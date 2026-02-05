Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима

Особенности АУСН

Популярность спецрежима АУСН связана с налоговой реформой 2026 года:

ставка НДС выросла с 20 до 22%;

порог для освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей в год;

появились страховые взносы за руководителей «нулевых» и «спящих» компаний — тех, которые фактически не ведут деятельность.

На АУСН не нужно платить взносы за руководителей: тариф по ним равен 0%. Также бизнес на АУСН не платит НДС.

Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать условия. Одно из них — ограничение по численности сотрудников. Их должно быть не более пяти человек. Для расчета нужно брать среднюю численность работников за налоговый период.

Основание — ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.