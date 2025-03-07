Отчет ЕФС-1 по сотрудникам в 2025 году: кто и когда сдает, как правильно заполнить подразделы

Отчет в 2025 году: общие сведения и изменения
Форма ЕФС-1 представляет собой два основных раздела, которые включают несколько подразделов. В 2025 году действует форма, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Разделы и подразделы отчета
Подавать разделы нужно в разные сроки, а некоторые из них заполняют не все компании. В зависимости от того, какие сведения нужно подать, такой будет срок и периодичность сдачи. Титульный лист — единый для всего отчета.
Помимо сдачи разделов и подразделов в установленные сроки может поступить запрос от СФР с требованием подать промежуточные «Сведения о страховом стаже».
Одно из важных изменений прошлого года в отчете — появление нового регистрационного номера страхователя с 1 ноября 2024 года. Теперь он состоит из 10 знаков.
Какие изменения еще есть в планах — Минтруд подготовил законопроект для внесения в Госдуму (ID: 01/05/07-24/00149243), согласно которому для некоторых кадровых мероприятий будет отводиться меньше времени на сдачу формы ЕФС-1. В частности это касается подраздела 1.1 подраздела 1 отчета по сведениям:
о переводе человека на работу в удаленном формате или надомную работу;
о переводе человека на работу с неполным рабочим временем.
В законопроекте указано, что такие данные нужно будет подавать в СФР не позднее следующего рабочего дня от дня, когда работодатель издал приказ или распоряжение. Такие сроки сейчас действуют для передачи сведений о приеме на работу или увольнении и начале / прекращении сотрудничества с исполнителем по договору ГПХ. А данные о переводе сотрудника на неполное рабочее время или на дистанционную работу сейчас подают не позднее 25 числа следующего месяца.
В этом же законопроекте есть изменения, которые касаются договоров ГПХ. Планируется, что:
Вместо даты заключения и прекращения договора нужно будет указывать сроки, когда исполнитель начинает и прекращает оказывать услуги и выполнять работы.
Нужно будет указывать, содержит ли договор с исполнителем условие о начислении взносов на травматизм с суммы вознаграждения. А также необходимо будет отражать реквизиты такого договора.
Минтруд подготовил еще один законопроект для внесения в Госдуму (ID: 01/05/07-24/00149243).
По действующим правилам в годовую форму ЕФС–1 в части подраздела 1.2 включают сведения по тем сотрудникам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Согласно законопроекту планируются, что в подраздел нужно будет включать данные по тем, кто в отчетном году был в отпуске:
по уходу за ребенком — независимо от его возраста;
по беременности и родам.
Также согласно поправкам законопроекта планируется, что в отчет войдут сведения о периодах, когда физическое лицо:
действовало в качестве единственного учредителя организации и одновременно выполняло функции генерального директора по трудовому договору;
работало в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты;
было священнослужителем;
приостанавливало гражданскую службу (по ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).
К тому же законопроект содержит поправку о сроке подачи сведений по запросу СФР в случае, когда работник выходит на пенсию. Сейчас установлен срок — 3 календарных дня. Минтруд предлагает заменить его на срок — 3 рабочих дня.
Кто сдает форму в 2025 году
Отчет ЕФС-1 должны сдавать все работодатели. Причем те, у кого количество застрахованных лиц превышает 10 человек, обязаны подавать форму строго в электронном виде. В это количество (10 человек) включайте и исполнителей, с которыми сотрудничаете по гражданско-правовым договорам.
Ответственных за сдачу отчета лиц назначает работодатель. Как правило — это бухгалтерия и отдел кадров. Также возможно разделение трудовых функций:
данные о трудовой деятельности и о стаже подает работник кадровой службы;
сведения о взносах на травматизм и на накопительную пенсию подает бухгалтер.
Это связано с тем, что у разных частей формы ЕФС-1 свои сроки сдачи. Для назначения ответственных лиц составляется приказ в свободной форме, сотрудники ознакамливаются с ним под подпись. Новые обязанности отражают в должностных инструкциях и трудовых договорах.
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Как заполнить ЕФС-1 по сотрудникам в 2025 году: порядок и правила
Правила для заполнения подраздела 1 из раздела 1
Этот раздел содержит сведения о зарегистрированном лице — Ф.И.О., СНИЛС, ИНН, дату, когда родился сотрудник, статус зарегистрированного лица и какое у него гражданство.
Для каждого статуса застрахованного лица есть свой код, который обозначает территориальную принадлежность лица, например:
Код
Расшифровка
ГРФ
граждане
ПЖИГ
постоянно проживающие иностранные граждане
ВЖИГ
временно проживающие иностранные граждане
ВПИГ
временно пребывающие иностранные граждане
ВКС
временно пребывающие иностранные граждане из числа высококвалифицированных специалистов
Правила для заполнения подраздела 1.1 из раздела 1
Эта форма аналогична СЗВ-ТД — ее сдают все работодателями, которые имеют наемных работников или сотрудничают с застрахованными лицами по договорам ГПХ.
В подразделе 1.1 указывают, какое кадровое мероприятие произошло — это может быть, например, «ПРИЕМ» (прием сотрудника на работу), «ПЕРЕВОД» (перевод сотрудника на другую позицию в компании или в другое подразделение фирмы), «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» (заключение гражданско-правового договора с исполнителем для оказания услуг или выполнения работ) и другие кадровые события.
В графе 5 табличной части указывают будущую должность работника, структурное подразделение компании, в котором ему предстоит работать, и код вида договора — в зависимости от того, на какой срок его заключили. Коды видов трудовых договоров следующие:
Код трудового договора
Расшифровка
0
бессрочный трудовой договор
0.1
срочный трудовой договор не более 6 месяцев
0.2
срочный трудовой договор более 6 месяцев
1.1
совместительство сроком до 6 месяцев
1.2
совместительство сроком более 6 месяцев
В 6 графе табличной части указывают цифровой код, отражающий основные задачи, которые будет выполнять на своем рабочем месте сотрудник. Этот код нужно выбрать из Общероссийского классификатора — в формате «ХХХХ.Х». Код наименования группы занятий указывается до точки, после — контрольное число.
Наименование договора в графе может быть следующим:
Код
Расшифровка
ДГПХ
договор ГПХ
ДАВТ
договор авторского заказа
ИЗЛД
издательский лицензионный договор
ЛДПИ
лицензионный договор и прочие
Появились новые коды для удаленных работников:
Код
Расшифровка
ДИСТ
дистанционные сотрудники
НДОМ
надомные работники
НЕПД
неполный рабочий день
НЕПН
неполная рабочая неделя
Правила для заполнения подраздела 1.2 из раздела 1
Это аналог применяемой прежде формы СЗВ-СТАЖ, но с дополнительными типами — «корректирующая» и «отменяющая».
Этот раздел работодатели заполняют и предоставляют только в отношении отдельных категорий сотрудников (пп. 1–10 п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). А именно тех, кто в отчетный период работал в сферах, дающих возможность на досрочный выход на пенсию, замещение государственных должностей или обладает другими особенностями, влияющими на страховой стаж. Помимо этого в данном подразделе указывают сведения о выплатах по ОСС сотрудникам, подавших заявление на отпуск по беременности и родам.
В разделе есть поля для отражения районного коэффициента в графе 5, занятости медиков и педагогов в графе 10, а также данных по спецоценке условий труда в графе 11 и графе 12 табличной части. Коды в графе 4 и графах 6–9 вносят в порядке, аналогичном к ранее применяемому отчету СЗВ-СТАЖ.
Правила для заполнения подраздела 1.3 из раздела 1
Этот раздел создан только для государственных и муниципальных учреждений. С помощью этого раздела контролирующие органы отслеживают систему вознаграждения сотрудников бюджетной сферы.
Форма аналогична СИоЗП и СИоРУн. Большинство граф заполняется с применением классификаторов соответствующих видов.
Правила для заполнения подраздела 2 из раздела 1
Этот раздел аналогичен разделу 5 формы ОДВ-1. При подаче информации о застрахованных работниках, которые осуществляют деятельность в определенных сферах, необходимо одновременно заполнять и предоставлять подраздел 2 вместе с подразделом 1.2 первого подраздела. Данная процедура касается работ, которые указаны в части 1 статьи 30 и в статье 31 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Правила для заполнения подраздела 3 из раздела 1
Подраздел 3 аналогичен бывшей форме ДСВ-3. Его заполняют и подают страхователи, которые производят дополнительные взносы на накопительную пенсионную программу для застрахованных лиц, а также взносы от работодателей в пользу этих лиц, при условии их уплаты.
Правила для заполнения раздела 2
Раздел 2 отчета по сотрудникам ЕФС-1 — это замена формы 4-ФСС. Его заполняют и подают страхователи:
юридические лица различных организационно-правовых форм;
иностранные компании, которые работают в России и оформляют на работу граждан РФ;
физические лица, привлекающие работников, за которых нужно уплачивать взносы на травматизм.
В этом разделе есть поле «Льгота», его заполняют исключительно те организации, которые имеют право уплачивать взносы на травматизм не в полной сумме, а в размере 60% от действующего тарифа.
Когда сдавать форму по сотрудникам ЕФС-1: отчетные сроки
Каждый раздел подают при наступлении определенной жизненной ситуации. Сроки сдачи следующие:
Подраздел 1.1. Когда происходит прием сотрудника на работу или увольнение, нужно отчитаться в этот день или на следующий после наступления события. При переводе на другую работу или запросе сотрудником своей трудовой книжки — до 25 числа (включительно) следующего месяца.
Подраздел 1.2 и 2 (периоды работы для назначения пенсии). Работодатели отчитываются ежегодно до 25 января следующего года.
Подраздел 3 и раздел 2. Работодатели отчитываются каждый квартал до 25 числа.
Если пропустить установленный срок сдачи или отчитаться с ошибками в части раздела 1 (подразделы 1.2, 2 и 3), компании грозит штраф в размере 500 руб. по каждому застрахованному лицу. Если в штате, например, 100 сотрудников, штраф составит 50 000 руб. Если подать с опозданием или не сдать подраздел 1.1 раздела 1, предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. получит должностное лицо.
При нарушениях по разделу 2 формы работодателю придется уплатить штраф в размере 5% от начисленной за последние три месяца суммы взносов (при этом размер санкции не может быть более 30% от этой суммы и меньше 1 000 руб.).
Если работодатель подал бумажный отчет, в котором более 10 сотрудников, он нарушит требуемый способ сдачи отчетности и получит штраф 1 000 руб.
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