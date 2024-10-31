Составляем график отпусков на 2025 год в 1С:ЗУП: пошаговая инструкция

Автоматизировать составление графиков отпусков и прочих кадровых и бухгалтерских документов, связанных с учетом и расчетом заработной платы, помогает программа 1С:ЗУП от 1С:Франчайзи компании RG-Soft. Учет в программе организован в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации. Все изменения законодательства, касающиеся учета, оперативно отслеживаются и включаются в состав регулярно выпускаемых обновлений конфигурации.

Позволяет сотрудникам распределить время на свой отдых и семейные мероприятия.

Гарантирует, что все сотрудники, работающие в организации, смогут использовать свои отпускные дни в соответствии с законом и внутренними правилами компании.

График отпусков должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до начала нового года.

График отпусков — это обязательный документ, как для работодателя, так и для его сотрудников. Есть унифицированная форма этого документа № Т-7 — утверждена постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1 . Но можно составить его и по собственной форме.

Как составить график отпусков в 1С:ЗУП

Приведем пошаговое руководство.

Шаг 1: Подготовка к работе

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть права доступа к разделам, связанным с планированием отпусков. Вам понадобится роль Администратора, позволяющая работать с кадровым планированием и графиками отпусков.

Шаг 2: Вход в раздел планирования отпусков

Запустите программу 1С:ЗУП: Перейдите в раздел «Графики, переносы отпусков»:

Шаг 3: Создание графика отпусков

Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать формирование нового графика и выберите пункт «График отпусков»: Выберите пункт «Добавить», чтобы создать новый график отпусков: Кстати, вы можете загрузить готовый график отпусков: Задайте период, на который составляется график (обычно — календарный год):

Шаг 4: Заполнение графика отпусков

В открывшемся окне графика отпусков добавьте сотрудников, которым будет предоставлен отпуск: Для каждого сотрудника укажите период предоставления отпуска, согласовав его с руководителем подразделения и самим сотрудником. Проверьте, чтобы периоды отпусков не пересекались для сотрудников одного подразделения или важных специалистов, если это критично для работы организации.

Шаг 5: Утверждение графика отпусков

После заполнения графика отпусков необходимо его утвердить. Это должен сделать руководитель компании или уполномоченное лица.

Шаг 6: Распечатка и информирование сотрудников

Распечатайте утвержденный график отпусков: Проинформируйте каждого сотрудника о периоде его отпуска индивидуально.

Шаг 7: Ведение учета изменений

Если в течение года возникают изменения в длительности и очередности отпусков (например, по заявлению сотрудника или в связи с изменением производственной необходимости), внесите корректировки в программу:

Шаг 8: Отслеживание исполнения графика отпусков