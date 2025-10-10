Как оформить сотрудничество с фрилансером в 2025 году без рисков: инструкция для заказчика 

Формы сотрудничества: самозанятый, ИП или физлицо

Фрилансер может выполнять задачи как самозанятый, индивидуальный предприниматель или обычное физическое лицо. От выбранного варианта зависят налоги, документы и обязанности заказчика.

1. Самозанятый (плательщик НПД). Это один из самых популярных форматов для фрилансеров. Самозанятый сам платит налог на профессиональный доход — 4% с дохода от физлиц и 6% с дохода от компаний и ИП.

Заказчик не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы. После оплаты исполнитель обязан выдать чек через приложение «Мой налог». Чек — главный документ, подтверждающий, что все оформлено законно и расходы можно учитывать при расчете налога.

У самозанятых есть ограничения:

годовой доход не выше 2,4 млн руб.;

нельзя нанимать сотрудников;

нельзя заниматься видами деятельности, запрещенными для НПД (например, перепродажа чужих товаров).

2. ИП на НПД. Предприниматель может применять налог на профессиональный доход. Для заказчика условия такие же, как при работе с обычным самозанятым: чек из приложения «Мой налог» — основное подтверждение оплаты, налоги платит исполнитель.

При этом сохраняются ограничения: лимит дохода 2,4 млн руб. в год и запрет на наем сотрудников по трудовому договору.

3. ИП на УСН, патенте или общем режиме. В этом случае предприниматель сам платит налоги по его налоговому режиму и несет ответственность за отчетность. Заказчик освобожден от уплаты НДФЛ и взносов, но должен убедиться, что услуга соответствует кодам ОКВЭД по видам деятельности ИП.

4. Физическое лицо без специального налогового статуса. Этот вариант используют редко. С физлицом заключают договор ГПХ, например подряда или оказания услуг. В этом случае компания становится налоговым агентом: удерживает НДФЛ по прогрессивной шкале (13% до 2,4 млн руб., 15–22 % с суммы превышения), а также начисляет страховые взносы.