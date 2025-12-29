8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Qugo
Индивидуальный предприниматель
Как ИП перейти с УСН на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция

Как ИП перейти с УСН на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция

Перейти с упрощенки на самозанятость можно в любое время в течение года. Порядок перехода достаточно простой, но если не выполнить все нужные шаги, ИП не сможет применять НПД. Расскажем, как правильно сменить режим налогообложения и что нужно сделать после перехода на самозанятость.

Самое главное:

  • ИП на УСН вправе перейти на НПД в любой момент — окончания налогового периода дожидаться не нужно.

  • В течение 1 месяца с даты перехода на НПД нужно уведомить ИФНС о снятии с УСН.

  • Если ИП забудет направить в налоговую уведомление о снятии с УСН, его самозанятость будет аннулирована.

  • После перехода на НПД потребуется сдать отчетность и уплатить налог и страховые взносы за период работы на УСН.

Шаг 1. Проверить соответствие условиям применения НПД

Чтобы перейти на самозанятость, предприниматель должен отвечать требованиям из ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. На момент перехода ИП не должен:

  • Вести деятельность, запрещенную для НПД.

На самозанятости запрещено заниматься перепродажей готового товара, майнить и продавать цифровую валюту, производить и реализовывать подакцизные товары. Кроме этого, нельзя вести деятельность в качестве агента, поручителя или комиссионера, а также сдавать в аренду нежилые помещения (ст. 4, 6 закона № 422-ФЗ).

  • Быть нанимателем.

Плательщикам НПД нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. При этом закон не запрещает самозанятым сотрудничать с физлицами и ИП по гражданско-правовым договорам (п. 3 письма ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).

  • Совмещать упрощенку с патентом.

Если предприниматель совмещает УСН и ПСН, то перейти на самозанятость он может только после окончания срока действия патента либо после досрочного снятия с ПСН. 

Если предприниматель не соответствует указанным выше условиям, его регистрация в качестве самозанятого будет аннулирована (ч. 16 ст. 5 закона № 422-ФЗ).

Обратите внимание, что перейти на НПД могут только граждане РФ, Украины и стран-членов ЕАЭС (ч. 3, 5 ст. 5 закона № 422-ФЗ).

Шаг 2. Зарегистрироваться в качестве самозанятого

Для перехода на НПД ИП должен направить в ИФНС соответствующее заявление. Унифицированной формы этого документа нет. Заявление можно заполнить только в электронном виде:

  • в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,

  • на портале Госуслуг,

  • в приложении «Мой налог»,

  • в веб-кабинете плательщика НПД на сайте ФНС,

  • в приложении или в личном кабинете уполномоченного банка.

Проще и быстрее зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет на сайте ФНС. Если у ИП есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, то при входе в личный кабинет или приложение «Мой налог» через ЕСИА он автоматически зарегистрируется как самозанятый — достаточно только подтвердить данные.

После регистрации налоговый орган уведомит самозанятого об успешной постановке на учет с помощью:

  • СМС или пуш-уведомления при регистрации через личный кабинет или кабинет уполномоченного банка.

  • Письма на электронную почту при регистрации через личный кабинет налогоплательщика. Если почта в ЛКН не указана, ИФНС направит бумажное письмо по месту постоянной регистрации.

В блоге мы публикуем все самое важное о самозанятости и сотрудничестве с бизнесом. Оплатят ли больничный самозанятому в 2026 году, как защититься от недобросовестных заказчиков, можно ли получить ипотеку и другие полезные материалы. Добавляйте ссылку на блог в закладки, чтобы всегда быть в курсе изменений законодательства и в практике взаимодействия с заказчиками.

Шаг 3. Сняться с УСН

При переходе на самозанятость ИП должен уведомить налоговый орган о прекращении деятельности на УСН. 

Налоговая инспекция не снимает предпринимателя с упрощенки автоматически. Если ИП не подаст соответствующее уведомление в установленный срок его регистрация в качестве самозанятого будет аннулирована.

Уведомление подается по форме 26.2-8, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Срок подачи — не позднее месяца с даты регистрации в качестве самозанятого. Направить в налоговую этот документ можно одним из следующих способов:

  • На бумаге — лично в ИФНС или заказным письмом с описью вложения по почте.

  • В электронной форме —- по ТКС.

Уведомление состоит из одной страницы, на которой нужно указать:

  • ИНН ИП,

  • код налогового органа, в который представляется уведомление,

  • данные ИП — ФИО без указания статуса «индивидуальный предприниматель»,

  • дату снятия с УСН. В этом поле необходимо указать дату регистрации в качестве самозанятого (письмо ФНС от 10.01.2019 № СД-4-3/101@).

В нижней части документа укажите код «1», если подаете уведомление лично и «2», если через представителя. 

Направить уведомление можно в любую ИФНС, а не только в ИФНС по месту прописки (ч. 4 ст. 15 закона № 422-ФЗ , письмо ФНС от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@). При сдаче через представителя также внесите данные о нем и о доверенности. 

Пример уведомления о прекращении деятельности на УСН

Шаг 4. Сдать отчетность и уплатить обязательные платежи после перехода на НПД

Переход на самозанятость не освобождает ИП от сдачи декларации по УСН и уплаты налога и взносов за период работы на упрощенке. 

После перехода на НПД потребуется: 

  • Уплатить налог по УСН — в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем перехода на самозанятость.

  • Перечислить в бюджет страховые взносы — в общие сроки (до конца текущего года фиксированные взносы и до 1 июля следующего года — 1% с дохода свыше 300 000 руб.).

  • Сдать налоговую декларацию — до 25 апреля следующего года.

Заполнять декларацию, рассчитывать налог и страховые взносы нужно за период работы с начала года (даты открытия ИП) по дату регистрации в качестве самозанятого.

Рассмотрим на примере, в какой срок нужно отчитаться и перечислить в бюджет обязательные платежи по УСН.

Дата перехода на НПД

Дата сдачи декларации

Срок уплаты налога

Срок уплаты взносов

21.12.2025

25.04.2026

28.01.2026

  • 28.12.2025 — фиксированные;

  • 01.07.2026 — 1% с дохода свыше 300 000 руб.

Работаете с самозанятыми и фрилансерами? Автоматизируйте взаимодействие с ними и сведите риски к нулю. Переход на НПД требует от бизнеса особого внимания к документам и статусу исполнителей. Ошибки могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов. Онлайн-платформа Qugo:

  • Автоматически проверяет статус самозанятого и моментально оповещает, если он утратил право работать на НПД.

  • Позволяет оформлять все необходимые документы в электронном виде (договор ГПХ, акты) и хранить их в защищенном архиве.

  • Формирует и отправляет чеки от имени плательщика НПД при каждой оплате.

  • Защищает от рисков переквалификации отношений в трудовые.

С Qugo сотрудничество с фрилансерами становится простым, легальным и безопасным.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса:

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Подведем итоги

  • Перейти с УСН на НПД можно в любое время в течение года.

  • Для перехода нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, затем в течение 1 месяца сняться с УСН и, в установленные НК сроки, уплатить налог и страховые взносы.

  • Если ИП после перехода на НПД не снимется  с УСН, налоговая аннулирует его самозанятость и вернет на упрощенку датой перехода на НПД.

  • Уплатить налог по УСН потребуется до 28 числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД, сдать отчетность и уплатить страховые взносы — в общие сроки.

Читайте также:

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFGMEBc4

Информации об авторе

Qugo

Qugo

Платформа для работы с внештатными исполнителями

16 301 подписчик277 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш