P7-Офис совместим с новой версией платформы Docsvision

«Р7» и «ДоксВижн» объявляют о совместимости новой версии СЭД/ECM-платформы Docsvision и P7-Офис.Сервер документов. Новая интеграция расширяет возможности для создания комплексных ИТ-решений на полностью российском технологическом стеке.

Корректность совместной работы двух программных продуктов проверили в ходе испытаний в реальной тестовой среде. Тестирование включало такие сценарии, как просмотр текстовых файлов, электронных таблиц и презентаций из карточки документа в Docsvision, визуализация электронной подписи и конвертация файлов со штампом электронной подписи в формат PDF.

По итогам испытаний интеграция Docsvision версии 6.1 и Р7-Офис.Сервер документов версии 2025.4.1.1604 признана работоспособной и рекомендована к использованию в промышленной эксплуатации.

«Мы впервые реализовали интеграцию с продуктами Р7 в Linux-версии Docsvision, выпущенной на рынок несколько лет назад. Сегодня ей на смену пришла кросс-платформенная Docsvision 6, которая работает как на Windows, так и на российских операционных системах. Однако мы стремимся к импортонезависимости продукта не только в части общесистемного ПО, но и всех сторонних компонентов», – отмечает Ольга Карачёва, владелец продукта «ДоксВижн».

«Сотрудничество с Docsvision — это важный шаг в создании бесшовной экосистемы для российского бизнеса и госсектора. Мы видим высокий спрос на надёжные инструменты совместной работы с документами в защищённом контуре, особенно в связке с мощными ECM-платформами. Уверены, что наше решение поможет заказчикам полностью заместить импортные компоненты и выстроить ИТ-инфраструктуру, соответствующую всем требованиям регуляторов, без потери функциональности и производительности», - прокомментировал Олег Жигалов, технический директор Р7.

Docsvision – полнофункциональная СЭД/ECM-платформа, которая помогает крупным предприятиям и госкомпаниям управлять данными и бизнес-процессами. Благодаря масштабируемой архитектуре Docsvision практически не имеет ограничений по нагрузке и количеству пользователей.

Сервер документов Р7-Офис — один из ключевых продуктов российского разработчика Р7, который занимает лидирующие позиции в корпоративном сегменте офисного ПО. Пакет приложений Р7-Офис включает в себя редакторы текстовых документов, электронных таблиц и презентаций, полностью совместимые с форматами Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) и поддерживающие совместное редактирование в онлайн-режиме.

Платформа Docsvision и продукты Р7-Офис включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

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