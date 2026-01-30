8139 БСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Qugo
Самозанятые
Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году

Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году

При заключении и расторжении гражданско-правового договора с самозанятым иностранцем заказчик обязан уведомлять МВД в установленные сроки, иначе возможны значительные штрафы. Разбираем, когда, как и в какие сроки подавать уведомление, какую форму использовать и какую ответственность несет бизнес за нарушения.

Самое важное:

  • С самозанятыми иностранцами заказчики могут заключать договоры гражданско-правового характера.

  • Подавать уведомление МВД о заключении или расторжении договора с самозанятым иностранцем нужно в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания договора.

  • Использовать можно только утвержденную МВД форму уведомления.

  • За нарушения предусмотрены крупные штрафы — до 800 000–1 000 000 рублей, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности.

О ком и когда нужно уведомлять МВД

Быть самозанятыми могут не только граждане РФ, но и совершеннолетние граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

На договоры ГПХ с иностранцами распространяются те же требования по уведомлению органов внутренних дел, что и на трудовые договоры. Это следует из п. 1 ст. 2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Заказчик должен уведомить МВД, если заключает или расторгает договор с иностранным самозанятым, который находится и оказывает услуги в России. Основание — п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ. Если иностранец оказывает услуги за пределами России и не въезжает в страну, уведомлять ведомство не требуется. 

Для каждого иностранного самозанятого следует подать отдельное уведомление.

Обязанность сообщать МВД о договоре не зависит от миграционного статуса иностранца. То есть неважно, есть у него разрешение на временное проживание, вид на жительство или, например, статус высококвалифицированного специалиста. 

Уведомление нужно подать в течение трех рабочих дней после заключения и расторжения договора. День подписания договора в расчет не включается — отсчет начинается со следующего рабочего дня. Например, если договор с исполнителем подписали 2 марта 2026 года, уведомление нужно подать не позднее 5 марта 2026 года включительно.

При заключении дополнительного соглашения к действующему договору повторно уведомлять МВД не требуется.

Что будет, если не уведомить МВД о сотрудничестве с иностранным самозанятым

За нарушение правил уведомления МВД о сотрудничестве с иностранным гражданином предусмотрена административная ответственность по статье 18.15 КоАП. В зависимости от состава нарушения это может быть штраф или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Заказчика привлекут к ответственности, если он допустил одно из нарушений:

  • не подал уведомление о заключении или расторжении договора ГПХ;

  • нарушил установленный трехдневный срок уведомления;

  • заполнил уведомление с ошибками, не по утвержденной форме или с недостоверными сведениями.

Санкции последуют за каждого иностранного самозанятого, по которому допущено нарушение.

Размер штрафа зависит от категории нарушителя и региона, где выявлено нарушение.

Кто нарушил

Регион

Размер штрафа

Альтернативная мера

Организации

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

от 400 000 до 1 000 000 рублей

Приостановление деятельности от 14 до 90 суток

Организации

Другие регионы России

от 400 000 до 800 000 рублей

Приостановление деятельности от 14 до 90 суток

Граждане и ИП

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

от 5000 до 7000 рублей

Граждане и ИП

Другие регионы РФ

от 2000 до 5000 рублей

Какую форму уведомления использовать и какие данные заполнять

Уведомление о сотрудничестве с иностранным гражданином заказчик подает по унифицированной форме. МВД утвердили ее приказом от 30.07.2020 № 536. С 1 сентября 2025 года действует новая редакция формы, утвержденная приказом от 06.08.2025 № 552. Использовать произвольные бланки или письма нельзя — такие уведомления миграционные органы не принимают.

Для уведомления используйте следующие формы:

  • уведомление о заключении договора с иностранным гражданином;

  • уведомление о расторжении договора с иностранным гражданином.

Форма состоит из четырех разделов:

  • статус работодателя или заказчика работ (услуг);

  • сведения об иностранном гражданине;

  • сведения о патенте или разрешении на работу;

  • предупреждение об ответственности за сообщение недостоверных сведений.

В уведомлении нужно заполнить:

  • Данные о заказчике: правовой статус, основной вид деятельности (ОКВЭД), наименование организации либо ФИО ИП или физического лица, регистрационный номер в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  • Данные об исполнителе: сведения из документа, удостоверяющего личность, в том числе дата рождения и гражданство исполнителя, информация о заключении или расторжении договора ГПХ.

Как подать уведомление в МВД

Уведомление о заключении или расторжении договора заказчик направляет в территориальное подразделение МВД по месту фактического оказания услуг самозанятым иностранцем.

Адрес подразделения можно уточнить на официальном сайте МВД. Ориентироваться нужно именно на место выполнения работ, а не на юридический адрес компании или место регистрации заказчика.

Подать уведомление можно несколькими способами:

  • в электронном виде через Госуслуги;

  • лично в подразделении миграционного контроля МВД;

  • ценным письмом с описью вложения.

Как подать уведомление через Госуслуги

Подать уведомление в электронном виде можно через портал «Госуслуги». Для этого у компании должен быть профиль на портале и действующая электронная подпись.

Порядок подачи уведомления следующий:

  1. Войдите на портал.

  2. Перейдите в раздел: Уведомления по трудовым мигрантам → Уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином → Получить услугу.

  3. Заполните электронную форму уведомления — она встроена в систему.

  4. Проверьте корректность сведений и перейдите к подписанию формы.

  5. Подпишите уведомление электронной подписью и подтвердите отправку заявления.

  6. Отслеживайте статус обращения в личном кабинете. 

Как лично подать уведомление в отделение МВД

Если направить уведомление через портал «Госуслуги» невозможно, документ можно подать лично.

Для этого нужно:

  1. Распечатать бланк уведомления и заполнить его от руки или на компьютере без исправлений.

  2. Прошить и пронумеровать все листы, на обороте последней страницы указать количество листов, ФИО и подпись уполномоченного лица.

  3. Удостоверить уведомление печатью организации или ИП (при наличии).

  4. Обратиться в соответствующее подразделение МВД и передать уведомление инспектору.

  5. Получить справку о приеме уведомления с регистрационным номером и датой.

Как подать уведомление ценным письмом

Еще уведомление можно направить в МВД по почте — ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Для отправки потребуется:

  1. Распечатать и заполнить бланк уведомления и вложить его в незапечатанный конверт.

  2. Оформить в отделении почты объявленную ценность и уведомление о вручении.

  3. Заполнить опись вложения в двух экземплярах.

  4. Дождаться проверки содержимого конверта и заверения описи сотрудником почты.

  5. Вложить один экземпляр описи в конверт, второй сохранить у себя как подтверждение своевременной отправки.

  6. Отправить письмо.

Сотрудничество с иностранными самозанятыми требует особой внимательности. На практике риски не ограничиваются только миграционными требованиями. Сохраняется и один из основных рисков сотрудничества с самозанятыми — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. 

Снизить риски помогает Qugo — платформа, которая автоматизирует проверку статуса самозанятого, оформление выплат и формирование чеков. Сервис упрощает контроль за документооборотом и помогает выстроить сотрудничество с внештатными исполнителями в соответствии с требованиями законодательства.

Подключить сервис

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса:

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Что в итоге

Уведомление в МВД подает заказчик работ или услуг. Это нужно делать при заключении и расторжении договора ГПХ с самозанятым иностранцем, если исполнитель оказывает услуги в России.

Уведомлять следует по каждому иностранному самозанятому отдельно, даже если договоры с несколькими исполнителями заключены или расторгнуты в один день.

Использовать можно только формы уведомлений, утвержденные приказом МВД от 30.07.2020 № 536 с изменениями из приказа от 06.08.2025 № 552.

Передать заполненную форму можно:

  • через портал «Госуслуги»;

  • лично в подразделение МВД по месту оказания услуг исполнителем;

  • почтой — ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

В блоге мы публикуем практические материалы о работе с иностранными самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Разбираем требования миграционного законодательства, порядок уведомления МВД, налоговые нюансы и риски, которые возникают при сотрудничестве с иностранцами. Пишем о судебной практике, а также о типичных ошибках бизнеса при оформлении договоров ГПХ. Сохраняйте блог в закладках, чтобы своевременно учитывать изменения законодательства и выстраивать сотрудничество без штрафов и правовых споров.

Читайте также:

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFG7mbCU

Информации об авторе

Qugo

Qugo

Платформа для работы с внештатными исполнителями

16 310 подписчиков279 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы