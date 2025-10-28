Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика

Коротко о главном:
Некоторые услуги на НПД оказывать запрещено — это прямо прописано в 422-ФЗ. А есть услуги, из-за которых могут возникнуть проблемы у заказчиков.
Проверяйте, можно ли применять НПД для выбранных услуг — нарушения приводят к штрафам и доначислениям.
Проводите расчеты официально и оформляйте все нужные документы — договоры, акты оказанных услуг, задания. Это поможет доказать законность сотрудничества при проверке.
Какие виды деятельности запрещены для самозанятых
Нельзя вести такие виды деятельности на НПД:
Перепродажа имущественных прав.
Перепродажа любых товаров (включая, например, цифровую валюту), за исключением личных вещей.
Реализация подакцизных товаров, исключая сахаросодержащие напитки по списку из подп. 23 п. 1 ст. 181 НК.
Реализация маркируемых товаров.
Добыча и продажа полезных ископаемых.
Посредническая деятельность.
Услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц, исключая доставку с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров.
Любая деятельность, при которой по трудовому договору оформляют работников. По договору ГПХ привлекать исполнителей можно (см. также письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).
Основание — ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Применять НПД могут самозанятые и ИП, которые продают товары собственного производства, неподакцизные и немаркируемые, в том числе через вендинговые аппараты.
Основание — письмо Минфина от 08.02.2022 № 03-11-11/8320.
Товары собственного производства у самозанятых — это продукция, которую человек изготовил самостоятельно своими силами и средствами. Например — игрушки, сувениры, кондитерские изделия, картины, скульптуры, фотографии.
Но это не значит, что каждую деталь изделия человек сделал сам. Часть комплектующих можно купить в готовом виде и использовать их для создания продукта. Например, кондитеры часто закупают готовые топперы для украшения тортов. А мастера создают деревянные шкатулки, расписывая предварительно купленные заготовки.
Какие услуги самозанятых при ведут к рискам заказчика
Есть виды деятельности, для которых удобно привлекать именно самозанятых, но делать это рискованно.
1. Поиск клиентов и все, что может напоминать посредничество
Если самозанятый ищет для вас покупателей или клиентов — по сути это посредничество, запрещенное законом о налоге на профессиональную деятельность.
Пересмотрите договоры с такими самозанятыми. Если там есть условия о том, что самозанятый получает вознаграждение за покупку или услугу клиенту, это однозначно агентская схема. Основание — п. 1 ст. 1005 ГК.
При таких услугах заказчику грозят доначисления НДФЛ и страховых взносов на сумму выплаченного вознаграждения, а также штрафы и пени.
2. Услуги по перевозке
Привлекать самозанятых к услугам по перевозке нужно крайне осторожно. В общем случае транспортные услуги самозанятые оказывать могут. Запрещено применять НПД, если самозанятый доставляет товары и принимает оплату без кассы, зарегистрированной на продавца.
В других случаях самозанятый может оказывать услуги по грузоперевозке, если отвечает требованиям всех законов.
Но если самозанятый использует автомобиль компании, заправляет его топливом за счет заказчика, то это инфраструктурная зависимость — признак трудовых отношений. Сама по себе такая зависимость не говорит, что трудовые отношения точно есть. Но если найдутся еще признаки трудовых отношений, крайне вероятны проблемы с ИФНС.
Чтобы снизить риски, рекомендуем добавить ОКВЭДы, по которым компания может сдавать автомобили в аренду, и перестроить модель сотрудничества.
Основание — письмо ФНС от 16.09.21 № АБ-4-20/13183@.
3. Выдача доверенности
Закон не запрещает выдавать самозанятому доверенность. В некоторых случаях оказать услугу без этого невозможно. Например, самозанятый юрист не сможет оказать услуги по судебному представительству, бухгалтер — сдать отчетность.
Но важно учитывать суть отношений. Например, самозанятый подрядчик делает ремонт, не хватает материалов. Фирма выдает ему доверенность на покупку. В этом случае налоговики могут расценить ситуацию как посредничество — то есть действие в интересах заказчика.
Теоретически ИФНС может посчитать, что самозанятый утратил право на НПД. Тогда со всего его вознаграждения придется удержать НДФЛ и взносы. Формально доверенность не доказывает наличие договора поручения, но риск спора все равно остается.
Важно: разовая выдача доверенности не может служить доказательством трудовых отношений, с чем не спорят и суды.
Основание — например, апелляционное определение Самарского облсуда от 27.10.2020 № 33-11410/2020, 2-3213/2020.
Что в итоге
НПД подходит не для всех видов деятельности. Ошибка в выборе формата сотрудничества может привести к доначислениям и штрафам.
Лучше заранее проверить, соответствует ли деятельность самозанятого требованиям закона, и оформлять все взаимодействия документально.
Платформа Qugo помогает снизить риски при работе с самозанятыми и выстроить безопасное взаимодействие с фрилансерами, ИП и исполнителями по договорам ГПХ.
