Как организовать кадровое делопроизводство, чтобы избежать штрафов от ГИТ

Если ИП сам ведет КДП , нужен приказ о возложении на себя ответственности, ведь трудовой договор предприниматель сам с собой не заключает, и должностная инструкция на ИП также отсутствует.

Обязанности ответственного сотрудника пропишите в трудовом договоре или должностной инструкции. Издайте приказ о назначении ответственного за ведение кадрового делопроизводства. Такой приказ может попросить трудовая инспекция при проверке.

Отвечать за кадровое делопроизводство может (на выбор работодателя):

Определитесь с составом и содержанием документов кадрового делопроизводства.

В перечень обязательных документов организации войдут также документы, регулирующие вопросы воинского учета. Подробно о том, как организовать и вести воинский учет в компании, рассказали здесь.

Организации (ИП) — микропредприятия и некоммерческие организации (НКО) вправе не разрабатывать правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда и премировании при условии, что они используют типовую форму трудового договора (ст. 309.2 ТК). Типовая форма утверждена постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858.

Важно разработать проекты трудовых договоров. Трудовой договор — основной документ, который подтверждает трудовые отношения. Что должно быть указано в договоре с работником, прописано в ст. 57 ТК.

Сразу выберите форму документооборота между работодателем и работником: электронно или в бумажном виде. Какие документы даже при электронном документообороте должны оформляться на бумаге, рассказали ниже в разделе про преимущества КЭДО.

Далее определите перечень и содержание возможных приказов, которые будете оформлять по кадрам. В частности, приказы составляют на такие кадровые события: прием на работу, перевод на другую должность, увольнение, предоставление отпусков, направление в командировку.

Все свои наработки по КДП, с учетом специфики предприятия, целесообразно оформить в единый локальный акт — Инструкцию по кадровому делопроизводству. Можно присвоить документу другое подходящее название. Например: Положение о кадровом делопроизводстве или Правила ведения кадрового делопроизводства. Такой документ поможет передать дела новому сотруднику, ответственному за данный участок, или адаптировать к работе помощника.