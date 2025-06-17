Топ сервисов 1С для комфортной и быстрой работы бухгалтера

1С:Распознавание первичных документов

1С:Распознавание первичных документов — это сервис, который автоматически извлекает реквизиты из сканов, фото и PDF-документов и создает на их основе записи в базе 1С. Вам больше не нужно вручную вводить данные из счетов, актов и договоров — достаточно загрузить файл, и система сама заполнит все нужные поля.