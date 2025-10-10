ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
Как оформить сотрудничество с фрилансером в 2025 году без рисков: инструкция для заказчика 

Сотрудничество с фрилансерами позволяет быстро находить нужных специалистов под проект и при этом не увеличивать штат. Но ошибки в оформлении договоров и выплат могут привести к переквалификации отношений в трудовые. Рассказываем, как оформить сотрудничество безопасно.

Кто такие фрилансеры с точки зрения закона

В действующем законодательстве понятия «фрилансер» нет. На практике так называют внештатного исполнителя, который берет отдельные заказы и работает не в штате компании.

Фрилансер отличается от штатного работника тем, что сам определяет, когда и как выполнять задачу, не подчиняется внутреннему распорядку заказчика и не пользуется его рабочими ресурсами. 

Отношения строятся не по модели «работник–работодатель», а по принципу «заказчик–исполнитель» — так же, как между двумя компаниями.

Основные признаки фрилансера:

  • не связан офисом и графиком;

  • сам организует свое время и рабочие инструменты;

  • получает оплату за конкретный результат, а не фиксированную зарплату;

  • сотрудничает с разными клиентами, без постоянных обязательств перед одним.

Когда привлекают фрилансеров

Внешних исполнителей обычно привлекают в таких случаях:

✅ Разовые услуги. Если нужно, например, обновить фирменный стиль или подготовить несколько иллюстраций, выгоднее заключить с дизайнером договор на конкретный объем задач, чем брать его в штат.

✅ Нерегулярные проекты. Запуск рекламной кампании или написание статьи — задачи, которые могут понадобиться компании периодически. Их удобно поручать внештатникам.

✅ Узкая специализация. Для юридической проверки договора, консультации по налогам или настройки сайта можно пригласить эксперта на один проект. Это дешевле и быстрее, чем содержать такого специалиста в штате.

Формы сотрудничества: самозанятый, ИП или физлицо

Фрилансер может выполнять задачи как самозанятый, индивидуальный предприниматель или обычное физическое лицо. От выбранного варианта зависят налоги, документы и обязанности заказчика.

1. Самозанятый (плательщик НПД). Это один из самых популярных форматов для фрилансеров. Самозанятый сам платит налог на профессиональный доход — 4% с дохода от физлиц и 6% с дохода от компаний и ИП.

Заказчик не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы. После оплаты исполнитель обязан выдать чек через приложение «Мой налог». Чек — главный документ, подтверждающий, что все оформлено законно и расходы можно учитывать при расчете налога.

У самозанятых есть ограничения:

  • годовой доход не выше 2,4 млн руб.;

  • нельзя нанимать сотрудников;

  • нельзя заниматься видами деятельности, запрещенными для НПД (например, перепродажа чужих товаров).

2. ИП на НПД. Предприниматель может применять налог на профессиональный доход. Для заказчика условия такие же, как при работе с обычным самозанятым: чек из приложения «Мой налог» — основное подтверждение оплаты, налоги платит исполнитель.

При этом сохраняются ограничения: лимит дохода 2,4 млн руб. в год и запрет на наем сотрудников по трудовому договору.

3. ИП на УСН, патенте или общем режиме. В этом случае предприниматель сам платит налоги по его налоговому режиму и несет ответственность за отчетность. Заказчик освобожден от уплаты НДФЛ и взносов, но должен убедиться, что услуга соответствует кодам ОКВЭД по видам деятельности ИП. 

4. Физическое лицо без специального налогового статуса. Этот вариант используют редко. С физлицом заключают договор ГПХ, например подряда или оказания услуг. В этом случае компания становится налоговым агентом: удерживает НДФЛ по прогрессивной шкале (13% до 2,4 млн руб., 15–22 % с суммы превышения), а также начисляет страховые взносы.

Что важно знать, если фрилансер — нерезидент

Нерезидентом считается человек, который проводит в России менее 183 дней в течение года, независимо от гражданства. Для бизнеса это частая ситуация: нередко фрилансеры работают дистанционно и живут за пределами страны.

Компания удерживает НДФЛ только с доходов, полученных исполнителем без статуса ИП и самозанятого в РФ (ст. 209 НК). К ним относятся, например:

  • оплата за работы, выполненные на территории России;

  • вознаграждение за услуги или работы для российских заказчиков;

  • дивиденды и проценты, выплаченные российской компанией.

Налог для нерезидентов считайте по ставке 30%.

Важно — такая ставка действительна для фрилансеров. Для сотрудников-нерезидентов действуют стандартные ставки.

Если фрилансер выполняет задание за границей и получает оплату от зарубежного источника, такие доходы не облагаются НДФЛ в России. В этом случае порядок налогообложения определяется законами страны, где фактически выполнена задача (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК).

Как оформить договор с фрилансером

Чтобы избежать споров и претензий со стороны налоговой или трудовой инспекции, отношения с фрилансером нужно закрепить документально. Подойдет договор гражданско-правового характера (ГПХ) — на выполнение работ или оказание услуг.

Пункт договора

Что прописать

Предмет и результат

Четко описать задачу и ожидаемый итог — например, отчет, готовый макет, рекламная кампания, сайт. Указать, в каком виде принимается результат: файлы, ссылка, документ, отчет

Сроки выполнения

Установить дату начала и окончания, при необходимости — этапы. Это подтверждает сдельный характер сотрудничества

Стоимость и порядок оплаты

Указать сумму или принцип расчета (предоплата, по этапам, после выполнения задачи). Отразить сроки и форму оплаты

Порядок приемки

Прописать, что после завершения работы стороны подписывают акт выполненных работ или акт оказанных услуг. Он подтверждает, что у заказчика нет претензий к выполненному заданию

Ответственность сторон

Исполнитель отвечает за качество и сроки, заказчик — за оплату. Можно предусмотреть штрафы при нарушениях. 

Укажите, что самозанятый исполнитель должен выдавать чек и уведомлять заказчика при утрате статуса. Это снимает риски доначислений НДФЛ и взносов.

Конфиденциальность

Добавить пункт о неразглашении, если фрилансер получает доступ к внутренним данным или клиентской информации.

Как платить фрилансеру и оформлять документы

Способ расчетов зависит от того, какой статус у исполнителя. 

✔️ Если исполнитель — самозанятый. Оплату можно перевести на банковскую карту, выдать наличными или через платформу, где фрилансер зарегистрирован как плательщик НПД. После получения денег исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» и отправляет его заказчику. Чек — основной документ, подтверждающий законность сделки. 

При безналичной оплате его нужно сформировать не позднее 9-го числа следующего месяца. При наличной оплате, переводе на карту или платеже с электронного кошелька — в момент получения средств.

✔️ Если исполнитель — ИП на НПД. Вознаграждение также можно перевести безналичным способом или выдать наличными. При оплате наличными действует ограничение — до 100 000 руб. по одному договору. Превышение лимита грозит штрафом: для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 руб., для компаний — от 40 000 до 50 000 руб. (ст. 15.1 КоАП).

✔️ Если исполнитель — ИП на другом режиме. С ИП можно рассчитаться наличными (в рамках того же лимита — 100 000 руб. на один договор) или безналом — на расчетный счет в банке. 

✔️ Если исполнитель — физическое лицо. Оплатить работу можно наличными или переводом на карту, счет или электронный кошелек. При этом заказчик удерживает НДФЛ и начисляет страховые взносы. 

Как избежать переквалификации в трудовые отношения

Главный риск при работе с фрилансерами — когда налоговая или государственная инспекция труда решают, что на самом деле это скрытый сотрудник, а не подрядчик. В этом случае компанию обязывают оформить трудовой договор, начислить взносы и штрафы.

Когда есть риск признания отношений трудовыми:

  • Исполнитель работает постоянно и выполняет типовые обязанности штатных сотрудников.

  • Выплаты происходят регулярно — дважды в месяц или одинаковыми суммами.

  • В договоре указаны «должность», «рабочее место» или «график работы».

  • Фрилансер подчиняется внутренним правилам компании.

Чтобы снизить риск переквалификации отношений с фрилансером:

  • Привлекайте исполнителей только для задач с конкретным результатом, когда важен итог, а не постоянная трудовая функция.

  • В договоре описывайте результат, а не процесс выполнения задач.

  • В договоре прописывайте обязанность самозанятого уведомить об утрате статуса плательщика НПД и ответственность за неуведомление.

  • Устанавливайте четкие сроки и фиксированную оплату за задание, без регулярных «зарплатных» выплат.

  • Не используйте трудовую лексику — «должность», «зарплата», «премия», «командировка».

  • Храните все договоры, акты, чеки и переписку — они подтверждают сдельный характер сотрудничества.

  • Проверяйте, что самозанятый исполнитель не был сотрудником компании в течение последних двух лет.

  • Подписывайте акт оказанных услуг после завершения задания.

  • Проверяйте корректность чеков самозанятых (ИНН, сумма, описание результата).

  • Не оформляйте командировки — поездки фрилансер оплачивает сам и включает в стоимость работ.

Чтобы избежать ошибок в оформлении и не тратить время на проверку статусов самозанятых, удобно использовать специальные платформы для взаимодействия с исполнителями. Qugo автоматизирует все ключевые процессы:

  • проверяет актуальный статус самозанятого и уведомляет, если он потерял право работать на НПД;

  • оформляет все необходимые документы с фрилансером в электронном виде;

  • принимает оплату и автоматически формирует чеки плательщиков НПД;

  • хранит все документы в одном месте, чтобы их можно было предъявить при проверке.

Через Qugo можно безопасно взаимодействовать с самозанятыми и фрилансерами любого профиля. Платформа позволяет компании сосредоточиться на задачах бизнеса и не опасаться рисков переквалификации гражданско-правового сотрудничества в трудовые отношения.

