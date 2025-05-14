«1С:Кабинет сотрудника». Как упростить взаимодействие сотрудников с отделом кадров

«1С:Кабинет сотрудника» — что это за сервис

«1С:Кабинет сотрудника» — это сервис для взаимодействия сотрудников компаний с отделом кадров и бухгалтерией. Он автоматизирует документооборот и сокращает время на предоставление расчетных листков, оформление отпусков, командировок, больничных, кадровые перемещения и т.д.

Как устроен сервис. «1С:Кабинет сотрудника» интегрируется с программами 1С (Зарплата и управление персоналом, Управление предприятием, Комплексная автоматизация, Зарплата и кадры государственного учреждения и др.). Решение поддерживает работу в веб-версии и мобильном приложении. «Дружит» с операционными системами Android и IOS.

«1С:Кабинет сотрудника» уменьшает нагрузку с основных систем учета, которые использует компания. Документы не нужно дублировать или подключать дополнительные модули.

Например, сотрудник может написать заявление и одним нажатием клавиши отправить его в отдел кадров. Кадровый специалист получит его моментально и тут же сможет его рассмотреть и завизировать.

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» полезен компаниям, которые хотят полностью автоматизировать взаимодействие сотрудников с отделом кадров и бухгалтерией или дополнить «привычные» процессы компонентами кадрового ЭДО.