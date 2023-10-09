Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Кадры

Как составить должностную инструкцию бухгалтера

Правильно составленная должностная инструкция защищает интересы и работодателя, и работника. С ней работодателю проще обосновать отказ соискателю, разный размер зарплаты, премию или выговор, а работнику — отстаивать трудовые права. Рассказываем, что нужно учесть при составлении должностной инструкции бухгалтера.
38
Как составить должностную инструкцию бухгалтера
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Для чего нужна должностная инструкция 

В законах нет обязанности составлять для бухгалтера должностную инструкцию. По ст. 57 ТК РФ нужно только прописывать трудовую функцию работника в трудовом договоре — перечислять, что именно он делает. Это не очень удобно, когда нужно что-то поменять: даже незначительные изменения придется оформлять дополнительными соглашениями к трудовому договору. 

Лучше составлять отдельные должностные инструкции. В них прописываются:

  • требования к знаниям и опыту — образование, стаж работы в бухгалтерии или аудите;

  • перечень должностных обязанностей — участки, за которые отвечает бухгалтер, функции, объем работы;

  • какую ответственность несет работник.

Тогда в трудовом договоре можно все это не расписывать, а использовать формулировку «Работник выполняет трудовые обязанности, предусмотренные должностной инструкцией № … от …». Либо можно перечислить несколько основных обязанностей, а затем сослаться на инструкцию. 

Благодаря должностным инструкциям работодателю будет проще обосновать:

  • отказ в приеме на работу, если соискатель не соответствует прописанным требованиям;

  • дисциплинарное взыскание или премию, в зависимости от того как работник выполняет свои обязанности;

  • разницу в оплате труда для бухгалтеров с разными уровнями квалификации;

  • увольнение на испытательном сроке, если работник не справляется с обязанностями.

Для работника тоже есть плюсы: можно сослаться на должностную инструкцию, если работодатель захочет добавить обязанностей без доплаты. Поменять ее без согласования работодатель не может.

Обойтись без должностной инструкции для бухгалтера можно в двух случаях:

  1. В трудовом договоре подробно расписана трудовая функция.

  2. С бухгалтером заключен договор на оказание услуг. 

Кто и как составляет должностную инструкцию бухгалтера

Обычно должностные инструкции разрабатывают сотрудники отдела кадров. Работодатель может назначить ответственными и других работников — юристов, руководителей отделов, либо взять это на себя.

В любом случае к разработке инструкции для бухгалтера лучше привлечь главбуха или другого профильного специалиста. Другие сотрудники могут не знать полностью специфику работы, например, чем отличаются обязанности бухгалтера по аренде и бухгалтера по реализации. 

Формулировки можно брать из профстандарта «Бухгалтер» и квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Унифицированной формы и требований к содержанию должностной инструкции нет. Работодатель сам решает как ее составлять, но с учетом правил оформления документов из ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Должностную инструкцию можно оформить в виде приложения к трудовому договору или отдельным локальным нормативным актом. 

Структура должностной инструкции

В должностной инструкции обычно есть шапка и четыре основных раздела: 

  1. Общие положения. 

  2. Должностные обязанности.

  3. Права работника.

  4. Ответственность работника.

Можно добавлять и другие разделы.

Шапка. Справа напишите «УТВЕРЖДАЮ», должность руководителя, его фамилию и инициалы. Оставьте место для подписи и даты утверждения. Вместо руководителя утвердить инструкцию может уполномоченный им работник из отдела кадров или юридического отдела.

Напишите заголовок документа и наименование должности, для которой составляете инструкцию. Ее можно сделать именной, то есть вписать ФИО конкретного работника. Но если он уволится, инструкция утратит силу и придется утверждать новую. 

Под заголовком поставьте номер, дату и место составления документа.

Подарок для наших читателей — шаблон должностной инструкции бухгалтера по учету аренды. Готовое решение для внедрения в работу бухгалтерии.

Должностная инструкция бухгалтера по учету аренды

Шаблон для внедрения в работу бухгалтерии

Получите шаблон бесплатно!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Общие положения. Это раздел с организационными моментами и требованиями к сотруднику. Опишите в нем:

  1. Кто и как принимает на работу и увольняет работника. Например: «Бухгалтер по аренде назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО "Хомяк"». 

  2. Требования к образованию, повышению квалификации, опыту работы. Например: «Для должности бухгалтера требуется высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее трех лет».

  3. Что должен знать работник. Перечислите законы, нормативку, ПБУ, ФСБУ, инструкции, внутренние документы и другие материалы, необходимые для работы бухгалтера.

  4. Какими документами нужно руководствоваться в работе. Например, законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами руководителя, должностной инструкцией.

  5. К какой категории относится должность, кому подчиняется работник, а также кто у него в подчинении. Например, «Бухгалтер относится к категории специалистов и подчиняется главному бухгалтеру».

  6. Кто назначает замену работника во время его отпуска, временной нетрудоспособности, командировки. Например, «В период временного отсутствия бухгалтера его обязанности возлагаются на должностное лицо, назначаемого приказом генерального директора ООО "Хомяк"».

Должностные обязанности. Укажите участки, на которых ведет учет бухгалтер, подробно опишите его функции. За основу можно взять обязанности из квалификационного справочника и профстандарта и доработать под себя.

Работодатель сам решает, что включать в этот раздел. Но нельзя прописывать то, что противоречит ТК РФ. Например, условие о том, что работник при определенных обстоятельствах должен уволиться по собственному желанию. 

Нельзя включать обязанности по другой должности без отдельной доплаты. Роструд в письме № ПГ/13204-6-1 от 27.05.2022 пояснил, что в должностных инструкциях допускается уточнение перечня работ, которые свойственны этой должности в конкретных условиях.

Здесь можно написать, что бухгалтер будет замещать другого сотрудника, если тот уйдет в отпуск или на больничный. Например, «В период временного отсутствия бухгалтера по учету основных средств исполнять его обязанности в пределах своего рабочего времени». Если это прописано в должностной инструкции, оплачивать замещение не обязательно.

Права работника. Перечислите, что может делать бухгалтер для выполнения своих обязанностей. Например, запрашивать и получать от работников из других отделов информацию и документы для работы, участвовать в обсуждении решений руководства, касающиеся конкретного участка бухгалтерского учета.

Ответственность работника. Пропишите вид нарушений и наказания, которые грозят работнику. Обычно здесь приводятся общие формулировки. Например: «Бухгалтер несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, — в соответствии с действующим трудовым законодательством».

Как утвердить инструкцию и ознакомить с ней работника

В конце должностной инструкции укажите кто ее составил: должность, место для подписи и ее расшифровку.

Работодатель может установить свой порядок утверждения инструкций. Часто их согласовывают с юридическим отделом. Тогда в конце документа или на обороте последнего листа напишите «Согласовано», укажите должность, поставьте подпись с расшифровкой и дату согласования.

Утверждает инструкцию руководитель или назначенный им работник. Для этого можно издать приказ или обойтись грифом «Утверждаю» в шапке инструкции.

Ознакомьте с должностной инструкции работника под подпись так, чтобы у вас осталось подтверждение. Способ зависит от варианта оформления: 

  1. В виде приложения к трудовому договору. На экземпляре работодателя работнику нужно написать «С должностной инструкцией ознакомлен», поставить подпись и дату.

  2. Отдельным документом. Заведите журнал или лист ознакомления с должностными инструкциями. Работнику нужно расписаться в нем до подписания трудового договора. Должностную инструкцию лучше сделать в двух экземплярах, один из которых выдать работнику под подпись.

Можно ли менять должностную инструкцию

В должностную инструкцию можно вносить изменения. Как именно, зависит от того, в каком она виде и что меняется.

Изменения затрагивают трудовые функции работника. Например, вы хотите добавить новые обязанности. Это изменение условий трудового договора по ст. 72 и 72.1 ТК РФ, его оформляют так:

  1. Письменно предупредите работника не позднее чем за два месяца до изменений.

  2. Получите от работника письменное согласие.

  3. Заключите допсоглашение об изменении условий трудового договора.

  4. Издайте приказ об изменении инструкции.

Если должностная инструкция — это приложение к трудовому договору, дополнительно опишите в допсоглашении, что в ней меняется. 

Изменения не касаются трудовых функций. Например, вы решили общую формулировку заменить конкретной: вместо «Проверяет первичные учетные документы» написать «Проверяет форму, полноту оформления, реквизиты первичных учетных документов по поступлению товарно-материальных ценностей». Это не меняет обязанности бухгалтера. Можно издать приказ об изменении должностной инструкции и ознакомить с ним работника под подпись.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, живые разборы, сертификат

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8K9Ui8

Академия «Регламент»

Академия «Регламент»

Обучаем бухгалтерии онлайн

1978 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    89
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    185

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    151
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    715
    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    220

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    35,1 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    678

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Есть квартира в совместной собственности с супругом 9лет. Супруга ИП как 2 года всего. Вопрос при продаже квартиры, если все денежные средства придут на счет жены, то в дальнейшем никаким

      Продажа квартиры

    • начислен856×101 25.3 KB уеньшен852×98 22.9 KB уплата855×82 16.8 KB Добрый день! Я ИП на УСН-6% “доходы” без сотрудников. Можете ли Вы проконсультировать меня по операции на скрине? Я знаю, что с 2023

      Уведомление об исчисленных суммах
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    263
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    797
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    396
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    4 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    301

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    204
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,6 тыс.
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    4 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    194
    Бесплатно с Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    505
    Бесплатно с Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    285
    Бесплатно с Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5,5 тыс.
    Мнения