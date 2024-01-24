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Как выбрать бухгалтера для малого бизнеса. Пошаговая инструкция

С чего важно начать поиск идеального бухгалтера, почему на образование и стаж уже никто не смотрит, что спросить на собеседовании, когда пора насторожиться и при соблюдении какого условия бухгалтер имеет все шансы стать сильной частью вашей команды, подробно разобрали в статье и дали практические рекомендации.
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Как выбрать бухгалтера для малого бизнеса. Пошаговая инструкция
Иллюстрация: Райт Консалтинг

Ошибки бухгалтера дорого обходятся любой компании, поэтому процесс поиска ценного специалиста отнимает много сил и энергии. Перед вами статья-инструкция, которая поможет понять, какой бухгалтер нужен именно вашему бизнесу, как не ошибиться при выборе кандидата и найти бухгалтера, от действий которого компания будет процветать, а не терпеть убытки.

Итак, давайте перейдем к поэтапной стратегии найма, благодаря которой поиск и найм бухгалтера в вашу компанию пройдет легче и быстрее.

Этап 1. Составление портрета идеального кандидата

1. Пропишите необходимый функционал, который ждет нового сотрудника

Обязанности бухгалтера сильно варьируются в зависимости от сферы деятельности компании, ее размеров, системы налогообложения и наличия/отсутствия других бухгалтеров в штате. Продумайте, какие именно задачи вы хотите поручить новому сотруднику.

Отойдите от шаблонных представлений, каким должен быть бухгалтер и подумайте, какой специалист подойдет именно вашему бизнесу. Он будет принимать активное участие в деятельности компании, помогать в принятии решений и сокращении расходов или выполнять роль рядового сотрудника и выполнять рутинные задачи? Вы планируете часто контактировать с новым сотрудником, советоваться и быть в курсе всех процессов или, наоборот, мечтаете о полном делегировании с возможностью выборочного контроля?

Когда вы четко пропишите функционал бухгалтера и его роль в деятельности компании, то шансы найти нужного сотрудника заметно возрастут.

2. Определите необходимые навыки и личные качества 

Кропотливость, усидчивость, аналитический склад ума и честность — вот те базовые качества, от которых стоит отталкиваться при поиске толкового бухгалтера.

Чтобы проверить кандидата на внимательность и кропотливость, проведите на собеседовании небольшое испытание. Например, это может быть тест, где надо сравнить пары чисел и выяснить, какие из них совпадают, а какие — нет.

Что же касается честности, то, даже если вы берете в штат сотрудника по рекомендации, не пренебрегайте помощью бесплатных сервисов проверки кандидата:

Также можно обратиться к специализированным компаниям, чтобы они проверили претендента на должность за вас. 

Вернемся к навыкам бухгалтера. Независимо от круга обязанностей любой компетентный специалист должен уметь:

  • Пользоваться компьютерными программами, работать в 1С или облачных сервисах. Если ваша позиция предполагает более расширенные компьютерные навыки, не забудьте прописать это в резюме.

  • Читать и понимать Налоговый кодекс, законы, постановления и т.д. Если бухгалтер пользуется только адаптированными и упрощенными статьями из интернета, то рано или поздно он что-то не так поймет или упустит.

  • Уметь пользоваться справочно-правовыми системами и искать информацию в разных источниках. Ищите въедливого специалиста, который в поисках ответа проштурмует нормативную базу, обратится к 3-4 экспертным источникам, не поленится написать запрос в ФНС, чтобы получить разъяснения из первоисточника. 

Попросите кандидата на собеседовании разобрать какой-то закон и объяснить его простыми словами. Если вы не понимаете тонкостей и не сможете оценить правильность ответа, ориентируйтесь, насколько спокойно он себя чувствует в этой ситуации. Плюс обратите внимание, может ли кандидат «переводить с бухгалтерского на русский», что тоже немаловажно, если планируете вникать в процессы.

Нелишним будет дать практическое задание с возможностью подготовки, например, обрисуйте ситуацию и спросите, как лучше в этом случае поступить. А потом узнайте, как кандидат искал ответ, какими источниками пользовался и чем может подтвердить правильность выводов.

Если он ссылается на выдержки из Налогового кодекса, действующих законов, писем Минфина и судебной практики — это хороший признак. Значит, специалист умеет работать с правовыми источниками.

Отдельно хотелось бы остановиться на личных качествах. Часто бывает так, что кандидат подошел по всем ключевым показателям, а вот манера общения отталкивает или ценности расходятся. И тут первая мысль, «да ладно, нам детей не крестить». А теперь представьте, что вы с этим человеком будете контактировать даже чаще, чем с членами семьи, если берете сотрудника в штат. Насколько вы готовы перманентно испытывать дискомфорт, если ваши представления на многие вещи, дела и поступки будут кардинально расходиться?! Чувство комфорта и схожие ценности —  залог успешной совместной деятельности. Лучше поищите другого специалиста.

3. Определите объем работы и вид оформления

Учитывайте специфику и размер вашего бизнеса, количество ежедневных операций: сколько нужно оформить актов, счетов, товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений. Немаловажно количество штатных и дистанционных сотрудников у вас в компании. Не забудьте учесть наличие имущества на предприятии, налоговые режимы, сколько видов деятельности вы осуществляете. Есть ли потребность в совмещении должностей: например, бухгалтер-кассир, бухгалтер-кадровик и т.д. 

Важно! Берите во внимание бизнес-процессы компании, то есть, насколько у вас отточен каждый шаг и прописано каждое действие, налажены внешние и внутренние коммуникации. 

Например, ведение расчетного счета — это функция, а вот как она будет реализована, зависит от процессов: одно дело формировать платежки 2 раза в неделю, и совсем другое — каждый день, в течение 30 минут после получения согласованного счета в оплату, что отнимает больше времени, соответственно, будет влиять на объем работ. Обязательно оговорите это с кандидатом, отталкиваясь от тех процессов, которые уже есть в компании. Если их нет, создавайте и согласовывайте со всеми участниками.

Вид оформления

Здесь есть два варианта:

  • договор гражданско-правового характера (подойдет для удаленных бухгалтеров на конкретный объем работ, которые могут быть самозанятыми физлицами, ИП или для аутсорсинговых компаний и агентств);

  • трудовой договор (подойдет для штатной единицы).

Важно! Нельзя заключать гражданско-правовой договор, если вы будете платить не за результат, а за процесс выполнения обязанностей, так как это один из признаков трудовых отношений, перечисленных в статьях 15, 56, 57 ТК

Затем создаем вакансию и прикладываем к ней анкету, которую необходимо заполнить кандидатам. Далее переходим непосредственно к поиску и отбору кандидатов.

Проактивное бухгалтерское сопровождение вашего бизнеса

Проконтролируем вверенные нам области, своевременно примем меры. При необходимости инициируем обсуждение вопроса, если он выходит за рамки нашего функционала

Этап 2.Привлечение кандидатов

Публикуем вакансию в разных сообществах/чатах и сайтах вакансий, запрашиваем у коллег, используем сарафанное радио. 

Этап 3. Вовлечение кандидатов

Анализируем заполненные анкеты. Далее делаем сводную таблицу и разбиваем кандидатов на 3 части:

  • Не подходят — 50-60% людей;

  • Под вопросом — 20-25% людей;

  • Первичное собеседование — 25-35% людей.

Приглашаем отобранных кандидатов на первичное собеседование.

На что обратить внимание в резюме

Образование — далеко не главный показатель для бухгалтера. Бухгалтерия — одна из самых подвижных сфер, здесь постоянно что-то меняется. Не получится однажды получить профильное образование и оставаться высококлассным специалистом.

Чтобы знания соответствовали текущей повестке, важно повышать квалификацию и постоянно актуализировать знания. Поэтому внимательно изучите графу «дополнительные курсы и обучения» в резюме.

Впрочем, стаж работы — тоже сомнительный показатель мастерства. Не у всех оно растет с годами. Например, штатный бухгалтер, который 15 лет работал на одном участке, обладает ограниченным набором знаний. А фрилансер с пятилетним опытом может знать куда больше, если у него широкое поле деятельности, он постоянно совершенствует навыки и не боится браться за новые направления.

Вот три показателя, на которые всегда нужно ориентироваться:

  • реальные знания;

  • практический опыт;

  • конкретные результаты, которых достиг бухгалтер на предыдущих местах работы. 

Этап 4. Оценка и подбор персонала

Тем, кто понравился на встрече, отправляем тестовое задание с четким дедлайном. После получения его оцениваем и на следующий этап пропускаем 10–15% потенциальных сотрудников.

Этап 5. Собеседование с кандидатами

Проводим личное собеседование с каждым кандидатом для того, чтобы принять финальное решение о найме.

Что вас точно должно насторожить на собеседовании

Если соискатель обещает существенно снизить налоговую базу, то обязательно поинтересуйтесь, насколько это противоречит закону и готов ли он подробно рассказать, какие вы несете риски.

Всегда нужно помнить, что ответственность лежит на руководителе и отвечать придется вам. А для этого компетентный бухгалтер должен уметь, с одной стороны, филигранно оптимизировать налоговую нагрузку, а с другой, — на пальцах объяснить возможные последствия и знать, как их предотвратить.

У нас в компании немало кейсов, когда, например, за счет грамотного сочетания налоговых систем мы смогли снизить налоговую нагрузку от 800 000 рублей в квартал.

И это абсолютно прозрачная история, с точки зрения закона, более того, все действия подкреплены разъяснениями, которые по запросу нам предоставляет ФНС. Наши клиенты знают, на каком основании они платят меньше налогов и всегда могут дать аргументированный ответ, если потребуется.

Этап 6. Найм сотрудника

И вот, когда мы определились с кандидатом, высылаем предложение о сотрудничестве. Далее будущий сотрудник либо его принимает, либо нет. В случае положительного ответа обсуждается испытательный срок и задачи, заключается трудовой договор.

А теперь позвольте остановиться на ключевом элементе, который многие предприниматели упускают. 

Самое важное — это не те функции, которые вы передаете бухгалтеру, а как выстраиваете бизнес-процессы в компании.

Например, провести документы контрагентов в учетной базе может каждый бухгалтер. Но от того, как организован весь процесс, будет зависеть и результат. Сможет специалист свериться с каждым контрагентом самостоятельно, выданы ему эти полномочия или нет? Если же бухгалтеру необходимо запросить документы у ответственного менеджера, тут решаются другие задачи: как между ними происходит коммуникация, все ли действия оговорены и выполняются эффективно?

Сильные сотрудники без системы становятся слабой командой. 

И напоследок хотелось бы напомнить, вы всегда можете отдать бухгалтерию на аутсорсинг и избавить себя от поиска профессионального бухгалтера и других проблем.

Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию или обсудить условия сотрудничества. 

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