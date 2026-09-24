Отличная новость для арендодателей на упрощенке: суд решил, что компенсация коммуналки не включается в УСН!

А теперь — суд на стороне предпринимателя

Наконец-то есть судебное решение в пользу предпринимателя на УСН: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.07.2026 по делу № А01-1564/2025.

Как было дело. Арендатор не имел возможности заключить прямой договор на поставку и потребление электроэнергии со снабжающей организацией. Поэтому он заключил с арендодателем дополнительное соглашение к договору аренды, которое предусматривало возмещение затрат арендодателя на потребляемую арендатором электроэнергию. Причём денежная компенсация в счёт оплаты электроэнергии не являлась частью арендной платы.

То есть предприниматель фактически сам рассчитывался с ресурсоснабжающей организацией, перевыставляя расходы арендатору как компенсацию за оплату электроэнергии. И главное: компенсацию он себе не присваивал — сразу же после получения перечислял её на счёт снабжающей компании.