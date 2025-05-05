Уточненная декларация по УСН за 2024 год: для чего нужна, как заполнить, штрафы

В каких случаях и как подается уточненная декларация по УСН
Уточнять декларацию необходимо для исправления показателей ранее сданной первичной декларации за тот же период.
Уточненную декларацию по УСН подавайте (п. 1 ст. 81 НК):
В обязательном порядке — если в первичном отчете не отразили или отразили не полностью данные, допустили ошибки, из-за чего занизили сумму налога.
По своему желанию — если нарушения в первичной декларации не повлияли на сумму налога, либо привели к ее завышению.
Скорректированную УСН-декларацию подавайте в ИФНС аналогично первичной (п. 3 ст. 80 НК):
только электронно — если среднесписочный состав персонала в 2024 году более 100 человек;
электронно или на бумажном носителе — если численность была 100 человек и менее.
Подача уточненки на бумаге, когда обязателен электронный формат, обернется для вас штрафом в 200 рублей (ст. 119.1 НК)
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Декларация по УСН 2024: сроки подачи уточненки
Напомним, что первичную декларацию по УСН за 2024 год упрощенцы должны сдать не позднее:
25 марта 2025 года — юрлица;
25 апреля 2025 года — ИП.
Когда подавать уточненку, зависит от двух факторов:
Кто обнаружил ошибку — вы или налоговая.
Занижен налог из-за ошибки или нет.
Ошибку нашли самостоятельно
Обнаруженные самостоятельно ошибки, из-за которых налог занижен, можно исправить в любое время — конкретных сроков для сдачи уточненной отчетности упрощенцами не установлено.
Но лучше внести и подать исправления пока не завершился срок сдачи декларации, до того, как налоговики обнаружат нарушения. В этом случае вас не оштрафуют за неполную уплату упрощенного налога по статье 122 НК (п. 2 ст. 81 НК).
Например, срок сдачи УСН-декларации за 2024 год организациями — 25 марта 2025 года. Первичный отчет сдан компанией ООО «Грант ПЛЮС» 20 марта, а 22 числа бухгалтер обнаружил, что не была учтена часть выручки за декабрь, в связи с чем налог в декларации оказался занижен. Чтобы избежать штрафа, уточненку надо сдать не позднее 25 марта 2025 года.
Если исправленный отчет подали после истечения срока сдачи декларации, но до окончания срока уплаты УСН-налога, штрафа быть не должно при условии, что вы сделали это до того, как узнали, что налоговики обнаружили ошибку или назначили выездную проверку (п. 3 ст. 81 НК).
Например, если бы бухгалтер компании ООО «Грант ПЛЮС» из предыдущего примера подал уточненку после 25 марта, но не позднее 28 марта 2025 года (срок уплаты УСН-налога юрлицами за 2024 год), штраф ему тоже не грозил бы.
Если же корректировку подали когда сроки подачи первичного отчета и уплаты налога истекли, штрафа можно избежать, только если выполнены два условия (п. 4 ст. 81 НК):
Уточненку подали раньше, чем инспекция сообщила вам об ошибке либо назначила выездную налоговую проверку.
У вас достаточно средств на едином налоговом счете (ЕНС) для погашения недоимки, возникшей в результате перерасчета, и пеней, начисленных за просроченный платеж.
Ошибки, в результате которых УСН-налог был завышен, можно исправить в любое время. Но если хотите вернуть налоговую переплату, подайте уточненную декларацию пока не прошло три года с момента, когда истек срок уплаты этого налога.
Ошибку нашла ИФНС
Если ошибку в декларации по УСН за 2024 год, из-за которой налог оказался занижен, раньше вас выявят налоговики, они пришлют требование о внесении исправлений (п. 3 ст. 88 НК).
Подайте уточненку в течение пяти дней (рабочих) после получения требования, или в срок, указанный в требовании.
Обратите внимание, что на вашем ЕНС должна быть сумма, достаточная для покрытия доначисленного налога и пеней за просрочку его уплаты — тогда штрафа быть не должно. Если средств на ЕНС не хватает, сначала пополните его, а потом сдайте уточненную декларацию (п. 4 ст. 81 НК).
Какой штраф за неполную уплату налога
Если ошибки в декларации стали причиной занижения налоговой базы, налог будет уплачен не полностью. За это предусмотрен штраф — 20% от суммы неуплаты (п. 1 ст. 122 НК).
Если занизите базу умышленно, штраф удвоится и составит 40% от неуплаченного налога (п. 3 ст. 122 НК).
Не будет штрафа, если на ЕНС было достаточное для погашения налога и пеней непрерывное положительное сальдо, с момента окончания срока уплаты налога по день вынесения налоговиками решения о привлечении к налоговой ответственности. Если сальдо было меньше суммы долга, штрафа не будет частично — в пределах такого сальдо (п. 4 ст. 122 НК).
Если вы сами выявили ошибки и подали уточненку, даже при неуплаченных в срок налоге и пенях штраф снизят минимум в два раза (письмо ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@, п. 3).
Особенности заполнения уточненной декларации по УСН за 2024 год
Для уточненки используйте ту же форму, по которой сдавали первичную декларацию. За 2024 год применяли бланк и электронный формат, утвержденные приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, значит, их надо использовать и для исправленного отчета.
В поле «Номер корректировки» титульного листа укажите порядковый номер исправления. Для уточненки, подаваемой в первый раз — «1--», если придется исправлять уже уточненный отчет — «2--», если потребуется скорректировать и второй исправленный отчет — «3--» и т.д. Число уточненных отчетов не ограничено.
В остальном корректирующую декларацию формируйте по тем же правилам, что и первичную.
Важно! В уточненную декларацию вносите правильные показатели, а не разницу между правильными и ошибочными суммами. То есть, заполняйте декларацию по УСН за 2024 год полностью заново, но уже с корректными показателями.
Сопроводительное письмо
Можете приложить к корректировке сопроводительное письмо — это лишь рекомендация, а не требование. В письме отразите:
период, за который сдаете уточненку по УСН (2024 год);
какие именно ошибки стали причиной подачи уточненки;
измененные показатели с указанием неправильных и корректных значений;
сумму к доплате по налогу и пени;
если налог был завышен, укажите что допущенные ошибки не привели к его занижению.
Сопроводительное письмо подписывает руководитель (ИП) и главный бухгалтер компании.
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