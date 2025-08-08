Как обжаловать решение о переквалификации договора ГПХ в трудовой

Чем грозит переквалификация заказчику
При переквалификации гражданско-правового сотрудничества в трудовые отношения налоговая доначисляет НДФЛ, страховые взносы за весь период работы с исполнителем, а также штрафы за нарушение ТК и пени за просрочку уплаты налогов. Эти суммы могут быть существенными.
Например, спортивному клубу работа с тренерами-ИП стоила почти 29 млн руб. Основание — постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.01.2025 № Ф08-9274/2024 по делу № А53-23387/2023.
Другой пример: привлечение самозанятых диспетчеров, логистов, водителей стоило обществу более трех миллионов рублей в виде доначислений, пеней, штрафов. Основание — постановление АС Поволжского округа от 13.06.2024 № Ф06-4196/2024.
Откуда такие суммы:
Контроллеры устанавливают период фактических трудовых отношений.
Определяется база для доначислений, то есть выявляются все выплаты, которые исполнитель получил в период, якобы подлежащий переквалификации.
Помимо доначислений взыскиваются штраф и пени по НК.
Заключение договора ГПХ, маскирующего трудовые отношения, может стоить фирме до 100 000 руб., повторное нарушение — до 200 000 руб. Основание — ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП. По ст. 75, 122, 123 НК также возможны штрафы.
Так что если вы уверены в том, между вами и исполнителем действительно должен быть заключен гражданско-правовой, а не трудовой договор, имеет смысл отстаивать свою позицию.
Какие факты нужно доказать
ИФНС не вправе переквалифицировать «чистые» ГПД по своему усмотрению. Если отсутствуют признаки трудового договора, установленные ст. 15, 56 ТК, выработанные судебной практикой, в том числе Пленумом ВС.
На практике крайне важно, чтобы ваши исполнители:
выполняли задачи, используя свой инвентарь, оборудование, причем не имея при этом закрепленного рабочего места;
не были обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
получали выплаты за результат, а не регулярно, как штатные сотрудники;
не регистрировались как самозанятые массово в один день;
не выполняли такие же функции, что и штатные работники;
желательно сотрудничали и с другими заказчиками;
не имели отпусков и других социальных гарантий;
добирались бы до места выполнения задач сами, не несли материальную ответственность.
Перечень признаков трудовых отношений не закрыт. Но сами налоговики признают, что для переквалификации нужно выявить не один, а несколько факторов.
ИФНС должна доказать, что фактически имела место трудовая деятельность, а также и информировать самозанятого об ошибочном исчислении НПД. Основание — например, определение ВС от 03.02.25 по делу № А76-20897/2023. Если налоговая инспекция не представит убедительных доказательств трудовых отношений, то доначисления, пени, штрафы неправомерны.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Какие документы представить для обжалования
В обжаловании поможет корректный договор ГПХ с самозанятыми, в котором нет признаков трудовых отношений, а также акты выполненных работ, счета, чеки из приложений, подтверждающие оплату услуг на условиях гражданско-правового характера.
Подготовьте также документальное подтверждение того, что не контролировали оперативную деятельность исполнителя. Можно представить табели, графики, листы ознакомления с ЛНА, в которых не фигурируют Ф.И.О. самозанятых. Также подойдет переписка, технические задания, если они свидетельствуют об отсутствии «трудовых» признаков.
📌 Помните о том, что пропуска, журналы учета посещаемости, графики сменности, отпусков, расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости могут подтвердить трудовой характер отношений. Равно как и показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и др. На это указывали и налоговики, например в письме ФНС от 15.04.22 № ЕА-4-15/4674@.
Куда и как жаловаться
Упрощенно процесс обжалования включает три основные стадии:
подача возражений в ИФНС;
апелляция в вышестоящий налоговый орган;
судебное обжалование.
Занимайте активную позицию при проверках, подавайте письменные возражения, приложив к ним документы, подтверждающие ваши доводы. На всех этапах важно оперативно реагировать на действия ИФНС, ведь сроки обжалования ограничены.
Если решение все-таки вынесено не в вашу пользу, то сразу в суд обратиться не получится.
Решение ИФНС о привлечении к ответственности всегда обжалуют сначала в досудебном порядке. Как правило, жалоба адресуется в УФНС по субъекту, но подается через свою ИФНС. Основание — ст. 138 НК.
Апелляционную жалобу на решение по проверке можно подать в течение месяца со дня вручения. Пока она рассматривается, решение в силу не вступает. Если решение по проверке вступило в силу, его можно обжаловать в течение года со дня принятия.
Если апелляционная жалоба не сработала, то остается лишь судебный порядок.
Заявление и документы надо подавать в арбитраж, на территории которого находится налоговый орган, вынесший обжалуемое решение.
Срок на обжалование — три месяца с даты получения отказа, когда вы узнали о том, что вышестоящий орган принял отрицательное решение или когда истек срок на принятие им решения. Пропущенный срок вы можете восстановить, если есть уважительные причины. Основание — ст. 198 АПК.
Но имейте в виду, что отсутствие в штате юриста или то, что он в командировке, а также любые другие внутренние проблемы — не основание для восстановления срока. Основание — см. п. 15 постановления Пленума ВС от 30.06.20 № 12.
Нормативно установленной формы заявления нет, но вот какую информацию нужно обязательно указать:
название суда;
сведения о том, кто подает заявление;
наименование и реквизиты ИФНС;
реквизиты обжалуемого решения;
какие права и интересы вы считаете нарушенными;
какие нормативные акты нарушены;
что вы требуете — признать незаконными доначисления, штрафы, пени полностью или частично;
сведения о досудебном обжаловании;
список прилагаемых документов.
Это не закрытый перечень. Вы можете указать иные сведения, высказать просьбу о приостановке исполнения решения. Заявление подписывает ИП, руководитель организации или уполномоченный представитель — в этом случае нужна доверенность.
Также приложите:
копию обжалуемого решения;
документы, подтверждающие ваши тезисы;
документальное подтверждение отправки в ИФНС копии заявления и приложений, а также уплаты госпошлины.
Размер госпошлины зависит от размера требований. Основание — подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК. Проще всего определить ее размер на сайте арбитражного суда в разделе «Калькулятор госпошлины». Заявление и документы можно подать на бумаге или в электронной форме.
Осталось принять активное участие в судебном разбирательстве и получить решение. Как правило, срок разбирательства — три месяца, но не исключено и продление. Копия решения будет отправлена в течение пяти рабочих дней со дня вынесения. Основание — ст. 113, 201 АПК.
Сотрудничать с самозанятыми выгодно, но важно работать корректно, чтобы исключить риски хождений по инстанциям и судам. Помните о том, что ваши шансы в суде минимальны, если вы действительно маскировали трудовые отношения договорами ГПХ. Важно строить правоотношения с исполнителями максимально прозрачно и законно.
Один из эффективных инструментов для законного сотрудничества с внештатными специалистами — специальные онлайн-платформы, например Qugo. Сервис позволяет не только автоматизировать документооборот, контролировать актуальность статусов исполнителей, но и минимизировать вероятность ошибок и претензий со стороны налоговых органов. Платформа обеспечивает надежную защиту ваших интересов и сохраняет ваше спокойствие.
Читайте также:
Что делать заказчику, если самозанятый сменил данные: фамилию, паспорт, адрес
Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски
Как принять на работу несовершеннолетнего
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFJWqtT2
Начать дискуссию