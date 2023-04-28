По каким критериям налоговая инспекция отбирает предпринимателей для проверок

Конкретные критерии отбора налогоплательщиков для проверок изложены в Приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ и применимы как к ИП, так и к юр лицам:

Налоговая нагрузка меньше среднеотраслевого показателя

Налоговая нагрузка – это один из расчетных экономических показателей. Он показывает, какая часть доходов налогоплательщика приходится на уплату налогов (п. 1 Общедоступных критериев оценки рисков).

Это один из критериев, по которым инспекторы выясняют, является ли конкретный налогоплательщик потенциальным нарушителем, и вносят его в план выездных проверок.

Инспекторы сравнивают нагрузку налогоплательщика с нормативным показателем в той отрасли, где он работает (среднеотраслевым показателем) (разд. 4 Приложения № 1 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Предприниматель может и сам рассчитать свою нагрузку и сравнить ее со среднеотраслевым показателем (разд. 4 Приложения № 1 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Рассчитать ее можно по формуле согласно Приложению № 3 к этому приказу (письма Минфина от 11.01.2017 № 03-01-15/208, ФНС от 29.06.2018 N БА-4-1/12589@).

Следует обратить внимание, что такие расчеты – дело добровольное. Такой обязанности на предпринимателей не возложено.

Если после расчетов выяснится, что показатель нагрузки меньше среднеотраслевого, то велика вероятность появления интереса ФНС к предпринимателю. У ФНС в этом случае, скорее всего, возникнут вопросы о причинах такого положения вещей, то есть проверка состоится.

Значительная доля вычетов по НДС

Их сумма 89% и больше от начисленного за 12 месяцев НДС (п. 3 Общедоступных критериев оценки рисков).

В Налоговом кодексе понятие «безопасная» доля вычетов НДС отсутствует. Под «безопасной» долей вычетов обычно понимают величину, превышение которой привлечет к предпринимателю внимание налоговых органов. При этом ее размер официально прямо нигде не назван. Есть две основные величины, которыми оперирует ФНС.

Так, считается «безопасной»:

доля вычетов за четыре квартала менее 89% от НДС, начисленного за этот же период (п. 3 Общедоступных критериев оценки рисков);

доля вычетов, которая не превышает среднюю долю вычетов по региону. Этот показатель встречается в опубликованных комментариях представителей ФНС.

Среднемесячная зарплата на одного работника меньше отраслевого показателя в регионе

Безусловно, ФНС примет во внимание и соберет все возможные факты, подтверждающие, например, выплаты зарплаты «в конвертах» и прочие нарушения при оформлении финансовых правоотношений с работниками (п. 5 Общедоступных критериев оценки рисков).

Проверки оформления правоотношений с работниками или с самозанятыми в настоящее время очень распространены. Хотя избежать нарушений нетрудно – нужно лишь следовать установленному списку обязательных правил.

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Деятельность через цепочку контрагентов

Инспекторы заинтересуются предпринимателем/организацией, если он или они работают с перекупщиками и посредниками без деловой цели. В этом случае ФНС придет к выводу, что имеется высокая вероятность преследования предпринимателем цели в виде получения необоснованной налоговой выгоды (п. 8 Общедоступных критериев оценки рисков).

Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды? Когда предприниматель/организация получает вычет по НДС, учитывает расходы по налогу на прибыль, обращается за зачетом или возвратом денежных средств, это и есть получение налоговой выгоды.

Но в случае выявления ФНС факта, подтверждающего, что налоговая выгода является необоснованной, ФНС откажет предпринимателю/организации в получении денег из бюджета, уменьшении суммы налога и т. д.

Поэтому предпринимателям следует всегда озадачиваться проверками контрагента: это должно быть реальное существующее юридическое лицо или ИП, которые действительно осуществляют предпринимательскую деятельность. Кроме того, необходимо проследить, исполнил ли контрагент сделку. Это и есть проявление должной осмотрительности в доказательство обоснованности сотрудничества с контрагентом.

Пример такой схемы приведен в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Деятельность с высоким налоговым риском, в том числе с привлечением фирм-«однодневок», работников-инвалидов

Этот критерий также сигнализирует о том, что, возможно, предприниматель/организация пытается получить необоснованную налоговую выгоду (п. 12 Общедоступных критериев оценки рисков).

Налоговая служба постоянно анализирует способы ведения деятельности с высоким налоговым риском (п. 7 приказа ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Наиболее распространенные из них приведены в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ и на сайте ФНС.

Если предприниматель/организация не подали пояснения или документы в инспекцию

В том числе (пп. 8 п. 1 ст. 23, п. 3 ст. 88, ст. 93 НК , ст. 29 закона № 402-ФЗ, п. 9 Общедоступных критериев оценки рисков):

без объективных причин не представили пояснения по ошибкам, несоответствиям и противоречиям, которые выявлены при камеральной проверке в декларации или расчете;

не представили в инспекцию запрашиваемые при проверке документы;

не сохранили документы, срок хранения которых не истек;

не восстановили документы, которые были утрачены или испорчены из-за форс-мажора (пожара, затопления и т.д.).

Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых проверках

Порядок представления документов при камеральной и выездной проверках одинаковый. Их можно сдать на бумаге или в электронном виде.

Если вы решили сдавать документы в бумажном виде, то следует подать их заверенные копии, а также составить сопроводительное письмо с описью документов. Общий срок сдачи – 10 рабочих дней с момента получения требования.

Следует иметь ввиду, что при камеральной проверке инспекция может запросить у налогоплательщика документы только в определенных случаях, а при выездной проверке может потребовать все документы, которые относятся к ее предмету – регистры бухгалтерского и налогового учета, первичные документы, счета-фактуры и другие документы.

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При применении спецрежимов

А именно: неоднократное приближение к предельным показателям, которые дают право на них (п. 6 Общедоступных критериев оценки рисков).

Если два или более раза за год налогоплательщик приближался к ограничению по спецрежиму (например, по размеру доходов или средней численности работников для применения УСН), то это причина для интереса со стороны ФНС. При этом разница между показателем налогоплательщика и ограничением – менее 5% от его предельного значения.

В этом случае со стороны ФНС может быть сделан вывод, что предприниматель/организация специально занижает показатели, чтобы пользоваться преимуществами спецрежимов.

При этом не являются безусловными основаниями для проведения у налогоплательщика выездной проверки заявление третьего лица о возможных нарушениях налогоплательщиком налогового законодательства или наличие у последнего неурегулированного спора в рамках дела о банкротстве (письмо ФНС от 10.09.2021 № СД-4-2/12900@).

Вправе ли налоговый орган истребовать документы по конкретной сделке вне рамок налоговой проверки

Налоговый орган вправе истребовать документы и информацию по конкретной сделке вне рамок налоговой проверки, исходя из принципов целесообразности, разумности и обоснованности.

Не допускается произвольное истребование документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок, не обусловленных целями и задачами проводимого налоговыми органами налогового контроля.

Если вне рамок проведения налоговой проверки у налогового органа возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, то он вправе истребовать эти документы у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами об этой сделке (п. 2 ст. 93.1 НК).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговый орган вправе истребовать как документы, так и информацию соответствующего содержания, причем не только у участников сделки, но и у иных лиц.

Специальные критерии для отбора

При этом можно отдельно выделить специальные критерии отбора налогоплательщика для проверок в отношении организаций:

«Миграция» между налоговыми инспекциями (п. 10 Общедоступных критериев оценки рисков).

Инспекторы обратят внимание на организации, которые два и более раза с момента создания меняли юридический адрес, что приводило к переходу из одной инспекции в другую в ходе выездной проверки.

Рентабельность значительно меньше среднеотраслевого показателя (п. 11 Общедоступных критериев оценки рисков).

Для сравнения инспекторы возьмут два показателя: рентабельность продаж и активов по данным бухгалтерского учета.Значительным будет отклонение на 10% и более.

Расходы растут быстрее, чем доходы (п. 4 Общедоступных критериев оценки рисков).

Инспекторы сравнят темпы роста расходов и доходов от реализации по данным налоговой и бухгалтерской отчетности.К этому критерию также относятся ситуации, когда доходы падают быстрее, чем расходы, или если доходы падают, а расходы растут. Этот критерий применяется к плательщикам налога на прибыль.

Убыточная деятельность на протяжении двух и более лет (п. 2 Общедоступных критериев оценки рисков).

Проверяющих заинтересует убыток как в бухгалтерской, так и в налоговой отчетности.

Критерии для ИП

Тут все просто, потому что в данном случае применяется единственный критерий в отношении ИП: приближение суммы профессионального вычета по НДФЛ к годовому доходу (п. 7 Общедоступных критериев оценки рисков). Инспекторы применят его, если сумма такого вычета составит более 83% от дохода за год.

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