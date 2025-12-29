Как ИП перейти с УСН на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция

Самое главное:
ИП на УСН вправе перейти на НПД в любой момент — окончания налогового периода дожидаться не нужно.
В течение 1 месяца с даты перехода на НПД нужно уведомить ИФНС о снятии с УСН.
Если ИП забудет направить в налоговую уведомление о снятии с УСН, его самозанятость будет аннулирована.
После перехода на НПД потребуется сдать отчетность и уплатить налог и страховые взносы за период работы на УСН.
Шаг 1. Проверить соответствие условиям применения НПД
Чтобы перейти на самозанятость, предприниматель должен отвечать требованиям из ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. На момент перехода ИП не должен:
Вести деятельность, запрещенную для НПД.
На самозанятости запрещено заниматься перепродажей готового товара, майнить и продавать цифровую валюту, производить и реализовывать подакцизные товары. Кроме этого, нельзя вести деятельность в качестве агента, поручителя или комиссионера, а также сдавать в аренду нежилые помещения (ст. 4, 6 закона № 422-ФЗ).
Быть нанимателем.
Плательщикам НПД нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. При этом закон не запрещает самозанятым сотрудничать с физлицами и ИП по гражданско-правовым договорам (п. 3 письма ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).
Совмещать упрощенку с патентом.
Если предприниматель совмещает УСН и ПСН, то перейти на самозанятость он может только после окончания срока действия патента либо после досрочного снятия с ПСН.
Если предприниматель не соответствует указанным выше условиям, его регистрация в качестве самозанятого будет аннулирована (ч. 16 ст. 5 закона № 422-ФЗ).
Обратите внимание, что перейти на НПД могут только граждане РФ, Украины и стран-членов ЕАЭС (ч. 3, 5 ст. 5 закона № 422-ФЗ).
Шаг 2. Зарегистрироваться в качестве самозанятого
Для перехода на НПД ИП должен направить в ИФНС соответствующее заявление. Унифицированной формы этого документа нет. Заявление можно заполнить только в электронном виде:
в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,
на портале Госуслуг,
в приложении «Мой налог»,
в веб-кабинете плательщика НПД на сайте ФНС,
в приложении или в личном кабинете уполномоченного банка.
Проще и быстрее зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет на сайте ФНС. Если у ИП есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, то при входе в личный кабинет или приложение «Мой налог» через ЕСИА он автоматически зарегистрируется как самозанятый — достаточно только подтвердить данные.
После регистрации налоговый орган уведомит самозанятого об успешной постановке на учет с помощью:
СМС или пуш-уведомления при регистрации через личный кабинет или кабинет уполномоченного банка.
Письма на электронную почту при регистрации через личный кабинет налогоплательщика. Если почта в ЛКН не указана, ИФНС направит бумажное письмо по месту постоянной регистрации.
В блоге мы публикуем все самое важное о самозанятости и сотрудничестве с бизнесом. Оплатят ли больничный самозанятому в 2026 году, как защититься от недобросовестных заказчиков, можно ли получить ипотеку и другие полезные материалы. Добавляйте ссылку на блог в закладки, чтобы всегда быть в курсе изменений законодательства и в практике взаимодействия с заказчиками.
Шаг 3. Сняться с УСН
При переходе на самозанятость ИП должен уведомить налоговый орган о прекращении деятельности на УСН.
Налоговая инспекция не снимает предпринимателя с упрощенки автоматически. Если ИП не подаст соответствующее уведомление в установленный срок его регистрация в качестве самозанятого будет аннулирована.
Уведомление подается по форме 26.2-8, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Срок подачи — не позднее месяца с даты регистрации в качестве самозанятого. Направить в налоговую этот документ можно одним из следующих способов:
На бумаге — лично в ИФНС или заказным письмом с описью вложения по почте.
В электронной форме —- по ТКС.
Уведомление состоит из одной страницы, на которой нужно указать:
ИНН ИП,
код налогового органа, в который представляется уведомление,
данные ИП — ФИО без указания статуса «индивидуальный предприниматель»,
дату снятия с УСН. В этом поле необходимо указать дату регистрации в качестве самозанятого (письмо ФНС от 10.01.2019 № СД-4-3/101@).
В нижней части документа укажите код «1», если подаете уведомление лично и «2», если через представителя.
Направить уведомление можно в любую ИФНС, а не только в ИФНС по месту прописки (ч. 4 ст. 15 закона № 422-ФЗ , письмо ФНС от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@). При сдаче через представителя также внесите данные о нем и о доверенности.
Шаг 4. Сдать отчетность и уплатить обязательные платежи после перехода на НПД
Переход на самозанятость не освобождает ИП от сдачи декларации по УСН и уплаты налога и взносов за период работы на упрощенке.
После перехода на НПД потребуется:
Уплатить налог по УСН — в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем перехода на самозанятость.
Перечислить в бюджет страховые взносы — в общие сроки (до конца текущего года фиксированные взносы и до 1 июля следующего года — 1% с дохода свыше 300 000 руб.).
Сдать налоговую декларацию — до 25 апреля следующего года.
Заполнять декларацию, рассчитывать налог и страховые взносы нужно за период работы с начала года (даты открытия ИП) по дату регистрации в качестве самозанятого.
Рассмотрим на примере, в какой срок нужно отчитаться и перечислить в бюджет обязательные платежи по УСН.
Дата перехода на НПД
Дата сдачи декларации
Срок уплаты налога
Срок уплаты взносов
21.12.2025
25.04.2026
28.01.2026
Работаете с самозанятыми и фрилансерами? Автоматизируйте взаимодействие с ними и сведите риски к нулю. Переход на НПД требует от бизнеса особого внимания к документам и статусу исполнителей. Ошибки могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов. Онлайн-платформа Qugo:
Автоматически проверяет статус самозанятого и моментально оповещает, если он утратил право работать на НПД.
Позволяет оформлять все необходимые документы в электронном виде (договор ГПХ, акты) и хранить их в защищенном архиве.
Формирует и отправляет чеки от имени плательщика НПД при каждой оплате.
Защищает от рисков переквалификации отношений в трудовые.
С Qugo сотрудничество с фрилансерами становится простым, легальным и безопасным.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Подведем итоги
Перейти с УСН на НПД можно в любое время в течение года.
Для перехода нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, затем в течение 1 месяца сняться с УСН и, в установленные НК сроки, уплатить налог и страховые взносы.
Если ИП после перехода на НПД не снимется с УСН, налоговая аннулирует его самозанятость и вернет на упрощенку датой перехода на НПД.
Уплатить налог по УСН потребуется до 28 числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД, сдать отчетность и уплатить страховые взносы — в общие сроки.
Читайте также:
Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу.
Работа с самозанятыми без рисков в 2026 году: подробное руководство для бизнеса.
Переквалификация договора с самозанятым в трудовой: как избежать двойного налогообложения в 2026 году.
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFGMEBc4
Начать дискуссию