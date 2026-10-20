Что будет с дивидендами в 2027 году: считаем, сколько от заработанного ООО дойдёт до участника

Считаем: старые правила против новых

Пятиступенчатая шкала (п. 1 ст. 224 НК РФ) в проекте не меняется — к дивидендам применяются те же пороги, что и сейчас к зарплате:

Годовой доход Ставка до 2,4 млн руб. 13% от 2,4 до 5 млн руб. 15% от 5 до 20 млн руб. 18% от 20 до 50 млн руб. 20% свыше 50 млн руб. 22%

Сделаем расчёт для резидента: считаем только дивиденды, без учёта иных доходов. Обратите внимание: если у участника есть зарплата и другие выплаты, дивиденды могут облагаться по более высокой ставке — совокупный доход может перейти в следующую ступень.

Цифры в скобках — это эффективная ставка: налог, делённый на сумму дивидендов. Прогрессивная шкала складывает ставки по частям, поэтому эффективная всегда ниже максимальной. Например, при дивидендах 5 млн руб. налог 702 000 руб. складывается из 2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15%, а в пересчёте на всю сумму это 14,04%, а не 15%.

Дивиденды за год НДФЛ по правилам 2026 г. НДФЛ по законопроекту Разница 2 400 000 312 000 (13,00%) 312 000 (13,00%) — 5 000 000 702 000 (14,04%) 702 000 (14,04%) — 10 000 000 1 452 000 (14,52%) 1 602 000 (16,02%) 150 000 20 000 000 2 952 000 (14,76%) 3 402 000 (17,01%) 450 000 50 000 000 7 452 000 (14,90%) 9 402 000 (18,80%) 1 950 000

Первые две ступени новой лестницы совпадают со старой, поэтому до 5 млн руб. дивидендов в год ничего не меняется. Дальше разница растёт: при 50 млн дивидендов в год участник доплатит почти 2 млн, а максимальная ставка поднимается с 15% до 22%.