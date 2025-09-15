Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году

Когда самозанятый должен выдавать чек
Представьте, что самозанятый выполнил задачу и заказчик перевел оплату. Если исполнитель аннулировал чек и не вернул деньги или просто не выдал чек — это нарушение.
Самозанятый обязан выдавать чек:
сразу — при получении наличных, получении оплаты по QR-коду, с банковской карты заказчика и другими аналогичными способами;
не позднее 9 числа следующего месяца — при расчетах по безналу.
Основание — ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Чек важен для заказчика. Он подтверждает законность сделки, обоснованность расходов и гражданско-правовой характер отношений.
Что будет, если самозанятый не выдаст чек
Налоговой важно, чтобы вознаграждение исполнителю было задекларировано и с него уплачен налог. Если самозанятый не сформировал чек, его доход считается «неподтвержденным». Тогда обязанность уплаты ложится на компанию-заказчика.
Фактически организация становится налоговым агентом и должна начислить:
Вид начисления
Размер
НДФЛ
13% НДФЛ с суммы выплаты, как при работе с обычным физическим лицом
Страховые взносы
30% страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование
Если компания этого не сделает, налоговая вправе доначислить налоги самостоятельно, а также назначить штраф в размере до 40% от суммы неуплаты и начислить пени за каждый день просрочки.
Самозанятый может сначала выдать чек, а затем аннулировать его
Формально у плательщика НПД есть право аннулировать любой чек из приложения «Мой налог». Поэтому ситуация, когда исполнитель сначала выдал чек, а затем его отменил, вполне возможна. Но при этом самозанятый должен корректно и своевременно отражать доходы в ФНС.
Аннулирование чека возможно, если исполнитель оформил его с ошибками:
Указал неверную сумму — завышенную или заниженную.
Ошибочно выбрал заказчика.
В ИНН заказчика допустил ошибку. В таком случае расходы не будут признаны для налогообложения. Основание — п. 2 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899.
В тексте использовал некорректные формулировки, например «зарплата» или «аванс». Такие слова могут вызвать подозрения в наличии трудовых отношений.
Создал чек случайно из-за некорректного использования приложения «Мой налог».
В этих ситуациях самозанятый обязан аннулировать чек с ошибкой и оформить корректный. Если вы увидели, что самозанятый аннулировал чек, сперва свяжитесь с ним и спросите, в чем дело. Возможно, он просто забыл выслать вам новый чек.
Что делать, если самозанятый не выдал чек и пропал
Если самозанятый аннулировал чек, его копия, скорее всего, хранится у заказчика. Для начала стоит проверить ее подлинность: отсканируйте QR-код на чеке. Если документ действителен, вы увидите его на портале ФНС.
Если система выдает ошибку или чека у вас и вовсе не было, действуйте по такому алгоритму:
Шаг 1. Связаться и напомнить о чеке
Иногда проблему можно решить просто. Самозанятый мог забыть перевыставить чек или столкнуться с техническими сложностями — например, из-за перебоев со связью или интернетом.
В такой ситуации начните с вежливого сообщения:
«Здравствуйте! Оплата услуги была произведена [дата], прошу сформировать и прислать чек согласно требованиям статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Нам необходим чек для корректного учета расходов и подтверждения факта оплаты».
Для убедительности можно сослаться на условия договора, если в нем вы закрепили обязательство самозанятого формировать чеки.
Если дело в ошибке, самозанятый вправе аннулировать неверный чек и выдать новый — с фактической датой расчета. Основание — письмо ФНС от 28.07.2023 № ЗГ-3-20/9902.
Шаг 2. Обратиться в налоговую инспекцию
Если самозанятый игнорирует просьбы и отказывается формировать чек, стоит подать жалобу в ФНС. Сделать это можно через портал ФНС или по телефону колл-центра 8-800-222-2-222. Такое обращение подтвердит недобросовестное поведение исполнителя и вашу добросовестность как заказчика.
В жалобе нужно указать:
свои данные как заказчика;
сведения о самозанятом (Ф.И.О., ИНН);
дату и сумму оплаты;
описание ситуации с упоминанием ваших попыток получить чек.
К обращению приложите копии договора, акты, скриншоты переписки и другие документы, подтверждающие факт оказания услуги и оплаты.
Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213. Налоговая служба прямо рекомендует сообщать о подобных случаях. Для самозанятого это не пройдет без последствий, а бизнес защитится от обвинения в неисполнении обязательств налогового агента.
Шаг 3. Учесть расходы и оценить риски
Если деньги по аннулированному чеку вернулись, нужно скорректировать налоговую базу в порядке, который установлен для вашего режима налогообложения. Основание — письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899.
Если у вас сохранилась копия чека, даже аннулированного, но с фактически уплаченной суммой и корректными реквизитами, аннулирование не станет основанием для исключения расходов. Эту позицию подтверждает и ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213.
Когда сотрудничество с самозанятым происходило через посредника, потребуется дополнительный пакет документов — агентский договор, акты оказанных услуг, а также иные бумаги, подтверждающие, что сделка была заключена именно между вами и самозанятым. Основание — письмо ФНС от 30.10.2020 № АБ-4-20/17902.
Если же нет ни повторно выставленного чека, ни копии аннулированного, восстановить его заказчик не может. В этом случае важно собрать максимально полный комплект доказательств фактических расходов: договоры, акты, банковские выписки, переписку с исполнителем.
Шаг 4. Примите меры, чтобы ситуация не повторялась
Важно помнить: запрашивать чек заранее нельзя — его формируют в момент расчета или не позднее 9 числа следующего месяца при безналичных расчетах. Основание — ч. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Чтобы минимизировать риски в будущем:
Пересмотрите договоры с самозанятыми. Если в них нет санкций за задержку выдачи или аннулирование чеков — добавьте такие условия.
Обучайте сотрудников. Те, кто отвечает за работу с самозанятыми, должны знать порядок действий и требования к исполнителям.
Откажитесь от «ручных» расчетов. Используйте современные системы автоматизации — например, через Qugo удобно проводить индивидуальные или массовые выплаты исполнителям.
Сотрудничайте с проверенными исполнителями. Надежных самозанятых проще находить через специализированные платформы (например, Qugo), которые сами формируют чеки и закрывающие документы.
Такие меры ускорят подтверждение расходов, даже если есть проблемы с исполнителем.
