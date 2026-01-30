Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году

Самое важное:
С самозанятыми иностранцами заказчики могут заключать договоры гражданско-правового характера.
Подавать уведомление МВД о заключении или расторжении договора с самозанятым иностранцем нужно в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания договора.
Использовать можно только утвержденную МВД форму уведомления.
За нарушения предусмотрены крупные штрафы — до 800 000–1 000 000 рублей, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности.
О ком и когда нужно уведомлять МВД
Быть самозанятыми могут не только граждане РФ, но и совершеннолетние граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины.
На договоры ГПХ с иностранцами распространяются те же требования по уведомлению органов внутренних дел, что и на трудовые договоры. Это следует из п. 1 ст. 2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Заказчик должен уведомить МВД, если заключает или расторгает договор с иностранным самозанятым, который находится и оказывает услуги в России. Основание — п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ. Если иностранец оказывает услуги за пределами России и не въезжает в страну, уведомлять ведомство не требуется.
Для каждого иностранного самозанятого следует подать отдельное уведомление.
Обязанность сообщать МВД о договоре не зависит от миграционного статуса иностранца. То есть неважно, есть у него разрешение на временное проживание, вид на жительство или, например, статус высококвалифицированного специалиста.
Уведомление нужно подать в течение трех рабочих дней после заключения и расторжения договора. День подписания договора в расчет не включается — отсчет начинается со следующего рабочего дня. Например, если договор с исполнителем подписали 2 марта 2026 года, уведомление нужно подать не позднее 5 марта 2026 года включительно.
При заключении дополнительного соглашения к действующему договору повторно уведомлять МВД не требуется.
Что будет, если не уведомить МВД о сотрудничестве с иностранным самозанятым
За нарушение правил уведомления МВД о сотрудничестве с иностранным гражданином предусмотрена административная ответственность по статье 18.15 КоАП. В зависимости от состава нарушения это может быть штраф или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Заказчика привлекут к ответственности, если он допустил одно из нарушений:
не подал уведомление о заключении или расторжении договора ГПХ;
нарушил установленный трехдневный срок уведомления;
заполнил уведомление с ошибками, не по утвержденной форме или с недостоверными сведениями.
Санкции последуют за каждого иностранного самозанятого, по которому допущено нарушение.
Размер штрафа зависит от категории нарушителя и региона, где выявлено нарушение.
Кто нарушил
Регион
Размер штрафа
Альтернативная мера
Организации
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области
от 400 000 до 1 000 000 рублей
Приостановление деятельности от 14 до 90 суток
Организации
Другие регионы России
от 400 000 до 800 000 рублей
Приостановление деятельности от 14 до 90 суток
Граждане и ИП
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области
от 5000 до 7000 рублей
—
Граждане и ИП
Другие регионы РФ
от 2000 до 5000 рублей
—
Какую форму уведомления использовать и какие данные заполнять
Уведомление о сотрудничестве с иностранным гражданином заказчик подает по унифицированной форме. МВД утвердили ее приказом от 30.07.2020 № 536. С 1 сентября 2025 года действует новая редакция формы, утвержденная приказом от 06.08.2025 № 552. Использовать произвольные бланки или письма нельзя — такие уведомления миграционные органы не принимают.
Для уведомления используйте следующие формы:
уведомление о заключении договора с иностранным гражданином;
уведомление о расторжении договора с иностранным гражданином.
Форма состоит из четырех разделов:
статус работодателя или заказчика работ (услуг);
сведения об иностранном гражданине;
сведения о патенте или разрешении на работу;
предупреждение об ответственности за сообщение недостоверных сведений.
В уведомлении нужно заполнить:
Данные о заказчике: правовой статус, основной вид деятельности (ОКВЭД), наименование организации либо ФИО ИП или физического лица, регистрационный номер в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Данные об исполнителе: сведения из документа, удостоверяющего личность, в том числе дата рождения и гражданство исполнителя, информация о заключении или расторжении договора ГПХ.
Как подать уведомление в МВД
Уведомление о заключении или расторжении договора заказчик направляет в территориальное подразделение МВД по месту фактического оказания услуг самозанятым иностранцем.
Адрес подразделения можно уточнить на официальном сайте МВД. Ориентироваться нужно именно на место выполнения работ, а не на юридический адрес компании или место регистрации заказчика.
Подать уведомление можно несколькими способами:
в электронном виде через Госуслуги;
лично в подразделении миграционного контроля МВД;
ценным письмом с описью вложения.
Как подать уведомление через Госуслуги
Подать уведомление в электронном виде можно через портал «Госуслуги». Для этого у компании должен быть профиль на портале и действующая электронная подпись.
Порядок подачи уведомления следующий:
Войдите на портал.
Перейдите в раздел: Уведомления по трудовым мигрантам → Уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином → Получить услугу.
Заполните электронную форму уведомления — она встроена в систему.
Проверьте корректность сведений и перейдите к подписанию формы.
Подпишите уведомление электронной подписью и подтвердите отправку заявления.
Отслеживайте статус обращения в личном кабинете.
Как лично подать уведомление в отделение МВД
Если направить уведомление через портал «Госуслуги» невозможно, документ можно подать лично.
Для этого нужно:
Распечатать бланк уведомления и заполнить его от руки или на компьютере без исправлений.
Прошить и пронумеровать все листы, на обороте последней страницы указать количество листов, ФИО и подпись уполномоченного лица.
Удостоверить уведомление печатью организации или ИП (при наличии).
Обратиться в соответствующее подразделение МВД и передать уведомление инспектору.
Получить справку о приеме уведомления с регистрационным номером и датой.
Как подать уведомление ценным письмом
Еще уведомление можно направить в МВД по почте — ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Для отправки потребуется:
Распечатать и заполнить бланк уведомления и вложить его в незапечатанный конверт.
Оформить в отделении почты объявленную ценность и уведомление о вручении.
Заполнить опись вложения в двух экземплярах.
Дождаться проверки содержимого конверта и заверения описи сотрудником почты.
Вложить один экземпляр описи в конверт, второй сохранить у себя как подтверждение своевременной отправки.
Отправить письмо.
Сотрудничество с иностранными самозанятыми требует особой внимательности. На практике риски не ограничиваются только миграционными требованиями. Сохраняется и один из основных рисков сотрудничества с самозанятыми — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые.
Снизить риски помогает Qugo — платформа, которая автоматизирует проверку статуса самозанятого, оформление выплат и формирование чеков. Сервис упрощает контроль за документооборотом и помогает выстроить сотрудничество с внештатными исполнителями в соответствии с требованиями законодательства.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Что в итоге
Уведомление в МВД подает заказчик работ или услуг. Это нужно делать при заключении и расторжении договора ГПХ с самозанятым иностранцем, если исполнитель оказывает услуги в России.
Уведомлять следует по каждому иностранному самозанятому отдельно, даже если договоры с несколькими исполнителями заключены или расторгнуты в один день.
Использовать можно только формы уведомлений, утвержденные приказом МВД от 30.07.2020 № 536 с изменениями из приказа от 06.08.2025 № 552.
Передать заполненную форму можно:
через портал «Госуслуги»;
лично в подразделение МВД по месту оказания услуг исполнителем;
почтой — ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
В блоге мы публикуем практические материалы о работе с иностранными самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Разбираем требования миграционного законодательства, порядок уведомления МВД, налоговые нюансы и риски, которые возникают при сотрудничестве с иностранцами. Пишем о судебной практике, а также о типичных ошибках бизнеса при оформлении договоров ГПХ. Сохраняйте блог в закладках, чтобы своевременно учитывать изменения законодательства и выстраивать сотрудничество без штрафов и правовых споров.
Читайте также:
Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу.
Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж.
Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес.
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFG7mbCU
Начать дискуссию