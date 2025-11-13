Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж

Почему превышение лимита опасно для компании

Годовой лимит дохода самозанятого — 2,4 млн рублей. Это сумма всех поступлений за календарный год, независимо от числа заказчиков. Основание — п. 8 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Лимит считается с 1 января по 31 декабря календарного года, независимо от даты регистрации в качестве самозанятого. Например, если человек зарегистрировался в сентябре и к декабрю получил 2,4 млн рублей, лимит уже исчерпан.

С 1 января нового года лимит обновляется, и самозанятый снова может получать доход до 2,4 млн рублей в статусе плательщика НПД.

Как только доход превышает лимит, исполнитель теряет право применять налог на профессиональный доход (НПД).

Если заказчик переведет деньги после превышения лимита, исполнитель не сможет сформировать чек в приложении «Мой налог». Это значит, что доход не будет подтвержден как поступление самозанятому. Такая выплата считается доходом физического лица без статуса.

В случае выплаты денег самозанятому после потери права на НПД заказчик становится налоговым агентом. Он обязан удержать и заплатить за исполнителя НДФЛ (обычно 13%) и страховые взносы (обычно 30%). Основание — ст. 224 НК, ст. 419 и ст. 425 НК.

Если налоги не заплатили вовремя, ФНС начислит пени и может оштрафовать:

Если компания не знала, что исполнитель потерял статус, штраф обычно составляет 20%.

Если налоговая докажет, что заказчик знал о превышении лимита и сознательно не удержал налог, могут начислить штраф 40%.

Основание — ст. 122 и ст. 123 НК.