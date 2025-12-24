Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу

Что приведет к трудовым проверкам в 2026 году

В 2026 году трудовые проверки по-прежнему будут проводить на основании индикаторов риска. Это формальные признаки, которые указывают на возможные нарушения трудового законодательства и дают инспекции основание для внепланового визита. Перечень таких индикаторов закреплен приказом Минтруда от 30.11 № 838н 2021.

Часть индикаторов не связана с кадровой политикой напрямую. Например, поводом для внимания инспекции может стать заявление в суд о банкротстве работодателя со среднесписочной численностью 50 человек и более. При расчете численности учитываются в том числе совместители.

Есть индикаторы, связанные с оплатой труда и изменением структуры занятости. Например, основаниями для проверок могут быть:

Массовая зарплата ниже МРОТ: если работодатель в течение квартала начисляет заработную плату ниже МРОТ 60 и более работникам — и это не менее половины штата.

Сокращение ФОТ: если в организации работает не менее 15 человек, а фонд оплаты труда уменьшается на 80% и более за квартал.

Основанием для внепланового визита может стать отсутствие во ФГИС сведений о результатах специальной оценки условий труда. Риск считается существенным, если работодатель зарегистрирован в системе более года назад, есть сведения как минимум о 50 застрахованных лицах, но данных о проведении СОУТ нет. Инспекция также уделяет внимание компаниям с вредными или опасными условиями труда, у которых СОУТ не проводилась более пяти лет.

Еще один индикатор касается производственного травматизма. Инспекторы сравнивают показатели текущего квартала с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный риск фиксируют, если количество несчастных случаев с легкими последствиями выросло: