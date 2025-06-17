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Топ сервисов 1С для комфортной и быстрой работы бухгалтера

Топ сервисов 1С для комфортной и быстрой работы бухгалтера

Сервисы 1С помогают автоматизировать рутинные задачи, повысить эффективность работы бухгалтера и снизить риск ошибок. Рассказываем о решениях, которые экономят ваше время и нервы.

1С-Отчетность

1С-Отчетность  — это удобное решение для подготовки и отправки отчетности непосредственно из вашей базы 1С. Вы подключаете сервис к своей базе, чтобы прямо из 1С обмениваться документами с различными инстанциями, не используя сторонние ресурсы. Весь процесс — от формирования отчетов до получения ответов — выполняется в программе.

Зачем нужен сервис 1С-Отчетность

С помощью этого сервиса вы можете быстро и без лишних действий отправлять отчеты в ФНС, СФР (ПФР и ФСС), Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС. Также доступна отправка реестров больничных листов, получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сверка с СФР. 1С-Отчетность помогает существенно сэкономить время и минимизировать вероятность ошибок при сдаче документации.

Преимущества 1С-Отчетности 

Сервис позволяет:

  • автоматически проверять правильность заполнения отчетов перед отправкой;

  • получать требования от ФНС прямо в 1С и сразу отвечать на них из программы — без ручной загрузки документов;

  • использовать электронную подпись, чтобы документы приобретали юридическую силу; 

  • обеспечить мгновенную передачу документов в контролирующие органы для проверки;

  • получать SMS-уведомления о статусе обработки отчета в контролирующем органе. 

1С-ЭДО

1С-ЭДО — это сервис для обмена документами между контрагентами через интернет. Он позволяет отправлять и получать широкий спектр электронных документов, без использования бумажных носителей и почтовых услуг. 

Зачем нужен сервис 1С-ЭДО

1С-ЭДО позволяет обмениваться документами с контрагентами без использования бумажных носителей. Сервис поддерживает обмен счетами-фактурами, накладными, актами сверки, УПД, корректировками и другими документами в электронном формате. Он упрощает и ускоряет процесс передачи информации, избавляя от необходимости тратить время и ресурсы на поездки в почтовые отделения и печать документов.

Преимущества 1С-ЭДО

С этим решением вы можете:

  • формировать и отправлять документы в один клик — удобно и без лишней рутины;

  • работать в привычном интерфейсе 1С без выгрузки файлов во внешние модули;

  • отправлять сразу несколько документов одним пакетом;

  • использовать любую электронную подпись, выданную аккредитованным удостоверяющим центром;  

  • снизить риск ошибок за счет автоматической проверки корректности заполнения документации;

  • взаимодействовать с контрагентами, использующими другие учетные системы и операторов ЭДО.

1С:Контрагент

1С:Контрагент — это сервис, который позволяет автоматически заполнять реквизиты контрагентов (организаций и индивидуальных предпринимателей). Укажите ИНН или название компании — и все остальные данные, такие как КПП, адрес, имя руководителя и другие, заполнятся автоматически.

Зачем нужен сервис 1С:Контрагент

Сервис экономит время на ручной ввод реквизитов, помогает избежать опечаток и ошибок, а также позволяет проверять благонадежность партнеров еще до начала сотрудничества. Благодаря «Досье контрагента» вы получаете доступ к ключевой информации о компании: финансовым показателям, вероятности банкротства, достоверности юридического адреса и другим важным сведениям, которые помогают минимизировать налоговые и деловые риски.

Преимущества 1С:Контрагент

1С:Контрагент дает возможность:

  • автоматически заполнять реквизиты по ИНН или наименованию контрагента;

  • с помощью «Досье контрагента» получать сведения из ЕГРЮЛ и Росстата;  

  • проверять данные ФНС, СФР (ПФР и ФСС);

  • оперативно узнавать об изменениях в реквизитах контрагентов;

  • проверять юридические адреса на массовость и получать базовые сведения о юрлице;

  • видеть данные бухгалтерской отчетности и анализировать финансовое состояние контрагента за последние три года;

  • оценивать риск банкротства контрагента, а также рентабельность его активов;

  • сократить ошибки в оформлении первичных документов и повысить достоверность данных в учете.

1С:Распознавание первичных документов

1С:Распознавание первичных документов — это сервис, который автоматически извлекает реквизиты из сканов, фото и PDF-документов и создает на их основе записи в базе 1С. Вам больше не нужно вручную вводить данные из счетов, актов и договоров — достаточно загрузить файл, и система сама заполнит все нужные поля. 

Зачем нужен сервис 1С:Распознавание первичных документов

Сервис помогает быстро и без ошибок заносить первичные документы в учетную систему, тем самым ускоряя их обработку, снижая вероятность ошибок и экономя рабочее время. К тому же, он избавляет от рутинного ручного ввода, автоматизирует создание документов в 1С и упрощает взаимодействие с контрагентами.

Преимущества 1С:Распознавание первичных документов

С 1С:Распознавание первичных документов вы можете:

  • качественно преобразовывать в текст фото, даже сделанные на телефон;

  • загружать сканы и фото первичных документов напрямую в 1С, а система сама распознает и заполнит реквизиты;

  • получать документы от контрагентов в цифровом виде — им достаточно установить бесплатное мобильное приложение;

  • искать документы по содержанию, чтобы быстро находить нужные счета, акты или накладные;

  • формировать задачи и создавать подборки файлов по одной теме, используя текст документов.

1СПАРК Риски

1СПАРК Риски — это инструмент для проверки надежности контрагентов с точки зрения налоговых и кредитных рисков, интегрированный в систему 1С. С его помощью можно оперативно получать актуальную информацию о ликвидации, банкротстве, реорганизации и других событиях в жизни компании-контрагента. 

Зачем нужен сервис 1СПАРК Риски

1СПАРК Риски, в отличие от 1С:Контрагент, обеспечивает более глубокий анализ кредитных рисков и надежность контрагентов. Сервис предоставляет информацию о финансовом состоянии компании, ее кредитоспособности и возможных проблемах, таких как банкротство или ликвидация. Он помогает принимать взвешенные решения при выборе партнеров и снижает риск сотрудничества с проблемными компаниями.

Преимущества 1СПАРК Риски

Сервис 1СПАРК Риски дает возможность:

  • получать оценку надежности контрагентов на основе индексов СПАРК — сервис анализирует более 40 факторов риска;

  • мониторить изменения в статусе контрагентов, включая ликвидацию, реорганизацию и смену руководства;

  • получать заверенную бизнес-справку от «Интерфакса», которую можно использовать как доказательство в суде; 

  • отслеживать кредитные риски, такие как несвоевременные платежи, банкротство и другие проблемы контрагентов.

1С:Кабинет сотрудника

1С:Кабинет сотрудника — это сервис для автоматизации взаимодействия между бухгалтерией и сотрудниками, встроенный в систему 1С. Он позволяет сотрудникам самостоятельно отправлять заявления, запрашивать справки и получать расчетные листки через мобильное приложение — без необходимости лично обращаться в бухгалтерию.

Зачем нужен сервис 1С:Кабинет сотрудника

Сервис упрощает документооборот и снижает нагрузку на бухгалтерию. Сотрудники оформляют отпуска, подают заявления, отмечают отсутствие и запрашивают справки в приложении, а бухгалтер обрабатывает их обращения напрямую в 1С. Это ускоряет внутренние процессы и помогает соблюдать требования законодательства, включая обязательную выдачу расчетных листков.

Преимущества 1С:Кабинет сотрудника

С помощью сервиса можно:

  • получать заявления сотрудников (об отпуске, командировке, справках и др.) напрямую в 1С;

  • автоматически передавать расчетные листки с подтверждением получения;

  • подписывать документы электронной подписью, чтобы они приобретали юридическую силу без дублирования на бумаге;

  • снизить вероятность ошибки, которую можно допустить при ручном переносе данных из заявления сотрудника в систему;

  • обеспечить безопасный доступ к персональным данным — все сведения хранятся на защищенных серверах, а авторизация в мобильном приложении возможна по отпечатку пальца, Face ID или коду из SMS либо email.

Заключение

В арсенале 1С есть множество удобных решений, которые делают работу бухгалтеров эффективнее. Каждый сервис решает свою задачу — от быстрой сдачи отчетности и организации электронного документооборота до проверки надежности контрагентов. Если вы хотите подключить один из сервисов, специалисты Scloud помогут с выбором, настройкой и подключением. Обратитесь к нам — подскажем, как организовать все, учитывая ваши потребности, — быстро, удобно и легко. 

А какие сервисы 1С используете вы в своей работе? Поделитесь своей подборкой сервисов, которые вам помогают в работе.

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Scloud — аренда 1С в облаке

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