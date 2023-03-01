Бесплатный email-курc по трудовому праву для HR

В данном email-курсе для HR-специалистов любого уровня мы собрали наш опыт в сфере трудового права за 28 лет работы. Кейсы, о которых мы расскажем, подкреплены успешными судами и многочасовыми консультациями наших юристов для HR из компаний крупного и среднего бизнеса.

Кому будет полезно

Тем, кто хочет минимизировать штрафы и применять в компании решения, соответствующие ТК.

Тем, кто хочет разобраться в тонкостях трудового права и повысить свою экспертность.

Каждому HR, кто хочет получать практические знания максимально эффективно.

Как присоединиться прямо сейчас

Получите первый урок сразу после заполнения формы регистрации.

Пользуйтесь материалами во время обучения и после. Они останутся навсегда на вашей электронной почте.

10 бесплатных писем-уроков, в которых вы найдете рекомендации, подборки нормативных документов и судебную практику.

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Никакого расписания. Изучайте материалы в удобное для вас время.

Ваш результат

Освоите новые области работы или освежите знания, чтобы расти и уверенно чувствовать себя в профессии HR

Программа

Письмо № 1. Трудовой договор

Сложные вопросы, нетиповые ситуации, топ-ошибок в формулировках, которые увидит инспекция

Письмо № 2. Должностная инструкция

Как правильно составить, чтобы предотвратить манипуляции со стороны работников в будущем

Письмо № 3. Документы по персональным данным

Как правильно разработать, соблюсти требования закона и свести риск штрафов к 0

Письмо № 4. Индексация заработной платы

Как правильно разработать положение, какой механизм выбрать, как уведомить сотрудников, чтобы исключить обращения работников в ГИТ

Письмо № 5. Конфликтное увольнение

Как уволить сотрудника в рамках заданного бюджета и в ограниченные сроки

Письмо № 6. Дистанционный труд

Как разработать ЛНА, который будет регулировать временный перевод на дистанционный труд. Какие виды дистанционной работы существуют

Письмо № 7. Релокации сотрудников

Как оформить перевод в иностранный офис или возврат сотрудника, соблюсти налоговые аспекты и требования валютного контроля

Письмо № 8. Ученический договор

Как подготовить, какое обучение можно включать и как долго удерживать сотрудника

Письмо № 9. Самозанятые и ГПХ

Спорные аспекты, которые нужно учитывать HR

Письмо № 10. Судебный процесс с работником

Как проходит процедура, кто может участвовать в процессе. Как строить стратегию защиты и нужно ли вести директора в суд

Бесплатный email-курc по трудовому праву для HR от СберРешений. Разбор 10 тем у вас в почте. 1 раз в 3 недели. Бесплатно.

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