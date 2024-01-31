Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя

Уволить работника можно в связи с изменением условий трудового договора (ст. 74 ТК). Но это возможно, только если сотрудник отказался работать при новых обстоятельствах, которые связаны с изменением организационных условий труда. Также расскажем, как уволить руководителя организации.

Как уволить сотрудника в связи с изменением условий договора

Изменениями организационных или технологических условий труда считаются, например, изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства (ч. 1 ст. 74 ТК, письмо Роструда от 05.04.2011 № 871-6-1).

Суды также относят к таким изменениям переименование должности и уменьшение объема обязанностей работника (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.08.2020 по делу № 88-12186/2020), совершенствование структуры управления или организации рабочих мест (Апелляционное определение Московского областного суда от 24.08.2016 по делу № 33-22966/2016), изменение объема должностных обязанностей работника с корректировкой размера зарплаты или без нее (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.09.2022 № 88-22127/2022).

При этом, работодатель не может в одностороннем порядке понизить зарплату из-за ухудшения финансового положения (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.09.2022 № 33-9902/2022 по делу № 2-4871/2021).

Работника необходимо уведомить об указанных изменениях минимум за два месяца, а при отказе работать в новых условиях — предложить подходящие вакансии (ч. 2 ст. 74, ч. 4 ст. 344 ТК).

Если по истечении этого срока работник отказался от перевода или нет подходящих вакансий, необходимо оформить его увольнение в стандартном порядке и произвести расчет с выплатой выходного пособия.

Необходимо учитывать, что одновременное значительное уменьшение зарплаты работника и его должностных обязанностей считается изменением трудовой функции (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2021 № 88-3428/2021). Такое изменение не может быть осуществлено в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК и может быть произведено только при наличии согласия работника путем его перевода на другую работу либо на работу по совместительству.

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Как уволить руководителя

Руководитель организации — физическое лицо, осуществляющее руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ст. 273 ТК). Его увольнение имеет свои особенности.

Уволить руководителя можно как по общим основаниям (например, по собственному желанию), так и по дополнительным. До увольнения может потребоваться, в частности, оформить решение о прекращении полномочий руководителя.

Руководитель вправе досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц (ст. 280 ТК). Если он прекратил работу, не предупредив работодателя об увольнении за месяц, его можно уволить за прогул (п. 39 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Руководитель не обязан ждать решения о прекращении его полномочий. Его право на расторжение трудового договора не ставится в зависимость от принятия вышестоящим органом управления компании решения о прекращении его полномочий (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2021 № 13АП-29509/2021 по делу № А56-6738/2021).

Но ТК выделяет и дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации, а именно (ст. 278 ТК):

В связи с отстранением от должности руководителя организации — должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

В связи с принятием уполномоченным органом юрлица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.

в случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с указанным пунктом при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных ТК (ст. 279 ТК).

При этом нужно помнить, что нельзя уволить директора:

если руководитель — беременная женщина, исключение — ликвидация компании (ч. 1 ст. 261 ТК);

если руководитель относится к категории лиц, указанных в ч. 4 ст. 261 ТК (женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет либо воспитывающая ребенка-инвалида и др.);

в период временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, исключение — ликвидация организации (ч. 6 ст. 81 ТК).

Не забывайте уведомить налоговую о смене руководителя, чтобы внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ. На это отводится 7 рабочих дней со дня избрания единоличного исполнительного органа. Лучше привлечь для этого юриста.

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