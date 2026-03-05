Как составить объявление о поиске самозанятого, чтобы избежать штрафов от ФНС

В тексте важно делать акцент на результатах услуги и условиях её оказания, а не на процессе работы.

Формулировки в объявлении о поиске внештатного исполнителя не должны содержать признаков трудовых отношений.

Как написать объявление: основные правила

Когда налоговая или суд проверяют сотрудничество с исполнителями по ГПХ, они анализируют не только сами договоры. Учитываются фактические условия работы, переписки, порядок оплаты и другие материалы, которые показывают реальный характер отношений между сторонами. Если окажется, что отношения между заказчиком и самозанятым по сути ближе к трудовым, их могут переквалифицировать. Заказчику придётся оформить трудовой договор с начала сотрудничества с исполнителем, уплатить НДФЛ и страховые взносы. Возможен штраф за подмену трудового договора договором ГПХ — до 100 000 рублей. Основание — ч. 4 ст. 5.27 КоАП. В качестве доказательства могут использоваться даже объявления о поиске исполнителя. Расскажем, каких ошибок при составлении важно избегать.

Не используйте трудовую терминологию

Даже если по смыслу объявление про услуги, «трудовые» термины сами по себе создают риск. Проверяющие и суды читают текст буквально. Если есть лексика из Трудового кодекса, это воспринимается как поиск сотрудника, а не исполнителя по ГПД. В объявлении используйте термины гражданско-правовых отношений. Акцент делайте на результате услуги, объёме работ, сроках и порядке оплаты, а не на процессе труда, графике или социальных гарантиях. Формулировки с риском: «работник», «работодатель», «должность», «оклад», «график работы», «отпуск», «больничный», «премия». Формулировки без риска: «исполнитель», «подрядчик», «самозанятый», «услуга», «результат», «объём работ», «срок оказания услуги», «вознаграждение», «порядок оплаты», «гражданско-правовой договор».

Не указывайте должность и не описывайте подчинённость исполнителя

В объявлениях о поиске внештатных исполнителей заказчики иногда используют формулировки, характерные для штатного найма. Например, указывают должность или непосредственного руководителя. Такие описания создают впечатление, что заказчик ищет сотрудника, а не привлекает исполнителя для услуги. Внештатника нельзя включать в организационную структуру компании и принимать его на должность. Заказчик может назначить контактное лицо для согласования задач и приёмки результата, но не «руководителя» исполнителя. В безопасных формулировках акцент делается не на должности и подчинении, а на предмете услуги. Формулировки с риском: «ищем маркетолога в отдел продвижения», «исполнитель входит в команду продукта и подчиняется продакт-менеджеру». Формулировки без риска: «ищем исполнителя для оказания услуг по разработке маркетинговой стратегии продукта».

Описывайте результат услуги, а не трудовую функцию

В объявлениях о поиске внештатных исполнителей нельзя описывать обязанности так, как если бы речь шла о штатном сотруднике. Избегайте указаний на то, какие функции человек будет закрывать в компании. Трудовая функция — признак отношений по ТК. В гражданско-правовых отношениях важен конкретный результат, который исполнитель должен передать заказчику. Поэтому и в объявлении формулируйте задачу через измеримый объём и сроки. Внештатник не «работает в компании» и не «ведёт направление» — он оказывает услугу или выполняет работы с определённым итогом, который можно принять по акту. Формулировки с риском: «ведение бухгалтерского и налогового учёта компании», «контент-менеджер отвечает за наполнение и обновление сайта». Формулировки без риска: «подготовка налоговой отчётности за I квартал 2026 года», «подготовка и публикация 15 материалов на сайт по утверждённому техническому заданию». В блоге Qugo мы регулярно разбираем практические вопросы работы с самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Пишем о рисках переквалификации, типичных ошибках в договорах ГПХ, а также о том, на что обращают внимание налоговая и трудовая инспекция. Подписывайтесь на блог, чтобы быть в курсе новостей и выстраивать сотрудничество с внештатниками без лишних рисков.

Указывайте вознаграждение, а не зарплату

Зарплата — термин трудового законодательства. В отношениях с внештатным исполнителем речь идёт о вознаграждении за оказанную услугу, а не об оплате рабочего времени или фиксированных ежемесячных выплатах. В объявлении указывайте порядок расчёта: фиксированную стоимость за объём услуг, предоплата или постоплата, условия выплаты после подписания акта. Также нельзя предоставлять самозанятым больничные и отпуска. Даже если в объявлении речь идёт не о полном отпуске по ТК, а, например, о нескольких днях отдыха, проверяющие могут расценить это как признак поиска штатного сотрудника. Если исполнителя нужно направить в поездку, соответствующие расходы можно включить в сумму вознаграждения. Нельзя оформлять их как командировочные выплаты штатных сотрудников. Не включайте в объявление обещания социальных гарантий. Формулировка с риском: «зарплата выплачивается два раза в месяц и состоит из окладной части и премии». Формулировка без риска: «оплата за оказанные услуги производится после подписания акта выполненных работ».

Указывайте сроки оказания услуги, но не график работ

Исполнитель по договору ГПХ самостоятельно определяет, когда и как выполнять задачу. Заказчик вправе контролировать качество результата и принимать работы поэтапно. Но он не может устанавливать режим рабочего времени — это характерно для трудовых отношений. Формулировки про график работы — 5/2, смены, конкретные часы — прямо указывают на трудовые отношения. В объявлении о поиске внештатного специалиста фиксируйте срок оказания услуги, а не режим её выполнения. Формулировки с риском: «график 5/2», «с 9:00 до 18:00», «полный рабочий день», «сменный график». Формулировки без риска: «выполнить услугу до 10 июля 2026 года», «срок оказания услуги — 30 календарных дней с момента заключения договора».

Не обязывайте исполнителя регистрироваться в качестве самозанятого

Исполнитель самостоятельно выбирает статус, в котором он оказывает услуги: как физлицо без специального статуса, самозанятый или ИП. Требование оформить самозанятость может быть расценено как уклонение от заключения трудового договора и уход от налогов. Можно не указывать статус вовсе или отметить, что наличие статуса самозанятого — преимущество, но не обязательное условие. Формулировки с риском: «рассматриваем только самозанятых», «обязательное оформление самозанятости». Формулировки без риска: «наличие оформленной самозанятости приветствуется».

Не предоставляйте рабочее место и оборудование