Бесплатный email-курc по трудовому праву для HR

В данном email-курсе для HR-специалистов любого уровня мы собрали наш опыт в сфере трудового права за 28 лет работы. Кейсы, о которых мы расскажем, подкреплены успешными судами и многочасовыми консультациями наших юристов для HR из компаний крупного и среднего бизнеса.
Кому будет полезно
Тем, кто хочет минимизировать штрафы и применять в компании решения, соответствующие ТК.
Тем, кто хочет разобраться в тонкостях трудового права и повысить свою экспертность.
Каждому HR, кто хочет получать практические знания максимально эффективно.
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Ваш результат
Освоите новые области работы или освежите знания, чтобы расти и уверенно чувствовать себя в профессии HR
Программа
Письмо № 1. Трудовой договор
Сложные вопросы, нетиповые ситуации, топ-ошибок в формулировках, которые увидит инспекция
Письмо № 2. Должностная инструкция
Как правильно составить, чтобы предотвратить манипуляции со стороны работников в будущем
Письмо № 3. Документы по персональным данным
Как правильно разработать, соблюсти требования закона и свести риск штрафов к 0
Письмо № 4. Индексация заработной платы
Как правильно разработать положение, какой механизм выбрать, как уведомить сотрудников, чтобы исключить обращения работников в ГИТ
Письмо № 5. Конфликтное увольнение
Как уволить сотрудника в рамках заданного бюджета и в ограниченные сроки
Письмо № 6. Дистанционный труд
Как разработать ЛНА, который будет регулировать временный перевод на дистанционный труд. Какие виды дистанционной работы существуют
Письмо № 7. Релокации сотрудников
Как оформить перевод в иностранный офис или возврат сотрудника, соблюсти налоговые аспекты и требования валютного контроля
Письмо № 8. Ученический договор
Как подготовить, какое обучение можно включать и как долго удерживать сотрудника
Письмо № 9. Самозанятые и ГПХ
Спорные аспекты, которые нужно учитывать HR
Письмо № 10. Судебный процесс с работником
Как проходит процедура, кто может участвовать в процессе. Как строить стратегию защиты и нужно ли вести директора в суд
Бесплатный email-курc по трудовому праву для HR от СберРешений. Разбор 10 тем у вас в почте. 1 раз в 3 недели. Бесплатно.
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