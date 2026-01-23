Как рассчитывается больничный для самозанятых в 2026 году

До 2026 года самозанятые не могли рассчитывать на оплату больничных листов. Режим самозанятости изначально не предусматривал страховые взносы на больничные, поэтому права на выплаты при болезни у самозанятых не было.

К концу 2025 года число самозанятых в России достигло 15 млн человек. По данным Соцфонда и ФНС, около половины из них не совмещают деятельность с работой по трудовому договору. Это означает, что такие граждане не зарегистрированы в системе обязательного социального страхования.

С 1 января 2026 года начинается эксперимент по добровольному страхованию самозанятых. Он проводится на основании закона от 15.12.2025 № 456-ФЗ «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» и продлится до конца 2028 года.

Самозанятый может по собственному желанию подключиться к социальному страхованию и платить за себя страховые взносы. В этом случае при болезни он будет получать пособие по временной нетрудоспособности.

Самозанятый может выбрать один из двух размеров страхового покрытия — 35 000 или 50 000 рублей. От выбранной суммы будет считаться пособие по временной нетрудоспособности. Сумму покрытия можно изменить, но не ранее чем после 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Новый размер страхового покрытия применяется с месяца подачи заявления об изменении суммы. С этого же месяца взносы нужно платить в обновленном размере.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от выбранной суммы страхового обеспечения:

При страховом покрытии в 35 000 рублей взнос составляет 1 344 рубля в месяц (п. 1 ч. 3 ст. 5 закона № 456-ФЗ).

При страховом покрытии в 50 000 рублей — 1 920 рублей в месяц (п. 2 ч. 3 ст. 5 закона № 456-ФЗ).

Закон № 456-ФЗ предусматривает скидки на уплату страховых взносов. Если самозанятый непрерывно уплачивает страховые взносы и в этот период не получает пособие по временной нетрудоспособности, ежемесячный платеж уменьшается:

на 10% после 18 месяцев;

на 30% после 24 месяцев уплаты.

Также размер взносов может быть временно увеличен, если выплаты по больничным превышают выбранную страховую сумму более чем на 50%.

Если сумма выплаченных пособий за 12 месяцев превышает выбранную страховую сумму более чем на 50%, ежемесячный взнос увеличивается на 10% на следующие шесть месяцев.

Если превышение более чем на 50% произошло за 6 месяцев, взнос увеличивается на 30% также на следующие шесть месяцев.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в тех же случаях, что и застрахованным работникам по трудовому договору. Например, при заболевании, травме, необходимости ухода за больным членом семьи и в иных предусмотренных законом ситуациях.