Самозанятые и ГПХ — как оформить частного подрядчика

Разбираем, в чем особенности привлечения самозанятых и исполнителей по договорам ГПХ, в чем риски такого сотрудничества.

Гражданско-правовые договоры

Довольно часто бывают ситуации, когда необходимо, чтобы физическое лицо выполнило работу или оказало услугу, но оформление трудовых отношений не требуется. В таких ситуациях на помощь приходит гражданско-правовой договор или договор гражданско-правового характера (ГПД, договор ГПХ).

ГПД — соглашение, по которому исполнитель обязуется выполнить конкретную работу или оказать услугу, а заказчик — ее оплатить.

По договору ГПХ к работе можно привлечь лицо в статусе индивидуального предпринимателя (ИП), лицо, имеющее статус самозанятого (применяющее режим налога на профессиональный доход, НПД), или физическое лицо без каких-либо особых статусов. Стоит отметить, что нельзя заключать ГПД с самозанятым, если в течение предыдущих 2 лет он был сотрудником организации.

Поэтому когда говорят, что нужен договор с самозанятым или договор с ИП, мы понимаем, что чаще всего имеется ввиду как раз ГПД с физлицом, который находится в одном из таких статусов. Эти статусы, конечно, накладывают отпечаток и требуют специальных условий в договорах.

Ниже мы приводим сравнение налоговых режимов при работе заказчика-юридического лица или ИП по ГПД с исполнителями-физическими лицами в различном статусе.

Физическое лицо без особых статусов Самозанятый (НПД) ИП В общем порядке российский Заказчик в качестве налогового агента удерживает НДФЛ 13%/15% с дохода исполнителя по ГПД (кроме случаев оказания услуг за пределами территории России до 2025 года).

Заказчик уплачивает с вознаграждения исполнителя страховые взносы.

Фактически налоговый режим аналогичен тому, который распространяется на работников. Заказчик освобождается от обязанностей налогового агента.

Исполнитель уплачивает налог самостоятельно.

Ставки налога ниже, чем НДФЛ: 6% по доходам от юридических лиц и ИП.

Страховые взносы не уплачиваются никем.

Важное ограничение — годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей. Заказчик освобождается от обязанностей налогового агента.

Исполнитель, находящийся на ОСН, самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ 13%/15%, а также уплачивает НДС.

Исполнитель может применять УСН «доходы» и уплачивать налог по ставке 6%. Исполнитель может применять и УСН «доходы минус расходы», уплачивая налог по ставке 15%, но, так как эта ставка выше базовой ставки НДФЛ, на практике ИП применяют такой режим реже организаций. В любом случае при применении УСН исполнитель не уплачивает НДС.

Исполнитель самостоятельно платит страховые взносы.

Как видно из таблицы выше, работа с исполнителями-физическими лицами без каких-либо особых статусов фактически не отличается по налоговым последствиям от работников по трудовым договорам, поэтому у сторон не возникает какой-либо налоговой выгоды, и такие ситуации редко привлекают внимание налоговых органов. Они могут потенциально заинтересовать Роструд на предмет прикрытия фактических трудовых отношений гражданско-правовыми и нарушения прав работника, но это совсем другая история.

Работа с ИП на ОСН также не дает существенных налоговых выгод, так как применяется та же ставка НДФЛ, к тому же добавляется НДС; хотя такие отношения удобны для заказчика отсутствием необходимости исполнять обязанности налогового агента.

Совсем другое дело — договоры ГПХ с самозанятыми и с ИП на УСН. В этих случаях, помимо повышенного удобства для заказчика с точки зрения администрирования, с доходов исполнителя уплачивается уже существенно меньше налогов — ставка 6% налога с доходов от организаций и ИП в обоих случаях, и отсутствие страховых взносов в случае НПД.

Такая налоговая выгода обоснована, но только если фактический характер отношений сторон не отличается от указанного в договорах.

Если же фактически между сторонами имеют место трудовые отношения, налоговые органы могут признать договор ГПХ трудовым для целей налогообложения и доначислить НДФЛ и страховые взносы. В настоящее время инспекция обращает пристальное внимание на договоры ГПХ с самозанятыми и применяющими УСН ИП. В связи с этим необходимо тщательно выбирать, в каких ситуациях идти на заключение ГПД и следить за тем, чтобы в отношениях с исполнителями не возникали признаки трудовых отношений.

Из сложившейся судебной и административной практики можно установить, что налоговые органы обращают внимание на наличие ряда признаков в договорах ГПХ для их переквалификации в трудовые для целей налогообложения:

В договоре указана общая трудовая функция, а не результат работы/услуги (для сторон имеет большее значение сам процесс труда, а не конкретный результат).

Договор носит длительный характер.

Исполнитель сотрудничает только с одним заказчиком.

Организацией рабочего процесса (режим работы, предоставление материалов, оборудования и т.д.) занимается заказчик.

В договоре четко обозначены отношения подчинения.

Исполнитель оказывает услуги или выполняет работы на постоянной основе.

Вознаграждение исполнителя представляет собой ежемесячную фиксированную сумму или иной безусловный регулярный платеж (оклад).

Расходы в связи с выполнением работ или оказанием услуг несет заказчик.

Обязанность исполнителя подчиняться правилам внутреннего распорядка заказчика.

В договоре предусмотрен режим рабочего времени и отдыха.

Выполнение работ или оказание услуг на территории заказчика.

Получение исполнителем различных бонусов помимо вознаграждения.

Ниже мы также подробнее рассмотрим пару примеров из реальных судебных дел, в которых отношения по договорам ГПХ были признаны фактически трудовыми. Такие дела широко распространены в судебной практике.

1. Например, в одном из дел (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.06.2022 по делу № А73-16278/2021) суды пришли к выводу, что обществом умышленно были созданы условия, направленные на уменьшение страховых взносов, НДФЛ, путем заключения договоров ГПХ с индивидуальными предпринимателями, фактически регулирующих трудовые отношения.

Налоговые органы и суды исходили из того, что для поиска ИП-контрагентов организация пользовалась сервисами по размещению вакансий, указывая, что работа предполагает полную занятость. А успешно прошедшим собеседование кандидатам предлагалось зарегистрировать ИП — большинство их них получали такой статус незадолго до заключения договора с компанией, а иногда и в тот же день. Также с ИП оформлялись договоры оказания услуг, которые содержали указание на вид поручаемой работы.

В договорах речь шла не о разовых заданиях, направленных на достижение конкретной цели, а о выполнении определенных функций. Кроме того, договоры содержали условия социального характера, свойственные трудовым: о компенсации расходов на сотовую связь и ГСМ, приобретение билетов, проживание в гостинице, предусматривалось прохождение предпринимателями обучения за счет компании.

Наконец, организация была единственным контрагентом для всех таких ИП, вознаграждение по договорам выплачивалось регулярно и с определенной периодичностью и расходовалось получателями на личные нужды, а не на развитие бизнеса. Также все бизнес-расходы ИП сводились к оплате налогов и банковских комиссий.

2. В другом деле (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу № А33-36428/2018) ФСС доначислил организации страховые взносы, так как пришел к выводу, что по ГПД фактически осуществлялись трудовые функции.

Организация защищала свою позицию следующим образом. Предмет договоров был определен как оказание услуг по заданию заказчика. Режим рабочего времени и отдыха исполнителей договорами установлен не был.

Исполнители самостоятельно организовали свою работу, а размер вознаграждения был определен в фиксированной сумме. Кроме того, выполненная работа оформлялась актами приема-передачи. Следовательно, по мнению организации, характер фактически сложившихся отношений между сторонами свидетельствует о заключении ими реальных ГПД, а у ФСС отсутствовали основания для начисления взносов.

Однако суд встал на сторону ФСС.

Он установил, что спорные договоры с сотрудниками заключались по типовой форме и предусматривали оказание услуг лично данными сотрудниками.

Перечисленные в договорах услуги относились к прямой и непосредственной уставной деятельности организации.

На протяжении нескольких лет данные договоры заключались неоднократно с одними и теми же физлицами и носили систематический характер.

Предмет договоров был определен трудовой функцией (выполнение работником работ определенного рода, а не разового задания заказчика).

Договорами было предусмотрено право заказчика в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, а исполнители были обязаны соблюдать установленную в организации трудовую дисциплину.

Фактически сотрудник обязывался выполнять работу по определенной специальности с подчинением режиму труда и под контролем работодателя, а работодатель обязывался с определенной периодичностью выплачивать вознаграждение.

Это соответствует признакам срочного трудового договора (ст. 59 ТК) и отвечает требованиям ст. 56 ТК (общие признаки трудового договора).

3. Полезно рассмотреть также и неналоговый спор о признании договора ГПХ трудовым — хотя в этом деле спор велся по заявлению работника, чьи права были нарушены, логика судов в нем может быть полностью распространена и на любой налоговый спор о переквалификации отношений в трудовые для целей налогообложения. Верховный Суд в определении от 23.01.2023 № 2-КГ22-10-К3 разрешил спор по иску сотрудника, требовавшего признать заключенный с ним договор подряда (выполнение работ по обслуживанию ПО) трудовым договором.

Суды нижестоящих инстанций отказались удовлетворять данный иск, сославшись на то, что заключенный договор не содержал в себе главных признаков трудового договора, таких как установление режима рабочего времени, выходных, отпусков и трудовой функции. Он по всем признакам отвечает договору подряда, поскольку:

содержит положения о достижении результата работ;

подрядчику давались техзадания, по итогам выполнения которых составлялись акты.

Судьи из апелляции также указали, что:

подрядчик не представлял компании документы, предусмотренные статьей 65 ТК, необходимые для заключения трудового договора;

приказ о приеме на работу не издавался;

с правилами внутреннего трудового распорядка и иными ЛНА фирмы подрядчик не ознакомлен;

при заключении ГПД и получении вознаграждения подрядчик знал о наименовании договора, о порядке его исполнения, об условиях оплаты;

деятельность не была связана с подчинением правилам внутреннего распорядка общества, режим работы не устанавливали, подрядчик сам определял время выполнения задания;

прохождение собеседования на должность программиста 1С, предоставление сим-карты абонентского номера фирмы, обеспечение доступа к системе для внутреннего использования — не основания для вывода о наличии трудовых отношений. Ведь все это требовалось подрядчику для выполнения заданий;

утверждение о ежемесячном получении зарплаты необоснованно. Назначение платежа в денежных переводах не указано, а их даты не соответствуют «зарплатным» срокам заказчика.

Верховный суд не согласился с мнением нижестоящих судов и признал, что заключенный с сотрудником договор является трудовым договором. Решения нижестоящих судов были отменены, а дело направили на новое рассмотрение.

ВС подтвердил, что подрядчики вправе требовать признания заключенных с ними договоров ГПХ трудовыми даже при наличии косвенных признаков, указывающих на наличие трудовых отношений.

При новом рассмотрении (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.09.2023 по делу № 2-129/2021), признавая отношения сторон трудовыми, суд исходил из того, что они носили длящийся характер и не ограничивались исполнением разовой обязанности, при этом подрядчик на протяжении всего периода работы исполнял функциональные обязанности в соответствии с указаниями работодателя (техническое задание), имела место интегрированность работника в организационную структуру работодателя, осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него основным источником доходов, предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.

То обстоятельство, что прием на работу не оформлен приказом (распоряжением) работодателя, свидетельствует не о гражданско-правовом характере правоотношений сторон, а о допущенных нарушениях со стороны работодателя (статьи 67, 68 ТК). С заказчика были, в том числе, взысканы задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, за задержку выплат.

Если организации не удается доказать, что заключенный договор все-таки имеет гражданско-правовой характер, то помимо доначисления НДФЛ и страховых взносов, возможны и штрафы — 20% за неудержание НДФЛ и 20% или 40% за неуплату страховых взносов, а также взыскание с организации пеней.

СберРешения будут рады проанализировать ваши отношения с исполнителями-физическими лицами (как их документальное оформление, так и фактическое содержание) на предмет наличия рисков признания гражданско-правовых отношений трудовыми для целей налогообложения и подготовить рекомендации по снижению таких рисков, а также помочь с подготовкой защитных аргументов в случае возникновения соответствующих претензий со стороны налоговых органов. Оставить заявку

Налоговые риски при работе с самозанятыми

Как можно видеть из приведенного выше сравнения, режим НПД (самозанятость) в равной мере удобен для заказчика и предпочтителен для исполнителя. Но, помимо уже описанного риска признания отношений трудовыми для целей налогообложения, отношения с самозанятыми могут создавать для заказчиков-компаний и иные специфические налоговые риски.

Досрочное прекращение режима НПД

Применение режима НПД может быть прекращено по заявлению налогоплательщика либо принудительно налоговым органом при нарушении условий применения режима (в том числе превышении порога дохода в 2,4 млн рублей).

Если самозанятый подает заявление о прекращении применения режима НПД, применение прекращается с даты направления такого заявления. Если же нарушены условия (превышен порог в 2,4 млн рублей), применение режима НПД прекращается с даты нарушения условий.

Контролирующие органы указывают: заказчик-юридическое лицо обязано обеспечить уплату НДФЛ и страховых взносов, начиная с даты утраты самозанятым права на применение режима НПД (п. 10 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). Таким образом, если заказчику не станет вовремя известно о том, что применение режима НПД в отношении деятельности исполнителя было прекращено, и он продолжит не удерживать НДФЛ с выплат такому исполнителю, заказчику могут быть доначислены НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы и пени.

Ввиду этого рекомендуем включать в договоры с самозанятыми положения об обязанности по уведомлению заказчика о прекращении применения режима НПД или возникновении обстоятельств, нарушающих условия его применения, и возмещении убытков заказчика, вызванных неисполнением такой обязанности.

Важность получения чеков от самозанятых

Самозанятые обязаны предоставлять заказчикам особые чеки при получении оплаты, данные чеки могут предоставляться и в электронной форме. Наличие такого чека является обязательным условием учета расходов на услуги самозанятого для целей налога на прибыль (ч. 8 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письмо Минфина от 26.03.2020 № 03-11-11/24008, п. 2 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). Соответственно, без чека заказчик не сможет учесть расходы для целей налога на прибыль, поэтому важно следить за его получением при оплате услуг или работ.

Рекомендуем включать в договоры с самозанятыми положения об обязанности по передаче чеков и возмещении убытков заказчика, вызванных неисполнением такой обязанности.

СберРешения будут рады проанализировать возможные риски при взаимодействии с самозанятыми физическими лицами и разработать проект положений для договоров ГПХ, учитывающих описанные выше особенности.

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