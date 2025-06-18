Как вести книгу учета доходов и расходов в 2025 году: инструкция для ИП на УСН

Для чего нужна книга учета доходов и расходов
КУДиР представляет собой специальный реестр, который заполняют все ИП на упрощенке. В нем отражают хозяйственные операции — полученные и потраченные денежные суммы, связанные с предпринимательской деятельностью (ст. 346.24 НК).
Этот специальный журнал нужен бизнесу для:
расчета базы и самого налога по применяемому режиму;
контроля за финансовыми потоками;
предоставления информации контролирующим органам по запросу.
Обязательная форма и правила заполнения книги утверждены приложениями № 2 и 5 к приказу ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.
Каждый год ИП должен начинать с заполнения новой книги. Если регистрация ИП произошла в середине года, то начинать заполнять журнал необходимо с момента регистрации. Все записи вносятся последовательно по времени — в хронологическом порядке.
Предприниматели могут выбрать как бумажный, так и электронный формат для ведения книги. Для этого разработаны специальные программы и сервисы.
Если ИП оформил и заполняет КУДиР в форме бумажного журнала, то до начала записей нужно правильно проставить номера страниц и прошить его.
Аналогичное правило предусмотрено и для бумажной копии электронного документа КУДиР, которую распечатывают после того, как закончится год. В бумажном экземпляре необходимо указать количество страниц книги, подписать и поставить печать (если у предпринимателя она есть).
Можно изменить способ оформления КУДиР даже в середине года, например, перейти на электронный формат. Но для этого нужно будет дождаться окончания квартала.
Если вы обнаружили, что в книге допущена ошибка, то нужно исправить ее, приложив подтверждающие документы в качестве обоснования. Обязательно укажите дату внесения изменений, проставьте подпись и печать индивидуального предпринимателя (оттиск печати проставляется, только если она создавалась).
Помните об ответственности за неточности или отказ от заполнения КУДиР. Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 30 000 руб. Если инспекция будет проверять предпринимателя и выявит, что он занизил налоговую базу, то размер штрафа составить 20% от суммы налога, который не уплатили в бюджет. Но как минимум придется заплатить 40 000 руб. (ст. 120 НК).
Для справки. У бухгалтеров часто возникает вопрос, когда они обязаны показывать КУДиР налоговикам. Если вы получили требование от ФНС с отсылкой на п. 3 ст. 88 НК, то вы не обязаны предоставлять книгу учета доходов и расходов. На основании этого пункта налоговые инспекторы не вправе требовать предоставления документов. В этом пункте речь только о предоставлении пояснений. С учетом пункта 4 ст. 88 НК предприниматель при желании может в этом случае направить документы, но не обязан это делать. То есть КУДиР предоставлять не обязательно, но пояснения нужно дать. Такой порядок работает только в отношении требований со ст. 88 НК.
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Как отражать налог на добавленную стоимость с 2025 года
Напоминаем, что с 2025 года ИП на УСН становятся плательщиками НДС, если в прошлом году или в течение этого года выручка превысила 60 млн руб. Налоговым законодательством предусмотрены следующие ставки налога:
Стандартная — 20% (10% и 0% в отношении льготных видов продукции и операций).
Специальная — 5% при доходе до 250 млн рублей и 7% при доходе от 250 до 450 млн руб.
Бизнес на доходной упрощенке может вообще не отражать в книге налог, который уплатил поставщикам. Для него он не играет никакой роли при расчете упрощенного налога. Но для ИП с другим объектом это важно.
Бизнес на доходно-расходной упрощенке отражает НДС в расходах. А именно, этот налог учитывается в стоимости приобретенных товаров или услуг, которые оплатил предприниматель. Для удобства его можно указывать, как отдельную статью расходов.
Что указывать на титульном листе
В обязательном порядке внесите следующие сведения:
календарный год для внесения данных;
код формы по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) журнала и дату, когда начали вести книгу;
ФИО полностью — по паспорту предпринимателя;
ИНН;
объект налогообложения по УСН — «Доходы» или «Доходы минус расходы»;
номер банковского счета индивидуального предпринимателя.
Как заполнить все разделы регистра
Первый раздел включает сведения — сколько денег заработал ИП и сколько потратил на предпринимательское дело.
Второй раздел включает информацию — сколько ИП вложил денег в создание объектов основных средств (здания, станки, оборудование).
Третий раздел содержит расчет итога убыточной деятельности, учитываемого при определении налога.
Четвертый раздел включает суммы торгового сбора (его платят только в Москве). Эту часть книги заполняют только те, кто работает на доходной упрощенке.
Для разных объектов правила заполнения разделов КУДиР будут отличаться — рассмотрим в таблице:
УСН, ставка налога — 6%
УСН, ставка налога — 15%
Раздел 1 книги
Раздел 1 книги + справка-приложение
Раздел 4 книги
Раздел 2 книги
Раздел 3 книги
Как заполнить книгу при УСН «Доходы»
В таблице разберем, как предпринимателю вносить сведения в Раздел 1:
№ графы раздела 1
Особенности заполнения
Графа №1
Номер каждой операции, которую заносите в книгу, проставляйте последовательно по времени
Графа №2
Указывайте дату и номер бухгалтерского документа-основания совершенной хозяйственной операции
Графа №3
Описывайте каждое событие финансово-хозяйственной деятельности, которое вносите в книгу. Например, поступление оплаты или зачисление аванса на расчетный счет и т.п.
Графа №4
Отражайте заработок предпринимателя — в рублях (без копеек)
Графа №5
Отражайте деньги, потраченные на бизнес, которые ИП получил в качестве субсидий из госбюджета или из средств поддержки МСП
Обратите внимание, что если субсидий у предпринимателя не было, то при УСН «Доходы» заполнять графу 5 не нужно.
Пример заполнения раздела 1 при УСН «Доходы»:
Регистрация
Сумма
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1
2
3
4
5
…
1
Банковская выписка от 10.06.2025;
Платежка от 10.06.2025 № 198
Поступила предварительная оплата от покупателя на банковский счет
37 000
2
Банковская выписка от 16.06.2025;
Платежка от 16.06.2025 № 236
Вернули предварительную оплату покупателю
-37 000
В разделе 4 КУДиР нужно прописать суммы торгового сбора, за счет уплаты которого можно уменьшить сумму налога УСН. Данные об операциях приводятся следующим образом:
№ графы раздела 4
Особенности заполнения
Графа №1
Порядковая нумерация
Графа №2
Указывайте дату и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция
Графа №3
Указывайте период, за который начислен и внесен платеж по торговому сбору
Графа №4
Вносите сумму уплаченного торгового сбора, за счет которого можно уменьшить налог по УСН
Пример заполнения раздела 4 при УСН «Доходы»:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Период, за который произведена уплата торгового сбора
Сумма уплаченного торгового сбора
1
2
3
4
1
Платежка от 28.04.2025 № 115
I квартал 2025 года
65 000
Итого за II квартал
65 000
Итого за полугодие
65 000
2
Платежка от 28.07.2025 № 116
II квартал 2025 года
25 000
Итого за III квартал
25 000
Итого за 9 мес
90 000
Как заполнить книгу при УСН «Доходы минус расходы»
ИП на УСН, которые платят налог с разницы, в обязательном порядке заполняют в книге разделы 1, 2 и 3, а также справку-приложение к разделу 1.
Первый раздел заполняется в общеустановленном порядке: все финансово-хозяйственные операции фиксируются по времени последовательно. Обязательно нужно прописывать название и другие реквизиты бухгалтерской документации, подтверждающей фактическое проведение хозопераций.
В графе 4 отражают поступления, которые попадают под обложение налогом.
В графе 5 фиксируют все траты ИП, которые соответствуют условиям для включения в расходы.
Пример заполнения раздела 1 при УСН «Доходы минус расходы»:
Регистрация
Сумма
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1
2
3
4
5
…
19
09.06.2025
Страховые взносы ИП за 2025 год
12 000
Обратите внимание, сейчас ИП могут включать в расходы страховые взносы, которые подлежат уплате в текущем налоговом периоде (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК). В Налоговом ведомстве разъяснили, что снизить сумму налога можно будет даже в том случае, если предприниматель не перечислил взносы к дате уменьшения (письмо ФНС от 11.11.2024 № СД-4-3/12849@). А значит, ИП на УСН «Доходы минус расходы» вправе учитывать страховые взносы при расчете авансовых платежей за кварталы 2025 года, а уплатить сами суммы взносов только в конце 2025 года.
Как заполнить справку к разделу 1
В таблице рассмотрим, как предприниматель заполняет справку-приложение к разделу 1:
Код строки
Особенности заполнения
Строка «010»
Сумма годового заработка предпринимателя (соответствует показателю строки «Итого за год» графы 4 раздела 1)
Строка «020»
Сумма всех годовых затрат предпринимателя (соответствует показателю строки «Итого за год» графы 5 раздела 1)
Строка «030»
Разница между величиной минимального налога, который заплатили за прошлый год, и фактической величиной налога за прошлый год, рассчитанного в общем порядке
Строка «040»
Приведите расчет налоговой базы за налоговый период (код строки «010» минус код строки «020» и код строки «030»)
Строка «041»
Отразите сумму полученных за налоговый период убытков (сумма кода строки «020» и кода строки «030» минус код строки «010»). Если значение получилось минусовым, то его указывать не нужно
Во втором разделе регистра ИП на шестипроцентной упрощенке должен заполнить таблицу, которая включает 16 граф. Нужно внести все сведения по объектам основных средств или нематериальных активов, которые находятся в эксплуатации. Учитывайте, что издержки, направленные на эти ОС и НМА, необходимо разнести равномерно по кварталам в течение всего года.
Если, например, вы приобрели оборудование на сумму 800 000 руб. в феврале 2025 года, то нужно поделить эту сумму на 4 отчетных квартала налогового периода: списывать по 200 000 руб. в каждом квартале.
Графы 7, 8, 14 и 15 раздела 2 являются информационными. Их следует заполнять, если ОС или НМА приобрели до перехода УСН.
Теперь рассмотрим, как на УСН «Доходы минус расходы» заполнить раздел 3 КУДиР.
Если ранее в налоговых периодах до 2025 года у ИП были неучтенные убытки, то их нужно отразить в 2025 году. Это позволит уменьшить налоговую базу.
Код строки
Особенности заполнения
Строка «010»
Укажите размер итогов убыточной деятельности за предыдущие периоды, которые не включались в базу по налогу ранее
Строки «020–110»
Распределите суммы по годам
Строка «120»
Перенесите базу для расчета налога из строки 040 справки к первому разделу
Строка «130»
Распишите сумму убытка, который уменьшает налоговую базу текущего периода
Строка «140»
Внесите убыток текущего периода из строки 041 справки к первому разделу
Строка «150»
Проставьте величину оставшегося отрицательного результата, которую можно списать в следующих периодах
Строки «160–250»
Сделайте детализацию неперенесенных убытков по годам
Как хранить книгу
КУДиР должна храниться не менее пяти лет с момента последней записи. Хранить ее можно на бумаге или электронное, но налоговые инспекторы вправе запросить оригинал реестра.
Помните, что ведение книги учета доходов и расходов — это обязанность каждого ИП. Правильно заполненная КУДиР поможет вам контролировать финансовые потоки, правильно рассчитывать налоги и избегать проблем с фискальными органами.
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