Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году

О ком и когда нужно уведомлять МВД

Быть самозанятыми могут не только граждане РФ, но и совершеннолетние граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

На договоры ГПХ с иностранцами распространяются те же требования по уведомлению органов внутренних дел, что и на трудовые договоры. Это следует из п. 1 ст. 2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Заказчик должен уведомить МВД, если заключает или расторгает договор с иностранным самозанятым, который находится и оказывает услуги в России. Основание — п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ. Если иностранец оказывает услуги за пределами России и не въезжает в страну, уведомлять ведомство не требуется.

Для каждого иностранного самозанятого следует подать отдельное уведомление.

Обязанность сообщать МВД о договоре не зависит от миграционного статуса иностранца. То есть неважно, есть у него разрешение на временное проживание, вид на жительство или, например, статус высококвалифицированного специалиста.

Уведомление нужно подать в течение трех рабочих дней после заключения и расторжения договора. День подписания договора в расчет не включается — отсчет начинается со следующего рабочего дня. Например, если договор с исполнителем подписали 2 марта 2026 года, уведомление нужно подать не позднее 5 марта 2026 года включительно.

При заключении дополнительного соглашения к действующему договору повторно уведомлять МВД не требуется.