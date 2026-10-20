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СБК «Профит»
Дивиденды
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Что будет с дивидендами в 2027 году: считаем, сколько от заработанного ООО дойдёт до участника

Дивиденды были налоговым заповедником: сколько бы участник ООО ни получал, выше 15% НДФЛ с них не брали. Зарплата, вклады и продажа имущества давно живут по общей прогрессивной шкале, а дивиденды — по своей коротенькой лесенке: 13% и 15%.

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Что будет с дивидендами в 2027 году: считаем, сколько от заработанного ООО дойдёт до участника

Правительство решило, что заповеднику пора к обычному режиму. Законопроект № 617-9 переводит дивиденды с двухступенчатой шкалы на общую пятиступенчатую, а нерезидентам поднимает ставку с 15% до 30%. Большинство изменений — с 1 января 2027 года.

Сразу оговорка ради юридической точности: пока это законопроект, а не закон. Внесён в Госдуму 30.09.2026, первое чтение запланировано на 29.10.2026, и до подписания текст может меняться. Все расчёты ниже — по редакции, внесённой в Госдуму.

Считаем: старые правила против новых

Пятиступенчатая шкала (п. 1 ст. 224 НК РФ) в проекте не меняется — к дивидендам применяются те же пороги, что и сейчас к зарплате:

Годовой доход

Ставка

до 2,4 млн руб.

13%

от 2,4 до 5 млн руб.

15%

от 5 до 20 млн руб.

18%

от 20 до 50 млн руб.

20%

свыше 50 млн руб.

22%

Сделаем расчёт для резидента: считаем только дивиденды, без учёта иных доходов. Обратите внимание: если у участника есть зарплата и другие выплаты, дивиденды могут облагаться по более высокой ставке — совокупный доход может перейти в следующую ступень.

Цифры в скобках — это эффективная ставка: налог, делённый на сумму дивидендов. Прогрессивная шкала складывает ставки по частям, поэтому эффективная всегда ниже максимальной. Например, при дивидендах 5 млн руб. налог 702 000 руб. складывается из 2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15%, а в пересчёте на всю сумму это 14,04%, а не 15%.

Дивиденды за год

НДФЛ по правилам 2026 г.

НДФЛ по законопроекту

Разница

2 400 000

312 000 (13,00%)

312 000 (13,00%)

5 000 000

702 000 (14,04%)

702 000 (14,04%)

10 000 000

1 452 000 (14,52%)

1 602 000 (16,02%)

150 000

20 000 000

2 952 000 (14,76%)

3 402 000 (17,01%)

450 000

50 000 000

7 452 000 (14,90%)

9 402 000 (18,80%)

1 950 000

Первые две ступени новой лестницы совпадают со старой, поэтому до 5 млн руб. дивидендов в год ничего не меняется. Дальше разница растёт: при 50 млн дивидендов в год участник доплатит почти 2 млн, а максимальная ставка поднимается с 15% до 22%.

Сколько добавленной стоимости съедят налоги

Для собственника дивиденды — финишная точка длинной цепочки: НДС (общая ставка на ОСНО 22%) → налог на прибыль (25%) → НДФЛ с дивидендов.

Вот условный пример: ООО заработало добавленную стоимость 10 млн руб., всю прибыль распределило единственному участнику-резиденту, прочих расходов нет.

Шаг

Сумма

Доля ДС

Добавленная стоимость

10 000 000

НДС к уплате (22%)

2 200 000

22,0%

Прибыль до налога

7 800 000

78,0%

Налог на прибыль (25%)

1 950 000

19,5%

Дивиденд

5 850 000

58,5%

НДФЛ по законопроекту (эфф. 14,62%)

855 000

8,55%

«На руки» участнику

4 995 000

49,95%

Расчёт предельный: вся добавленная стоимость превращается в прибыль, а НДС нельзя переложить на покупателя (поэтому добавленную стоимость берём вместе с начисленным налогом). Так что «половина добавленной стоимости» — ориентирующая оценка, которая уходит на налоги.

Нерезидентам — с 15% до 30%

Сейчас дивиденды физлицам-нерезидентам облагаются по ставке 15% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Законопроект эту норму отменяет и переводит дивиденды нерезидентам в базы, облагаемые по общей ставке 30%. То есть вдвое.

Успеть до конца 2026 года

Дата получения дивидендного дохода — дата выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Поэтому просто: выплата до 31.12.2026 — по ставкам 13–15%, с 1 января 2027-го — по новой шкале (и по 30% для нерезидентов). Решение о распределении ничего не переносит: важна именно дата выплаты.

Годовые дивиденды за 2026-й, назначенные собранием в январе и выплаченные весной 2027-го, попадут под новые правила — даже если речь о прибыли прошлого года. У кого чистая прибыль по бухучёту есть (ст. 28, 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО») и «оборотка» позволяет — повод посчитать промежуточные дивиденды до конца года.

Всем удачи. А если после этой статьи вам захотелось, чтобы кто-то подумал, как увеличить ту сумму, которая в вашем ООО дойдёт «до рук», — это к нам. Бухгалтерская контора «Профит».

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