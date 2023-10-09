Как составить должностную инструкцию бухгалтера

Правильно составленная должностная инструкция защищает интересы и работодателя, и работника. С ней работодателю проще обосновать отказ соискателю, разный размер зарплаты, премию или выговор, а работнику — отстаивать трудовые права. Рассказываем, что нужно учесть при составлении должностной инструкции бухгалтера.

Для чего нужна должностная инструкция

В законах нет обязанности составлять для бухгалтера должностную инструкцию. По ст. 57 ТК РФ нужно только прописывать трудовую функцию работника в трудовом договоре — перечислять, что именно он делает. Это не очень удобно, когда нужно что-то поменять: даже незначительные изменения придется оформлять дополнительными соглашениями к трудовому договору.

Лучше составлять отдельные должностные инструкции. В них прописываются:

требования к знаниям и опыту — образование, стаж работы в бухгалтерии или аудите;

перечень должностных обязанностей — участки, за которые отвечает бухгалтер, функции, объем работы;

какую ответственность несет работник.

Тогда в трудовом договоре можно все это не расписывать, а использовать формулировку «Работник выполняет трудовые обязанности, предусмотренные должностной инструкцией № … от …». Либо можно перечислить несколько основных обязанностей, а затем сослаться на инструкцию.

Благодаря должностным инструкциям работодателю будет проще обосновать:

отказ в приеме на работу, если соискатель не соответствует прописанным требованиям;

дисциплинарное взыскание или премию, в зависимости от того как работник выполняет свои обязанности;

разницу в оплате труда для бухгалтеров с разными уровнями квалификации;

увольнение на испытательном сроке, если работник не справляется с обязанностями.

Для работника тоже есть плюсы: можно сослаться на должностную инструкцию, если работодатель захочет добавить обязанностей без доплаты. Поменять ее без согласования работодатель не может.

Обойтись без должностной инструкции для бухгалтера можно в двух случаях: В трудовом договоре подробно расписана трудовая функция. С бухгалтером заключен договор на оказание услуг.

Кто и как составляет должностную инструкцию бухгалтера

Обычно должностные инструкции разрабатывают сотрудники отдела кадров. Работодатель может назначить ответственными и других работников — юристов, руководителей отделов, либо взять это на себя.

В любом случае к разработке инструкции для бухгалтера лучше привлечь главбуха или другого профильного специалиста. Другие сотрудники могут не знать полностью специфику работы, например, чем отличаются обязанности бухгалтера по аренде и бухгалтера по реализации.

Формулировки можно брать из профстандарта «Бухгалтер» и квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Унифицированной формы и требований к содержанию должностной инструкции нет. Работодатель сам решает как ее составлять, но с учетом правил оформления документов из ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Должностную инструкцию можно оформить в виде приложения к трудовому договору или отдельным локальным нормативным актом.

Структура должностной инструкции

В должностной инструкции обычно есть шапка и четыре основных раздела:

Общие положения. Должностные обязанности. Права работника. Ответственность работника.

Можно добавлять и другие разделы.

Шапка. Справа напишите «УТВЕРЖДАЮ», должность руководителя, его фамилию и инициалы. Оставьте место для подписи и даты утверждения. Вместо руководителя утвердить инструкцию может уполномоченный им работник из отдела кадров или юридического отдела.

Напишите заголовок документа и наименование должности, для которой составляете инструкцию. Ее можно сделать именной, то есть вписать ФИО конкретного работника. Но если он уволится, инструкция утратит силу и придется утверждать новую.

Под заголовком поставьте номер, дату и место составления документа.

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Общие положения. Это раздел с организационными моментами и требованиями к сотруднику. Опишите в нем:

Кто и как принимает на работу и увольняет работника. Например: «Бухгалтер по аренде назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО "Хомяк"». Требования к образованию, повышению квалификации, опыту работы. Например: «Для должности бухгалтера требуется высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее трех лет». Что должен знать работник. Перечислите законы, нормативку, ПБУ, ФСБУ, инструкции, внутренние документы и другие материалы, необходимые для работы бухгалтера. Какими документами нужно руководствоваться в работе. Например, законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами руководителя, должностной инструкцией. К какой категории относится должность, кому подчиняется работник, а также кто у него в подчинении. Например, «Бухгалтер относится к категории специалистов и подчиняется главному бухгалтеру». Кто назначает замену работника во время его отпуска, временной нетрудоспособности, командировки. Например, «В период временного отсутствия бухгалтера его обязанности возлагаются на должностное лицо, назначаемого приказом генерального директора ООО "Хомяк"».

Должностные обязанности. Укажите участки, на которых ведет учет бухгалтер, подробно опишите его функции. За основу можно взять обязанности из квалификационного справочника и профстандарта и доработать под себя.

Работодатель сам решает, что включать в этот раздел. Но нельзя прописывать то, что противоречит ТК РФ. Например, условие о том, что работник при определенных обстоятельствах должен уволиться по собственному желанию.

Нельзя включать обязанности по другой должности без отдельной доплаты. Роструд в письме № ПГ/13204-6-1 от 27.05.2022 пояснил, что в должностных инструкциях допускается уточнение перечня работ, которые свойственны этой должности в конкретных условиях.

Здесь можно написать, что бухгалтер будет замещать другого сотрудника, если тот уйдет в отпуск или на больничный. Например, «В период временного отсутствия бухгалтера по учету основных средств исполнять его обязанности в пределах своего рабочего времени». Если это прописано в должностной инструкции, оплачивать замещение не обязательно.

Права работника. Перечислите, что может делать бухгалтер для выполнения своих обязанностей. Например, запрашивать и получать от работников из других отделов информацию и документы для работы, участвовать в обсуждении решений руководства, касающиеся конкретного участка бухгалтерского учета.

Ответственность работника. Пропишите вид нарушений и наказания, которые грозят работнику. Обычно здесь приводятся общие формулировки. Например: «Бухгалтер несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, — в соответствии с действующим трудовым законодательством».

Как утвердить инструкцию и ознакомить с ней работника

В конце должностной инструкции укажите кто ее составил: должность, место для подписи и ее расшифровку.

Работодатель может установить свой порядок утверждения инструкций. Часто их согласовывают с юридическим отделом. Тогда в конце документа или на обороте последнего листа напишите «Согласовано», укажите должность, поставьте подпись с расшифровкой и дату согласования.

Утверждает инструкцию руководитель или назначенный им работник. Для этого можно издать приказ или обойтись грифом «Утверждаю» в шапке инструкции.

Ознакомьте с должностной инструкции работника под подпись так, чтобы у вас осталось подтверждение. Способ зависит от варианта оформления:

В виде приложения к трудовому договору. На экземпляре работодателя работнику нужно написать «С должностной инструкцией ознакомлен», поставить подпись и дату. Отдельным документом. Заведите журнал или лист ознакомления с должностными инструкциями. Работнику нужно расписаться в нем до подписания трудового договора. Должностную инструкцию лучше сделать в двух экземплярах, один из которых выдать работнику под подпись.

Можно ли менять должностную инструкцию

В должностную инструкцию можно вносить изменения. Как именно, зависит от того, в каком она виде и что меняется.

Изменения затрагивают трудовые функции работника. Например, вы хотите добавить новые обязанности. Это изменение условий трудового договора по ст. 72 и 72.1 ТК РФ, его оформляют так:

Письменно предупредите работника не позднее чем за два месяца до изменений. Получите от работника письменное согласие. Заключите допсоглашение об изменении условий трудового договора. Издайте приказ об изменении инструкции.

Если должностная инструкция — это приложение к трудовому договору, дополнительно опишите в допсоглашении, что в ней меняется.

Изменения не касаются трудовых функций. Например, вы решили общую формулировку заменить конкретной: вместо «Проверяет первичные учетные документы» написать «Проверяет форму, полноту оформления, реквизиты первичных учетных документов по поступлению товарно-материальных ценностей». Это не меняет обязанности бухгалтера. Можно издать приказ об изменении должностной инструкции и ознакомить с ним работника под подпись.

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