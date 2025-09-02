Новый закон о платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется для бизнеса

В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь , чтобы ничего не пропустить.

основания и процедуру исключения из него.

По новому закону любая посредническая цифровая платформа должна быть внесена в специальный госреестр. Вести его будет орган исполнительной власти, которого назначит Правительство.

торговых площадок, на которых происходит приватизация гос- или муниципального имущества.

операторов гос- и муниципальных инфосистем, а также других ресурсов, созданных на основании федеральных законов;

онлайн-магазинов с лицензиями на программы, базами данных и т. д.;

электронных ресурсов банков и других финансовых организаций, а также специалистов, которые оказывают профуслуги на финансовом рынке;

Новый закон распространяется на посреднические цифровые платформы — то есть маркетплейсы и агрегаторы, где встречаются продавцы или исполнители и покупатели. Например, это сервисы доставки, биржи фрилансеров и т. д. Также он касается владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Кого затрагивает закон, а кого нет

Основные требования к платформам

Закон устанавливает для владельцев маркетплейсов и агрегаторов единые базовые правила работы. Операторам нужно будет обеспечить прозрачность, равные условия для партнеров и безопасную среду для покупателей.

Прозрачность алгоритмов

Закон требует раскрывать партнерам, как именно работает поиск и выдача товаров. Если на позиции в результатах влияют рейтинг продавца, отзывы, полнота информации в карточке или скорость выполнения заказов — об этом должны знать сами исполнители. Эти критерии закрепляются в договоре, чтобы партнер понимал, почему его карточка находится выше или ниже конкурентов.

Запрет на дискриминацию

Платформа не имеет права произвольно блокировать партнеров или убирать их карточки из выдачи без объяснения причин. Ограничения могут вводиться только на законных основаниях или по решению суда, а все условия должны быть прописаны в договоре. Если платформа оказывает платные услуги по продвижению, они должны быть доступны всем на равных условиях. Например, если покупатель выбрал фильтр «от дешевых к дорогим», маркетплейс не может поднять наверх более дорогие товары лишь потому, что продавец оплатил услуги продвижения.

Соблюдение прав и законности

Нормативный акт закрепляет обязанность операторов защищать права участников рынка и следить за законностью. На платформе не должно быть незаконного использования персданных или запрещенного контента. Все карточки товаров и услуг подлежат проверке на соответствие требованиям: у продавца должны быть лицензии, сертификаты и нужная маркировка. Иначе оператор несет административную ответственность.

Финансовая отчетность и налоги

Платформа обязана передавать сведения о доходах своих партнеров в ФНС. Это касается всех категорий участников — от крупных юрлиц до самозанятых и исполнителей по договорам ГПХ. Фактически это означает, что работа «в серую» через крупные платформы больше невозможна.

Гарантии для партнеров

Чтобы защитить партнеров от произвольных решений, закон вводит обязательный досудебный порядок урегулирования споров. У каждой платформы должна быть система подачи жалоб: на претензии обязаны отвечать не позднее чем через 15 календарных дней, а если жалоба признается обоснованной, санкции должны быть сняты в течение 48 часов. Это серьезная гарантия для самозанятых и малого бизнеса, которые раньше часто сталкивались с блокировками без объяснения причин.

Контакты и прозрачность для юридически значимых сообщений