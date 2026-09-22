Выкуп лизинга на руководителя по «копеечной» цене: скрытая реализация или законный способ передать авто?

На деле перенаём лизинга на руководителя налоговая и суды чаще всего считают скрытой реализацией, а это доначисления налогов исходя из рыночной цены автомобиля.
Как это работает на практике
Общее правило простое: если выкуп оформляется на взаимозависимое лицо, то стоимость такого права должна быть адекватна рыночной стоимости автомобиля.
Технически цепочка налогового контроля выглядит так:
1. Сделки с транспортными средствами подлежат регистрации и мониторятся налоговыми органами.
2. После этого приходит требование об отражении продажи в декларации (например, по НДС).
3. Далее следует вопрос о взаимозависимости сторон и требование определить рыночную стоимость и (или) скорректировать налоговые обязательства.
В ходе анализа имеющихся у налогового органа сведений установлен факт отчуждения ООО «****» ИНН **** КПП **** в период с 01.04.2026 по 30.06.2026 следующих транспортных средств:
— автомобиль легковой (********, год выпуска — 2024) в адрес ****** ИНН ******. Согласно анализу сведений о рыночной стоимости, полученных из интернет-ресурсов (avito.ru), нижний порог стоимости автомобиля указанной марки составляет ******** руб.
При этом по результатам анализа раздела 9 «Сведения из книги продаж…» налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2026 года установлен факт неотражения указанной операции.
Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о неправомерном занижении налоговой базы по НДС на общую сумму ******* руб., что влечёт за собой привлечение к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 122 Кодекса.
Почему так, ведь автомобиль не принадлежал компании?
Лизингодатель предоставляет лизингополучателю имущество за плату во временное владение и пользование. Лизингополучатель сам решает — выкупать имущество или нет. И до момента внесения выкупного платежа он не является собственником лизингового имущества. Значит, реализовала автомобиль физлицу именно лизинговая компания, и при чём тут лизингополучатель?
Формально — да. Но ровно в этот момент, когда фирма передаёт права и обязанности по договору взаимозависимому лицу, контролирующие органы и суд видят не переход прав, а скрытую реализацию автомобиля, доходы от которой уходят из-под налогообложения.
Судебная практика
Передача прав и обязанностей по договору лизинга от организации к её руководителю может быть квалифицирована как скрытая реализация, что влечёт налоговые доначисления. Это подтверждают, в частности, следующие судебные акты: Арбитражный суд Поволжского округа (09.09.2024, № Ф06-6707/2024) и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (22.05.2025, № 18АП-1803/2025, 18АП-3615/2025).
Пример. Организация взяла автомобиль в лизинг на три года с платежами 4,3 млн руб. и правом выкупа за 1000 руб. Меньше чем за месяц до окончания срока права и обязанности по договору были переданы директору компании (ИП) по дополнительному соглашению — без каких-либо платежей с его стороны. Это и стало поводом для претензий ИФНС.
Позиция суда. Общество не получило встречного предоставления, но передало руководителю транспортное средство, за которое три года вносило лизинговые платежи. Сделка не имеет разумной экономической цели и прибыли не приносит, а её нерыночные условия стали возможны лишь из-за взаимозависимости сторон.
Итог. Суд согласился с ИФНС: перенайм фактически прикрыл реализацию автомобиля и вывод доходов из-под налогообложения. Доначисления по НДС и налогу на прибыль, рассчитанные исходя из рыночной стоимости машины, признаны законными.
Выводы
При продаже имущества взаимозависимому лицу приоритет имеют рыночные цены — если нет каких-либо иных экономических обоснований.
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