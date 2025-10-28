Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика

Какие виды деятельности запрещены для самозанятых

Нельзя вести такие виды деятельности на НПД:

Перепродажа имущественных прав.

Перепродажа любых товаров (включая, например, цифровую валюту), за исключением личных вещей.

Реализация подакцизных товаров, исключая сахаросодержащие напитки по списку из подп. 23 п. 1 ст. 181 НК.

Реализация маркируемых товаров.

Добыча и продажа полезных ископаемых.

Посредническая деятельность.

Услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц, исключая доставку с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров.

Любая деятельность, при которой по трудовому договору оформляют работников. По договору ГПХ привлекать исполнителей можно (см. также письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).

Основание — ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Применять НПД могут самозанятые и ИП, которые продают товары собственного производства, неподакцизные и немаркируемые, в том числе через вендинговые аппараты.

Основание — письмо Минфина от 08.02.2022 № 03-11-11/8320.

Товары собственного производства у самозанятых — это продукция, которую человек изготовил самостоятельно своими силами и средствами. Например — игрушки, сувениры, кондитерские изделия, картины, скульптуры, фотографии.

Но это не значит, что каждую деталь изделия человек сделал сам. Часть комплектующих можно купить в готовом виде и использовать их для создания продукта. Например, кондитеры часто закупают готовые топперы для украшения тортов. А мастера создают деревянные шкатулки, расписывая предварительно купленные заготовки.