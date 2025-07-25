5 критериев успешного перехода на новую 1С

Пять критериев перехода на новую 1С

1. Планирование перехода

Сформулируйте запрос — какие модули, функции нужны бизнесу. В этом вопросе также помогают специалисты компании-интегратора. Они проводят интервью с представителями бизнеса и предлагают оптимальное решение. На этом этапе бизнесу важно четко донести свои потребности и ожидания для корректной подготовки ТЗ.

Определите цели перехода. Они могут быть разными — от налаживания автоматизации в связи с расширением предприятия до обмена данными с ГИС («Честный ЗНАК», «Меркурий», ЕГАИС).

Проведите анализ — какие задачи решаются в старой системе, что работает стабильно, а что требует изменений. Составьте список, какие модули реально используются, а каких не хватает в текущей версии.

Успешная миграция на 1С начинается с грамотного планирования . Перед переходом важно провести аудит: какие бизнес-процессы нуждаются в оптимизации, каких функций нет в текущей системе, почему старая конфигурация больше не помогает.

2. Выбор партнера 1С

Официальный партнер 1С — это подрядчик, который обеспечивает безболезненный переход на новую систему учета и автоматизации. Специалисты переносят операции, проводки, документы без потерь для бизнеса. А также знакомят сотрудников с ПО и оказывают поддержку после перехода на 1С.

На что обращать внимание при выборе партнера 1С:

Наличие статуса официального партнера 1С — это говорит о том, что компания прошла сертификацию и работает по методологии фирмы 1С. Положительные отзывы на сайтах-отзовиках. Клиенты расскажут о компании лучше, чем она о себе сама. Поддержка после запуска. Решение технических проблем, адаптация к новому ПО, оперативное реагирование на текущие вопросы — партнер 1С не бросает клиентов один на один с трудностями. Прозрачные условия сотрудничества. Вам изначально должны быть понятны этапы перехода на 1С, план работ и стоимость услуги. Условия сотрудничества фиксируются в договоре.

Официального партнера 1С отличает комплексный подход. От анализа и миграции данных до обучения пользователей и последующей поддержки — все в одних руках.

Компания RG-Soft — сертифицированный партнер 1С. Специалисты обладают глубокой квалификацией и готовы помочь бизнесу с переходом на новую 1С. Предлагаем большой выбор решений для перехода: