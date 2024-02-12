Как создать систему мотивации для бухгалтерии

Продумывая мотивацию, приходится учитывать интересы трех сторон: работников, директора и налоговой инспекции. Работники хотят получать больше, директор — не платить лишнего, а налоговая — видеть экономически обоснованные расходы. Рассказываем, как создать такую систему мотивации для бухгалтерии.

Какие виды выплат можно использовать

Самый простой и понятный способ мотивации сотрудников — заинтересовать рублем. Учитывайте несколько простых правил, если хотите действительно стимулировать бухгалтера трудиться, а не отсиживать положенные часы.

Разделите зарплату на части: переменную и фиксированную

Оклад или тарифную ставку сотрудник получит в любом случае, а вот стимулирующие выплаты в виде премии ему придется заработать. Учитывайте позицию Роструда — постоянная часть зарплаты должна быть одинаковой по одноименным должностям. А вот размер премий, надбавок, компенсаций можно варьировать, поэтому размер зарплаты у бухгалтеров на разных участках учета может отличаться (письмо ГИТ по г. Москве от 4 июня 2020 года № 77/10-20706-ОБ/18-1299).

Премии могут быть:

ежемесячными — за выполнение показателей премирования, при условии отсутствия дисциплинарных взысканий;

квартальными — при достижении компанией определенных показателей, например, роста выручки;

годовыми — «тринадцатая зарплата»;

по ситуации — за выполнение особо важных заданий.

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Учитывайте, что по мнению Конституционного суда РФ лишение работника премиальных выплат при дисциплинарном взыскании без учета количества и качества затраченного труда не может приводить к уменьшению его ежемесячной заработной платы более чем на 20% (постановление КС РФ от 15.06.2023 № 32-П).

Разработайте понятные и прозрачные показатели премирования

Во-первых, они должны быть увязаны с трудовой функцией работника, чтобы тот имел стимул трудиться. Поэтому при их разработке возьмите за основу должностную инструкцию или трудовой договор работника. Учитывайте, что премирование за трудовую деятельность наиболее понятно налоговой инспекции. Она считает его экономически оправданным — ст. 255 НК РФ, письмо Минфина РФ от 8 июля 2019 года № 03-03-06/1/49986.

Во-вторых, показатели премирования должны поддаваться измерению, чтобы можно было оценить их выполнение или невыполнение. Например, «отсутствие замечаний со стороны руководства» нельзя точно спрогнозировать и выполнить. Это плохой показатель. А вот «отсутствие просрочек по выплатам работникам в текущем месяце» для бухгалтера по зарплате поддается измерению. Его можно использовать как показатель премирования.

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Установите тарифную сетку, соответствующую сложности и важности работы

Одной из самых справедливых систем оплаты труда считается грейдирование — разделение должностей и профессий на зарплатные группы по важности для предприятия, сложности работы. Например, в компаниях электроэнергетики технические специалисты и диспетчеры могут получать больше в среднем на 25%, чем прочие административные работники.

Но внедрять грейдирование нужно на уровне компании в целом. Пока эта система оплаты труда не действует, главбух может в бухгалтерии установить подобное распределение ФОТ в штатном расписании, используя коэффициенты надбавок за сложность работы и квалификацию сотрудника.

Пример. Бухгалтер по зарплате и бухгалтер ТМЦ имеют одинаковый оклад — 30 000 рублей. Их должности в штатном расписании называются одинаково. Но бухгалтеру ТМЦ за сложность работы установлен повышающий коэффициент к окладу 1,2. Поэтому его месячная зарплата выше, чем у бухгалтера по зарплате.

Еще один способ стимулировать сотрудника работать на результат — установить несколько категорий по должности, с заметной разницей в окладах. Для бухгалтеров это «без категории», 2 категория и 1 категория по профстандарту 08.002. По единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) могут быть также должности ведущего специалиста и заместителя начальника отдела, заместителя главного бухгалтера.

Для каждой последующей категории установите более высокие квалификационные требования: уровень образования, стаж работы. Чтобы работник стремился расти в должности, разницу в зарплате сделайте заметной. Мало кто будет стараться и брать дополнительную ответственность, если его оклад вырастет всего на 1000 рублей.

За что можно премировать бухгалтера на участке учета

Возьмите за основу функциональные обязанности работника и на их основе установите показатели премирования. Смотрите пример в таблице.

Бухгалтер ТМЦ выполняет следующие функции: Показатели премирования, % премии к окладу Контролирует правильность оформления первичных учетных документов Отсутствуют ошибки в принятых к учету первичных документах, выявленные при внутренних, аудиторских и надзорных проверках — 10% Ведет учет операций с ТМЦ Обработаны и внесены в учетную систему все операции с ТМЦ по поступившим в бухгалтерию первичным документам — 10% Бухгалтер по зарплате выполняет следующие функции: Показатели премирования, % премии к окладу Начисляет выплаты работникам в учетной программе Зарплата и отпускные работникам выплачены в установленные в компании сроки — 10% Начисляет НДФЛ и страховые взносы с выплат работникам Страховые взносы и НДФЛ перечислены в бюджеты в установленные законом сроки — 5% Внутренние, аудиторские и налоговые проверки не выявили ошибок в начислении страховых взносов и НДФЛ — 5%

Не устанавливайте слишком много показателей премирования для одного сотрудника — вы прибавите себе ежемесячной работы по их заполнению и оценке. Возьмите только ключевые обязанности, которые в целом влияют на качество работы бухгалтерии.

Установите условия премирования — обстоятельства, при которых полностью начисляется премия. Например:

отсутствие нарушений трудовой дисциплины;

отсутствие вины работника в нарушениях, выявленных при проверках.

Например, бухгалтер выполнил все показатели премирования, но в текущем месяце получил замечание за опоздание на работу. Если это прописано в положении о премировании, то ему можно снизить премию за текущий месяц.

Какие показатели премирования можно установить заместителю главбуха

Такой работник может отвечать в компании за деятельность всей бухгалтерии в отсутствие главного бухгалтера или контролировать одно или несколько направлений в учете. Поэтому при разработке его показателей премирования ориентируйтесь на положение о структурном подразделении. В этом документе обычно описывают функции бухгалтерии.

Читайте по теме: Как составить штатное расписание бухгалтерии.

Заместителя главного бухгалтера можно премировать:

за соблюдение сроков сдачи отчетности в ФНС и СФР;

отсутствие штрафов;

снижение издержек;

сокращение дебиторской задолженности;

выполнение особо важных заданий.

Учитывайте, что мы даем лишь общие рекомендации. Конкретные показатели премирования вы устанавливаете сами, исходя из специфики вашей компании.

Какие доплаты и надбавки можно применить

В отличие от премий, такие выплаты устанавливаются однократно и действуют, пока сохраняются условия для их начисления. Доплаты и надбавки не нужно ежемесячно оценивать по выполнению.

Какие дополнительные выплаты можно установить работникам бухгалтерии:

За выполнение обязанностей отсутствующего работника — ст. 60.2 ТК РФ. Вы можете компенсировать разницу в окладах или установить процент доплаты, например 15% от оклада. За выслугу лет. Налоговая признает такие выплаты обоснованными, если они предусмотрены локальными нормативными актами работодателя и трудовым договором — письмо ФНС России от 11 августа 2014 года № ГД-4-3/15717@. За работу с персональными данными или с охраняемой законом тайной. Здесь на сотрудника возлагается дополнительная ответственность, поэтому такие доплаты можно обосновать увеличением объема работ по ст. 60.2 ТК РФ. Кроме того, доплата «за секретность» при допуске к гостайне предусмотрена ст. 21 закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1. За разъездной характер работы. Например, один бухгалтер может обслуживать несколько обособленных подразделений компании в одном городе и в течение рабочего дня посещать их офисы. Компенсации за разъездной характер работы предусмотрены ст. 168.1 ТК РФ. За сезонную нагрузку в период подготовки отчетности. Например, в январе-феврале бухгалтерия занимается подготовкой годового отчета, и объем работы увеличивается. Работодатель может предусмотреть в системе оплате труда сезонные надбавки в эти месяцы. Это не оплата за работу в выходные дни или сверхурочную работу, а именно компенсация за увеличение нагрузки в рабочее время.

Полный перечень доплат и надбавок может быть шире. Главное, чтобы он был экономически оправдан, то есть связан с трудовой деятельностью. Ориентируйтесь на ст. 255 НК РФ, где перечислены расходы на оплату труда, и ст. 270 НК РФ, в которой указаны не учитываемые при налогообложении расходы.

Как ввести в действие систему мотивации

Минфин в письме от 8 июля 2019 года № 03-03-06/1/49986 разъяснил, как учесть при расчете налога на прибыль расходы в виде премий и доплат сотрудникам:

Такие выплаты установлены в коллективном договоре, локальном нормативном акте, например, в положении о премировании. Одного упоминания их в трудовом договоре сотрудника недостаточно. Эти вознаграждения не указаны в ст. 270 НК РФ. Расходы экономически оправданы и документально подтверждены — ст. 252 НК РФ.

Закрепите способы материальной мотивации, размеры премий и надбавок в правилах внутреннего трудового распорядка или в положении об оплате труда, положении о премировании. Эти документы принимаются с учетом мотивированного мнения профсоюза.

Об изменении системы оплаты труда уведомьте сотрудников за два месяца по ст. 72 ТК РФ. Ведь кто-то из работников будет получать больше, а кто-то меньше.

После утверждения положений ознакомьте с ними всех сотрудников под личную подпись. Включите новые условия оплаты труда в трудовые договоры.

Какие способы нематериальной мотивации можно использовать

Не применяйте только денежную мотивацию. Во-первых, она одна не удержит хорошего работника. Всегда есть риск, что конкуренты предложат более высокий оклад, и ценный сотрудник уйдет. Во-вторых, дополнительным деньгам радуются недолго. Потом к ним привыкают и воспринимают их как должное.

Используйте методы недежного или условно-денежного поощрения, например:

корпоративные награды к праздникам и юбилеям, доски почета;

компенсацию проезда, питания за счет компании;

ДМС;

профессиональное переобучение, повышение квалификации, регулярное участие в семинарах и вебинарах за счет компании;

оборудование мест отдыха и комнат релаксации на работе;

корпоративные соревнования;

новогодние подарки для детей;

путевки в детский лагерь или санаторий.

Также обращайте внимание на психологический климат в бухгалтерии. Постоянные конфликты и напряженность увеличивают текучку кадров.

При выборе способов мотивации учитывайте индивидуальные особенности работников. Кому-то приятно доброе слово, кому-то — признание заслуг, а кто-то радуется только материальным вещам.

Неденежные поощрения тоже имеют свою цену. При их выборе учитывайте ст. 270 НК РФ о том, какие расходы пойдут за счет прибыли компании.

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