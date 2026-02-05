8154 Премиум Моб
АУСН
Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима

Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима

Одно из условий применения АУСН — работников может быть не более пяти человек. Разберем, как определяется средняя численность сотрудников и учитываются ли в ее составе самозанятые.

Самое главное:

  • Расчет средней численности сотрудников на АУСН в 2026 году нужно делать по правилам Росстата. Их утвердили приказом от 17.11.2025 № 638.

  • На самозанятых не распространяется ограничение по численности, как на штатных сотрудников.

  • Статус налогового резидентства исполнителей-самозанятых не влияет на количество исполнителей, которых можно привлечь.

Особенности АУСН

Популярность спецрежима АУСН связана с налоговой реформой 2026 года:

  • ставка НДС выросла с 20 до 22%;

  • порог для освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей в год;

  • появились страховые взносы за руководителей «нулевых» и «спящих» компаний — тех, которые фактически не ведут деятельность. 

На АУСН не нужно платить взносы за руководителей: тариф по ним равен 0%. Также бизнес на АУСН не платит НДС.

Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать условия. Одно из них — ограничение по численности сотрудников. Их должно быть не более пяти человек. Для расчета нужно брать среднюю численность работников за налоговый период.

Основание — ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Как определить среднюю численность работников на АУСН

Среднюю численность работников на АУСН нужно считать по правилам Росстата:

В среднюю численность работников на АУСН за месяц нужно включать:

  1. Среднесписочную численность сотрудников — среднее арифметическое списочных численностей на каждый календарный день за месяц. Списочная численность — это количество работников на конкретную дату. Она не включает внешних совместителей и исполнителей по ГПХ.

  2. Среднюю численность внешних совместителей — определяется пропорционально отработанному времени за этот месяц по методу расчета среднесписочной численности работников с неполным временем. 

  3. Среднюю численность работников по договорам ГПХ —  считается аналогично среднесписочной численности работников по трудовым договорам.

Чтобы определить среднюю численность работников за месяц, нужно сложить три этих показателя.

Включать ли самозанятых в среднюю численность

Хоть в расчете среднесписочной численности и учитывают исполнителей по договорам ГПХ, но самозанятые не входят в это число (п. 24 указаний, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 № 647 и п. 24 указаний, утв. приказом Росстата от 17.11.2025 № 638).

Бизнес на АУСН может сотрудничать с неограниченным количеством самозанятых. При этом взаимодействие с ними должно носить разовый или временный характер. Подмена гражданско-правовых отношений трудовыми недопустима, иначе контролирующие органы могут оштрафовать заказчика, доначислить НДФЛ и страховые взносы.

Чтобы снизить риски переквалификации договора ГПХ в трудовой договор, при сотрудничестве с самозанятыми соблюдайте следующие правила:

  • Не устанавливайте исполнителю режим рабочего времени.

  • Не включайте самозанятого в штатное расписание.

  • Не предоставляйте рабочее место, оборудование, корпоративную технику, за исключением случаев, когда это прямо обусловлено предметом договора.

  • Не выдавайте распоряжения в формате служебных приказов, не применяйте дисциплинарные меры.

  • Формулируйте предмет договора через результат, а не через процесс труда.

  • Оплачивайте услуги в зависимости от их объема, а не в виде регулярной фиксированной выплаты в те же дни, что и зарплата штатным работникам.

Можно ли на АУСН сотрудничать с самозанятыми-нерезидентами

Запрет на привлечение к труду нерезидентов РФ распространяется только на сотрудников, оформленных по трудовому договору (п. 28 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). На исполнителей по договорам ГПХ, в том числе самозанятых, данное ограничение не действует.

Соответственно, бизнес на АУСН может сотрудничать с нерезидентами на НПД и ИП на других системах налогообложения.

Ограничение в пять человек на АУСН не касается самозанятых, но к оформлению отношений с ними нужно подойти максимально ответственно, чтобы избежать претензий от контролирующих органов и снизить риск переквалификации договора ГПХ в трудовой договор.

В этом поможет Qugo. Платформа обеспечивает:

  • Автоматическое создание договоров ГПХ и закрывающих актов, не содержащих признаки трудовых отношений. Документы подписываются с помощью ЭП и хранятся в защищенном архиве.

  • Проверку статуса самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой дохода.

  • Автоматическое формирование чеков, учет всех выплат и уплату налога за самозанятых. Отдельный бухгалтер для работы с фрилансерами не потребуется.

Подведем итоги

  • Ограничение по количеству сотрудников не распространяется на самозанятых.

  • На АУСН можно сотрудничать с самозанятыми-нерезидентами.

  • Сотрудничество с самозанятыми по договору ГПХ не должно подменять трудовые отношения. Иначе велик риск переквалификации договора в трудовой с начислением НДФЛ, страховых взносов и штрафов.

В блоге мы публикуем практические материалы о сотрудничестве самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Разбираем особенности договоров ГПХ и риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Рассказываем о позициях налоговых органов, актуальной судебной практике и типичных ошибках бизнеса при сотрудничестве с плательщиками НПД. Сохраняйте блог в закладках, чтобы своевременно учитывать изменения законодательства и выстраивать работу с самозанятыми без рисков.

