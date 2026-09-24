Отличная новость для арендодателей на упрощенке: суд решил, что компенсация коммуналки не включается в УСН!

Проблема с включением коммуналки в доходы кажется, длится целую вечность. Берётся налоговый кодекс — и технически любая компенсация для упрощенщиков, как её ни крути — хоть в составе арендной платы, хоть отдельным платежом сверху, — всё равно облагается УСН. Писем и разъяснений Минфина вагон и маленькая тележка, и старых, и свежих:
· Письмо Минфина России от 26.05.2025 № 03-11-11/51830
· Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 03-11-11/68534
· Письмо Минфина России от 22.12.2020 № 03-11-06/2/112612
· Письмо Минфина России от 15.01.2020 № 03-11-11/1091
· Письмо Минфина России от 28.06.2019 № 03-11-11/47805
Прямо как рецепт из какой-то колдовской книги: положено помешать кроличьей лапкой — и всё, другого не дано!
Среди наших клиентов на бухобслуживании множество и арендодателей, и арендаторов, и запросы с компенсацией аренды болезненные, особенно сейчас, когда висят гильотиной лимиты по НДС, да и сам НДС при упрощенке
Почему не работали даже агентские схемы
Не работала и агентская схема с перевыставлением коммунальных платежей. Мы в своей практике расценивали её как рисковую, если агентский договор заключался уже после того, как подписаны договоры с энергоснабжающими организациями https://sbk-profit.ru/blog/agentskaya-shema-po-kommunalke-my-schitaem-chto-eto-bolshoy-nalogovyy-risk/
А теперь — суд на стороне предпринимателя
Наконец-то есть судебное решение в пользу предпринимателя на УСН: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.07.2026 по делу № А01-1564/2025.
Как было дело. Арендатор не имел возможности заключить прямой договор на поставку и потребление электроэнергии со снабжающей организацией. Поэтому он заключил с арендодателем дополнительное соглашение к договору аренды, которое предусматривало возмещение затрат арендодателя на потребляемую арендатором электроэнергию. Причём денежная компенсация в счёт оплаты электроэнергии не являлась частью арендной платы.
То есть предприниматель фактически сам рассчитывался с ресурсоснабжающей организацией, перевыставляя расходы арендатору как компенсацию за оплату электроэнергии. И главное: компенсацию он себе не присваивал — сразу же после получения перечислял её на счёт снабжающей компании.
Почему это важно
В таком случае объект налогообложения возникает у снабжающей компании, а не у предпринимателя. Иначе с одной и той же суммы налог платился бы дважды (что, собственно, сейчас и происходит): сначала самим предпринимателем, а потом уже ресурсоснабжающей организацией. А это двойное налогообложение, притом что предприниматель никакой экономической выгоды не получает.
Прецедент, на который стоит ссылаться?
Это классный прецедент. Правда, в прошлом году есть и прямо противоположные решения — так что единой практики пока нет. Но есть шанс, что ситуация наконец сдвинется и у нас и у арендодателей появится устойчивый алгоритм действий.
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