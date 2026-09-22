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Лизинг
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Выкуп лизинга на руководителя по «копеечной» цене: скрытая реализация или законный способ передать авто?

Выкуп лизинга на руководителя по «копеечной» цене: скрытая реализация или законный способ передать авто?

Можно ли передать автомобиль из лизинга директору или другому взаимозависимому лицу по почти нулевой выкупной стоимости? Формально да, юридически — можно. Примерно в той же мере, в какой можно есть любые грибы: только вот некоторые — один раз.

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На деле перенаём лизинга на руководителя налоговая  и суды чаще всего считают скрытой реализацией, а это доначисления налогов  исходя из рыночной цены автомобиля.

Как это работает на практике

Общее правило простое: если выкуп оформляется на взаимозависимое лицо, то стоимость такого права должна быть адекватна рыночной стоимости автомобиля.

Технически цепочка налогового контроля выглядит так:

1. Сделки с транспортными средствами подлежат регистрации и мониторятся налоговыми органами.

2. После этого приходит требование об отражении продажи в декларации (например, по НДС).

3. Далее следует вопрос о взаимозависимости сторон и требование определить рыночную стоимость и (или) скорректировать налоговые обязательства.

В ходе анализа имеющихся у налогового органа сведений установлен факт отчуждения ООО «****» ИНН **** КПП **** в период с 01.04.2026 по 30.06.2026 следующих транспортных средств:

— автомобиль легковой (********, год выпуска — 2024) в адрес ****** ИНН ******. Согласно анализу сведений о рыночной стоимости, полученных из интернет-ресурсов (avito.ru), нижний порог стоимости автомобиля указанной марки составляет ******** руб.

При этом по результатам анализа раздела 9 «Сведения из книги продаж…» налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2026 года установлен факт неотражения указанной операции.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о неправомерном занижении налоговой базы по НДС на общую сумму ******* руб., что влечёт за собой привлечение к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 122 Кодекса.

Почему так, ведь автомобиль не принадлежал компании?

Лизингодатель предоставляет лизингополучателю имущество за плату во временное владение и пользование. Лизингополучатель сам решает — выкупать имущество или нет. И до момента внесения выкупного платежа он не является собственником лизингового имущества. Значит, реализовала автомобиль физлицу именно лизинговая компания, и при чём тут лизингополучатель?

Формально — да. Но ровно в этот момент, когда фирма передаёт права и обязанности по договору взаимозависимому лицу, контролирующие органы и суд видят не переход прав, а скрытую реализацию автомобиля, доходы от которой уходят из-под налогообложения.

Судебная практика

Передача прав и обязанностей по договору лизинга от организации к её руководителю может быть квалифицирована как скрытая реализация, что влечёт налоговые доначисления. Это подтверждают, в частности, следующие судебные акты: Арбитражный суд Поволжского округа (09.09.2024, № Ф06-6707/2024) и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (22.05.2025, № 18АП-1803/2025, 18АП-3615/2025).

Пример. Организация взяла автомобиль в лизинг на три года с платежами 4,3 млн руб. и правом выкупа за 1000 руб. Меньше чем за месяц до окончания срока права и обязанности по договору были переданы директору компании (ИП) по дополнительному соглашению — без каких-либо платежей с его стороны. Это и стало поводом для претензий ИФНС.

Позиция суда. Общество не получило встречного предоставления, но передало руководителю транспортное средство, за которое три года вносило лизинговые платежи. Сделка не имеет разумной экономической цели и прибыли не приносит, а её нерыночные условия стали возможны лишь из-за взаимозависимости сторон.

Итог. Суд согласился с ИФНС: перенайм фактически прикрыл реализацию автомобиля и вывод доходов из-под налогообложения. Доначисления по НДС и налогу на прибыль, рассчитанные исходя из рыночной стоимости машины, признаны законными.

Выводы

При продаже имущества взаимозависимому лицу приоритет имеют рыночные цены — если нет каких-либо иных экономических обоснований.

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