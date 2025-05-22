Самые частые ошибки в 6-НДФЛ в 2025 году: как исправить

4. Отразили доходы другого отчетного периода

Такое часто происходит, если зарплата или вознаграждение по ГПД начислены в одном квартале, а выплачены уже в следующем.

Например, зарплату за вторую половину марта в ООО «Стройка и ремонт» начислили 31 марта, а выплатили работникам в первых числах апреля и отразили в 6-НДФЛ I квартала. Но эту сумму нужно включить в строку 120 расчета не за I квартал, а за полугодие. Удержанный с нее налог тоже отразится в полугодовом расчете — в строке 021 раздела 1.

Ошибиться можно не только с отчетным, но и с налоговым периодом — это часто происходит, когда зарплату за вторую половину декабря выплачивают в следующем году после новогодних каникул, но при этом ошибочно включают ее сумму в 6-НДФЛ за прошедший год.

Зарплату за декабрь 2024 года, выданную в январе 2025 года, и удержанный с нее налог надо отражать в 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.

Если не подать уточненку, налоговая база отчетного или налогового периода окажется завышенной. Внимательно относитесь к периодам выплаты дохода.