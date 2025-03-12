Кто может получить вычет
Вычет на покупку контрольно-кассовой техники могут получить предприниматели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Для этого нужно:
чтобы местом нахождения организации (местом жительства ИП) на дату регистрации ККТ были ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область;
зарегистрировать кассу в налоговой до конца 2025 года;
использовать ее на территории новых регионов;
применять УСН «Доходы» или ПСН.
Вычет могут получить только те налогоплательщики, которые ранее не учитывали расходы на покупку и доведение до рабочего состояния ККТ при расчете налога или налогооблагаемой базы на других налоговых режимах.
На что распространяется вычет
Вычет можно получить за:
Один экземпляр ККТ. Это может быть стационарная или мобильная онлайн-касса из утвержденного ФНС модельного ряда. Важно: контрольно-кассовую технику нужно именно купить, на аренду вычет не действует.
Фискальный накопитель — микрочип, который шифрует информацию перед передачей в ФНС. Формирование чеков ККТ без фискального накопителя — нарушение ст. 4 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Кассовое программное обеспечение. Например, программа для формирования чеков.
Услуги оператора фискальных данных — сервис, который передает в ФНС информацию о чеках.
Услуги по настройке кассы. Сюда относится и удаленная регистрация кассы в ФНС. Работать на незарегистрированной кассе нельзя. Штраф для ИП — 1 500–3 000 рублей, а для юридический лиц — 5 000–10 000 рублей (п. 4 ст. 14.5 КоАП).
Нужно ли документально подтвердить расходы
Да, вычет предоставляется по фактическим расходам. Продавец ККТ обязательно выдает покупателю кассы универсальный передаточный документ (УПД) или накладную. Налоговая инспекция может запросить эти документы при проверке. Максимальная сумма вычета — 28 000 рублей.
Пример 1. Годовая сумма налога ИП Петрова А.В. на УСН «Доходы» — 100 000 рублей. ИП Петров А.В. купил комплект ККТ с услугами по настройке и оплатил годовую абонентскую плату за услуги оператора ОФД. На это он потратил 35 000 тыс. рублей. К вычету он может принять только 28 000 рублей, поэтому ИП Петров заплатит налог по УСН 72 000 рублей (100 000 руб. — 28 000 руб.).
Пример 2. Годовая сумма налога ИП Смирновой О.Д. на УСН «Доходы» — 90 000 рублей. Ее расходы на покупку и доведение до рабочего состояния кассовой техники — 27 500 рублей. ИП Смирнова О.Д. заплатит налог 64 500 рублей (90 000 руб. — 27 500 руб.).
Период для предоставления вычета
Вычет можно применить при расчете налогов за 2024 или 2025 год по выбору налогоплательщика. При этом если сумма вычета окажется больше суммы исчисленного налога, то не неизрасходованную сумму вычета можно перенести на следующий год.
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Особенности вычета на УСН
Порядок применения вычета на УСН зависит от объекта налогообложения, который выбрал налогоплательщик.
Если речь идет об УСН «Доходы», то вычет на покупку ККТ — это способ уменьшить налог к уплате или авансовый платеж по нему на сумму подтвержденных расходов по аналогии со страховыми взносами и оплатой больничного (п. 3.2 ст. 346.21 НК). Примеры расчета налога мы привели выше.
Применение вычета нужно отразить в декларации по УСН. Для этого нужно использовать новый бланк, утвержденный приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. В него ФНС добавила раздел 4, где налогоплательщики Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей укажут:
Какую технику купили. Марка и модель должны присутствовать в реестре ФНС.
Когда и под каким номером зарегистрировали ее в налоговой. Возьмите эти данные из карточки регистрации контрольно-кассовой техники, которая придет от налоговой.
Сколько денег потратили на это по договорам, чекам. Если фактические расходы составили больше 28 000 рублей, то в строке 050 раздела 4 декларации указать нужно 28 000 рублей.
В каких кварталах воспользовались вычетом.
Если речь идет об УСН «Доходы, уменьшенные на расходы», то для таких упрощенцев вычет не действует. Для них действует право учесть затраты на покупку контрольно-кассовой техники и сопутствующих товаров и услуг в расходах при расчете налогооблагаемой базы (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 23.07.2019 № 03-01-15/54947). Ограничение по сумме в этом случае не действует, но расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.
Также уменьшить налогооблагаемую базу на расходы на ККТ могут компании и предприниматели на ОСНО и ЕСХН.
Особенности применения вычета на ПСН
Чтобы предпринимателю на патенте уменьшить налог на стоимость покупки онлайн-кассы, он должен направить уведомление об уменьшении налога в ИФНС. Есть несколько способов:
направить уведомление онлайн через личный кабинет ФНС или по ТКС;
лично принести уведомление в инспекцию;
отправить уведомление письмом по почте.
Если сумма налога по одному патенту меньше 28 000 рублей, то оставшуюся после применения вычета сумму можно использовать для уменьшения налога по другим патентам.
С 6 января 2025 года действует новая форма уведомления, утв. приказом ФНС от 16.10.2024 № ЕД-7-3/859@, в которой учтена возможность применения вычета за покупку и настройку ККТ.
После отправки уведомления дождитесь ответа от налоговой. Если ИП на ПСН предоставит некорректные данные, ФНС откажет в уменьшении налога. На это у нее есть 20 дней. И тогда придется повторно подать уведомление с исправленными данными или заплатить налог полностью.
Подведем итоги
Вычет на покупку ККТ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — прекрасная возможность выполнить требование закона и сэкономить для бизнеса на УСН «Доходы» и ПСН. Но у налогоплательщиков из новых регионов могут возникнуть вопросы и сложности при выборе подходящего комплекта ККТ и ОФД. Важно учесть потребности бизнеса и не переплатить за ненужные опции, при этом «взять все» от права вычета. К тому же нужно корректно отразить вычет в отчетности, чтобы ФНС приняла его.
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