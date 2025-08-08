Как обжаловать решение о переквалификации договора ГПХ в трудовой

Куда и как жаловаться

Упрощенно процесс обжалования включает три основные стадии:

подача возражений в ИФНС; апелляция в вышестоящий налоговый орган; судебное обжалование.

Занимайте активную позицию при проверках, подавайте письменные возражения, приложив к ним документы, подтверждающие ваши доводы. На всех этапах важно оперативно реагировать на действия ИФНС, ведь сроки обжалования ограничены.

Если решение все-таки вынесено не в вашу пользу, то сразу в суд обратиться не получится.

Решение ИФНС о привлечении к ответственности всегда обжалуют сначала в досудебном порядке. Как правило, жалоба адресуется в УФНС по субъекту, но подается через свою ИФНС. Основание — ст. 138 НК.

Апелляционную жалобу на решение по проверке можно подать в течение месяца со дня вручения. Пока она рассматривается, решение в силу не вступает. Если решение по проверке вступило в силу, его можно обжаловать в течение года со дня принятия.

Если апелляционная жалоба не сработала, то остается лишь судебный порядок.

Заявление и документы надо подавать в арбитраж, на территории которого находится налоговый орган, вынесший обжалуемое решение.

Срок на обжалование — три месяца с даты получения отказа, когда вы узнали о том, что вышестоящий орган принял отрицательное решение или когда истек срок на принятие им решения. Пропущенный срок вы можете восстановить, если есть уважительные причины. Основание — ст. 198 АПК.

Но имейте в виду, что отсутствие в штате юриста или то, что он в командировке, а также любые другие внутренние проблемы — не основание для восстановления срока. Основание — см. п. 15 постановления Пленума ВС от 30.06.20 № 12.

Нормативно установленной формы заявления нет, но вот какую информацию нужно обязательно указать:

название суда;

сведения о том, кто подает заявление;

наименование и реквизиты ИФНС;

реквизиты обжалуемого решения;

какие права и интересы вы считаете нарушенными;

какие нормативные акты нарушены;

что вы требуете — признать незаконными доначисления, штрафы, пени полностью или частично;

сведения о досудебном обжаловании;

список прилагаемых документов.

Основание — ст. 125, 199 АПК.

Это не закрытый перечень. Вы можете указать иные сведения, высказать просьбу о приостановке исполнения решения. Заявление подписывает ИП, руководитель организации или уполномоченный представитель — в этом случае нужна доверенность.

Также приложите:

копию обжалуемого решения;

документы, подтверждающие ваши тезисы;

документальное подтверждение отправки в ИФНС копии заявления и приложений, а также уплаты госпошлины.

Размер госпошлины зависит от размера требований. Основание — подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК. Проще всего определить ее размер на сайте арбитражного суда в разделе «Калькулятор госпошлины». Заявление и документы можно подать на бумаге или в электронной форме.

Осталось принять активное участие в судебном разбирательстве и получить решение. Как правило, срок разбирательства — три месяца, но не исключено и продление. Копия решения будет отправлена в течение пяти рабочих дней со дня вынесения. Основание — ст. 113, 201 АПК.

Сотрудничать с самозанятыми выгодно, но важно работать корректно, чтобы исключить риски хождений по инстанциям и судам. Помните о том, что ваши шансы в суде минимальны, если вы действительно маскировали трудовые отношения договорами ГПХ. Важно строить правоотношения с исполнителями максимально прозрачно и законно.

Один из эффективных инструментов для законного сотрудничества с внештатными специалистами — специальные онлайн-платформы, например Qugo. Сервис позволяет не только автоматизировать документооборот, контролировать актуальность статусов исполнителей, но и минимизировать вероятность ошибок и претензий со стороны налоговых органов. Платформа обеспечивает надежную защиту ваших интересов и сохраняет ваше спокойствие.

