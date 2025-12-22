Какие задачи можно поручать самозанятым

Самозанятые — это граждане, которые легально ведут самостоятельную деятельность без создания юридического лица и найма сотрудников. Они платят налог на профессиональный доход (НПД) и фиксируют операции в приложении «Мой налог».

Ставка налога составляет:

4% при расчетах с физлицами;

6% при расчетах с компаниями или ИП.

Налоги такие исполнители платят за себя самостоятельно — заказчику не нужно перечислять НДФЛ и страховые взносы.

Режим НПД действует на всей территории России до 31 декабря 2028 года. Использовать его могут как граждане РФ, так и граждане ЕАЭС и Украины.

Самозанятые — это не наемные работники. Они выполняют задачи и несут связанные с этим расходы. Исполнители применяют свои инструменты, планируют время и не следуют внутреннему распорядку компании. Поэтому их привлекают только к деятельности, которая предполагает конкретный, измеримый результат.

К разовым задачам относятся, например, подготовка статьи, создание сайта, запуск рекламной кампании, съемка материалов, разработка программного обеспечения. При длительном сотрудничестве результат тоже должен быть определен заранее: написание десяти статей в месяц, квартальная подготовка отчетности. Важно, чтобы акцент в договоренностях был на конечном продукте, а не на процессе работы.

Если деятельность связана с непрерывным присутствием в офисе и обязанностями, которые невозможно выразить через конкретный результат, лучше оформлять сотрудника по трудовому договору.

Деятельность самозанятых регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Документ устанавливает перечень запрещенных видов деятельности. Эти правила нужно учитывать, чтобы сотрудничество не вызвало вопросов со стороны налоговой.

Самозанятые могут работать в таких направлениях:

ремонт, отделка, дизайн, реставрация;

услуги доставки, сборки и комплектования товаров;

работы, связанные с автотранспортом — перевозка грузов, автомойка, автосервис;

IT-услуги — разработка ПО, администрирование, техническое обслуживание систем;

услуги индустрии красоты — парикмахерские, косметологические процедуры;

бытовые услуги — уборка, химчистка, мелкий бытовой ремонт;

обучение — репетиторство, спортивные тренировки;

бухгалтерские и юридические консультации;

производство и продажа собственной продукции;

фото- и издательские услуги;

услуги в сфере здоровья и спорта — массаж, диетология;

работы по благоустройству, переработке отходов и сельскому хозяйству.

Определенные виды деятельности под режим НПД не подходят. Самозанятым запрещено: