ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Qugo
Самозанятые
Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика

Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика

Некоторые услуги самозанятые не могут оказывать из-за запрета в законе, другие — могут обернуться рисками для заказчика. Рассмотрели восемь направлений, где НПД применять нельзя, и три схемы, способные привести к доначислениям и штрафам, даже если все оформлено правильно.

Коротко о главном:

  • Некоторые услуги на НПД оказывать запрещено — это прямо прописано в 422-ФЗ. А есть услуги, из-за которых могут возникнуть проблемы у заказчиков.

  • Проверяйте, можно ли применять НПД для выбранных услуг — нарушения приводят к штрафам и доначислениям.

  • Проводите расчеты официально и оформляйте все нужные документы — договоры, акты оказанных услуг, задания. Это поможет доказать законность сотрудничества при проверке.

Какие виды деятельности запрещены для самозанятых

Нельзя вести такие виды деятельности на НПД:

  • Перепродажа имущественных прав. 

  • Перепродажа любых товаров (включая, например, цифровую валюту), за исключением личных вещей.

  • Реализация подакцизных товаров, исключая сахаросодержащие напитки по списку из подп. 23 п. 1 ст. 181 НК.

  • Реализация маркируемых товаров.

  • Добыча и продажа полезных ископаемых.

  • Посредническая деятельность.

  • Услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц, исключая доставку с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров.

  • Любая деятельность, при которой по трудовому договору оформляют работников. По договору ГПХ привлекать исполнителей можно (см. также письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).

Основание — ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Применять НПД могут самозанятые и ИП, которые продают товары собственного производства, неподакцизные и немаркируемые, в том числе через вендинговые аппараты.

Основание — письмо Минфина от 08.02.2022 № 03-11-11/8320.

Товары собственного производства у самозанятых — это продукция, которую человек изготовил самостоятельно своими силами и средствами. Например — игрушки, сувениры, кондитерские изделия, картины, скульптуры, фотографии.

Но это не значит, что каждую деталь изделия человек сделал сам. Часть комплектующих можно купить в готовом виде и использовать их для создания продукта. Например, кондитеры часто закупают готовые топперы для украшения тортов. А мастера создают деревянные шкатулки, расписывая предварительно купленные заготовки.  

В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Какие услуги самозанятых при ведут к рискам заказчика

Есть виды деятельности, для которых удобно привлекать именно самозанятых, но делать это рискованно.

1. Поиск клиентов и все, что может напоминать посредничество

Если самозанятый ищет для вас покупателей или клиентов — по сути это посредничество, запрещенное законом о налоге на профессиональную деятельность.

Пересмотрите договоры с такими самозанятыми. Если там есть условия о том, что самозанятый получает вознаграждение за покупку или услугу клиенту, это однозначно агентская схема. Основание — п. 1 ст. 1005 ГК.

При таких услугах заказчику грозят доначисления НДФЛ и страховых взносов на сумму выплаченного вознаграждения, а также штрафы и пени.

2. Услуги по перевозке

Привлекать самозанятых к услугам по перевозке нужно крайне осторожно. В общем случае транспортные услуги самозанятые оказывать могут. Запрещено применять НПД, если самозанятый доставляет товары и принимает оплату без кассы, зарегистрированной на продавца.

В других случаях самозанятый может оказывать услуги по грузоперевозке, если отвечает требованиям всех законов.

Но если самозанятый использует автомобиль компании, заправляет его топливом за счет заказчика, то это инфраструктурная зависимостьпризнак трудовых отношений. Сама по себе такая зависимость не говорит, что трудовые отношения точно есть. Но если найдутся еще признаки трудовых отношений, крайне вероятны проблемы с ИФНС.

Чтобы снизить риски, рекомендуем добавить ОКВЭДы, по которым компания может сдавать автомобили в аренду, и перестроить модель сотрудничества.

Основание — письмо ФНС от 16.09.21 № АБ-4-20/13183@.

3. Выдача доверенности

Закон не запрещает выдавать самозанятому доверенность. В некоторых случаях оказать услугу без этого невозможно. Например, самозанятый юрист не сможет оказать услуги по судебному представительству, бухгалтер — сдать отчетность.

Но важно учитывать суть отношений. Например, самозанятый подрядчик делает ремонт, не хватает материалов. Фирма выдает ему доверенность на покупку. В этом случае налоговики могут расценить ситуацию как посредничество — то есть действие в интересах заказчика.

Теоретически ИФНС может посчитать, что самозанятый утратил право на НПД. Тогда со всего его вознаграждения придется удержать НДФЛ и взносы. Формально доверенность не доказывает наличие договора поручения, но риск спора все равно остается.

Важно: разовая выдача доверенности не может служить доказательством трудовых отношений, с чем не спорят и суды. 

Основание — например, апелляционное определение Самарского облсуда от 27.10.2020 № 33-11410/2020, 2-3213/2020.

Платформа Qugo снижает риски при работе с самозанятыми и делает взаимодействие с фрилансерами, ИП и исполнителями по ГПХ полностью прозрачным.

Платформа помогает автоматизировать основные процессы:

  • проверяет статус самозанятого и уведомляет, если он утратил право на НПД;

  • оформляет все документы в электронном виде;

  • принимает оплату и автоматически формирует чеки;

  • хранит всю документацию в одном месте для быстрой проверки.

С Qugo компания может безопасно сотрудничать с исполнителями любого профиля и сосредоточиться на развитии бизнеса, не опасаясь переквалификации договоров в трудовые отношения.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Что в итоге

  • НПД подходит не для всех видов деятельности. Ошибка в выборе формата сотрудничества может привести к доначислениям и штрафам.

  • Лучше заранее проверить, соответствует ли деятельность самозанятого требованиям закона, и оформлять все взаимодействия документально.

  • Платформа Qugo помогает снизить риски при работе с самозанятыми и выстроить безопасное взаимодействие с фрилансерами, ИП и исполнителями по договорам ГПХ.

Читайте также:

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFHDkSzU

Информации об авторе

Qugo

Qugo

Платформа для работы с внештатными исполнителями

16 297 подписчиков268 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы