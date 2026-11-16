Льгота по НДС для общепита в 2027 году: что проверить до 31 декабря

С 1 января 2027 года заканчивается переходный период для общепита на УСН. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года заведения, которые с начала года стали плательщиками НДС, могут применять льготу без проверки зарплаты. Достаточно, чтобы доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, а доля услуг общепита была не меньше 70%. В 2027 году это послабление не действует. Чтобы не платить НДС, заведению нужно выполнить все три условия пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ одновременно. Проверяют их по итогам предыдущего года, поэтому право на льготу в 2027 году определят цифры за 2026-й. В январе исправить ни долю доходов, ни среднюю зарплату уже не получится. Условие Что проверяет налоговая Откуда брать цифры Доход Не больше 3 млрд рублей за 2026 год Налоговый учёт Доля общепита Не меньше 70% всех доходов КУДиР или налоговые регистры Зарплата Не ниже среднеотраслевой по региону РСВ и данные Росстата Доход считают по правилам своего режима: ИП на ОСН по гл. 23 НК РФ, организации на ОСН по гл. 25, бизнес на УСН по гл. 26.2. Лимит в 3 млрд рублей действует с 1 октября 2025 года, раньше он составлял 2 млрд.

Доля доходов от общепита: что входит, а что нет

Долю считают от всех доходов, поэтому её снижают любые продажи, которые не относятся к услугам общепита. Считается услугой общепита Не считается Обслуживание гостей в зале Розничная продажа кулинарии на вынос как товара Доставка блюд собственного приготовления Поставка полуфабрикатов другим компаниям Выездное обслуживание Сдача помещений в аренду Общепит в составе гостиницы Продажа мерча и сувениров Пример. Ресторан за 2026 год заработал 210 млн рублей на услугах общепита и ещё 60 млн на мерче: футболках, кружках и фирменном соусе в банках. 210 / (210 + 60) × 100% = 77,8% Условие выполнено. Но если бы мерч принёс 95 млн, доля упала бы до 68,9%, и право на льготу в 2027 году было бы потеряно. Посчитайте долю по данным за январь–ноябрь уже сейчас. Если она близка к 70%, у вас ещё есть декабрь, чтобы понять, какие продажи тянут её вниз.

Средняя зарплата: считаем и сравниваем с регионом

Свои данные берут из РСВ: выплаты сотрудникам за период делят на среднесписочную численность и на число месяцев. Сравнивают со среднемесячной зарплатой по ОКВЭД 56 в своём регионе за тот же год. Цифру для сравнения берут в ЕМИСС на fedstat.ru. Пример. В ресторане 20 сотрудников, выплаты по РСВ за 2026 год составили 14,4 млн рублей. 14 400 000 / 20 / 12 = 60 000 рублей в месяц на человека Если по данным ЕМИСС средняя зарплата по ОКВЭД 56 в регионе 55 000 рублей, условие выполнено. Если 65 000, льготы в 2027 году не будет. Пока год не закончился, годовую среднюю зарплату можно подтянуть, например через индексацию или премии в четвёртом квартале. После 31 декабря изменить показатель уже не получится. Отдельно проверьте договоры с самозанятыми. Если отношения с исполнителем фактически похожи на трудовые, налоговая может их переквалифицировать. Это повлияет на налоги и страховые взносы. Если в штате есть иностранные ВКС. Их выплаты не облагаются страховыми взносами и не попадают в РСВ, но сами сотрудники учитываются в среднесписочной численности. Из-за этого средняя зарплата по данным РСВ получается заниженной. Минфин в письме от 10.03.2026 № 03-07-07/18992 разъяснил, что организация сама считает среднемесячные выплаты с учётом ВКС. Закрепить это в НК предлагает законопроект № 617-9: он принят в первом чтении, а ко второму комитет Госдумы просит уточнить, по каким документам налоговики будут учитывать эти выплаты. Пока закон не принят, сохраните расчёт с учётом ВКС и документы по их выплатам. Сохранит ли общепит, который вы ведёте, льготу по НДС в 2027 году? Анонимный опрос Да, все условия выполнены с запасом Скорее да, но дотягиваем зарплату до конца года Нет, не проходим по зарплате Нет, не проходим по доле доходов Отказываемся от льготы сами Проголосуйте первым!

Настройки кассы: проверить до 1 января

Если с 2027 года заведение начинает платить НДС или меняет ставку, новая ставка должна попадать в чек с первого дня. Ошибка в настройках одной позиции повторится во всех чеках с ней. В кассе r_keeper ставки НДС можно заранее проверить в настройках товаров и блюд, а специалисты помогут подготовить кассу к работе по новым правилам.

Как подтвердить льготу

Отдельное заявление или уведомление подавать не нужно: льгота применяется, если выполнены все условия. В декларации по НДС её отражают в разделе 7 с кодом операции 1011214. Декларацию сдают, даже если налог к уплате нулевой. Инспекция может запросить документы или пояснения по льготе. На ответ даётся 5 рабочих дней, за игнорирование грозит штраф 5 000 рублей, при повторном нарушении 20 000 рублей. Что лучше подготовить заранее: справку-расчёт доли доходов от общепита;

КУДиР или налоговые регистры;

РСВ за год;

скриншот данных ЕМИСС по своему региону с датой.

Если условия не выполнены

Заведение теряет право на льготу по ст. 149 НК РФ на весь 2027 год. Дальше всё зависит от режима налогообложения и того, есть ли другое основание для освобождения от НДС. Если его нет, налог рассчитывают по ставкам, доступным бизнесу.

Когда от льготы отказываются добровольно

Иногда это выгоднее, например перед крупными закупками оборудования или ремонтом: при соблюдении условий входной НДС по таким расходам можно принять к вычету. Отказ оформляют по п. 5 ст. 149 НК РФ. Заявление подают до 1-го числа квартала, с которого планируют платить налог, а сам отказ действует не меньше года.

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