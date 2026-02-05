Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима

Самое главное:
Расчет средней численности сотрудников на АУСН в 2026 году нужно делать по правилам Росстата. Их утвердили приказом от 17.11.2025 № 638.
На самозанятых не распространяется ограничение по численности, как на штатных сотрудников.
Статус налогового резидентства исполнителей-самозанятых не влияет на количество исполнителей, которых можно привлечь.
Особенности АУСН
Популярность спецрежима АУСН связана с налоговой реформой 2026 года:
ставка НДС выросла с 20 до 22%;
порог для освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей в год;
появились страховые взносы за руководителей «нулевых» и «спящих» компаний — тех, которые фактически не ведут деятельность.
На АУСН не нужно платить взносы за руководителей: тариф по ним равен 0%. Также бизнес на АУСН не платит НДС.
Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать условия. Одно из них — ограничение по численности сотрудников. Их должно быть не более пяти человек. Для расчета нужно брать среднюю численность работников за налоговый период.
Основание — ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Как определить среднюю численность работников на АУСН
Среднюю численность работников на АУСН нужно считать по правилам Росстата:
До 1 февраля 2026 года использовали указания из приказа от 16.12.2024 № 647 (письмо Минфина от 30.05.2025 № 03-11-11/53628).
С 1 февраля 2026 года применяются новые указания из приказа от 17.11.2025 № 638.
В среднюю численность работников на АУСН за месяц нужно включать:
Среднесписочную численность сотрудников — среднее арифметическое списочных численностей на каждый календарный день за месяц. Списочная численность — это количество работников на конкретную дату. Она не включает внешних совместителей и исполнителей по ГПХ.
Среднюю численность внешних совместителей — определяется пропорционально отработанному времени за этот месяц по методу расчета среднесписочной численности работников с неполным временем.
Среднюю численность работников по договорам ГПХ — считается аналогично среднесписочной численности работников по трудовым договорам.
Чтобы определить среднюю численность работников за месяц, нужно сложить три этих показателя.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Включать ли самозанятых в среднюю численность
Хоть в расчете среднесписочной численности и учитывают исполнителей по договорам ГПХ, но самозанятые не входят в это число (п. 24 указаний, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 № 647 и п. 24 указаний, утв. приказом Росстата от 17.11.2025 № 638).
Бизнес на АУСН может сотрудничать с неограниченным количеством самозанятых. При этом взаимодействие с ними должно носить разовый или временный характер. Подмена гражданско-правовых отношений трудовыми недопустима, иначе контролирующие органы могут оштрафовать заказчика, доначислить НДФЛ и страховые взносы.
Чтобы снизить риски переквалификации договора ГПХ в трудовой договор, при сотрудничестве с самозанятыми соблюдайте следующие правила:
Не устанавливайте исполнителю режим рабочего времени.
Не включайте самозанятого в штатное расписание.
Не предоставляйте рабочее место, оборудование, корпоративную технику, за исключением случаев, когда это прямо обусловлено предметом договора.
Не выдавайте распоряжения в формате служебных приказов, не применяйте дисциплинарные меры.
Формулируйте предмет договора через результат, а не через процесс труда.
Оплачивайте услуги в зависимости от их объема, а не в виде регулярной фиксированной выплаты в те же дни, что и зарплата штатным работникам.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Можно ли на АУСН сотрудничать с самозанятыми-нерезидентами
Запрет на привлечение к труду нерезидентов РФ распространяется только на сотрудников, оформленных по трудовому договору (п. 28 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). На исполнителей по договорам ГПХ, в том числе самозанятых, данное ограничение не действует.
Соответственно, бизнес на АУСН может сотрудничать с нерезидентами на НПД и ИП на других системах налогообложения.
Ограничение в пять человек на АУСН не касается самозанятых, но к оформлению отношений с ними нужно подойти максимально ответственно, чтобы избежать претензий от контролирующих органов и снизить риск переквалификации договора ГПХ в трудовой договор.
В этом поможет Qugo. Платформа обеспечивает:
Автоматическое создание договоров ГПХ и закрывающих актов, не содержащих признаки трудовых отношений. Документы подписываются с помощью ЭП и хранятся в защищенном архиве.
Проверку статуса самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой дохода.
Автоматическое формирование чеков, учет всех выплат и уплату налога за самозанятых. Отдельный бухгалтер для работы с фрилансерами не потребуется.
Подведем итоги
Ограничение по количеству сотрудников не распространяется на самозанятых.
На АУСН можно сотрудничать с самозанятыми-нерезидентами.
Сотрудничество с самозанятыми по договору ГПХ не должно подменять трудовые отношения. Иначе велик риск переквалификации договора в трудовой с начислением НДФЛ, страховых взносов и штрафов.
В блоге мы публикуем практические материалы о сотрудничестве самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Разбираем особенности договоров ГПХ и риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Рассказываем о позициях налоговых органов, актуальной судебной практике и типичных ошибках бизнеса при сотрудничестве с плательщиками НПД. Сохраняйте блог в закладках, чтобы своевременно учитывать изменения законодательства и выстраивать работу с самозанятыми без рисков.
Читайте также:
Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу.
Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж.
Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес.
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFG66XBE
Начать дискуссию