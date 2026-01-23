Самое главное:
Размер пособия зависит от страхового стажа, срока уплаты взносов и выбранной суммы страхового покрытия.
Все заявления и уведомления можно оформить в электронном виде через приложение «Мой налог», без посещения отделений социального фонда.
Трудовой стаж учитывается при расчете пособия, даже если получен до регистрации в качестве самозанятого.
Нужно ли что-то делать заказчику, если самозанятый ушел на больничный
Если самозанятый добровольно застраховался на случай временной нетрудоспособности и оформил больничный, дополнительных обязанностей у заказчика не возникает.
Заказчик не оплачивает первые три дня болезни самозанятого, как это делает работодатель по трудовому договору, и не взаимодействует с Социальным фондом по вопросам назначения пособия. Выплаты самозанятому осуществляет СФР за счет средств обязательного социального страхования.
Договор с самозанятым и порядок расчетов по нему автоматически не приостанавливаются. Заказчик оплачивает только фактически выполненные работы или оказанные услуги. Больничный лист сам по себе не создает для заказчика дополнительных финансовых или организационных обязанностей.
Наличие оплачиваемого больничного у самозанятого не превращает отношения с компанией или ИП в трудовые. Самозанятый продолжает сотрудничать с заказчиком в рамках гражданско-правового договора, а вопросы социального страхования он решает самостоятельно.
Оформление больничного — задача самого самозанятого, но компании-заказчику все равно приходится работать с договорами, актами, выплатами и проверкой статуса исполнителя. В этих процессах поможет платформа Qugo, которая упрощает документооборот и расчеты при сотрудничестве с самозанятыми.
Как рассчитывается больничный для самозанятых в 2026 году
До 2026 года самозанятые не могли рассчитывать на оплату больничных листов. Режим самозанятости изначально не предусматривал страховые взносы на больничные, поэтому права на выплаты при болезни у самозанятых не было.
К концу 2025 года число самозанятых в России достигло 15 млн человек. По данным Соцфонда и ФНС, около половины из них не совмещают деятельность с работой по трудовому договору. Это означает, что такие граждане не зарегистрированы в системе обязательного социального страхования.
С 1 января 2026 года начинается эксперимент по добровольному страхованию самозанятых. Он проводится на основании закона от 15.12.2025 № 456-ФЗ «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» и продлится до конца 2028 года.
Самозанятый может по собственному желанию подключиться к социальному страхованию и платить за себя страховые взносы. В этом случае при болезни он будет получать пособие по временной нетрудоспособности.
Самозанятый может выбрать один из двух размеров страхового покрытия — 35 000 или 50 000 рублей. От выбранной суммы будет считаться пособие по временной нетрудоспособности. Сумму покрытия можно изменить, но не ранее чем после 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Новый размер страхового покрытия применяется с месяца подачи заявления об изменении суммы. С этого же месяца взносы нужно платить в обновленном размере.
Размер ежемесячного страхового взноса зависит от выбранной суммы страхового обеспечения:
При страховом покрытии в 35 000 рублей взнос составляет 1 344 рубля в месяц (п. 1 ч. 3 ст. 5 закона № 456-ФЗ).
При страховом покрытии в 50 000 рублей — 1 920 рублей в месяц (п. 2 ч. 3 ст. 5 закона № 456-ФЗ).
Закон № 456-ФЗ предусматривает скидки на уплату страховых взносов. Если самозанятый непрерывно уплачивает страховые взносы и в этот период не получает пособие по временной нетрудоспособности, ежемесячный платеж уменьшается:
на 10% после 18 месяцев;
на 30% после 24 месяцев уплаты.
Также размер взносов может быть временно увеличен, если выплаты по больничным превышают выбранную страховую сумму более чем на 50%.
Если сумма выплаченных пособий за 12 месяцев превышает выбранную страховую сумму более чем на 50%, ежемесячный взнос увеличивается на 10% на следующие шесть месяцев.
Если превышение более чем на 50% произошло за 6 месяцев, взнос увеличивается на 30% также на следующие шесть месяцев.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в тех же случаях, что и застрахованным работникам по трудовому договору. Например, при заболевании, травме, необходимости ухода за больным членом семьи и в иных предусмотренных законом ситуациях.
Как рассчитывается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается не из фактического дохода самозанятого, а из заранее выбранной суммы страхового покрытия — 35 000 или 50 000 рублей.
Процент выплаты зависит от двух параметров:
страхового стажа;
срока уплаты страховых взносов.
Чем больше стаж и чем дольше самозанятый платит взносы, тем выше выплата.
Как меняется процент пособия в зависимости от стажа и срока уплаты взносов:
Страховой стаж
Взносы от 6 до 12 месяцев
Взносы более 12 месяцев
Менее 5 лет
42%
60%
От 5 до 8 лет
56%
80%
Более 8 лет
70%
100%
При расчете учитываются все периоды страхового стажа, включая время работы по трудовому договору до регистрации в качестве самозанятого.
В таблице приведены месячные базы для расчета пособия. Фактическая выплата определяется пропорционально количеству дней нетрудоспособности.
Страховой стаж
6–12 месяцев взносов (35 тыс. руб.)
6–12 месяцев взносов (50 тыс. руб.)
Более 12 месяцев взносов (35 тыс. руб.)
Более 12 месяцев взносов (50 тыс. руб.)
Менее 5 лет
14 700 руб.
21 000 руб.
21 000 руб.
30 000 руб.
От 5 до 8 лет
19 600 руб.
28 000 руб.
28 000 руб.
40 000 руб.
Более 8 лет
24 500 руб.
35 000 руб.
35 000 руб.
50 000 руб.
Пример. Самозанятый выбрал страховое покрытие 50 000 рублей, уплачивал взносы более 12 месяцев, страховой стаж — 6 лет. Для стажа от 5 до 8 лет применяется коэффициент 80%, поэтому месячная база для расчета пособия составляет 40 000 рублей.
Если самозанятый болел 10 дней, и в этом месяце был 31 день, то сумма пособия составит:
40 000 руб. ÷ 31 день х 10 дней = 12 903,23 руб.
Какие формы утвердил СФР для оформления больничных самозанятыми
Социальный фонд утвердил комплект документов для оформления страховых правоотношений и получения пособия. Формы утверждены приказом от 30.12.2025 № 1781, зарегистрированным в Минюсте 30 декабря 2025 года. Приказ действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года включительно.
Форма
Когда подается
Заявление физического лица, применяющего НПД, о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
При первом подключении к добровольному социальному страхованию
Заявление об изменении размера страховой суммы
Когда самозанятый решил увеличить или уменьшить выбранную сумму страхового покрытия
Уведомление о приобретении права на получение пособия по временной нетрудоспособности
После выполнения условий, дающих право на выплату пособия (в том числе по сроку уплаты взносов)
Согласие на выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая
При обращении за пособием по временной нетрудоспособности
Заявление о прекращении добровольных правоотношений по обязательному социальному страхованию
Когда самозанятый отказывается от дальнейшего участия в добровольном страховании
Уведомление о прекращении добровольных правоотношений
СФР направляет самозанятому после прекращения страховых правоотношений
Взаимодействие самозанятых с Соцфондом организовано в электронном формате — через мобильное приложение «Мой налог». В нем самозанятый подает заявление о добровольном вступлении в систему социального страхования, выбирает сумму страхового покрытия и отслеживает статус обращения.
При желании заявление можно подать через портал «Госуслуги», а также в бумажном виде при личном обращении в отделение фонда.
Для участия в эксперименте необходимо зарегистрироваться не позднее 30 сентября 2027 года включительно. После этой даты вступление в систему добровольного страхования будет невозможно.
Вот примеры заполнения некоторых форм — они достаточно простые.
В блоге мы регулярно разбираем вопросы, связанные с самозанятостью и работой с заказчиками. Пишем о том, как оплачиваются больничные самозанятым с 2026 года, на что обращать внимание при сотрудничестве и какие изменения в законодательстве важно учитывать. Сохраните блог в закладках, чтобы не пропускать полезные разъяснения и практические материалы.
Часто задаваемые вопросы
Должен ли заказчик проверять или хранить документы о больничном самозанятого?
Документы, связанные с оформлением и выплатой больничного, самозанятый оформляет самостоятельно и передает в Соцфонд. Заказчик не обязан получать, проверять или хранить такие документы.
Самозанятый может добровольно подключиться к социальному страхованию в любое время, но не позднее 30 сентября 2027 года. Заявление нужно подать через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или при личном обращении в отделение Социального фонда. Эксперимент действует до 31 декабря 2028 года.
Есть ли скидки на страховые взносы для самозанятых и как они работают?
Если самозанятый непрерывно уплачивает страховые взносы и длительное время не берет больничный, размер ежемесячного платежа уменьшается. После 18 месяцев уплаты взносов без выплаты пособия действует скидка 10%, а после 24 месяцев — 30%.
С учетом скидок размер взносов составит:
для страхового покрытия 35 000 рублей — 1 209,6 руб. при скидке 10% и 940,8 руб. при скидке 30%;
для страхового покрытия 50 000 рублей — 1 728 руб. при скидке 10% и 1 344 руб. при скидке 30%.
Сниженный тариф применяется до месяца, в котором самозанятый оформит больничный. Со следующего месяца страховые взносы нужно будет уплачивать в обычном размере.
