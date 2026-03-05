КПП УСН Акц моб
Как составить объявление о поиске самозанятого, чтобы избежать штрафов от ФНС

При проверке контролирующие органы оценивают не только договоры ГПХ, но и сопутствующие материалы, в том числе тексты объявлений о поиске исполнителя. Разбираем, как составлять их так, чтобы избежать претензий ФНС, трудовой инспекции и суда.

Самое главное:

  • Формулировки в объявлении о поиске внештатного исполнителя не должны содержать признаков трудовых отношений.

  • В тексте важно делать акцент на результатах услуги и условиях её оказания, а не на процессе работы.

  • Использование «трудовой» терминологии, указание должности и графика работы увеличивают риски переквалификации.

Как написать объявление: основные правила

Когда налоговая или суд проверяют сотрудничество с исполнителями по ГПХ, они анализируют не только сами договоры. Учитываются фактические условия работы, переписки, порядок оплаты и другие материалы, которые показывают реальный характер отношений между сторонами. 

Если окажется, что отношения между заказчиком и самозанятым по сути ближе к трудовым, их могут переквалифицировать. Заказчику придётся оформить трудовой договор с начала сотрудничества с исполнителем, уплатить НДФЛ и страховые взносы. Возможен штраф за подмену трудового договора договором ГПХ — до 100 000 рублей. Основание — ч. 4 ст. 5.27 КоАП.

В качестве доказательства могут использоваться даже объявления о поиске исполнителя. Расскажем, каких ошибок при составлении важно избегать.

Не используйте трудовую терминологию

Даже если по смыслу объявление про услуги, «трудовые» термины сами по себе создают риск. Проверяющие и суды читают текст буквально. Если есть лексика из Трудового кодекса, это воспринимается как поиск сотрудника, а не исполнителя по ГПД.

В объявлении используйте термины гражданско-правовых отношений. Акцент делайте на результате услуги, объёме работ, сроках и порядке оплаты, а не на процессе труда, графике или социальных гарантиях. 

Формулировки с риском: «работник», «работодатель», «должность», «оклад», «график работы», «отпуск», «больничный», «премия».

Формулировки без риска: «исполнитель», «подрядчик», «самозанятый», «услуга», «результат», «объём работ», «срок оказания услуги», «вознаграждение», «порядок оплаты», «гражданско-правовой договор».

Не указывайте должность и не описывайте подчинённость исполнителя

В объявлениях о поиске внештатных исполнителей заказчики иногда используют формулировки, характерные для штатного найма. Например, указывают должность или непосредственного руководителя. Такие описания создают впечатление, что заказчик ищет сотрудника, а не привлекает исполнителя для услуги.

Внештатника нельзя включать в организационную структуру компании и принимать его на должность. Заказчик может назначить контактное лицо для согласования задач и приёмки результата, но не «руководителя» исполнителя.

В безопасных формулировках акцент делается не на должности и подчинении, а на предмете услуги

Формулировки с риском: «ищем маркетолога в отдел продвижения», «исполнитель входит в команду продукта и подчиняется продакт-менеджеру».

Формулировки без риска: «ищем исполнителя для оказания услуг по разработке маркетинговой стратегии продукта».

Описывайте результат услуги, а не трудовую функцию

В объявлениях о поиске внештатных исполнителей нельзя описывать обязанности так, как если бы речь шла о штатном сотруднике. Избегайте указаний на то, какие функции человек будет закрывать в компании. Трудовая функция — признак отношений по ТК.

В гражданско-правовых отношениях важен конкретный результат, который исполнитель должен передать заказчику. Поэтому и в объявлении формулируйте задачу через измеримый объём и сроки. Внештатник не «работает в компании» и не «ведёт направление» — он оказывает услугу или выполняет работы с определённым итогом, который можно принять по акту. 

Формулировки с риском: «ведение бухгалтерского и налогового учёта компании», «контент-менеджер отвечает за наполнение и обновление сайта».

Формулировки без риска: «подготовка налоговой отчётности за I квартал 2026 года», «подготовка и публикация 15 материалов на сайт по утверждённому техническому заданию».

В блоге Qugo мы регулярно разбираем практические вопросы работы с самозанятыми и другими внештатными исполнителями. Пишем о рисках переквалификации, типичных ошибках в договорах ГПХ, а также о том, на что обращают внимание налоговая и трудовая инспекция. Подписывайтесь на блог, чтобы быть в курсе новостей и выстраивать сотрудничество с внештатниками без лишних рисков.

Указывайте вознаграждение, а не зарплату

Зарплата — термин трудового законодательства. В отношениях с внештатным исполнителем речь идёт о вознаграждении за оказанную услугу, а не об оплате рабочего времени или фиксированных ежемесячных выплатах.

В объявлении указывайте порядок расчёта: фиксированную стоимость за объём услуг, предоплата или постоплата, условия выплаты после подписания акта.

Также нельзя предоставлять самозанятым больничные и отпуска. Даже если в объявлении речь идёт не о полном отпуске по ТК, а, например, о нескольких днях отдыха, проверяющие могут расценить это как признак поиска штатного сотрудника. Если исполнителя нужно направить в поездку, соответствующие расходы можно включить в сумму вознаграждения. Нельзя оформлять их как командировочные выплаты штатных сотрудников. Не включайте в объявление обещания социальных гарантий.

Формулировка с риском: «зарплата выплачивается два раза в месяц и состоит из окладной части и премии».

Формулировка без риска: «оплата за оказанные услуги производится после подписания акта выполненных работ».

Указывайте сроки оказания услуги, но не график работ

Исполнитель по договору ГПХ самостоятельно определяет, когда и как выполнять задачу. Заказчик вправе контролировать качество результата и принимать работы поэтапно. Но он не может устанавливать режим рабочего времени — это характерно для трудовых отношений.

Формулировки про график работы — 5/2, смены, конкретные часы — прямо указывают на трудовые отношения. В объявлении о поиске внештатного специалиста фиксируйте срок оказания услуги, а не режим её выполнения.

Формулировки с риском: «график 5/2», «с 9:00 до 18:00», «полный рабочий день», «сменный график».

Формулировки без риска: «выполнить услугу до 10 июля 2026 года», «срок оказания услуги — 30 календарных дней с момента заключения договора».

Не обязывайте исполнителя регистрироваться в качестве самозанятого

Исполнитель самостоятельно выбирает статус, в котором он оказывает услуги: как физлицо без специального статуса, самозанятый или ИП. Требование оформить самозанятость может быть расценено как уклонение от заключения трудового договора и уход от налогов.

Можно не указывать статус вовсе или отметить, что наличие статуса самозанятого — преимущество, но не обязательное условие.

Формулировки с риском: «рассматриваем только самозанятых», «обязательное оформление самозанятости».

Формулировки без риска: «наличие оформленной самозанятости приветствуется».

Не предоставляйте рабочее место и оборудование

Внештатный исполнитель сам определяет, где оказывать услуги и какое использовать оборудование. Указывать конкретное место оказания услуг допустимо только в тех случаях, когда характер работ не позволяет выполнить их удалённо. Если для выполнения задачи нужны материалы или оборудование заказчика, в объявлении допустимо указать возможность передачи их исполнителю в аренду. 

Формулировки с риском: «работа в офисе заказчика», «на оборудовании заказчика», «предоставляется рабочее место».

Формулировка без риска: «исполнитель выполняет работы на собственном оборудовании».

Что в итоге

Перед публикацией объявления убедитесь, что в тексте:

  • не используется трудовая терминология;

  • не указана должность исполнителя;

  • описан результат услуги, а не трудовая функция или процесс работы;

  • отсутствуют формулировки о предоставлении рабочего места и оборудования;

  • указаны сроки оказания услуги, но не график работы;

  • нет обязательного требования о статусе самозанятого;

  • не обещаны социальные гарантии;

  • не упоминаются оклад, зарплата и премии, а используется понятие вознаграждения.

После того как исполнитель откликнулся на объявление, стороны обсуждают условия сотрудничества: опыт исполнителя, требования заказчика к результату услуги, сроки выполнения, размер вознаграждения и порядок его выплаты. При этом исполнителя не следует знакомить с внутренними регламентами, корпоративными правилами и другими документами, которые предназначены для сотрудников компании. Обсуждать можно только вопросы, непосредственно связанные с оказанием услуги и приёмкой результата.

Корректное объявление — лишь первый шаг в безопасной работе с внештатными исполнителями. Риски переквалификации возникают и на других этапах сотрудничества: при проверке статуса исполнителя, выплатах, документообороте. 

Qugo помогает выстроить эти процессы системно: платформа автоматически проверяет налоговый статус самозанятого перед каждой выплатой, формирует чеки и закрывающие документы и проводит выплаты без ошибок. Это снижает риск доначислений и упрощает работу с внештатными исполнителями.

