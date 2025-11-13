Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж

Самое главное:
Лимит дохода самозанятого — 2,4 млн рублей в год.
После превышения лимита самозанятый теряет статус и не может формировать чек в приложении «Мой налог».
Оплата без чека считается выплатой физическому лицу без специального статуса. Компания обязана удержать НДФЛ 13% и начислить страховые взносы 30%. Единственный вариант, в котором компания сможет легально не платить НДФЛ и взносы — оформление ИП со стороны подрядчика.
За неуплату налогов ФНС начисляет пени и штраф 20–40% от суммы.
Перед оплатой проверяйте статус исполнителя или работайте через платформу, например Qugo. Она автоматизирует оформление документов, проверку статуса и защищает от налоговых рисков.
Почему превышение лимита опасно для компании
Годовой лимит дохода самозанятого — 2,4 млн рублей. Это сумма всех поступлений за календарный год, независимо от числа заказчиков. Основание — п. 8 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Лимит считается с 1 января по 31 декабря календарного года, независимо от даты регистрации в качестве самозанятого. Например, если человек зарегистрировался в сентябре и к декабрю получил 2,4 млн рублей, лимит уже исчерпан.
С 1 января нового года лимит обновляется, и самозанятый снова может получать доход до 2,4 млн рублей в статусе плательщика НПД.
Как только доход превышает лимит, исполнитель теряет право применять налог на профессиональный доход (НПД).
Если заказчик переведет деньги после превышения лимита, исполнитель не сможет сформировать чек в приложении «Мой налог». Это значит, что доход не будет подтвержден как поступление самозанятому. Такая выплата считается доходом физического лица без статуса.
В случае выплаты денег самозанятому после потери права на НПД заказчик становится налоговым агентом. Он обязан удержать и заплатить за исполнителя НДФЛ (обычно 13%) и страховые взносы (обычно 30%). Основание — ст. 224 НК, ст. 419 и ст. 425 НК.
Если налоги не заплатили вовремя, ФНС начислит пени и может оштрафовать:
Если компания не знала, что исполнитель потерял статус, штраф обычно составляет 20%.
Если налоговая докажет, что заказчик знал о превышении лимита и сознательно не удержал налог, могут начислить штраф 40%.
Основание — ст. 122 и ст. 123 НК.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Как заказчику обезопасить себя
Компания не может контролировать общий доход самозанятого. У него могут быть и другие заказчики.
Зато вы можете проверить, сохранил ли исполнитель статус плательщика НПД.
Проверить это можно двумя способами:
Проверить статус через официальный сервис ФНС «Проверить статус налогоплательщика НПД».
Использовать специальные платформы для взаимодействия с внештатными исполнителями. Например, Qugo автоматически проверяет наличие статуса перед выплатой.
Если выяснилось, что плательщик НПД превысил лимит, у заказчика есть несколько вариантов действий:
Оформить сотрудничество как с физическим лицом. Тогда компания становится налоговым агентом. Она обязана удержать и перечислить НДФЛ и страховые взносы.
Предложить исполнителю зарегистрировать ИП. После регистрации ИП исполнитель самостоятельно уплачивает налоги и страховые взносы. Но важно, чтобы его услуги соответствовали видам деятельности, указанным среди его кодов ОКВЭД.
Перезаключать договор не требуется, достаточно оформить дополнительное соглашение. В нем нужно указать, что с определенной даты исполнитель работает как ИП на УСН, ПСН или ОСНО. В преамбуле и реквизитах нужно указать новый статус и данные ИП.
Приостановить оплату до января. С 1 января лимит обнуляется, и самозанятый снова получает право применять НПД.
Порядок действий бухгалтера:
Проверить статус исполнителя по базе ФНС.
Не проводить выплату, если исполнитель превысил лимит.
При необходимости пересчитать налоги по договору ГПХ, оформить допсоглашение с обновленными условиями.
Что делать, если самозанятый превысил лимит, но вы уже провели платеж
Иногда компания узнает о превышении лимита уже после перечисления денег. В этом случае важно быстро определить, какой у исполнителя сейчас статус.
Уточните, не зарегистрировался ли исполнитель как ИП. Если самозанятый открыл ИП и выбрал новый налоговый режим (например, УСН), он сам несет ответственность за налоги и страховые взносы. Тогда заказчику ничего пересчитывать не нужно — достаточно оформить допсоглашение.
Если исполнитель не стал ИП и потерял статус, то доход считается выплатой физическому лицу без специального статуса. Компания обязана удержать и перечислить НДФЛ и страховые взносы, чтобы избежать штрафа.
Следует оформить допсоглашение к договору. В нем укажите, что исполнитель утратил статус самозанятого, и скорректируйте налоговые расчеты.
Как минимизировать риски на будущее
Чтобы не столкнуться с потерей статуса самозанятых и штрафами, стоит заранее выстроить систему контроля.
1. Пропишите ответственность в договоре. Включите пункт, по которому исполнитель обязан уведомить заказчика о потере статуса и возместить убытки, если не сделал этого вовремя.
Такой пункт можно сформулировать как: «В случае утраты права на применение НПД Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В противном случае Исполнитель возмещает убытки, включая суммы НДФЛ и страховых взносов, начисленные Заказчику».
2. Введите внутренний регламент. Установите правило: бухгалтер перед каждой оплатой обязан сверять статус самозанятого в ФНС. Фиксируйте проверку в комментарии к платежному поручению.
3. Используйте автоматические платформы. Это удобнее и проще, чем проверять статусы вручную каждый раз. Qugo актуализирует статус исполнителей по базе ФНС до платежа. Если самозанятый превышает лимит, система блокирует оплату и уведомляет заказчика. Такая мера исключает риск перечислить деньги без чека и получить налоговые доначисления.
Платформа Qugo полностью автоматизирует взаимодействие с внештатными исполнителями: оформляет договоры и акты онлайн, принимает оплату, формирует чеки НПД и хранит документы. С Qugo компании могут безопасно работать с исполнителями любого профиля и не беспокоиться о налоговых рисках или переквалификации отношений в трудовые.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Частые вопросы
Кто может быть самозанятым?
Физические лица и индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые получают доход от личного труда — например, дизайнеры, программисты, фотографы, консультанты. Основание — ст. 2 закона № 422-ФЗ.
Какие налоги платит самозанятый?
Он платит налог на профессиональный доход:
4% — с доходов от физических лиц;
6% — с доходов от компаний и ИП.
Страховые взносы самозанятый в общем случае не платит, но может делать добровольные отчисления в СФР.
Нужно ли компании платить налоги за внештатного исполнителя?
Нет, если у исполнителя действует статус НПД и он выдал чек. Если плательщик НПД утратит статус и при этом не зарегистрирует ИП, компания обязана уплатить за него НДФЛ и страховые взносы.
Как отражать в бухучете выплаты исполнителю по договору ГПХ?
Если исполнитель — физлицо без статуса плательщика НПД:
Дт
Кт
Содержание операции
26
76
Начислено вознаграждение по акту приема-сдачи работ по договору ГПХ
76
68 субсчет НДФЛ
Удержан НДФЛ с дохода физического лица
26
69 субсчет страховые взносы
Начислены страховые взносы по единому тарифу
76
51
Перечислено вознаграждение физическому лицу безналичным способом
68 субсчет НДФЛ
68 субсчет ЕНП
Удержанный НДФЛ включен в состав единого налогового платежа (ЕНП)
68 субсчет ЕНП
51
Уплачен НДФЛ в составе ЕНП
69 субсчет страховые взносы
68 субсчет ЕНП
Начисленные страховые взносы отражены в составе ЕНП
68 субсчет ЕНП
51
Страховые взносы перечислены в составе ЕНП
Если исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД, организация не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы. В этом случае записей в бухгалтерском учете меньше:
Дт
Кт
Содержание операции
26
76
Начислено вознаграждение по акту приема-сдачи работ по договору ГПХ
76
51
Перечислено вознаграждение самозанятому на расчетный счет
Читайте также:
Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика.
Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса.
Как индивидуальному предпринимателю правильно оформить сотрудничество с другим ИП и избежать налоговых ловушек.
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFHtNqSY
Начать дискуссию