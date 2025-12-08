Переквалификация договора с самозанятым в трудовой: как избежать двойного налогообложения в 2026 году

В чем суть вопроса

Когда договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой, налоговая доначисляет НДФЛ и начисляет штраф по ст. 123 НК. При этом исполнитель уже заплатил НПД с тех же сумм. На практике это выглядит как ситуация, в которой одна выплата попадает под двойное налогообложение.

Но ключевая проблема не в «двойном» налоге. Заказчика волнует другое: какой размер недоимки и штрафа налоговая вправе предъявить. Иначе говоря: можно ли уменьшить сумму доначислений по НДФЛ на НПД, который самозанятый уже перечислил в бюджет.

От ответа на этот вопрос зависит итоговая налоговая нагрузка, размер штрафа по ст. 123 НК и перспективы спора. Поэтому компании стремятся доказать, что при расчете недоимки налоговики обязаны учитывать ранее уплаченный НПД.