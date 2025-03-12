Да, вычет предоставляется по фактическим расходам. Продавец ККТ обязательно выдает покупателю кассы универсальный передаточный документ (УПД) или накладную. Налоговая инспекция может запросить эти документы при проверке. Максимальная сумма вычета — 28 000 рублей.

Пример 1. Годовая сумма налога ИП Петрова А.В. на УСН «Доходы» — 100 000 рублей. ИП Петров А.В. купил комплект ККТ с услугами по настройке и оплатил годовую абонентскую плату за услуги оператора ОФД. На это он потратил 35 000 тыс. рублей. К вычету он может принять только 28 000 рублей, поэтому ИП Петров заплатит налог по УСН 72 000 рублей (100 000 руб. — 28 000 руб.).

Пример 2. Годовая сумма налога ИП Смирновой О.Д. на УСН «Доходы» — 90 000 рублей. Ее расходы на покупку и доведение до рабочего состояния кассовой техники — 27 500 рублей. ИП Смирнова О.Д. заплатит налог 64 500 рублей (90 000 руб. — 27 500 руб.).