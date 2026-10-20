Что будет с дивидендами в 2027 году: считаем, сколько от заработанного ООО дойдёт до участника

Правительство решило, что заповеднику пора к обычному режиму. Законопроект № 617-9 переводит дивиденды с двухступенчатой шкалы на общую пятиступенчатую, а нерезидентам поднимает ставку с 15% до 30%. Большинство изменений — с 1 января 2027 года.
Сразу оговорка ради юридической точности: пока это законопроект, а не закон. Внесён в Госдуму 30.09.2026, первое чтение запланировано на 29.10.2026, и до подписания текст может меняться. Все расчёты ниже — по редакции, внесённой в Госдуму.
Считаем: старые правила против новых
Пятиступенчатая шкала (п. 1 ст. 224 НК РФ) в проекте не меняется — к дивидендам применяются те же пороги, что и сейчас к зарплате:
Годовой доход
Ставка
до 2,4 млн руб.
13%
от 2,4 до 5 млн руб.
15%
от 5 до 20 млн руб.
18%
от 20 до 50 млн руб.
20%
свыше 50 млн руб.
22%
Сделаем расчёт для резидента: считаем только дивиденды, без учёта иных доходов. Обратите внимание: если у участника есть зарплата и другие выплаты, дивиденды могут облагаться по более высокой ставке — совокупный доход может перейти в следующую ступень.
Цифры в скобках — это эффективная ставка: налог, делённый на сумму дивидендов. Прогрессивная шкала складывает ставки по частям, поэтому эффективная всегда ниже максимальной. Например, при дивидендах 5 млн руб. налог 702 000 руб. складывается из 2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15%, а в пересчёте на всю сумму это 14,04%, а не 15%.
Дивиденды за год
НДФЛ по правилам 2026 г.
НДФЛ по законопроекту
Разница
2 400 000
312 000 (13,00%)
312 000 (13,00%)
—
5 000 000
702 000 (14,04%)
702 000 (14,04%)
—
10 000 000
1 452 000 (14,52%)
1 602 000 (16,02%)
150 000
20 000 000
2 952 000 (14,76%)
3 402 000 (17,01%)
450 000
50 000 000
7 452 000 (14,90%)
9 402 000 (18,80%)
1 950 000
Первые две ступени новой лестницы совпадают со старой, поэтому до 5 млн руб. дивидендов в год ничего не меняется. Дальше разница растёт: при 50 млн дивидендов в год участник доплатит почти 2 млн, а максимальная ставка поднимается с 15% до 22%.
Сколько добавленной стоимости съедят налоги
Для собственника дивиденды — финишная точка длинной цепочки: НДС (общая ставка на ОСНО 22%) → налог на прибыль (25%) → НДФЛ с дивидендов.
Вот условный пример: ООО заработало добавленную стоимость 10 млн руб., всю прибыль распределило единственному участнику-резиденту, прочих расходов нет.
Шаг
Сумма
Доля ДС
Добавленная стоимость
10 000 000
—
НДС к уплате (22%)
2 200 000
22,0%
Прибыль до налога
7 800 000
78,0%
Налог на прибыль (25%)
1 950 000
19,5%
Дивиденд
5 850 000
58,5%
НДФЛ по законопроекту (эфф. 14,62%)
855 000
8,55%
«На руки» участнику
4 995 000
49,95%
Расчёт предельный: вся добавленная стоимость превращается в прибыль, а НДС нельзя переложить на покупателя (поэтому добавленную стоимость берём вместе с начисленным налогом). Так что «половина добавленной стоимости» — ориентирующая оценка, которая уходит на налоги.
Нерезидентам — с 15% до 30%
Сейчас дивиденды физлицам-нерезидентам облагаются по ставке 15% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Законопроект эту норму отменяет и переводит дивиденды нерезидентам в базы, облагаемые по общей ставке 30%. То есть вдвое.
Успеть до конца 2026 года
Дата получения дивидендного дохода — дата выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Поэтому просто: выплата до 31.12.2026 — по ставкам 13–15%, с 1 января 2027-го — по новой шкале (и по 30% для нерезидентов). Решение о распределении ничего не переносит: важна именно дата выплаты.
Годовые дивиденды за 2026-й, назначенные собранием в январе и выплаченные весной 2027-го, попадут под новые правила — даже если речь о прибыли прошлого года. У кого чистая прибыль по бухучёту есть (ст. 28, 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО») и «оборотка» позволяет — повод посчитать промежуточные дивиденды до конца года.
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