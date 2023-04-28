Как оформить увольнение сотрудника по собственному желанию

Назначьте дату увольнения

Точную дату указывают в приказе, трудовой и других кадровых документах. Дата считается от дня получения заявления – работник предоставляет документ за две недели до дня увольнения.

Уволенный сотрудник обязан отработать эти две недели, за исключением случаев:

поступления в образовательное учреждение;

выхода на пенсию;

нарушения работодателем трудового договора и иных нормативных актов.

В этих случаях работник может уволиться в день, который он указал в заявлении.

Составьте приказ об увольнении

Приказ составляется по утверждённой форме Т-8. Документ можно составить только после получения заявления от сотрудника и определения точной даты увольнения.

Что указывают в приказе:

Фамилию, имя и отчество.

Структурное подразделение.

Должность.

Основание увольнения. При увольнении по собственному желанию указывают, что увольнение происходит по инициативе сотрудника, а также соответствующий пункт ТК – п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК .

Документ, на основе которого увольняется сотрудник. В нашем случае – заявление сотрудника.

Дата увольнения.

После составления приказа сотрудник должен ознакомиться с документом, проверить информацию и поставить свою подпись. Далее сотрудник отдела кадров создает новую запись в трудовой книжке сотрудника. Указываются те же сведения, что и в приказе: основание и дата увольнения, номер документа, название организации и т. д.

Выплатите зарплату с учётом неиспользованного отпуска

Сотруднику делают перерасчёт и выплачивают заработную плату за оставшиеся дни месяца. Также выплачивают отпускные за неиспользованные дни отпуска.

После перерасчёта составляется записка-расчёт по форме Т-61, в которой отражаются сведения из приказа, а также суммы выплат уволенному сотруднику:

Для отпускных указывают дни неиспользованного отпуска и дни отпуска, использованные авансом. Также указывают средний заработок сотрудника и итоговую сумму отпускных.

Для зарплаты и других выплат указывают начисленные выплаты, удержанные налоги, задолженности и итоговую сумму выплат.

При этом можно не выплачивать отпускные, а отправить сотрудника в отпуск и после этого оформить увольнение. Такой вариант возможен только с согласия сотрудника.

После расчёта кадровому работнику нужно внести запись об увольнении в личную карточку сотрудника, где он должен расписаться.

Выдайте сотруднику необходимые документы

При увольнении выдаются следующие документы:

Бумажная трудовая книжка или СТД-Р . Если у работника только электронная трудовая, работодатель обязан предоставить СТД-Р. Если у сотрудника есть бумажная трудовая книжка, форма СТД-Р предоставляется по желанию работодателя, либо по запросу сотрудника.

Персонифицированные сведения о физлицах за месяц увольнения. В документе нужно отразить только информацию по уволенному сотруднику.

Подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 со сведениями о стаже работника за текущий год.

Раздел 3 РСВ с информацией по уволенному сотруднику. Раздел заполняется за квартал, в котором уволился сотрудник.

Записка-расчёт, о ней говорили выше.

Помимо этого уволенный работник может запросить другие кадровые документы у работодателя, например, нормативные акты организации, копии приказов и т. д.

Важно: справку 182н больше не нужно выдавать, с 2023 года документ отменили.

Документы сотруднику следует выдавать под роспись. Можно составить отдельный документ-расписку, который подтвердит, что сотрудник получил все нужные документы.

Отчитайтесь об увольнении сотрудника

После того как вы оформили увольнение работника, отчитайтесь о расторжении трудового договора в СФР. Для этого заполните и отправьте подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 и титульный лист формы. Предоставьте отчёт на следующий рабочий день после расторжения договора.

Чтобы упростить задачу, составьте ЕФС-1 в 1С:Зарплата и управление персоналом в облаке от Scloud. В конфигурации можно автоматически составить нужный подраздел на основе информации из базы, а дополнительный сервис 1С-Отчетность позволит мгновенно отправить отчёт из 1С в СФР.

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