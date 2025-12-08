Переквалификация договора с самозанятым в трудовой: как избежать двойного налогообложения в 2026 году

Самое главное:
При переквалификации договора в трудовой налоговая доначисляет НДФЛ и штраф, даже если самозанятый уже заплатил НПД с тех же выплат.
Главный вопрос заказчиков — можно ли учитывать уплаченный НПД при расчете недоимки, так как суммы могут повлиять на итоговый размер доначислений.
Итоги дела зависят от позиции самозанятого: налоговая должна выяснить, согласен ли он зачесть уплаченный НПД.
Оптимальный способ снизить риски — вообще не допускать признаков трудовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми.
В чем суть вопроса
Когда договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой, налоговая доначисляет НДФЛ и начисляет штраф по ст. 123 НК. При этом исполнитель уже заплатил НПД с тех же сумм. На практике это выглядит как ситуация, в которой одна выплата попадает под двойное налогообложение.
Но ключевая проблема не в «двойном» налоге. Заказчика волнует другое: какой размер недоимки и штрафа налоговая вправе предъявить. Иначе говоря: можно ли уменьшить сумму доначислений по НДФЛ на НПД, который самозанятый уже перечислил в бюджет.
От ответа на этот вопрос зависит итоговая налоговая нагрузка, размер штрафа по ст. 123 НК и перспективы спора. Поэтому компании стремятся доказать, что при расчете недоимки налоговики обязаны учитывать ранее уплаченный НПД.
Бизнес порой судится — но далеко не всегда успешно
Требования налоговой в таких спорах стандартные: между самозанятым и заказчиком были фактически трудовые отношения, поэтому компания должна была удерживать и перечислять НДФЛ как налоговый агент. Нарушение может быть доказано, но размер доначислений остается предметом спора.
Пример из определения ВС от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050 подтверждает это. В деле, которое рассмотрел Верховный суд, налоговая начислила НДФЛ за шесть месяцев — 898 544 руб., а штраф по статье 123 НК составил 44 927 руб.
Налогоплательщик указал, что при расчете недоимки инспекция должна была учесть НПД, уплаченный самозанятыми, и уменьшить сумму доначислений и штраф.
Позиции судов разошлись. Первая инстанция отказала в пересчете. Апелляция и кассация — наоборот, признали обязательным учет ранее уплаченного НПД и указали, что нужно скорректировать сумму.
Налоговая с таким подходом не согласилась и добилась пересмотра дела.
Верховный суд уже принимает решения в пользу налоговой
Верховный суд подтвердил: если налоговый агент не удержал и не перечислил НДФЛ, он обязан уплатить налог за счет собственных средств. Основание — п. 10 ст. 226 НК.
Суд также указал, что штраф по ст. 123 НК рассчитывается исходя из суммы, которую налоговый агент должен был удержать и перечислить, а не из фактически уплаченного налога. Основание — п. 1 ст. 123 НК и п. 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57.
Отсюда главный вывод: доначисленный штраф нельзя уменьшить на НПД, который самозанятый уже заплатил. Уплата НПД не заменяет обязанность налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ, поэтому корректировка штрафа исключена.
Одновременно ВС подчеркнул несколько важных моментов:
Самозанятый вправе корректировать уплаченный НПД, если ему вернули деньги или были допущены ошибки при вводе данных. Основание — ст. 8 закона 422-ФЗ.
Положительное сальдо ЕНС после корректировки принадлежит физлицу и может быть возвращено по его заявлению.
Переплату по НПД вообще нельзя зачитывать в НДФЛ без согласия самозанятого.
Самозанятый вправе добровольно распорядиться данной суммой, в том числе — погасить часть недоимки по НДФЛ.
Отдельно ВС указал, что в деле нет доказательств уведомления самозанятых об ошибочной уплате НПД по доходам, которые подлежат обложению НДФЛ. Это значит, что инспекция не установила все обстоятельства, влияющие на размер недоимки и штрафа.
Итог позиции суда: нарушение со стороны налогового агента доказано, но правильность расчета недоимки вызывает сомнения. Дело в том, что налоговая не выяснила, готовы ли самозанятые провести зачет уплаченного НПД. Поэтому дело направлено на новое рассмотрение.
Новое рассмотрение дела — «налоговая должна лучше исполнять формальные обязанности, но бизнесу придется договориться с „самозанятым“»
Позиция, отраженная в этом определении, не уникальна. Верховный суд уже высказывал аналогичную позицию, в том числе в определении от 18.06.2025 № 79-ПЭК25.
Можно говорить о формировании судебной практики. При расчете недоимки по НДФЛ инспекция должна учитывать позицию самозанятых о возможном зачете уплаченного НПД.
Для компаний это означает, что при споре можно обратить внимание суда на то, что инспекция не доказала факт уведомления самозанятых и не выяснила их мнение по вопросу зачета. Такие обстоятельства могут повлиять на размер доначислений.
В то же время эту тенденцию нельзя рассматривать как безусловный плюс для налогоплательщиков. При новом рассмотрении инспекция может представить доказательства того, что самозанятые осознанно отказались от зачета. В такой ситуации попытка снизить недоимку будет безуспешна.
Как снизить риски заказчику
Лучший способ избежать споров и доначислений — не доводить ситуацию до переквалификации договора в трудовой. Налоговая оценивает не название договора, а реальные условия работы. Поэтому лучше заранее исключить признаки трудовых отношений.
Ниже — главные моменты, о которых заказчику стоит помнить:
У исполнителя нет подчиненности и рабочего графика. Самозанятый выполняет работу самостоятельно, без указаний по времени, месту и порядку выполнения. Фиксированный график, табель, пропуска, KPI и должностные инструкции создают риск переквалификации.
Самозанятого нельзя включать в штат. Исполнитель не занимает должность, не получает корпоративную почту, доступы к внутренним системам как сотрудник, не участвует в общих процессах компании.
Оплата — за результат, а не за процесс. Ежемесячные регулярные выплаты без связи с объемом работ выглядят как зарплата.
У исполнителя нет дисциплинарной и материальной ответственности. Нельзя применять выговоры, штрафы, отметки о дисциплинарных нарушениях — это признак трудового договора.
У вас есть комплект подписанных документов. Договор, техническое задание, акты, чеки, подтверждение факта оказания услуги важны для доказательства гражданско-правового характера отношений.
Электронные платформы для работы с исполнителями снижают риски. Онлайн-сервисы помогают оформлять отношения с самозанятыми корректно: автоматически формируют документы и чеки, проверяют статус НПД перед выплатой. С их помощью можно снизить нагрузку на бухгалтерию и кадровых специалистов, а также уменьшить вероятность ошибок.
