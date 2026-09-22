Выкуп лизинга на руководителя по «копеечной» цене: скрытая реализация или законный способ передать авто?

Как это работает на практике

Общее правило простое: если выкуп оформляется на взаимозависимое лицо, то стоимость такого права должна быть адекватна рыночной стоимости автомобиля.

Технически цепочка налогового контроля выглядит так:

1. Сделки с транспортными средствами подлежат регистрации и мониторятся налоговыми органами.

2. После этого приходит требование об отражении продажи в декларации (например, по НДС).

3. Далее следует вопрос о взаимозависимости сторон и требование определить рыночную стоимость и (или) скорректировать налоговые обязательства.

В ходе анализа имеющихся у налогового органа сведений установлен факт отчуждения ООО «****» ИНН **** КПП **** в период с 01.04.2026 по 30.06.2026 следующих транспортных средств:

— автомобиль легковой (********, год выпуска — 2024) в адрес ****** ИНН ******. Согласно анализу сведений о рыночной стоимости, полученных из интернет-ресурсов (avito.ru), нижний порог стоимости автомобиля указанной марки составляет ******** руб.

При этом по результатам анализа раздела 9 «Сведения из книги продаж…» налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2026 года установлен факт неотражения указанной операции.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о неправомерном занижении налоговой базы по НДС на общую сумму ******* руб., что влечёт за собой привлечение к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 122 Кодекса.