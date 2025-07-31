Что делать заказчику, если самозанятый сменил данные: фамилию, паспорт, адрес

Разберем, как правильно обновлять персональные данные самозанятых при смене паспорта, фамилии или региона деятельности. Как эти изменения отражаются на взаимодействии с заказчиками и налоговой службой. Вы узнаете, какие шаги нужно предпринять, чтобы избежать ошибок в учете.

Иногда самозанятые сталкиваются с необходимостью обновить свои данные. Причины — смена фамилии после брака, получение нового паспорта или переезд в другой регион.

Эти изменения отражаются в их профиле в приложении «Мой налог», а значит, влияют на документы, которые исполнители выдают заказчикам. Чтобы избежать путаницы с чеками и договорами, нужно понимать:

какие сведения обновляются автоматически;

что самозанятому нужно сделать самостоятельно;

как действовать заказчику.

Какие данные меняются и что должен сделать самозанятый

В налоговом профиле самозанятого хранятся персональные сведения: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регион ведения деятельности и контактный телефон. Со временем эта информация может измениться.

Постоянными остаются только ИНН и СНИЛС. Их не меняют ни при замене документов, ни при изменении личных данных.

Данные в приложении «Мой налог» обновляются двумя способами:

Автоматически — фамилия и паспортные данные поступают от МВД в ФНС, информация в приложении меняется в течение 1–2 недель.

Вручную — номер телефона и регион деятельности можно изменить прямо в приложении. Смена региона возможна не чаще раза в год.

Номер телефона и регион ведения можно поменять только вручную. Актуальный контактный номер нужен, чтобы не пропустить уведомления от ФНС — например, о начисленных налогах или необходимости уточнить реквизиты платежа. Регион деятельности также нужно обновить не позднее конца месяца, следующего за переездом. После этого налоги будут перечисляться в бюджет нового региона проживания.

Если данные не меняются больше двух–трех недель, стоит:

Проверить профиль на Госуслугах и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

При необходимости внести изменения вручную и прикрепить подтверждающие документы.

Связать налоговый кабинет с Госуслугами, чтобы ускорить обновление.

Обратиться в техподдержку приложения «Мой налог» — для этого перейдите в раздел «Прочее» → «Вопросы и ответы».

В крайнем случае, сняться с учета и зарегистрироваться заново — старые чеки сохраняются.

Смена фамилии или паспорта не влияет на заключенные договоры. Они продолжают действовать в прежнем объеме. Но нужно уведомить заказчиков об изменении персональных данных в сроки и способом, которые указаны в договоре. Это может быть официальное письмо или сообщение в удобном для сторон канале связи.

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Что делать заказчику

Из-за смены фамилии, паспорта или адреса самозанятого заказчику не придется перезаключать действующие договоры. Все обязательства сторон сохраняются, а налоговая служба идентифицирует исполнителя по ИНН, который не меняется.

Но для порядка и удобства учета стороны обычно оформляют дополнительное соглашение. Так в документах будут фигурировать актуальные сведения исполнителя.

Заказчику нужно убедиться, что исполнитель действительно изменил данные, и обновить у себя информацию.

Для этого можно:

Получить письменное уведомление о смене фамилии, паспорта или адреса, чтобы скорректировать данные в учете.

При необходимости сверить документы: паспорт или свидетельство о браке. Копии документа хранить не нужно — достаточно удостовериться в правильности написания новой фамилии.

Привести в соответствие данные в учетной системе, чтобы не было ошибок в платежных реквизитах.

Если плательщик налога на профдоход зарегистрирован как ИП, нужно запросить свежую выписку из ЕГРИП. В ней отражены актуальные сведения.

Запрашивать копию паспорта закон не запрещает: заказчик вправе убедиться, что услуги оказывает именно то лицо, с которым заключен договор. Это важно при крупных сделках, так как организации обязаны идентифицировать контрагента и проверять его личные данные (ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Но хранить копию документа не требуется.

Чеки, выставленные по старым и по новым данным, остаются действительными. Налоговая связывает их с плательщиком по ИНН. Если заказчику принципиально важно, чтобы в документе фигурировала новая фамилия, можно аннулировать старый чек и выписать новый с той же датой.

Кратко о главном

Смена фамилии, паспорта или адреса не усложняет работу с самозанятыми. Их налоговый статус сохраняется, а все чеки и договоры остаются действительными.

Основная задача исполнителя — вовремя обновить сведения в приложении «Мой налог» и уведомить заказчиков, чтобы не возникало путаницы в документах. Паспортные данные обычно обновляются автоматически — примерно в течение 1–2 недель после их смены.

Заказчику достаточно получить письменное уведомление и обновить данные в своей учетной системе.

При желании можно оформить дополнительное соглашение, но это необязательно.

Для отчетности главное — корректный ИНН, поэтому переходный период между старыми и новыми данными не создает налоговых рисков.

Автоматизация сотрудничества с самозанятыми и другими подрядчиками по ГПХ помогает избегать ошибок, сэкономить время и исполнителям, и заказчикам. Платформа Qugo упрощает взаимодействие и учитывает все важные нюансы работы с исполнителями.

После регистрации на платформе самозанятый получает простую электронную подпись. Перед началом сотрудничества Qugo проверяет исполнителя по базе данных налоговой, чтобы убедиться, что у него есть статус плательщика налога на профдоход и с ним безопасно работать.

У платформы много полезных функций для заказчиков. С помощью Qugo можно массово или индивидуально выплачивать вознаграждения исполнителям, переводить деньги на карты всех российских банков с автоматической проверкой налогового статуса. Также сервис помогает формировать документы — договоры, акты и чеки. После выплаты Qugo автоматически создает чек и, при согласии исполнителя, удерживает и перечисляет НПД за него.

Для исполнителей доступна поддержка, который отвечает на вопросы, помогает с регистрацией и выплатами. Многоязычный колл-центр консультирует по вопросам статуса самозанятого и работы с платформой.

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