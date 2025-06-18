Как вести книгу учета доходов и расходов в 2025 году: инструкция для ИП на УСН

Для чего нужна книга учета доходов и расходов

КУДиР представляет собой специальный реестр, который заполняют все ИП на упрощенке. В нем отражают хозяйственные операции — полученные и потраченные денежные суммы, связанные с предпринимательской деятельностью (ст. 346.24 НК).

Этот специальный журнал нужен бизнесу для:

расчета базы и самого налога по применяемому режиму;

контроля за финансовыми потоками;

предоставления информации контролирующим органам по запросу.

Обязательная форма и правила заполнения книги утверждены приложениями № 2 и 5 к приказу ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Каждый год ИП должен начинать с заполнения новой книги. Если регистрация ИП произошла в середине года, то начинать заполнять журнал необходимо с момента регистрации. Все записи вносятся последовательно по времени — в хронологическом порядке.

Предприниматели могут выбрать как бумажный, так и электронный формат для ведения книги. Для этого разработаны специальные программы и сервисы.

Если ИП оформил и заполняет КУДиР в форме бумажного журнала, то до начала записей нужно правильно проставить номера страниц и прошить его.

Аналогичное правило предусмотрено и для бумажной копии электронного документа КУДиР, которую распечатывают после того, как закончится год. В бумажном экземпляре необходимо указать количество страниц книги, подписать и поставить печать (если у предпринимателя она есть).

Можно изменить способ оформления КУДиР даже в середине года, например, перейти на электронный формат. Но для этого нужно будет дождаться окончания квартала.

Если вы обнаружили, что в книге допущена ошибка, то нужно исправить ее, приложив подтверждающие документы в качестве обоснования. Обязательно укажите дату внесения изменений, проставьте подпись и печать индивидуального предпринимателя (оттиск печати проставляется, только если она создавалась).

Помните об ответственности за неточности или отказ от заполнения КУДиР. Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 30 000 руб. Если инспекция будет проверять предпринимателя и выявит, что он занизил налоговую базу, то размер штрафа составить 20% от суммы налога, который не уплатили в бюджет. Но как минимум придется заплатить 40 000 руб. (ст. 120 НК).

Для справки. У бухгалтеров часто возникает вопрос, когда они обязаны показывать КУДиР налоговикам. Если вы получили требование от ФНС с отсылкой на п. 3 ст. 88 НК, то вы не обязаны предоставлять книгу учета доходов и расходов. На основании этого пункта налоговые инспекторы не вправе требовать предоставления документов. В этом пункте речь только о предоставлении пояснений. С учетом пункта 4 ст. 88 НК предприниматель при желании может в этом случае направить документы, но не обязан это делать. То есть КУДиР предоставлять не обязательно, но пояснения нужно дать. Такой порядок работает только в отношении требований со ст. 88 НК.