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Автоматизация управленческого учета
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Автоматизация управления встречами и коммуникациями на базе 1С и ИИ

Автоматизация управления встречами и коммуникациями на базе 1С и ИИ

Среднестатистический руководитель тратит на совещания от 15 до 20 часов в неделю. Из них минимум треть уходит на повторное обсуждение того, что уже было решено, — просто потому, что договоренности не зафиксированы, поручения потеряны, а ответственность размыта.

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От стенограммы — к управленческим решениям

Для компании с численностью от 300 человек это означает не просто потерю времени, а системные риски: срывы сроков, дублирование работы, конфликты между подразделениями и, как следствие, снижение управляемости бизнеса.

Мы автоматизируем эти процессы на платформе «1С:Предприятие 8», дополняя ее современными инструментами искусственного интеллекта. Наша задача — не просто записать, кто что сказал, а превратить устные коммуникации в структурированные управленческие данные: протоколы, поручения, решения, базы знаний. И сделать это так, чтобы ИИ работал вместе с вашими сотрудниками, а не вместо них.

Кейс № 1. Протоколы встреч, которые работают

Представьте: совещание длится три часа, обсуждается 15 вопросов, участвуют 12 человек. Секретарь записывает, но неизбежно что-то упускает. Через неделю выясняется, что одно из ключевых поручений так и не было выполнено — потому что его попросту не зафиксировали.

Мы решаем эту задачу комплексно:

  1. Распознавание речи — запись встречи преобразуется в текст с разделением по участникам. Это могут быть как записи из корпоративных календарей (Яндекс Телемост, TrueConf, Zoom), так и просто аудиофайлы.

  2. Автоматическое протоколирование — ИИ выделяет не формальные реплики («он сказал — она сказала»), а суть: обсуждаемые темы, принятые решения, договоренности.

  3. Формирование поручений — из контекста извлекаются задачи с ответственными, сроками и даже приоритетами. Если срок не назван явно, ИИ определяет его из логики обсуждения.

  4. Интеграция с 1С:Документооборот — поручения автоматически попадают в систему, закрепляются за исполнителями и контролируются до полного выполнения.

Результат: секретарь получает не черновик, а готовый проект протокола с реестром задач. Ему остается только сверить и при необходимости уточнить. А каждый участник видит свои поручения в 1С:Документообороте — с цитатами и таймингом, чтобы понимать контекст.

Кейс № 2. Строительство и долгосрочные проекты: база знаний вместо хаоса

Особый вызов — строительная отрасль. Проекты длятся годами, меняются ответственные лица, секретари, директора. За два–три года накапливаются сотни встреч с подрядчиками и генподрядчиком. Разобраться, кто, кому, что и когда обещал, становится практически невозможно.

Здесь мы идем дальше простого протоколирования:

  • Идентификация участников без биометрии. Российское законодательство жестко ограничивает сбор и хранение биометрических данных — голосовых слепков, распознавания лиц. Стать оператором биометрической системы — сложный и затратный процесс с требованиями к капиталу от 500 млн рублей и специальной лицензией. Поэтому мы используем небиометрический подход: храним не образец голоса, а вектор словаря человека — частотность употребляемых слов, речевые обороты, характерные выражения. Это позволяет узнавать участников в новых встречах без нарушения закона.

  • Историческая база знаний. Все расшифрованные и размеченные встречи сохраняются в структурированном виде. Вы можете в любой момент найти, когда поднималась та или иная тема, получить прямые ссылки на записи с таймингом, увидеть, кто и что обещал.

  • Автоматическая подготовка к встречам. Система анализирует поручения с прошлых встреч и предлагает секретарю повестку: какие вопросы не закрыты, какие обещания не выполнены, что стоит обсудить в первую очередь.

Это превращает разрозненные встречи в единую базу фактов — прозрачную историю взаимодействий между заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками.

Кейс № 3. Контроль качества коммуникаций: эмоции, скрипты, корпоративная культура

Третий уровень — анализ не только содержания, но и качества общения. Особенно актуально для компаний с развитой клиентской службой, консалтингом или удаленными командами.

Что мы можем оценить:

  • Напряженность разговора — насколько эмоционально окрашен диалог, есть ли признаки конфликта или недовольства.

  • Следование скриптам — соблюдает ли менеджер корпоративные стандарты общения: от приветствия до обработки возражений.

  • Конструктивность участников — насколько каждый из них вовлечен в решение задач, а не просто транслирует позицию.

  • Фоновые условия — например, не находится ли сотрудник за рулем во время встречи (оценка уровня фонового шума).

Полная автоматизация здесь невозможна, но мы подсвечиваем проблемные точки: встречи с высоким уровнем напряженности, отклонения от скрипта, нестандартное поведение. Дальнейшее решение остается за руководителем — прослушать фрагмент, принять меры.

В комплексе с другими задачами это дает объективную основу для оценки сотрудников и корректировки корпоративных политик.

Технический вызов: отраслевая терминология

Универсальные модели распознавания речи не рассчитаны на специфическую лексику: строительные термины, узкопрофессиональные аббревиатуры, англицизмы. При этом дообучение модели под конкретного заказчика — задача нетривиальная и дорогая.

Мы решаем ее через языковые модели, которые адаптируются под отраслевую лексику без полного переобучения. Это позволяет добиться высокой точности распознавания даже в узких предметных областях.

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Почему это важно для вашего бизнеса

Все описанные кейсы объединяет одно: мы расширяем автоматизацию для существующих заказчиков 1С. Это не замена ERP или документооборота, а надстройка — интеллектуальный слой, который:

  • Снижает административную нагрузку на секретарей и руководителей — протоколы формируются автоматически.

  • Повышает исполнительскую дисциплину — поручения попадают в 1С:Документооборот и контролируются.

  • Создает базу знаний — все встречи становятся структурированными данными, доступными для поиска и анализа.

  • Дает объективную обратную связь по качеству коммуникаций сотрудников.

  • Работает в рамках российского законодательства — без сбора биометрии и сложных лицензий.

Инструменты ИИ — это не замена человеческому решению, а помощник, который берет на себя рутину и позволяет руководителю сосредоточиться на главном: управлении, стратегии и людях.

Как мы это реализуем технологически можно узнать в нашей другой статье.

Мы готовы провести пилотный проект на ваших реальных встречах — чтобы вы увидели, как система работает в вашем контексте, с вашей терминологией и вашими процессами.

Интеграция с вашей 1С — вопрос недель, а не месяцев. Современные инструменты и большие языковые модели позволяют развернуть решение быстро и с минимальными затратами на доработку.

Свяжитесь с нами по телефону +7(495)989-22-16 или напишите на почту sales@rg-spc.ru, чтобы обсудить, с какого кейса начать.

Реклама: ООО «РГ-Софт Проект Консалтинг», ИНН 7736229025, erid: 2W5zFG3Eso7

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