Уточненная декларация по УСН за 2024 год: для чего нужна, как заполнить, штрафы

Декларация по УСН 2024: сроки подачи уточненки

Напомним, что первичную декларацию по УСН за 2024 год упрощенцы должны сдать не позднее:

Ошибку нашли самостоятельно

Обнаруженные самостоятельно ошибки, из-за которых налог занижен, можно исправить в любое время — конкретных сроков для сдачи уточненной отчетности упрощенцами не установлено.

Но лучше внести и подать исправления пока не завершился срок сдачи декларации, до того, как налоговики обнаружат нарушения. В этом случае вас не оштрафуют за неполную уплату упрощенного налога по статье 122 НК (п. 2 ст. 81 НК).

Например, срок сдачи УСН-декларации за 2024 год организациями — 25 марта 2025 года. Первичный отчет сдан компанией ООО «Грант ПЛЮС» 20 марта, а 22 числа бухгалтер обнаружил, что не была учтена часть выручки за декабрь, в связи с чем налог в декларации оказался занижен. Чтобы избежать штрафа, уточненку надо сдать не позднее 25 марта 2025 года.

Если исправленный отчет подали после истечения срока сдачи декларации, но до окончания срока уплаты УСН-налога, штрафа быть не должно при условии, что вы сделали это до того, как узнали, что налоговики обнаружили ошибку или назначили выездную проверку (п. 3 ст. 81 НК).

Например, если бы бухгалтер компании ООО «Грант ПЛЮС» из предыдущего примера подал уточненку после 25 марта, но не позднее 28 марта 2025 года (срок уплаты УСН-налога юрлицами за 2024 год), штраф ему тоже не грозил бы.

Если же корректировку подали когда сроки подачи первичного отчета и уплаты налога истекли, штрафа можно избежать, только если выполнены два условия (п. 4 ст. 81 НК):

Уточненку подали раньше, чем инспекция сообщила вам об ошибке либо назначила выездную налоговую проверку.

У вас достаточно средств на едином налоговом счете (ЕНС) для погашения недоимки, возникшей в результате перерасчета, и пеней, начисленных за просроченный платеж.

Ошибки, в результате которых УСН-налог был завышен, можно исправить в любое время. Но если хотите вернуть налоговую переплату, подайте уточненную декларацию пока не прошло три года с момента, когда истек срок уплаты этого налога.