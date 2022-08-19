Самозанятый-программист или разработчик: как с ним работать

В чем интерес работы с программистом или разработчиком на НПД

Почти для всех компаний сотрудничество с самозанятыми выгодно:

стоимость их услуг дешевле, чем у ООО или ИП;

страховые взносы с гонораров самозанятым платить не нужно;

обязанности налогового агента при работе с плательщиками НПД не возникают;

документальное оформление сделок с ними аналогично другим исполнителям;

не требуется оснащать рабочее место;

можно привлечь специалиста из-за границы ( самозанятыми могут быть граждане ЕАЭС, Украины, ЛНР и ДНР ).

Все эти пункты имеют отношение и к самозанятым айтишникам. А так как эта профессия высокооплачиваемая и требует оснащения по последнему слову техники, то перевод программистов (там где это возможно) в разряд самозанятых позволяет хорошо сэкономить.

О других плюсах работы с фрилансерами на НПД читайте в нашей статье «Как привлечь самозанятых для IT-задач и сэкономить бюджет».

Кроме того, привлечение исполнителей на НПД по разовым договорам позволяет не раздувать штат. Это актуально компаниям, имеющим ограничения по численности наемных работников для подтверждения права применять налоговые спецрежимы.

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Зачем айтикомпаниям привлекать самозанятых программистов и разработчиков

С 1 января 2021 года компаниям, получившим статус IT-организации, предоставлены льготы и послабления:

налог на прибыль — 3% (с 01.01.2022 по 31.12.2024 — 0%);

страховые взносы с выплат персоналу — 7,6%;

мораторий на плановые проверки до 01.01.2025;

льготные кредиты (ставка 1 — 3%, сумма 5 млн — 5 млрд рублей).

Но чтобы получить все эти преференции надо удовлетворять требованиям:

работать по одному из семи кодов ОКВЭД, относящихся к IT-отрасли;

выручка по этой деятельности должна быть не меньше 70% всех доходов;

зарплата 80% персонала должна быть не ниже средней по стране.

До недавнего времени было еще одно условие: минимальная численность штатных работников — 7 человек. Но 02.08.2022 Минцифры опубликовало новые требования, в которых этот критерий отсутствует. Это значит, что теперь получить аккредитацию IT-компании может студия с численностью штата 3 — 5 человек. И вовсе не обязательно, что все они должны быть программистами или разработчиками.

Вернемся к видам деятельности, подпадающим под IT-аккредитацию. Это:

Реализация программ, полностью или частично созданных компанией. Доля стороннего участия и объем прав на ПО при этом не уточняется, но компания все равно будет соответствовать требованию.

Передача исключительных прав на программы, базы данных и прав на пользование по лицензионным договорам , а также на предоставление доступа программам и базам через интернет.

Разработка, адаптация или модификация программного обеспечения, самостоятельно созданных компанией или с привлечением субподрядчиков. При этом также не важно, кому принадлежат лицензионные права – заказчикам или любым другим лицам.

Установка, тестирование и сопровождение ПО или баз данных , как самостоятельно разработанных сотрудниками компании, так и адаптированных или модифицированных.

Это значит, что IT-компания для получения льгот вовсе не обязана делать все полностью сама, а вправе сотрудничать с другой компанией, предпринимателем или частным исполнителем, например, программистом, зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход или просто физлицом, не имеющим никакого налогового статуса.

Пример: компания, состоящая из 3 работников и разрабатывающая компьютерную программу, может заказать стороннему исполнителю написать код для отдельного компонента будущего ПО.

На платформе Рокет Ворк вы можете работать не только с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями, с исполнителями-физлицами по договорам ГПХ.

Нюансы заключения договора с самозанятым айтишником

В общем о том, какие документы понадобятся при работе с плательщиком НПД, мы рассказали здесь. Но документы при сотрудничестве с разработчиком или другим IT-специалистом имеют свои нюансы.

Начинать любое сотрудничество надо с договора, тем более, когда речь идет об IT-продукции, ведь часто эта деятельность связана с передачей или использованием прав.

Права на программы

Свидетельство, выданное Роспатентом, не всегда сможет подтвердить авторское право на ПО. Например, в случае кражи или недобросовестности привлеченного исполнителя. Законом охраняется только исходный код. Но если злоумышленник переиначит его, компании-заказчику сложно будет отстоять свою правоту.

По умолчанию, исключительное право на программу принадлежит работодателю. Но компания-заказчик по отношению к самозанятому-подрядчику работодателем не является. Поэтому важно на этапе заключения договора прописать, кто и в каких долях будет являться правообладателем (ст. 1297 ГК). Как правило, организации необходимо полное обладание правами на созданную интеллектуальную собственность и ПО.

На тот случай, если исполнитель привлечет к разработке субподрядчика, включите в договор пункт о том, что самозанятый заверяет заказчика об обладании исключительными правами (ст. 431.2 ГК), а в случае нарушения этого пункта — выплачивает неустойку или возмещает потери в соответствии со ст. 406.1 ГК.

Кроме того, в договоре должны быть четко прописаны сроки и этапы сдачи работы, размер вознаграждения за каждый этап. Приложением к договору оформите техническое задание, где детально пропишите все, что исполнитель должен сделать, какие перед ним стоят IT-задачи.

Сдачу каждого этапа работ оформляйте актом, где также укажите, что было сделано, какая за это положена оплата, а также пропишите идентификационную информацию о передаваемом ПО.

Обратите внимание! Передача носителя с информацией, данными, кодами, различными техническими схемами и прочими материалами не является передачей прав. Носитель (внешний диск, флэшка, токен и т. п.) сам по себе ценности не имеет, важна хранящаяся на нем информация. Поэтому просто прописать в договоре, что исполнитель передает вам, например, флэшку с созданным кодом приложения, недостаточно.

Коммерческая тайна

Компании, привлекающие к работе IT-специалистов, в том числе самозанятых, подвержены риску утечки ценных сведений. Поэтому в договор с исполнителем включите пункт о неразглашении новых решений и технических знаний, полученных во время исполнения договора, ссылаясь на ст. 727 ГК.

Это необходимо, так как подрядчик может овладеть:

охраняемым законом результатом интеллектуальной деятельности;

просто информацией, которую заказчик не хочет разглашать.

Кроме того, отсылка в тексте договора на закон «О коммерческой тайне» поможет обезопасить заказчика, так как за нарушение коммерческой тайны предусмотрены:

выплата компенсации и иных расходов, возникших из-за ее разглашения;

уголовная ответственность по ст. 183 УК

Работа с самозанятым: особенности

При работе с самозанятым программистом кроме договорных нюансов нужно учитывать и другие:

Перед выплатой вознаграждения нужно проверить, действителен ли статус плательщика НПД . Быть самозанятым вправе только тот, чьи доходы не превышают 2,4 млн рублей в год. Если выяснится, что статус утрачен, расчеты с исполнителем нужно вести как с обычным физлицом, то есть удерживать НДФЛ и начислять взносы.

Работа с самозанятым должна носить разовый или проектный характер , а отношения выстраиваться именно как с исполнителем, а не с подчиненным. В противном случае компанию могут обвинить в уклонении от исполнения обязанностей работодателя, что повлечет допрасходы в виде доначисления страховых взносов, штрафов за неуплату взносов, за несоблюдение сроков выплаты зарплаты и т. д.

Нужно держать на контроле получение чека от самозанятого и своевременное подписание акта выполненных работ. Если вам попадется талантливый, но забывчивый, безответственный или недобросовестный программист, заветных документов, можете и не увидеть. Соответственно подтвердить расход для целей налогового учета будет нечем.

Часто договор с самозанятым программистом требует особой юридической проработки , поэтому компании-заказчики вынуждены держать штатного юриста или пользоваться услугами сторонних.

Как упростить работу с самозанятым программистом

Работа с самозанятыми айтишниками имеет свои особенности и требует порой повышенного внимания, так как существует риск дополнительных расходов, вызванных разными факторами. Но это не значит, что нужно отказываться от сотрудничества с программистом-плательщиком НПД.

Нужно выстроить такую модель работы, которая будет обеспечивать максимум отдачи при минимальных затратах человеческих, временных и финансовых ресурсов.

У Рокет Ворк эти схемы работы выстроены, испытаны и отточены. Наша платформа поможет удаленно:

найти исполнителя через биржу или настроить сотрудничество с конкретным специалистом;

заключить договор;

обозначить задачи и фронт работы;

отследить исполнение;

подписать акт;

перевести вознаграждение.

Все юридически значимые документы у вас всегда будут в личном кабинете Рокет Ворк: заказчик самостоятельно их формирует, и стороны подписывают их дистанционно электронными подписями.

Кроме того, Рокет Ворк берет на себя:

разработку шаблонов договоров;

проверку статуса самозанятого;

перечисление гонораров;

формирование чеков и направление их заказчику;

передачу в МВД уведомлений о начале и окончании работы с иностранными исполнителями (подача таких уведомлений положена по закону, за их отсутствие компании грозят крупные штрафы).

Это особенно важно компаниям, которые работают с фрилансерами массово. Вам не придется погружаться в рутинную работу. Бухгалтер сможет выгрузить документы по проведенным сделкам из личного кабинета прямо в учетную систему 1С Бухгалтерия или 1С ЗУП, для других систем можно использовать интеграцию через API.

Для самозанятых услуги площадки бесплатны, подключиться к ней можно очень быстро, поэтому исполнителю не придется тратить деньги и время на то, чтобы начать с вами работать.