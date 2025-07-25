5 критериев успешного перехода на новую 1С

Как понять, что пора переходить на новую 1С
Программы 1С ориентированы на автоматизацию бизнес-процессов. Они охватывают все важные области учета и управления — финансовый, управленческий учет, операционную деятельность.
В каких случаях бизнес нуждается в переходе на новую 1С:
Текущая конфигурация 1С не покрывает потребности растущего проекта. Система начинает «тормозить», отчеты формируются медленно — нужно более мощное решение.
Компания открывает филиалы, расширяет логистику, увеличивает складскую сеть. Новая конфигурация позволяет учитывать все направления в едином контуре и автоматизировать то, что раньше делалось вручную или в Excel.
Применяемая программа 1С не позволяет соблюдать требования законодательства в области НДС, маркировки товаров, ФСБУ.
В текущей версии не хватает форм регламентированной отчетности. Например, в версии программы «1С:Бухгалтерия 3.0» более расширенная номенклатура форм.
Следует учитывать особенности миграции на 1С — предварительный анализ ситуации в бизнесе, четкая формулировка потребностей, работа в связке с компанией-интегратором.
Пять критериев перехода на новую 1С
1. Планирование перехода
Успешная миграция на 1С начинается с грамотного планирования. Перед переходом важно провести аудит: какие бизнес-процессы нуждаются в оптимизации, каких функций нет в текущей системе, почему старая конфигурация больше не помогает.
Основные этапы планирования:
Проведите анализ — какие задачи решаются в старой системе, что работает стабильно, а что требует изменений. Составьте список, какие модули реально используются, а каких не хватает в текущей версии.
Определите цели перехода. Они могут быть разными — от налаживания автоматизации в связи с расширением предприятия до обмена данными с ГИС («Честный ЗНАК», «Меркурий», ЕГАИС).
Сформулируйте запрос — какие модули, функции нужны бизнесу. В этом вопросе также помогают специалисты компании-интегратора. Они проводят интервью с представителями бизнеса и предлагают оптимальное решение. На этом этапе бизнесу важно четко донести свои потребности и ожидания для корректной подготовки ТЗ.
Грамотное планирование позволяет избежать перегрузок и плавно начать работать в новой системе 1С.
2. Выбор партнера 1С
Официальный партнер 1С — это подрядчик, который обеспечивает безболезненный переход на новую систему учета и автоматизации. Специалисты переносят операции, проводки, документы без потерь для бизнеса. А также знакомят сотрудников с ПО и оказывают поддержку после перехода на 1С.
На что обращать внимание при выборе партнера 1С:
Наличие статуса официального партнера 1С — это говорит о том, что компания прошла сертификацию и работает по методологии фирмы 1С.
Положительные отзывы на сайтах-отзовиках. Клиенты расскажут о компании лучше, чем она о себе сама.
Поддержка после запуска. Решение технических проблем, адаптация к новому ПО, оперативное реагирование на текущие вопросы — партнер 1С не бросает клиентов один на один с трудностями.
Прозрачные условия сотрудничества. Вам изначально должны быть понятны этапы перехода на 1С, план работ и стоимость услуги. Условия сотрудничества фиксируются в договоре.
Официального партнера 1С отличает комплексный подход. От анализа и миграции данных до обучения пользователей и последующей поддержки — все в одних руках.
Компания RG-Soft — сертифицированный партнер 1С. Специалисты обладают глубокой квалификацией и готовы помочь бизнесу с переходом на новую 1С. Предлагаем большой выбор решений для перехода:
Решение для перехода
Возможности
Расширенная номенклатура форм регламентированной отчетности, обмен данными с ГИС «Честный ЗНАК», «Меркурий», ЕГАИС
Перенос справочников, документов, контрагентов, проводок, операций
Переход без дублирования учета, сохранность нестандартного функционала
Доступ к программе через браузер и тонкий клиент, доступ к новым объектам, которые влияют на учет
Большой выбор решений для перехода (УТ 11.5, УНФ, Розница, КА, ERP 2)
Улучшенный интерфейс, единый справочник «Документы», доступ с мобильного устройства, контроль этапов согласования документов
Единая экосистема (интеграция с Бухгалтерия и УТ)
Снижение нагрузки с многомодульных систем (КА, ERP, УПП, БП), детальный учет кадровых процессов
Если нужное решение или услугу вы не увидели в таблице, то специалисты RG-Soft проконсультируют и помогут определиться с выбором.
3. Правильное ТЗ
Грамотно составленное ТЗ — это дорожная карта для всех участников проекта. Без четкого техзадания бизнес не получит нужного результата.
В чем секрет подготовки ТЗ:
Будьте всегда на связи с компанией-интегратором — участвуйте в обсуждениях, давайте обратную связь, проверяйте промежуточные отчеты. Никто не знает ваш проект лучше вас.
Озвучьте все проблемные места. Перечислите, что не устраивает в старой системе — отсутствуют нужные интеграции, формы отчетов, документы дублируются. Это поможет исключить повторение проблем в новой конфигурации.
Проверяйте финальный документ. Обязательно прочтите проект ТЗ. Если что-то упущено, то сообщите исполнителю. Все неточности и расхождения лучше исправить «на берегу».
Чем точнее сформулировано ТЗ, тем меньше сюрпризов возникнет в процессе. Работы идут по заранее согласованному плану, исключено двоякое толкование задач. Хорошее ТЗ учитывает не только текущие потребности, но и планы на развитие бизнеса — открытие филиалов, расширение штата.
4. Перенос данных
Перенос данных в 1С — это трудоемкий процесс миграции из старой конфигурации 1С (или другой системы учета) в новую версию программы. Переносятся справочники (контрагенты, номенклатура, сотрудники), остатки, документы, бухгалтерские и налоговые регистры, история операций. Объем и глубина переноса зависят от целей проекта и особенностей бизнеса.
Перенос данных стоит доверять специалистам, так как они:
Обладают высокой квалификацией. В 1С есть типовой помощник, с помощью которого бизнес может выполнить миграцию данных своими силами из УТ 10.3 в УТ 11.5. Если компания работает в нетиповой конфигурации УТ 10.3 (это самый распространенный случай), то типовой помощник здесь не справится.
Имеют специальные инструменты и знания. Специалисты используют проверенные методики переноса, которые позволяют корректно сопоставить данные двух систем и сохранить их структуру. Например, реализация нестандартной функциональности, которую хотелось бы сохранить при переходе из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.
Проверяют корректность работы программы после переноса данных. После завершения миграции выполняют всестороннее тестирование — от проверки целостности данных до оценки ключевых функций системы.
5. Обучение сотрудников
Важно адаптировать персонал к обновленной редакции или новой программе 1С, чтобы в процессе работы не возникало ошибок и тормозов в учете.
Почему обучение сотрудников нельзя игнорировать:
Старая и новая версии внешне могут быть похожи, но внутри они устроены по-разному. Отчеты формируются иначе, проводки создаются по новым правилам, интерфейс может быть изменен. Пользователь, не зная этого, начинает «кликать наугад» и теряется.
Обучение помогает не только освоить систему, но и снять страх, продемонстрировать удобство новых функций. Снижается риск саботажа внутри компании.
Переход на новую 1С — это изменения в бизнес-процессах. Часто они сопровождаются перераспределением задач. Важно обучить сотрудников их новым обязанностям, показать преимущества автоматизации.
Зачастую обучение сотрудников проводит компания-интегратор — предлагает видеоуроки, инструкции, чек-листы. Со стороны бизнеса нужно назначить ответственных внутри компании, которые будут связующим звеном между бизнесом и подрядчиком.
Что может пойти не так при переходе на 1С и как этого избежать
В таблице собрали типичные ошибки и способы их преодолеть.
Типичная ошибка
Что происходит
Как избежать
Нет четкого плана перехода
Срыв сроков и путаница в действиях
Составьте поэтапный план с контрольными точками и ответственными
Перенос данных своими силами
Система не работает как нужно, затягивание сроков, отсутствие поддержки
Выбирайте официального партнера 1С с опытом в вашей отрасли
Поверхностное техническое задание
Не реализован нужный функционал, появляются «внезапные» доработки
Участвуйте в разработке ТЗ, описывайте реальные процессы, озвучивайте ожидания
Игнорирование тестирования перед запуском
Ошибки в расчетах, несостыковки в учете, срывы операций после запуска
Обязательно делайте тестовый запуск, проверяйте отчеты и ключевые функции
Отсутствие обучения пользователей
Сотрудники не понимают, как работать, делают ошибки, тормозят процесс
Организуйте обучение по ролям, создайте инструкции и назначьте ответственных
Всех ошибок при переходе на 1С можно избежать, если делегировать эту задачу профессионалам. Компания RG-Soft проанализирует потребности бизнеса и выполнит бережный перенос данных в новую 1С. Специалисты учтут пожелания бизнеса, обеспечат сохранность данных во время миграции, обучат пользователей и окажут поддержку после завершения перехода. С полным перечнем видов помощи ознакомьтесь в разделе услуги на сайте RG-Soft.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит переход на новую 1С?
Стоимость перехода зависит от объема и сложности задач. У бизнеса могут быть специфические запросы, которые влияют на итоговую цену реализации проекта. Окончательную сумму может назвать официальный партнер 1С, с которым вы договорились об исполнении услуги. Обсудите стоимость заранее, чтобы это не стало неожиданным сюрпризом.
Какие есть гарантии безопасности данных?
Сертифицированный партнер 1С обеспечивает безопасность данных рядом мер — использует утвержденные фирмой 1С алгоритмы и методики переноса данных, создает резервные копии, проводит тестирование на корректность миграции данных. После окончания перехода исполнитель оказывает поддержку, в том числе решает технические проблемы.
Нужно ли ставить на паузу работу бизнеса на время перехода?
В большинстве случаев не нужно полностью останавливать деятельность компании. Но могут потребоваться временные перерывы — например, на этапе миграции или тестирования. Планируйте переход на новую 1С в периоды с наименьшей нагрузкой на бизнес (например, в сезонный спад).
Чем переход на новую 1С отличается от внедрения 1С и доработки 1С?
Переход на новую 1С — это смена конфигурации или версии системы с сохранением накопленных данных, логики учета и привычных бизнес-процессов. Чаще всего это переход на более современную редакцию 1С (например, с ЗУП 2.5 на 3.1) или перенос данных в новую систему (например, с УТ 10.3 в 1С:КА)
Внедрение 1С — это запуск 1С «с нуля» в компании, где раньше система не использовалась. На этапе внедрения все выстраивается с чистого листа: подбирается конфигурация, описываются бизнес-процессы, система настраивается и загружаются только актуальные начальные данные (без истории).
Доработка 1С — это изменение уже работающей системы: добавление новых форм отчетности, автоматизация операций, настройка интеграций и т. д. При доработке редакция системы остается прежней, а изменения касаются отдельных функций или блоков.
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