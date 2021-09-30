Тенденции на рынке труда. Платформенная занятость: где искать «большие» кадры

Рынок труда после потрясений прошлого года восстанавливается быстрее даже самых оптимистичных прогнозов. Показатель официальной безработицы уже вернулся к допандемийным значениям в 4,5%, тогда как в разгар прошлогоднего локдауна на бирже труда числилось 6,1% трудоспособного населения. Вместе с этим за прошлый год сократилось и число неофициально работающих — с 28,2 млн человек до менее чем 27,7 млн чел. Хотя по всем законам жанра доля неофициальной экономики в кризис наоборот должна расти. Причина?

Вести бизнес прозрачно становится выгоднее

Это прочувствовали на себе те предприниматели, которые получали субсидии и льготы за сохранение штата. А на ниве разовых работ и краткосрочных контрактов бал теперь правят самозанятые.

Действительно, зачем придумывать мутные схемы и идти на риск при оформлении внештатных исполнителей, если с исполнителями на НПД можно не только не тратиться на обязательные взносы и налоги, но еще и получить налоговый вычет на стоимость приобретенных услуг?

Еще одной точкой для роста оптимизма на рынке труда стал рост интернет-платформ для частных услуг, служб доставки и мобильности, помноженный на острую нехватку иностранной рабочей силы. Это привело к настоящему буму платформенной занятости и повышенного спроса на «синих воротничков» любого калибра: от курьеров и таксистов, до мастеров по ремонту или маникюру. При этом работа исполнителей там часто переходит из разряда разового или краткосрочного контракта в полноценные трудовые дни и месяцы. Для многих занятых на платформах — это основной доход. Многие же компании в свою очередь также заинтересованы в надежных исполнителях и долгосрочном сотрудничества.

Но где этих самых качественных исполнителей искать? Как оформлять и как работать?

На помощь тут опять могут прийти самозанятые

Эксперимент с платформенной занятостью на самом деле был хорошо подготовлен технически: в ФНС проработаны не только правовые механизмы, но и предоставлен целый пласт технических инструментов (например, приложение «Мой налог») и вариантов внедрения режима и работы с ним (например, через электронные платформы, подключенные по протоколам API к ФНС).

Декларация доходов, формирование соответствующих документов могут осуществляться самозанятым самостоятельно, а могут — платформой-агентом (например, Рокет Ворк). Такие платформы берут на себя взаимодействие между заказчиками и исполнителями, полностью решая все операционные вопросы по поиску, контрактованию отношений, выплатам в пользу исполнителей, уплате применимых налогов и взносов. Это позволяет целым сегментам экономики (доставка, услуги и т. д.) перейти на качественно новый уровень работы с исполнителями — как в части повышения прозрачности расходов, так и в части их оптимизации.

Но кроме пионеров и первопроходцев нового формата сотрудничества с внештатными исполнителями, их опыт может оказаться интересен и другим участникам рынка. Потому что все так или иначе сейчас работают по проектной модели, а под проекты нужно подстраиваться, решать много насущных задач. Искать инструменты и ресурсы для их выполнения.

Рокет Ворк упрощает все этапы работы с персоналом, начиная от поиска, заканчивая постановкой задач, контролем, оплатами и документооборотом. Но сегодня мы хотели бы вам рассказать подробнее именно про поиск, так как осень — время повышенного спроса на кадры. Вот как это работает в Рокет Ворк:

Принимаем заявку на подбор.

Разрабатываем всё необходимое под заявку, в том числе рекламные материалы. Если нужны грузчики с опытом работы, то приложим все усилия чтобы найти именно таких.

Ищем исполнителя во всех каналах.

То есть запускаем кампанию в соцсетях, публикуем объявления, используем инструменты контекстной рекламы и другие ресурсы.

Передаём исполнителей заказчику.

На тарифе «Стандарт» мы передаём относительно сырые данные, то есть этих людей заказчику придётся самостоятельно обзвонить и обсудить с ними детали сотрудничества.

Если заказчик выбирает тариф «С обработкой», мы анализируем отклики и предлагаем только «тёплых» исполнителей. Так заказчику не придётся тратить время на кандидатов, которые не находятся в активном поиске подработки, а поэтому не готовы к сотрудничеству. Это гарантирует то, что подходящий человек найдётся быстрее, а задачи бизнеса будут решены в короткий срок.

«Под ключ» — это расширенный тариф, который поможет максимально сэкономить время заказчика. Мы подбираем исполнителей, которые «уже сейчас» готовы приступить к работе. Мы находим человека, подключаем к платформе, заключаем с ним договор намерения о сотрудничестве. Если характер работ и гражданство исполнителя позволяют, мы помогаем оформить статус самозанятого. В других случаях мы предлагаем заказчику и исполнителю сотрудничество в формате ГПХ или ИП.

Так что если вы работаете в компании, стартапе, у вас бизнес и нужны люди, или вы хотите автоматизировать кадровую операционку, узнать, как эффективно сотрудничать со всеми типами внештатников, обращайтесь к нам. Мы всегда готовы помочь и поделиться своим опытом.