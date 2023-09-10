Порядок восстановления сотрудника на работе по решению суда

Законодательство предусматривает возможность обжалования незаконного увольнения и восстановления на работе. Если работник решил, что его уволили незаконно, то для восстановления своих прав он может обратиться с жалобой в суд. Суд рассмотрит дело и примет решение. Если суд признает увольнение незаконным, то работника восстанавливают на работе.

Восстановление на работе означает, что работник должен вернуться на свою прежнюю должность с сохранением всех прав и льгот, которые он имел до увольнения.

Согласно ст. 396 ТК решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка.

Чтобы требование о восстановлении на работе считалось фактически исполненным необходимо:

отменить приказ (распоряжение) об увольнении;

допустить работника к исполнению прежних трудовых обязанностей.

Какие документы и действия необходимо предпринять для восстановления работника на работе по решению суда

Приказ (распоряжение)

Издается приказ (распоряжение) об отмене приказа об увольнении сотрудника, в котором указывается:

основание и причина восстановления на работе;

обязанность работника немедленно приступить к выполнению трудовых обязанностей, поручив ему выполнение конкретного задания к установленному сроку, а также дата, с которой он обязан приступить к работе;

порядок выплаты за время вынужденного отсутствия;

возможно иные распорядительные мероприятия.

С приказом работник должен быть ознакомлен под подпись. Данное действие необходимо выполнить, чтобы при возникновении споров доказать, что работодатель добросовестно исполнил свои обязательства перед сотрудником.

Если невозможно ознакомить работника лично с приказом, следует направить ему копию приказа (распоряжения) об отмене приказа об увольнении, а также письменно его уведомить о необходимости выхода на работу, например, по почте в виде письма, телеграммы на все известные адреса.

Эти действия помогут снизить риск взыскания с работодателя компенсации в пользу работника за задержку допуска его к работе.

Трудовая книжка

На основании приказа о восстановлении в трудовую книжку работника вносится запись о признании записи об увольнении недействительной (при её ведении).

Отчеты

В СФР необходимо направить отменяющий отчет по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1. Если увольнение было до 01.01.2023, то направляется форма СЗВ-ТД. Направить отчет следует не позднее дня издания приказа (распоряжения) о восстановлении на работе (письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784).

Также следует скорректировать индивидуальные сведения при необходимости, если сотрудника уволили до 2023 года — подается корректирующий СЗВ-М за каждый месяц, который входит в период незаконного увольнения, и СЗВ-СТАЖ. К отчетам прикладывается сопроводительное письмо с обоснованием и описанием ситуации.

Напомним, что с 2023 года отменили формы отчетов СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, вместо них ввели отчеты «Персонифицированные сведения» и подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (при определенных случаях).

Также возможно потребуется уточнить и другую отчетность по работнику за период его незаконного увольнения, например, статистические отчеты, РСВ и т.п.

Табель учета рабочего времени

В унифицированных формах табеля Т-12 и Т-13 (утверждены постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1) такие дни отражаются буквенным кодом «ПВ» — Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на прежней работе (или цифровым кодом 22). Если организация утвердила свою форму табеля, она может использовать свой код, предусмотренный для подобных случаев.

Личная карточка

Законодательством не предусмотрено ведение личных карточек. Если они ведутся в организации, то запись в карточке об увольнении работника необходимо отменить.

Воинский учет

Законодательство по воинскому учету не предусматривает определенного порядка действия для данного случая. Полагаем, что необходимо скорректировать карточку граждан, подлежащих воинскому учету в организации по форме № 10, а военный комиссариат проинформировать, например, направить информационное письмо с описанием обстоятельств сложившейся ситуации. Порядок необходимых действий можно уточнить в военном комиссариате.

Дополнительные документы

Для фактического допуска работника к выполнению прежних трудовых обязанностей необходимо, например, оформить пропуск, допуск к государственной или коммерческой тайне, документы по охране труда и тому подобное.

Отпуск

Обращаем внимание, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в том числе включает время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе (абз. 4 ч. 1 ст. 121 ТК). Поэтому данное обстоятельство необходимо учесть при подсчете дней отпуска, положенных работнику.

Выплаты, положенные работнику

За период вынужденного отсутствия на работе сотруднику начисляется средняя заработная плата. Также суд может обязать компанию выплатить сотруднику компенсацию морального вреда за незаконное увольнение (абз. 14 части 1 ст. 21, ст. 237, ст. 394 ТК). Размер компенсации определяется судом.

Оплата производятся после вступления решения суда о восстановлении работника в законную силу.

Что делать если сотрудник не выходит на работу после решения суда

Если работодатель добросовестно выполнил все необходимые меры по допуску сотрудника к работе, но сотрудник отказался приступить к работе или уклоняется от порученной работы, то производится фиксация проступка и сбор документов, необходимые для применения дисциплинарного взыскания.

Сотруднику необходимо вместе с тем направить письма с предложением приступить к работе на все известные адреса.

Следует очень аккуратно и тщательно продумывать действия и составлять необходимые документы, чтобы при возникновении претензий от работника или госорганов у работодателя была достаточная доказательная база для отстаивания своей позиции.

Восстановление сотрудника на работе по решению суда — это задача, которая требует оперативного выполнения и правильного оформления. При нарушении этого порядка есть риск взыскания с работодателя компенсации в пользу сотрудника за задержку допуска его к работе. Делегируйте ведения кадрового учета настоящим профессионалам СберРешений.

Автор: Светлана Тюленева, эксперт-методолог СберРешений

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