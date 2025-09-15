Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году

Чек важен для заказчика. Он подтверждает законность сделки, обоснованность расходов и гражданско-правовой характер отношений.

не позднее 9 числа следующего месяца — при расчетах по безналу.

сразу — при получении наличных, получении оплаты по QR-коду, с банковской карты заказчика и другими аналогичными способами;

Представьте, что самозанятый выполнил задачу и заказчик перевел оплату. Если исполнитель аннулировал чек и не вернул деньги или просто не выдал чек — это нарушение.

Если компания этого не сделает, налоговая вправе доначислить налоги самостоятельно, а также назначить штраф в размере до 40% от суммы неуплаты и начислить пени за каждый день просрочки.

13% НДФЛ с суммы выплаты, как при работе с обычным физическим лицом

Налоговой важно, чтобы вознаграждение исполнителю было задекларировано и с него уплачен налог. Если самозанятый не сформировал чек, его доход считается «неподтвержденным» . Тогда обязанность уплаты ложится на компанию-заказчика.

Что будет, если самозанятый не выдаст чек

В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь , чтобы ничего не пропустить.

В этих ситуациях самозанятый обязан аннулировать чек с ошибкой и оформить корректный. Если вы увидели, что самозанятый аннулировал чек, сперва свяжитесь с ним и спросите, в чем дело. Возможно, он просто забыл выслать вам новый чек.

В тексте использовал некорректные формулировки, например «зарплата» или «аванс». Такие слова могут вызвать подозрения в наличии трудовых отношений.

В ИНН заказчика допустил ошибку. В таком случае расходы не будут признаны для налогообложения. Основание — п. 2 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899 .

Аннулирование чека возможно, если исполнитель оформил его с ошибками:

Формально у плательщика НПД есть право аннулировать любой чек из приложения «Мой налог». Поэтому ситуация, когда исполнитель сначала выдал чек, а затем его отменил, вполне возможна. Но при этом самозанятый должен корректно и своевременно отражать доходы в ФНС.

Самозанятый может сначала выдать чек, а затем аннулировать его

Что делать, если самозанятый не выдал чек и пропал

Если самозанятый аннулировал чек, его копия, скорее всего, хранится у заказчика. Для начала стоит проверить ее подлинность: отсканируйте QR-код на чеке. Если документ действителен, вы увидите его на портале ФНС. Если система выдает ошибку или чека у вас и вовсе не было, действуйте по такому алгоритму:

Шаг 1. Связаться и напомнить о чеке

Иногда проблему можно решить просто. Самозанятый мог забыть перевыставить чек или столкнуться с техническими сложностями — например, из-за перебоев со связью или интернетом. В такой ситуации начните с вежливого сообщения: «Здравствуйте! Оплата услуги была произведена [дата], прошу сформировать и прислать чек согласно требованиям статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Нам необходим чек для корректного учета расходов и подтверждения факта оплаты». Для убедительности можно сослаться на условия договора, если в нем вы закрепили обязательство самозанятого формировать чеки. Если дело в ошибке, самозанятый вправе аннулировать неверный чек и выдать новый — с фактической датой расчета. Основание — письмо ФНС от 28.07.2023 № ЗГ-3-20/9902.

Шаг 2. Обратиться в налоговую инспекцию

Если самозанятый игнорирует просьбы и отказывается формировать чек, стоит подать жалобу в ФНС. Сделать это можно через портал ФНС или по телефону колл-центра 8-800-222-2-222. Такое обращение подтвердит недобросовестное поведение исполнителя и вашу добросовестность как заказчика. В жалобе нужно указать: свои данные как заказчика;

сведения о самозанятом (Ф.И.О., ИНН);

дату и сумму оплаты;

описание ситуации с упоминанием ваших попыток получить чек. К обращению приложите копии договора, акты, скриншоты переписки и другие документы, подтверждающие факт оказания услуги и оплаты. Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213. Налоговая служба прямо рекомендует сообщать о подобных случаях. Для самозанятого это не пройдет без последствий, а бизнес защитится от обвинения в неисполнении обязательств налогового агента.

Шаг 3. Учесть расходы и оценить риски

Если деньги по аннулированному чеку вернулись, нужно скорректировать налоговую базу в порядке, который установлен для вашего режима налогообложения. Основание — письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899. Если у вас сохранилась копия чека, даже аннулированного, но с фактически уплаченной суммой и корректными реквизитами, аннулирование не станет основанием для исключения расходов. Эту позицию подтверждает и ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213. Когда сотрудничество с самозанятым происходило через посредника, потребуется дополнительный пакет документов — агентский договор, акты оказанных услуг, а также иные бумаги, подтверждающие, что сделка была заключена именно между вами и самозанятым. Основание — письмо ФНС от 30.10.2020 № АБ-4-20/17902. Если же нет ни повторно выставленного чека, ни копии аннулированного, восстановить его заказчик не может. В этом случае важно собрать максимально полный комплект доказательств фактических расходов: договоры, акты, банковские выписки, переписку с исполнителем.