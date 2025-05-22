Самые частые ошибки в 6-НДФЛ в 2025 году: как исправить

1. Ошибка в реквизитах: неправильный КПП или ОКТМО
Поле «КПП» на титуле и страницах расчета заполняют только юрлица.
Поле «Код по ОКТМО» на титуле заполняют так:
ИП — вносят ОКТМО по месту жительства;
юрлица — указывают ОКТМО территории, где находится компания или ее «обособка». По каждому ОКТМО заполняется отдельный расчет.
При неправильном КПП или ОКТМО, придется аннулировать расчет, сданный с ошибкой, и одновременно представить правильный вариант. Как это сделать:
В первом расчете заполните титульный лист, указав в нем то самое ошибочное значение КПП или ОКТМО, которое указали в первичном расчете. В разделах 1 и 2 отразите нули по всем числовым показателям. Номер корректировки — «1--». На основании этого расчета ИФНС аннулирует все начисления, сделанные на основании первичного ошибочного расчета.
Второй расчет заполните с правильным значением КПП и ОКТМО, а показатели в разделах 1 и 2 укажите те же, что были в первичном 6-НДФЛ. Номер корректировки «0--». Этот расчет станет основанием для правильного начисления обязательств.
Такой порядок исправлений предлагала ФНС в своем письме от 12.08.2016 № ГД-4-11/14722.
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2. Неправильно отразили НДФЛ по срокам
Часто ошибки допускаются по строкам 020–026 (раздел 1), где отражается налог, подлежащий уплате:
по строке 020 надо указывать НДФЛ общей суммой с начала года;
по строкам 021–026 указывают налог только за последний квартал (в разбивке по срокам уплаты).
Соответственно, сумма показателей строк 021–026 равна строке 020 только в расчете за I квартал. В последующих отчетных периодах строка 020 — это сумма значений по строкам 021–026 за все отчетные периоды с начала года (пп. 8 п. 25 Порядка заполнения 6-НДФЛ).
К примеру, строка 020 в полугодовом расчете равна сумме значений строк 021–026 из расчетов за I квартал и за полугодие.
Напомним, разбивка в строках 021–026 в 2025 году должна соответствовать периодам удержания НДФЛ (с 1 по 22 число и с 23 по последнее число каждого месяца квартала).
Если распределили налог неправильно, подайте уточненный расчет с правильной разбивкой по строкам 020–026. Остальные строки заполняйте как в первичном отчете.
3. 6-НДФЛ заполнен не нарастающим итогом
Данные в 6-НДФЛ вносят нарастанием с начала года, кроме строк 021–026, 031–036, 091–096, которые касаются лишь последнего квартала. Но нередко допускается ошибка, когда все показатели расчета приводят только за последний квартал.
Это грубое нарушение возникает при заполнении расчета за полугодие или в последующие периоды и ведет к занижению налога.
Внесите исправления, отразив показатели расчета нарастанием с начала года и подайте уточненный расчет.
4. Отразили доходы другого отчетного периода
Такое часто происходит, если зарплата или вознаграждение по ГПД начислены в одном квартале, а выплачены уже в следующем.
Например, зарплату за вторую половину марта в ООО «Стройка и ремонт» начислили 31 марта, а выплатили работникам в первых числах апреля и отразили в 6-НДФЛ I квартала. Но эту сумму нужно включить в строку 120 расчета не за I квартал, а за полугодие. Удержанный с нее налог тоже отразится в полугодовом расчете — в строке 021 раздела 1.
Ошибиться можно не только с отчетным, но и с налоговым периодом — это часто происходит, когда зарплату за вторую половину декабря выплачивают в следующем году после новогодних каникул, но при этом ошибочно включают ее сумму в 6-НДФЛ за прошедший год.
Зарплату за декабрь 2024 года, выданную в январе 2025 года, и удержанный с нее налог надо отражать в 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.
Если не подать уточненку, налоговая база отчетного или налогового периода окажется завышенной. Внимательно относитесь к периодам выплаты дохода.
5. Указали «лишние» доходы
Указывайте НДФЛ лишь с тех доходов, которые реально выплатили в отчетном периоде. Начисленный в отчетном периоде, но выплаченный только в следующем квартале доход не показывайте в строке 120 (раздел 2), чтобы не завысить налоговую базу.
Не нужно отражать и суммы, полностью необлагаемые НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@). Это, к примеру, выплачиваемые в период служебной командировки суточные до 700 рублей в день (до 2 500 рублей в день при поездке за рубеж), материальная помощь при рождении ребенка в пределах 50 тыс. рублей, стоимость подарков работникам, не превышающая 4 000 рублей в год и т.д.
Если же суммы таких выплат превышают необлагаемый минимум, включите их полностью в строку 120, а необлагаемую часть — в строку 130 «Сумма вычетов и расходов».
6. Неверное отражение перерасчета НДФЛ в сторону уменьшения
Нередко налог удерживается в большей сумме, чем положено, если не применили полагающиеся работнику вычеты, изменился его налоговый статус, из-за арифметической ошибки и т.п.
Если удержали лишний НДФЛ, необходимо:
Сделать перерасчет налога.
Вернуть лишнюю сумму физлицу.
Налог, по которому сделали перерасчет, отражайте так (письмо ФНС от 05.06.2024 № ЗГ-2-11/8468):
Если его вернули в отчетном периоде — по строке 190 раздела 2 «Сумма налога возвращенная», при этом суммы, возвращенные в последнем квартале, распределите еще и по строкам 191–196, соответствующим периоду возврата. Также внесите их в строки 030–036 раздела 1 того отчетного периода, в котором произведен возврат.
Если налог в отчетном периоде не вернули — по строке 180 раздела 2 «Сумма налога, излишне удержанная», а в следующих периодах, после возврата, уменьшите показатель строки 180 на соответствующую сумму.
Строку 160 «Сумма налога удержанная» и строки 020–026 на излишне удержанный и возвращенный НДФЛ не уменьшайте.
Действия при обнаружении ошибки в 6-НДФЛ
Если вы сами нашли ошибку в уже сданном расчете 6-НДФЛ, как можно быстрее подготовьте и сдайте уточненную форму. При этом неважно, ведет ошибка к увеличению налога или к его занижению (п. 6 ст. 81 НК).
За недостоверность данных в расчете штраф составляет 500 рублей, но если подадите уточненку раньше, чем ошибки выявят налоговики, штрафа не будет (ст. 126.1 НК).
Учитывайте, что 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом — исправлять придется расчеты за все отчетные периоды, начиная с периода, в котором ошибку допустили.
Например, бухгалтер ООО «Промстройдоставка» в ноябре 2025 обнаружил ошибку, сделанную в феврале того же года. Ему придется подать три уточненных расчета: за I квартал, полугодие и 9 месяцев.
Когда ошибки обнаружены в справках о доходах физлиц, прилагаемых к годовому расчету 6-НДФЛ, исправления вносят только в те из них, в которых есть нарушения. Сдавать правильные справки повторно не надо.
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