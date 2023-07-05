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Больничные

Больничные в 2023 году: изменения, как рассчитать

Если работник получил травму или заболел, работодателю нужно выплатить больничные за первые 3 дня болезни. С 2023 года такие выплаты предусмотрены не только для сотрудников в штате, но и для исполнителей. Подробнее об изменениях в выплате больничных и их расчёте, расскажем в статье.
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Больничные в 2023 году: изменения, как рассчитать
Иллюстрация: Scloud

Как изменились больничные с 2023 года

С этого года произошли некоторые изменения, которые повлияли на выплату больничных.

  1. ПФР и ФСС объединились в СФР. Это значит, что с 2023 года 4 и последующие дни больничного будет выплачивать СФР, а не ФСС. Также фонд будет полностью выплачивать больничные, положенные в других случаях, не связанных с бытовой травмой или болезнью: профессиональная травма или заболевание, лечение в санатории и т.д.

  2. Теперь больничные выплачиваются и исполнителям по договорам ГПХ. В частности на больничный могут претендовать исполнители, работающие по договору об оказании услуг и выполнении работ, договорам авторского заказа, договорам о предоставлении прав на произведения, лицензионным договорам. Такое изменение связано с тем, что с 2023 года работодатели перечисляют взносы на ВНиМ с выплат исполнителям.

Важно: исполнитель по договору ГПХ сможет получить выплату в 2023 году, только если в 2022 году работодатель перечислил в его пользу взносы на сумму 4 833,72 ₽ (письмо Минтруда № 17-1/В-103 от 05.08.2022).

Как рассчитать больничный в 2023 году

Сумма выплат зависит от заработка и стажа работника. Расскажем пошагово, как рассчитать больничный, и приведём примеры.

Определите заработок за последние 2 года

Чтобы рассчитать среднедневной заработок работника, нужно определить суммарный заработок сотрудника за два года до открытия больничного. Если сотрудник уходит на больничный в 2023 году, то для расчёта берут 2021 и 2022 годы, а также все выплаты сотруднику за эти два года, которые облагаются страховыми взносами. 

Сумма всех выплат не должна быть ниже выплат по МРОТ за 2 года и выше предельной базы по взносам на ОСС в двух расчётных годах.

Приведём пример:

Сотрудник уходит на больничный с 3 по 7 июля 2023 года — для расчёта общего заработка берём 2021-2022 гг. В 2021 году сотрудник заработал 756 000 ₽, в 2022 — 1 010 000 ₽.

Общий заработок: 756 000 + 1 010 000 = 1 766 000 ₽

Сравниваем суммарный заработок с минимальными и максимальными значениями:

  • Суммарный заработок по МРОТ в 2023 году: 16 242 х 24 = 389 808 ₽.

  • Суммарная предельная база по взносам на ОСС в 2021 и 2022 годах: 966 000 ₽ (2021) + 1 032 000 ₽ (2022) = 1 998 000 ₽.

Суммарный заработок работника в пределах минимальных и максимальных значений, значит для расчёта больничных берём фактический заработок сотрудника.

Рассчитайте средний дневной заработок

Чтобы его рассчитать, нужно разделить суммарный заработок сотрудника на количество календарных дней в двух годах (730).

Вернёмся к нашему примеру:

Средний дневной заработок: 1 766 000 / 730 = 2 419,2 ₽.

Сравниваем получившуюся сумму со средним заработком по МРОТ: 389 808 / 730 = 533,98 ₽.

Средний заработок сотрудника выше заработка по МРОТ, поэтому больничные будут выплачиваться сотруднику исходя из его фактического заработка.

Если дневной заработок меньше, больничные выплачиваются исходя из дневного заработка по МРОТ.

Определите стаж работника

Сумма больничных зависит не только от заработка, но и от стажа работника. Согласно п.1 ст.7 №255-ФЗ, сотруднику выплачивают определённый процент от среднедневного заработка в зависимости от стажа:

  • Стаж меньше 5 лет — 60%.

  • Стаж от 5 до 8 лет — 80%.

  • Стаж свыше 8 лет — 100%.

Если стаж работника менее 6 месяцев, он получит дневную выплату по МРОТ533,98 ₽.

 При этом есть исключения:

  • 60% среднедневного заработка выплатят работнику, который ушел на больничный в течение 30 дней после ухода из компании.

  • 100% среднедневного заработка получит сотрудница, если она уходит на больничный по беременности и родам.

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Рассчитайте итоговую сумму

Вернёмся к нашему примеру и рассчитаем итоговую сумму больничных:

Сотрудник уходит на больничный с 3 по 7 июля 2023 года. Среднедневной заработок работника — 2 419,2 ₽, стаж — 6 лет. 

Выплата за один день больничного = 2 419,2 х 80% = 1 935,36 ₽.

Работодатель заплатит за первые 3 дня больничного: 1 935,36 х 3 = 5 806,08 ₽.

СФР выплатит за оставшиеся 2 дня: 1 935,36 х 2 = 3 870,72 ₽.

Работник получит на руки: (5 806,08 + 3 870,72) - 13% = 8 418,8 ₽.

Рассчитывайте больничные автоматически в 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

Программа самостоятельно посчитает средний заработок работника, учтёт МРОТ, предельную базу и рассчитает итоговую сумму выплат.

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Комментарии

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