Отчет ЕФС-1 по сотрудникам в 2025 году: кто и когда сдает, как правильно заполнить подразделы

Форма ЕФС-1 представляет собой два основных раздела, которые включают несколько подразделов. В 2025 году действует форма, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 .

Подавать разделы нужно в разные сроки, а некоторые из них заполняют не все компании. В зависимости от того, какие сведения нужно подать, такой будет срок и периодичность сдачи. Титульный лист — единый для всего отчета.

Помимо сдачи разделов и подразделов в установленные сроки может поступить запрос от СФР с требованием подать промежуточные «Сведения о страховом стаже».

Одно из важных изменений прошлого года в отчете — появление нового регистрационного номера страхователя с 1 ноября 2024 года. Теперь он состоит из 10 знаков.

Какие изменения еще есть в планах — Минтруд подготовил законопроект для внесения в Госдуму (ID: 01/05/07-24/00149243), согласно которому для некоторых кадровых мероприятий будет отводиться меньше времени на сдачу формы ЕФС-1. В частности это касается подраздела 1.1 подраздела 1 отчета по сведениям:

о переводе человека на работу в удаленном формате или надомную работу;

о переводе человека на работу с неполным рабочим временем.

В законопроекте указано, что такие данные нужно будет подавать в СФР не позднее следующего рабочего дня от дня, когда работодатель издал приказ или распоряжение. Такие сроки сейчас действуют для передачи сведений о приеме на работу или увольнении и начале / прекращении сотрудничества с исполнителем по договору ГПХ. А данные о переводе сотрудника на неполное рабочее время или на дистанционную работу сейчас подают не позднее 25 числа следующего месяца.

В этом же законопроекте есть изменения, которые касаются договоров ГПХ. Планируется, что:

Вместо даты заключения и прекращения договора нужно будет указывать сроки, когда исполнитель начинает и прекращает оказывать услуги и выполнять работы.

Нужно будет указывать, содержит ли договор с исполнителем условие о начислении взносов на травматизм с суммы вознаграждения. А также необходимо будет отражать реквизиты такого договора.

Минтруд подготовил еще один законопроект для внесения в Госдуму (ID: 01/05/07-24/00149243).

По действующим правилам в годовую форму ЕФС–1 в части подраздела 1.2 включают сведения по тем сотрудникам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Согласно законопроекту планируются, что в подраздел нужно будет включать данные по тем, кто в отчетном году был в отпуске:

по уходу за ребенком — независимо от его возраста;

по беременности и родам.

Также согласно поправкам законопроекта планируется, что в отчет войдут сведения о периодах, когда физическое лицо:

действовало в качестве единственного учредителя организации и одновременно выполняло функции генерального директора по трудовому договору;

работало в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты;

было священнослужителем;

приостанавливало гражданскую службу (по ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).

К тому же законопроект содержит поправку о сроке подачи сведений по запросу СФР в случае, когда работник выходит на пенсию. Сейчас установлен срок — 3 календарных дня. Минтруд предлагает заменить его на срок — 3 рабочих дня.