и партнерами
С 1 октября 2026 года все правоотношения на платформе строятся на основании договора. Он заключается в электронной форме прямо в личном кабинете. Оператор обязан обеспечить партнеру постоянный доступ к актуальной версии договора, а также хранить все архивные версии не менее трех лет.
Проверка партнеров
Перед заключением договора платформа обязана проверить данные продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА. Это требование теперь действует по умолчанию, а перечень сведений для проверки установит Правительство.
Что должно быть в договоре
Закон закрепляет целый список обязательных условий. Чтобы легче ориентироваться, приведем их в таблице:
Блок условий
Что включает
Зачем это нужно
Ответственность
Перечень мер ответственности, основания и порядок применения санкций
Чтобы исключить произвольные штрафы и блокировки
Взаиморасчеты
Размер комиссии платформы, сроки и порядок выплат
Прозрачность и предсказуемость доходов партнера
Ценообразование и скидки
Правила изменения цен, участие в акциях, уведомления о скидках
Защита партнера от «скидок за его счет»
Поиск и рейтинг
Принципы формирования рейтинга и выдачи, основания изменения позиции
Понимание партнером логики ранжирования
Обмен сообщениями
Порядок направления юридически значимых уведомлений
Для оперативной и официальной коммуникации
Возвраты и логистика
Правила приема, хранения, доставки и возврата товаров
Четкие процедуры для покупателя и продавца
Досудебное урегулирование
Порядок обжалования действий и решений оператора
Гарантия защиты интересов партнера
Сроки уведомлений
Оператор обязан предупреждать о любых изменениях условий договора:
за 45 календарных дней — если меняются ключевые условия (комиссия, логистика, ответственность, штрафы);
за 15 календарных дней — если изменения менее существенные.
Исключения допускаются только в двух случаях: если изменения улучшают положение партнера или если они требуются в силу закона.
Обратная связь
У партнера всегда должна быть возможность направить запрос на документы (например, акт сверки) и получить их в течение семи рабочих дней. Это обязательное условие договора.
Скидки, акции и карточки товаров
Закон о платформенной экономике отдельно регулирует вопросы цен и оформления предложений на площадках. Это важно, потому что раньше маркетплейсы могли самостоятельно снижать цены или менять карточки товаров без согласия продавцов.
Акции и скидки за счет партнера можно проводить только с его согласия. Если оператор планирует снизить цену, он обязан уведомить продавца минимум за пять рабочих дней.
У партнера есть право:
отказаться от участия в акции;
установить минимальный порог скидки, ниже которого цена не может опускаться.
Отказ не влечет никаких санкций: партнера нельзя заблокировать или понизить его рейтинг только потому, что он не согласился на акцию.
Для карточек на платформе тоже вводятся требования:
В карточке должна быть указана полная информация о партнере, товаре или услуге, а также подтверждающие документы — лицензии, сертификаты, маркировка.
Оператор обязан проверять карточки перед публикацией и блокировать те, что содержат запрещенные товары или нарушают закон.
Маркетплейс обязан явно указывать, что он сам — не продавец товара или исполнитель услуги (если это и правда не так).
Оператор может ограничить или прекратить размещение карточки:
для соблюдения законодательства;
по вступившему в силу решению суда или госоргана;
на основании договора с партнером.
Если карточка ограничена, партнера должны уведомить минимум за три календарных дня. После устранения нарушений доступ восстанавливается в течение 48 часов.
Ограничение доступа к личному кабинету также допускается лишь по четким основаниям:
для соблюдения закона;
по условиям договора;
если есть признаки неправомерного доступа третьих лиц.
В случае санкций оператор обязан уведомить партнера не позднее чем за три дня.
Самозанятые и исполнители по ГПХ на платформах
Отдельный раздел закона посвящен тому, как должна строиться работа между оператором платформы, партнером-заказчиком и исполнителем-самозанятым.
Отдельные выплаты за каждый заказ
Самозанятому исполнителю полагается отдельная выплата за каждый заказ. Это означает, что платформа не может «сводить» все его доходы в один общий платеж и задерживать расчеты.
Свобода выбора заказов
Самозанятый исполнитель имеет право сам решать, какие заказы брать в работу. Он не обязан выполнять все подряд — только те услуги или задания, которые соответствуют его профилю. Это закрепляет принцип добровольности и подчеркивает отличие гражданско-правовых отношений от трудовых.
Запрет на признаки трудовых отношений
В договорах с самозанятыми не должно быть условий, которые могут трактоваться как трудовые отношения: график работы, подчиненность внутреннему распорядку, фиксация «рабочего места». Если такие признаки появятся, есть риск переквалификации договора и штрафов.
Проверка не только исполнителей, но и заказчиков
Закон обязывает платформу проверять обе стороны сделки.
У исполнителя должна быть квалификация для выполнения работ или оказания услуг.
У заказчика в карточке заказа не должно быть условий, которые угрожают жизни и здоровью исполнителя.
Оператор также не имеет права допускать к партнерству несовершеннолетних.
Информирование и защита
Платформа должна полностью информировать самозанятого об условиях заказа: сроках, объеме работы, оплате, рисках.
Если в процессе возникнут претензии или санкции со стороны платформы, исполнитель может воспользоваться системой досудебного урегулирования и обжаловать решение.
Возвраты, рекламации и работа ПВЗ
Закон подробно описывает, как должны работать возвраты товаров и какие требования предъявляются к пунктам выдачи заказов. Это важно и для покупателей, и для партнеров, так как раньше правила возврата часто устанавливали без единого стандарта.
Возвраты через платформу
Теперь покупатель получает право вернуть товар не только продавцу напрямую, но и через пункт выдачи, если логистика организована платформой.
Платформа должна обеспечить прозрачный процесс возврата и гарантировать, что товар попадет обратно к продавцу.
Обязанности оператора
Оператор платформы должен:
наладить систему связи между покупателем и продавцом по вопросам возврата;
информировать партнеров о правилах приема и обработки возвратов;
контролировать соблюдение сроков и условий возврата.
Требования к ПВЗ
Закон устанавливает конкретные требования к пунктам выдачи заказов:
помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарным правилам;
условия хранения должны исключать порчу товаров;
должен быть организован прием и возврат заказов в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Если ПВЗ не соответствует требованиям, оператор платформы несет ответственность за нарушения.
Ответственность и штрафы
За нарушения правил платформенной экономики предусмотрены отдельные статьи в КоАП.
Например, если оператор неправомерно ограничил доступ партнера к личному кабинету или карточке товара без законных оснований, ему грозят штрафы:
для должностных лиц — от 30 000 до 80 000 руб.;
для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.
Если платформа снижает цену «за счет» продавца или исполнителя без его добровольного согласия и уведомления, штраф составит:
для должностных лиц — от 30 000 до 80 000 руб.;
для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 руб.
Под санкции также попадают, например:
отказ предоставить доступ к информации о принципах ранжирования и рейтингов;
нарушение порядка обмена юридически значимыми сообщениями;
несоблюдение правил по поисковой выдаче.
Для операторов платформ максимальная планка штрафа по закону составляет до 500 000 руб. Помимо этого, надзорные органы могут требовать устранить нарушения и компенсировать убытки пострадавшей стороне.
Что предстоит сделать владельцам платформ
До 1 октября 2026 года остается чуть больше года. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к изменениям, но только если начать уже сейчас. Закон требует от маркетплейсов и агрегаторов прозрачности, отчетности и новых сервисов для партнеров. Значит, предстоит не просто переписать договоры, а выстроить процессы так, чтобы они работали без сбоев и лишних рисков.
Что нужно сделать владельцам платформ:
пересмотреть все договорные шаблоны и убедиться, что в них есть обязательные условия по уведомлениям, ответственности и досудебному порядку;
организовать передачу данных в налоговую и встроить эту задачу в регулярные процессы;
обеспечить партнерам понятные каналы связи и быстрые ответы на претензии;
подумать над доступностью и удобством интерфейсов, так как закон требует учитывать потребности разных категорий пользователей.
