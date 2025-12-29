Как ИП перейти с УСН на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проверить соответствие условиям применения НПД

Чтобы перейти на самозанятость, предприниматель должен отвечать требованиям из ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. На момент перехода ИП не должен:

Вести деятельность, запрещенную для НПД.

На самозанятости запрещено заниматься перепродажей готового товара, майнить и продавать цифровую валюту, производить и реализовывать подакцизные товары. Кроме этого, нельзя вести деятельность в качестве агента, поручителя или комиссионера, а также сдавать в аренду нежилые помещения (ст. 4, 6 закона № 422-ФЗ).

Быть нанимателем.

Плательщикам НПД нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. При этом закон не запрещает самозанятым сотрудничать с физлицами и ИП по гражданско-правовым договорам (п. 3 письма ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).

Совмещать упрощенку с патентом.

Если предприниматель совмещает УСН и ПСН, то перейти на самозанятость он может только после окончания срока действия патента либо после досрочного снятия с ПСН.

Если предприниматель не соответствует указанным выше условиям, его регистрация в качестве самозанятого будет аннулирована (ч. 16 ст. 5 закона № 422-ФЗ).