Ответы на самые частые вопросы по электронным перевозочным документам (закон от 07 июня 2025 № 140-ФЗ)

Вопрос: теперь все перевозки будут электронными?
Ответ: да, изменения касаются экспедиторских документов, т.е. если при транспортировке груза вы используете стороннего грузоперевозчика — необходимы электронные экспедиторские документы. Если компания перевозит груз собственным транспортом и не оформляет договор перевозки, то оформление ЭТрН не требуется. Обязательным сопровождающим документом в этом случае будет путевой лист.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. статья 1 пункт 1, подпункт «Б».
Вопрос: если перевозим своими силами?
Ответ: если перевозка идет собственными силами, электронные экспедиторские документы не нужны, можно использовать старый формат документов.
Вопрос: что делать, если контрагент (перевозчик) не хочет переходить на электронные документы?
Ответ: право на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности предоставляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю со дня размещения в реестре сведений о них и утрачивается в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя со дня исключения из реестра соответствующей записи. Т.е. обязан использовать электронные документы перевозки. Лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность, сведения о котором отсутствуют в реестре, несет ответственность в соответствии с законодательством.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 1, пункт 1, подпункт «Г».
Вопрос: какие требования к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, осуществляющим транспортно-экспедиционную деятельность?
Ответ: есть два требования:
отсутствие у руководителя такого юридического лица, у такого индивидуального предпринимателя непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономической деятельности;
отсутствие в течение одного года двух и более фактов привлечения таких юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных статьями 2.1, 2.2 и 4 настоящего закона.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 1, пункт 1, подпункт «Д».
Вопрос: распространяются ли новый закон на международные перевозки?
Ответ: нет, закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ распространяется только на перевозки внутри Российской Федерации.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы подать заявку на включение в реестр ГИС ЭПД юридическому лицу или ИП?
Ответ: в настоящее время подключение юридических и физических к ГИС ЭПД напрямую не осуществляется. Грузоперевозчику или иному лицу — участнику информационного взаимодействия, необходимо заключить Соглашение об электронном документообороте перевозочных документов с оператором ИС ЭПД и взаимодействовать с ГИС ЭПД через него. Требования и инструкции по такому подключению необходимо запрашивать у выбранного оператора ИС ЭПД.
Источник: Министерство транспорта Российской Федерации.
Вопрос: кто такой оператор ИС ЭПД?
Ответ: операторы информационной системы электронных перевозочных документов (сокращенно ИС ЭПД). Это организации, которые предоставляют услуги по оформлению электронных перевозочных документов и при обмене выполняют их передачу в ГИС ЭПД. Ознакомиться со списком операторов можно на сайте ФНС.
Вопрос: как сотруднику Ведомства получить доступ к личному кабинету на Портале ГИС ЭПД?
Ответ: для работы пользователей в личном кабинете Портала ГИС ЭПД им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг и быть включенным уполномоченным лицом в соответствующую Ведомству системную группу на технологическом портале ЕСИА. В случае отсутствия у сотрудника учетной записи на Портале Госуслуг, ему необходимо пройти авторизацию, нажав в форме авторизации на кнопку «Зарегистрируйтесь», и пройти процедуру регистрации и подтверждения учетной записи согласно документу «Руководство пользователя ЕСИА. Затем обратиться к уполномоченному лицу своего Ведомства для включения в системную группу. Действия, необходимые для создания системных групп и включения в них, описаны в документе «Руководство пользователя технологического портала ЕСИА» и в «Инструкции по добавлению сотрудников организации в профиле организации ЕСИА для доступа к ГИС ЭПД».
Источник: Министерство транспорта Российской Федерации.
Вопрос: новый закон касается железнодорожных перевозок?
Ответ: да. в статью 25, закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ внесены следующие изменения: при предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен представить перевозчику на каждую отправку груза оформленную или сформированную в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом транспортную железнодорожную накладную и другие предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами документы. Транспортная железнодорожная накладная формируется в форме электронного документа.
Вопрос: какие документы переходят в электронный формат?
Ответ: электронные перевозочные документы:
электронная транспортная накладная;
электронный заказ-наряд;
электронная сопроводительная ведомость;
электронный договор фрахтования;
электронный путевой лист;
электронный заказ;
электронная заявка;
электронные экспедиторские документы, а также иные документы, в отношении которых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области транспорта предусмотрены формирование в электронной форме и направление в государственную информационную систему электронных перевозочных документов.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 4, пункт 1, подпункт «А».
Вопрос: что делать если нет интернета, а передать груз нужно? (Ж/Д перевозки)
Ответ: согласно приказу Министерства транспорта от 21.11.2025 г. № 407 «Об определении случаев, при которых транспортная железнодорожная накладная оформляется на бумажном носителе», определен список случает, когда транспортная железнодорожная накладная оформляется на бумажном носителе:
если перевозки осуществляются на территориях, на которых введены режимы повышенной готовности, или чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения, правовой режим контртеррористической операции;
при приемке грузов для осуществления воинских железнодорожных перевозок;
если у грузоотправителя (отправителя) отсутствует возможность предоставления перевозчику транспортной железнодорожной накладной, по средством использования сети «интернет» в связи с обстоятельствами непреодолимой силы;
если у перевозчик отсутствует техническая возможность принятия от грузоотправителя транспортной железнодорожной накладной, по средством использования сети «интернет» в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
Источник: приказ Министерства транспорта от 21.11.2025 г. № 407.
Вопрос: что делать если нет интернета, а передать груз нужно?
Ответ: федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых экспедиторские документы оформляются на бумажном носителе.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 1, пункт 1, подпункт «Б».
Вопрос: кто должен оформлять транспортную накладную?
Ответ: заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 4, пункт 2, подпункт «А».
Вопрос: если пользуемся услугами компаний-перевозчиков (СДЭК, Деловые линии и тд) кто должен оформлять документы?
Ответ: договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов — заявки грузоотправителя. Т.е компании перевозчики должны оформить все необходимые документы.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 4, пункт 2, подпункт «Б».
Вопрос: кто должен подписывать документы?
Ответ: документы подписываются участниками информационного взаимодействия усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью физического (УНЭП). В случае, если грузополучателем является физическое лицо, допускается подписание электронного перевозочного документа простой электронной подписью (ПЭП) этого физического лица.
Источник: закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Статья 4, пункт 4, подпункт «А».
Вопрос: как оформлять документы, если сдача груза происходит не конечному грузополучателю, а на железную дорогу в вагон?
Ответ: если доставка груза на станцию осуществлялась с привлечением перевозчика при наличии договора перевозки, то подразделение РЖД будет выступать в роли грузополучателя на этом сегменте перевозки. Оформление ЭТрН осуществляется по общим правилам, приведенным в постановлении Правительства от 30.11.2021 № 2116.
Вопрос: есть ли полная цепочка взаимодействия всех участников грузоперевозок?
Ответ:
