Ответы на самые частые вопросы по электронным перевозочным документам (закон от 07 июня 2025 № 140-ФЗ)

Вопрос: как сотруднику Ведомства получить доступ к личному кабинету на Портале ГИС ЭПД?

Ответ: для работы пользователей в личном кабинете Портала ГИС ЭПД им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг и быть включенным уполномоченным лицом в соответствующую Ведомству системную группу на технологическом портале ЕСИА. В случае отсутствия у сотрудника учетной записи на Портале Госуслуг, ему необходимо пройти авторизацию, нажав в форме авторизации на кнопку «Зарегистрируйтесь», и пройти процедуру регистрации и подтверждения учетной записи согласно документу «Руководство пользователя ЕСИА. Затем обратиться к уполномоченному лицу своего Ведомства для включения в системную группу. Действия, необходимые для создания системных групп и включения в них, описаны в документе «Руководство пользователя технологического портала ЕСИА» и в «Инструкции по добавлению сотрудников организации в профиле организации ЕСИА для доступа к ГИС ЭПД».

Источник: Министерство транспорта Российской Федерации.