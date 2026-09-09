Автоматизация управления встречами и коммуникациями на базе 1С и ИИ

Кейс № 1. Протоколы встреч, которые работают

Представьте: совещание длится три часа, обсуждается 15 вопросов, участвуют 12 человек. Секретарь записывает, но неизбежно что-то упускает. Через неделю выясняется, что одно из ключевых поручений так и не было выполнено — потому что его попросту не зафиксировали.

Мы решаем эту задачу комплексно:

Распознавание речи — запись встречи преобразуется в текст с разделением по участникам. Это могут быть как записи из корпоративных календарей (Яндекс Телемост, TrueConf, Zoom), так и просто аудиофайлы. Автоматическое протоколирование — ИИ выделяет не формальные реплики («он сказал — она сказала»), а суть: обсуждаемые темы, принятые решения, договоренности. Формирование поручений — из контекста извлекаются задачи с ответственными, сроками и даже приоритетами. Если срок не назван явно, ИИ определяет его из логики обсуждения. Интеграция с 1С:Документооборот — поручения автоматически попадают в систему, закрепляются за исполнителями и контролируются до полного выполнения.

Результат: секретарь получает не черновик, а готовый проект протокола с реестром задач. Ему остается только сверить и при необходимости уточнить. А каждый участник видит свои поручения в 1С:Документообороте — с цитатами и таймингом, чтобы понимать контекст.